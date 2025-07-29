https://ukraina.ru/20250729/1066123745.html

Полковник Геннадий Алехин: Россия выбивает ВСУ с ключевых дорог, которые соединяют Харьков и Донбасс

Полковник Геннадий Алехин: Россия выбивает ВСУ с ключевых дорог, которые соединяют Харьков и Донбасс - 29.07.2025 Украина.ру

Полковник Геннадий Алехин: Россия выбивает ВСУ с ключевых дорог, которые соединяют Харьков и Донбасс

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру.

2025-07-29T18:23

2025-07-29T18:23

2025-07-29T18:23

эксклюзив

спецоперация

геннадий алехин

купянск

харьков

донбасс

вооруженные силы украины

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дороги

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Основные события на Купянском участке разворачиваются вокруг автомобильных трасс. Ключевая из них - дорога Р-07, соединяющая Купянск с Чугуевым через Шевченково в сторону Харькова. Это единственная артерия, по которой ВСУ перебрасывают в город свои резервы, матчасть и боеприпасы. Если мы установим над ней полный контроль, установление полного контроля над трассой существенно усложнит логистику ВСУ, а также пути отхода из Купянска.После освобождения Радьковки и Голубовки штурмовые подразделения группировки войск "Запад" ведут бои возле АЗС и в жилых кварталах частной застройки в городской черте Купянска. С мест поступает информация, что завязались бои в районе Соболевки западнее Купянска.В течение минувших суток зафиксировано продвижение наших войск в сторону юго-западной части Кондрашовки и Тищенковки, расположенных к северо-западу от Купянска, а также к западу от линии "Великая Шапковка — Паламаровка — Егоровка". На этих участках противник, во-первых, оставляет свои опорники и оборонительные линии. А, во-вторых, в случае отступления ВСУ будет труднее занимать оборонительные позиции к западу от города вдоль реки.На этом направлении высокую выучку и боевую слаженность демонстрируют воины 6-й общевойсковой армии, в частности, подразделения 121-го мотострелкового полка и 68-й мотострелковой дивизии. Российская армия снова демонстрирует приверженность уже отработанной до мелочей и зарекомендовавшей себя тактике: полуохват с флангов, перерезание линий снабжения, которое вынуждает гарнизон ВСУ либо сдаться, либо спешно оставлять свои позиции.Говорить о решительном штурме самого города пока не приходится, хотя разведывательные группы российской армии просачиваются в нескольких его районах.Стоит отметить нашу активную огневую поддержку на земле и в воздухе. Работают дальнобойная артиллерия, РСЗО, тяжелые минометы. Плотно "оседлали" ближнее небо ударные беспилотники самолетного типа: "Герань", "Черника" и "Молния". Они быстро вычисляют передвижение вражеской техники по кварталам города, наносят точечные удары, что подтверждается различными средствами объективного контроля.На мой взгляд, войсковые операции наших войск на Харьковском направлении в районе Купянска, Волчанска, Великого Бурлука и Двуречной позволит переориентировать наступательные действия в западном направлении, продвигаясь по трассе "Купянск — Шевченково-Чугуев" или на северо-запад по трассе "Двуречная — Великий Бурлук". Другими словами, фактически перережет все соединяющие Харьков и "пояс обороны" Украины на Донбассе логистические пути.Это будет означать, что для украинской армии наступает катастрофическая угроза для тыловых районов, еще обороняющемся бригадам ВСУ в районе Великого Бурлука и на западном берегу Оскола к юго-западу от Купянска.

https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html

https://ukraina.ru/20250728/voennyy-ekspert-aleksandr-zimovskiy-esli-rossiya-vozmet-pokrovsk-to-vernet-domoy-i-stolitsu-batki-1066068599.html

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Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

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эксклюзив, спецоперация, геннадий алехин, купянск, харьков, донбасс, вооруженные силы украины, дроны, рсзо, дороги