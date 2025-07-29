https://ukraina.ru/20250729/zaluzhnyy-metit-na-mesto-zelenskogo-ofis-prezidenta-ukrainy-pogryaz-v-skandalakh-itogi-29-iyulya-1066122731.html

Залужный метит на место Зеленского, офис президента Украины погряз в скандалах. Итоги 29 июля

Залужный метит на место Зеленского, офис президента Украины погряз в скандалах. Итоги 29 июля - 29.07.2025 Украина.ру

Залужный метит на место Зеленского, офис президента Украины погряз в скандалах. Итоги 29 июля

Бывший главком украинской армии Валерий Залужный может сменить Владимира Зеленского в президентском кресле. Глава офиса президента Андрей Ермак и его брат фигурируют в новом "наркотическом" скандале. Армия России наступает в зоне СВО.

2025-07-29T18:01

2025-07-29T18:01

2025-07-29T18:01

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валерий залужный

вооруженные силы украины

ес

набу

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Во вторник 29 июля офис президента Украины решал проблему проведения через парламент нового законопроекта об антикоррупционных структурах. Активное наступление на Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) Владимир Зеленский начал в середине июля с совещания силовиков. Тогда было решено заблокировать деятельность этих органов, созданных при прямом участии США. Ключевую роль в подавлении возможной активности антикоррупционных структур сыграла СБУ.ВРУ проголосовала 22 июля за скандальный законопроект и была отправлена на каникулы с целью купирования возможного голосования по скандальному законопроекту или новому, касающемуся НАБУ и САП. Однако в офисе президента недооценили обстановку и степень влияния прозападных НГО. С того дня в крупнейших городах Украины проходят массовые акции протеста против лишения независимости антикоррупционных структур. Евросоюз подкрепил их угрозой сокращения финансирования официального Киева.Евросоюз решил приостановить предоставление официальному Киеву финансовой помощи из-за ситуации с НАБУ и САП. Об этом 29 июля сообщает телеграм-канал Украина.ру со ссылкой на публикации украинских СМИ. В них отмечается, что речь идет о помощи в рамках программы ERA. Она предусматривает экстренное кредитование за счет "замороженных" российских активов, которые МИД России считает украденной российской собственностью.Ранее было принято решение выделить Киеву 17,2 млрд евро до конца года и 12,5 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility. Под вопросом оказалась и военная помощь. Вся совокупная помощь Евросоюза для Украины исчисляется большими даже по меркам ЕС суммами. Поэтому внимание к знаменитой украинской коррупции на Западе не праздное. На это обратило внимание, в частности, украинское издание "Экономическая правда".Во вторник стало известно, что парламентский комитет ВРУ не смог рассмотреть новую законодательную инициативу офиса президента о НАБУ и САП. На заседание пришло слишком мало депутатов для кворума, сообщили украинские СМИ.При этом находящийся в киевском СИЗО оппозиционный депутат Александр Дубинский уверен, что глава президентского офиса дал указание не поддерживать этот законопроект. По мнению парламентария, у Ермака есть амбиции и на внезапно объявленных президентских выборах он может бросить вызов Зеленскому.В самом начале истории подчинения НАБУ и САП Зеленскому через подчинённый президенту офис генпрокурора один из евробюрократов заявил агентству Bloomberg, что лидеры ЕС негативно восприняли происходящее в Киеве. Они расценили покушение Зеленского на независимость антикоррупционных органов как самую большую его ошибку с момента вступления в должность.Вышедшая из состава ЕС Британия разделяет такой подход. Служба внешней разведки России сообщила 29 июля, что недавно представители Вашингтона и Лондона организовали тайную встречу с участием главы офиса президента Украины Андрея Ермака, руководителя военной разведки Украины Кирилла Буданова* и бывшего главкома ВСУ - нынешнего посла Украины в Британии Валерия Залужного. На встрече обсуждалась возможность смещения Зеленского."Американцы и британцы сообщили о решении выдвинуть Залужного на пост президента Украины. Ермак и Буданов "взяли под козырек". При этом они заручились обещаниями англосаксов сохранить за ними нынешние посты, а также учитывать их интересы при решении других кадровых вопросов", - сообщила российская СВР.Залужный тем временем выступил в западной прессе, что в Киеве и других западных столицах расценили как обдуманный шаг. Публичная известность очень важна для кандидата в президенты.На Западе знают о непростых отношениях Залужного с Зеленским и его окружением. Отставка главкома ВСУ с почётной ссылкой в Лондон создала в начале 2024 года видимость окончания конфликта, который на самом деле перешёл в состояние тлеющего.Залужный до назначения послом ни дня не работал в структурах МИД и имел весьма поверхностное представление о всём, что с этим связано. Тем не менее, он знает, кто влияет на украинскую элиту извне и, как человек военный, понимает опасность невыполнения "рекомендаций".От имени Залужного в популярном западном женском журнале мод Vogue вышла колонка. В ней Залужный (или "литературный негр" от его имени) рассказывает о биографии экс-главкома украинской армии, формирует его позитивный образ и недвусмысленно намекает на большой потенциал для успеха в будущем.Параллельно разгорается очередной "наркотический" скандал, в который втянуты Зеленский, Ермак и ГУР Минобороны Украины. Главным фигурантом стал Денис Ермак - брат главы президентского офиса, который является офицером ГУР и якобы съездил в Афганистан за наркотиками.Со ссылкой на аудиозапись РИА Новости сообщило, что на ней слышен разговор Дениса Ермака с помощницей Натальей Кузьменко. Из разговора следует, что Ермак просит заказать билеты ему и его спутникам в Кабул, обсуждаются другие подробности непростого путешествия.Информированный источник сообщил агентству, что Ермак летом 2024 года привез из Афганистана наркотики для политического руководства Украины. Три товарища доставили в своем багаже груз, который провезли через Молдавию, Азербайджан и ОАЭ.Армия России тем временем успешно наступает в зоне СВО. Её подразделения освободили два населённых пункта за минувшие сутки, согласно сводке Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Новоукраинка Донецкой Народной Республики. Они нанесли поражение формированиям трех механизированных, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Димитров, Красноармейск, Чунишино, Артемовка, Муравка, Удачное и Петровского (ДНР)."Потери украинских вооруженных формирований составили до 425 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля и пять орудий полевой артиллерии", - сказано в сводке.Темировку в Запорожской области освободили военнослужащие 127-й мотострелковой дивизии из группировки войск "Восток". Российская группировка нанесла поражение живой силе и технике мехбригадам ВСУ, теробороны и Нацгвардии в Днепропетровской области, ДНР и Запорожской области. При этом противник потерял более двухсот военнослужащих, не считая вооружений и матчасти.Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям ВСУ в Запорожской и Херсонской областях. Противник потерял свыше 70 военнослужащих, два автомобиля и пять станций РЭБ, шесть складов боеприпасов и матсредств.Подразделения российской группировки войск "Север" улучшили тактическое положение и нанесли поражение ВСУ в Сумской и Харьковской областях. Потери противника составили свыше 175 военнослужащих, танк, три боевые бронемашины, девять автомобилей, восемь артиллерийских орудий, РСЗО RAK-SA-12 хорватского производства и радиолокационную станцию RADA RPS-42 производства Израиля. Также уничтожены две станции контрбатарейной борьбы, четыре склада боеприпасов и матсредств.Подразделения группировки войск "Запад" улучшили своё положение по переднему краю. Ими нанесено поражение ВСУ в ДНР и Харьковской области. Потери противника превысили 230 военнослужащих, 12 автомобилей, пять станций РЭБ и три склада боеприпасов, а также вооружения.Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции в ДНР. В боях с ней противник потерял до 155 военнослужащих, БТР и другую бронетехнику, а также вооружения и армейские склады.* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.Актуальное интервью на эту тему: Александр Зимовский: Пока ВСУ думают о десанте на западе Крыма, Россия готовится к битве за Калининград

https://ukraina.ru/20250729/verkhi-bolshe-ne-mogut-pochemu-velikobritaniya-stanovitsya-opasnoy-dlya-mira-1066114038.html

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