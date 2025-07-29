Полковник Геннадий Алехин: Россия выбивает ВСУ с ключевых дорог, которые соединяют Харьков и Донбасс - 29.07.2025 Украина.ру
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Полковник Геннадий Алехин: Россия выбивает ВСУ с ключевых дорог, которые соединяют Харьков и Донбасс
Полковник Геннадий Алехин: Россия выбивает ВСУ с ключевых дорог, которые соединяют Харьков и Донбасс - 29.07.2025 Украина.ру
Полковник Геннадий Алехин: Россия выбивает ВСУ с ключевых дорог, которые соединяют Харьков и Донбасс
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру.
2025-07-29T18:23
2025-07-29T18:23
эксклюзив
спецоперация
геннадий алехин
купянск
харьков
донбасс
вооруженные силы украины
дроны
рсзо
дороги
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Основные события на Купянском участке разворачиваются вокруг автомобильных трасс. Ключевая из них - дорога Р-07, соединяющая Купянск с Чугуевым через Шевченково в сторону Харькова. Это единственная артерия, по которой ВСУ перебрасывают в город свои резервы, матчасть и боеприпасы. Если мы установим над ней полный контроль, установление полного контроля над трассой существенно усложнит логистику ВСУ, а также пути отхода из Купянска.После освобождения Радьковки и Голубовки штурмовые подразделения группировки войск "Запад" ведут бои возле АЗС и в жилых кварталах частной застройки в городской черте Купянска. С мест поступает информация, что завязались бои в районе Соболевки западнее Купянска.В течение минувших суток зафиксировано продвижение наших войск в сторону юго-западной части Кондрашовки и Тищенковки, расположенных к северо-западу от Купянска, а также к западу от линии "Великая Шапковка — Паламаровка — Егоровка". На этих участках противник, во-первых, оставляет свои опорники и оборонительные линии. А, во-вторых, в случае отступления ВСУ будет труднее занимать оборонительные позиции к западу от города вдоль реки.На этом направлении высокую выучку и боевую слаженность демонстрируют воины 6-й общевойсковой армии, в частности, подразделения 121-го мотострелкового полка и 68-й мотострелковой дивизии. Российская армия снова демонстрирует приверженность уже отработанной до мелочей и зарекомендовавшей себя тактике: полуохват с флангов, перерезание линий снабжения, которое вынуждает гарнизон ВСУ либо сдаться, либо спешно оставлять свои позиции.Говорить о решительном штурме самого города пока не приходится, хотя разведывательные группы российской армии просачиваются в нескольких его районах.Стоит отметить нашу активную огневую поддержку на земле и в воздухе. Работают дальнобойная артиллерия, РСЗО, тяжелые минометы. Плотно "оседлали" ближнее небо ударные беспилотники самолетного типа: "Герань", "Черника" и "Молния". Они быстро вычисляют передвижение вражеской техники по кварталам города, наносят точечные удары, что подтверждается различными средствами объективного контроля.На мой взгляд, войсковые операции наших войск на Харьковском направлении в районе Купянска, Волчанска, Великого Бурлука и Двуречной позволит переориентировать наступательные действия в западном направлении, продвигаясь по трассе "Купянск — Шевченково-Чугуев" или на северо-запад по трассе "Двуречная — Великий Бурлук". Другими словами, фактически перережет все соединяющие Харьков и "пояс обороны" Украины на Донбассе логистические пути.Это будет означать, что для украинской армии наступает катастрофическая угроза для тыловых районов, еще обороняющемся бригадам ВСУ в районе Великого Бурлука и на западном берегу Оскола к юго-западу от Купянска.
https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html
https://ukraina.ru/20250728/voennyy-ekspert-aleksandr-zimovskiy-esli-rossiya-vozmet-pokrovsk-to-vernet-domoy-i-stolitsu-batki-1066068599.html
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Геннадий Алёхин
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эксклюзив, спецоперация, геннадий алехин, купянск, харьков, донбасс, вооруженные силы украины, дроны, рсзо, дороги
Эксклюзив, Спецоперация, Геннадий Алехин, Купянск, Харьков, Донбасс, Вооруженные силы Украины, дроны, РСЗО, дороги

Полковник Геннадий Алехин: Россия выбивает ВСУ с ключевых дорог, которые соединяют Харьков и Донбасс

18:23 29.07.2025
 
© Украина.руАлехин. Карта СВО.
Алехин. Карта СВО. - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© Украина.ру
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Геннадий Алёхин авторы
Геннадий
Алёхин
полковник запаса, ветеран боевых действий
Все материалы
Кирилл
Курбатов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру.
Основные события на Купянском участке разворачиваются вокруг автомобильных трасс. Ключевая из них - дорога Р-07, соединяющая Купянск с Чугуевым через Шевченково в сторону Харькова. Это единственная артерия, по которой ВСУ перебрасывают в город свои резервы, матчасть и боеприпасы. Если мы установим над ней полный контроль, установление полного контроля над трассой существенно усложнит логистику ВСУ, а также пути отхода из Купянска.
Геннадий Алехин
13 мая 2022, 15:32
Геннадий Алехин: Кто онБывший харьковчанин, боевой офицер, руководитель информационной службы группировки федеральных войск во время Второй чеченской войны, ныне военный обозреватель
После освобождения Радьковки и Голубовки штурмовые подразделения группировки войск "Запад" ведут бои возле АЗС и в жилых кварталах частной застройки в городской черте Купянска. С мест поступает информация, что завязались бои в районе Соболевки западнее Купянска.
В течение минувших суток зафиксировано продвижение наших войск в сторону юго-западной части Кондрашовки и Тищенковки, расположенных к северо-западу от Купянска, а также к западу от линии "Великая Шапковка — Паламаровка — Егоровка". На этих участках противник, во-первых, оставляет свои опорники и оборонительные линии. А, во-вторых, в случае отступления ВСУ будет труднее занимать оборонительные позиции к западу от города вдоль реки.
На этом направлении высокую выучку и боевую слаженность демонстрируют воины 6-й общевойсковой армии, в частности, подразделения 121-го мотострелкового полка и 68-й мотострелковой дивизии. Российская армия снова демонстрирует приверженность уже отработанной до мелочей и зарекомендовавшей себя тактике: полуохват с флангов, перерезание линий снабжения, которое вынуждает гарнизон ВСУ либо сдаться, либо спешно оставлять свои позиции.
Говорить о решительном штурме самого города пока не приходится, хотя разведывательные группы российской армии просачиваются в нескольких его районах.
Стоит отметить нашу активную огневую поддержку на земле и в воздухе. Работают дальнобойная артиллерия, РСЗО, тяжелые минометы. Плотно "оседлали" ближнее небо ударные беспилотники самолетного типа: "Герань", "Черника" и "Молния". Они быстро вычисляют передвижение вражеской техники по кварталам города, наносят точечные удары, что подтверждается различными средствами объективного контроля.
На мой взгляд, войсковые операции наших войск на Харьковском направлении в районе Купянска, Волчанска, Великого Бурлука и Двуречной позволит переориентировать наступательные действия в западном направлении, продвигаясь по трассе "Купянск — Шевченково-Чугуев" или на северо-запад по трассе "Двуречная — Великий Бурлук". Другими словами, фактически перережет все соединяющие Харьков и "пояс обороны" Украины на Донбассе логистические пути.
Это будет означать, что для украинской армии наступает катастрофическая угроза для тыловых районов, еще обороняющемся бригадам ВСУ в районе Великого Бурлука и на западном берегу Оскола к юго-западу от Купянска.
Александр Зимовский (СВО) - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
Вчера, 17:53
Военный эксперт Александр Зимовский: Если Россия возьмет Покровск, то вернет домой и столицу батьки МахноЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
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