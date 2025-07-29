https://ukraina.ru/20250729/khronika-energeticheskoy-voyny-nesbytochnye-obeschaniya-es-i-realnye-ugrozy-katara-1066089286.html

Хроника энергетической войны: Несбыточные обещания ЕС и реальные угрозы Катара

Хроника энергетической войны: Несбыточные обещания ЕС и реальные угрозы Катара - 29.07.2025 Украина.ру

Хроника энергетической войны: Несбыточные обещания ЕС и реальные угрозы Катара

Объём энергоимпорта из США в ЕС в 2024-м составил менее $80 миллиардов, что в три с лишним раза меньше обещания, данного фон дер Ляйен Трампу. Достигнуть $250 миллиардов в год нереально, считают эксперты.

2025-07-29T05:08

2025-07-29T05:08

2025-07-29T05:08

эксклюзив

катар

сша

брюссель

дональд трамп

урсула фон дер ляйен

марош шефчович

ес

еврокомиссия

bloomberg

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ЕС пообещал Трампу втрое увеличить закупки энергоносителей из СШАОбещание Европейского Союза закупить американские энергоносители на сумму 750 миллиардов долларов в течение трёх лет имело решающее значение для заключения торговой сделки с президентом Дональдом Трампом. Но это обещание будет непросто сдержать, написало 28 июля американское агентство Bloomberg.По словам чиновников ЕС, сделка потребует ежегодных закупок в США природного газа, нефти и ядерных технологий, включая малые модульные реакторы (ММР), на сумму 250 миллиардов долларов. Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что оценки Брюсселя основаны на существующем плане отказа от оставшихся поставок российского ископаемого топлива и закупки "более доступного и лучшего" сжиженного природного газа (СПГ) у американских производителей.Однако трудно понять, как ЕС удается добиться столь амбициозного роста за столь короткий период времени, отмечают эксперты, опрошенные Bloomberg. Общий объём импорта энергоносителей из США в ЕС в прошлом году составил менее 80 миллиардов долларов, что значительно меньше обещания, данного фон дер Ляйен Трампу. Стоит отметить, что общий объем экспорта энергоносителей из США в 2024 году составил чуть более 330 миллиардов долларов, то есть в случае выполнения обещаний председателя ЕК на Евросоюз придётся 75% всех поставок.Огромная цифра импорта энергоносителей "бессмысленна, поскольку она недостижима – и не только потому, что спрос в ЕС не может так сильно вырасти, но и потому, что американские экспортеры также не могут поставлять такие объемы!" – заявил агентству Давиде Онелья, экономист TS Lombard.Отсутствие подробностей подчеркивает, что сделка, заключенная фон дер Ляйен и Трампом в Шотландии, является прагматичным политическим соглашением, а не юридически обязывающим договором. ЕС пока не предоставил подробную информацию о заявленных цифрах, и пока неясно, как убедить частные компании покупать или продавать американскую нефть и газ.Сделки в области ядерной энергетики, особенно по так называемым ММР, могут стать для ЕС одним из способов стимулирования многомиллиардной торговли. Однако ожидается, что они станут коммерчески выгодными не ранее 2030 года. Поощрение таких инвестиций также может противоречить попыткам развития отечественной атомной промышленности в странах ЕС."Мы считаем, что эти цифры достижимы", – заявил 28 июля комиссар ЕС по торговле Марош Шефчович на пресс-конференции в Брюсселе, где он также отметил "атомный ренессанс", происходящий в Европе. "Таково предложение. Мы готовы к этим закупкам" – добавил он.Европа стала крупным покупателем американской нефти с тех пор, как регион начал сокращать закупки у России после начала СВО на Украине. Потоки нефти из Мексиканского залива на континент порой достигали более 2 миллионов баррелей в сутки, что составляет около половины общего объёма экспорта американской сырой нефти. Но любое дальнейшее увеличение закупок может создать проблемы для нефтеперерабатывающих заводов стран ЕС, которым необходимо разнообразие поставок для производства достаточного количества необходимых видов очищенного топлива, таких как бензин и дизельное топливо.По данным аналитической компании Kpler, в первой половине 2025 года страны ЕС импортировали из США около 1,53 миллиона баррелей нефти и нефтепродуктов в сутки, из которых 86% приходилось на сырую нефть. Стоимость этого импорта составила около 19 миллиардов долларов. По данным Статистического обзора мировой энергетики, это около 14% от общего потребления нефти в ЕС, которое в прошлом году в среднем составляло 10,66 млн баррелей в сутки.Чиновники ЕС давно рассматривают закупки энергоносителей как способ завоевать расположение администрации Трампа, и это не первый случай, когда Брюссель берёт на себя подобные обязательства перед Вашингтоном. В разгар энергетического кризиса в ЕС в 2022 году, последовавшего за началом СВО, фон дер Ляйен договорилась с бывшим президентом США Джо Байденом об увеличении краткосрочных поставок СПГ."Соглашение между ЕС и США об увеличении закупок энергоносителей, включая СПГ, не повлияет на баланс рынка, если только администрация США не решит продавать СПГ самостоятельно, или если ЕС не решит перекупать СПГ по более высокой цене у других участников рынка в Азии", – уверена энергетический стратег Rabobank Флоренс Шмит. По её словам, даже если это соглашение приведет к увеличению расходов ЕС на американские проекты СПГ, реальный рост поставок вряд ли начнётся до конца срока Трампа.Моделирование, проведённое экспертами самого Евросоюза, предполагает, что спрос на газ будет снижаться по мере ускорения перехода к более экологичной экономике в течение текущего десятилетия. США, уже являющиеся крупнейшим в мире производителем СПГ, готовятся к новой волне поставок в ближайшие несколько лет. Планируются и другие проекты, для реализации которых потребуются новые покупатели и финансирование, и Трамп, возможно, будет рад заключить новые сделки, даже если не все поставки в конечном итоге окажутся в Европе, сказано в публикации Bloomberg.Катар снова пригрозил ЕС остановить поставки СПГКатар снова угрожает прекратить поставки сжиженного природного газа в страны Евросоюза в ответ на директиву ЕС о "надлежащей тщательности" в отношении принудительного труда и вреда окружающей среде (CSDDD). Об этом 26 июля сообщило британское агентство Reuters.Ранее министр энергетики Катара глава компании Qatar Energy Саад аль-Кааби направил властям в Брюсселе четырехстраничное письмо, в котором прямо заявил, что в случае отказа Евросоюза пересмотреть содержание директивы, его страна будет вынуждена искать альтернативные рынки сбыта для своего СПГ.Упомянутая директива требует от крупных компаний, работающих в ЕС, выявлять и решать проблемы с правами человека и окружающей средой в своих цепочках поставок. Компании, которые не соблюдают требования директивы, могут быть оштрафованы в ЕС на сумму до 5% от глобального оборота."Если в CSDDD не будут внесены дальнейшие изменения, Катар и Qatar Energy не будут иметь другого выбора, как серьезно рассмотреть для нашего СПГ и других продуктов альтернативные рынки за пределами ЕС, которые предлагают более стабильную и благоприятную бизнес-среду", – говорилось в письме. Агентство отметило, что Катар является третьим крупнейшим экспортером СПГ в мире после США и Австралии.Катар особенно обеспокоен требованием директивы ЕС о наличии плана перехода к адаптации к изменению климата, согласованный с целью предотвращения глобального потепления более чем на 1,5 градуса по Цельсию."Ни государство Катар, ни Qatar Energy не планируют достичь нулевого уровня выбросов в обозримом будущем", – подчеркнул аль-Кааби, добавив, что положения документа ЕС вступают в противоречие с действующим законодательством Катара и нарушают нормы международных соглашений. В частности, он сослался на Парижское климатическое соглашение, которое предоставляет странам право самостоятельно определять внутренние климатические стратегии.Источники агентства Reuters в Европейской комиссии сообщили, что в настоящий момент Европарламент и страны-члены ЕС уже обсуждают предложенные Еврокомиссией упрощения директивы. "Им предстоит рассмотреть и принять существенные изменения, предложенные ЕК", – отметил её представитель.Брюссель предложил изменения в CSDDD ещё в начале этого года, в частности, отложить её запуск на год – до середины 2028 года, и ограничить проверки, которые компании должны проводить в своих цепочках поставок. Но Катар заявил, что изменения не являются достаточными. В приложении к письму, с которым ознакомилось Reuters, Катар предложил изъять раздел CSDDD, содержащий требование относительно планов перехода к климатической нейтральности.Это предупреждение властей Катара стало уже вторым по счету. О приостановке поставок газа в Европу в случае, если эмират оштрафуют за нарушение прав человека или вред природе, Саад аль-Кааби заявлял в интервью британской газете The Financial Times (FT), опубликованном 22 декабря2024 года.С начала СВО в 2022 году Катар поставляет от 12% до 14% СПГ в Европу. Согласно данным Евростата, в первом квартале 2025 года Катар стал третьим крупнейшим поставщиком СПГ в ЕС после США и России, обеспечив 10,8% спроса. При этом доля СПГ в европейском газовом импорте выросла с 20% в 2021 году до 37% в 2024-м.Если Евросоюз реализует свои планы по полному прекращению импорта энергоносителей из России с 2028 года, а Катар уйдёт с европейского рынка, ЕС придется заместить более четверти импорта СПГ. По оценкам экспертов, увеличение поставок из США не компенсирует потерю таких объёмов. Кроме того, в случае ухода Катара доля США на европейском рынке вырастет до 60%, что усилит зависимость Евросоюза от одного поставщика.Напомним, в 2021 году Россия поставляла в ЕС около 45% от общего объема импортируемого газа, что вызывало обвинения в монополизации рынка и призывы устранить зависимость от одного поставщика. На деле же всё свелось к смене поставщика, причём американский СПГ обходится странам-членам ЕС куда дороже, чем российский трубопроводный газ.Подробности возможного передела газового рынка Европы - в интервью Игоря Юшкова "Даже если Баку будет продавать Украине излишки российского газа, это не поможет ей зимой"

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

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Олег Хавич

эксклюзив, катар, сша, брюссель, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, марош шефчович, ес, еврокомиссия, bloomberg