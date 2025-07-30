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Евросоюз выделил Украине c 2022 года почти $50 млрд

Евросоюз выделил Украине c 2022 года почти $50 млрд - 30.07.2025 Украина.ру

Евросоюз выделил Украине c 2022 года почти $50 млрд

Евросоюз за 2022-2025 годы выделил киевскому режиму почти 50 миллиардов долларов, из которых более 90% приходится на кредиты. Результаты анализа данных украинского минфина 30 июля публикует РИА Новости

2025-07-30T05:00

2025-07-30T05:00

2025-07-30T05:00

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ЕС является для Украины крупнейшим донором: с февраля 2022 года по середину июля 2025 года украинский бюджет получил от объединения 48,6 миллиарда долларов, из которых 44,3 миллиарда — это кредитные средства, а остальные предоставлены на безвозмездной основе.В пятёрку основных источников финансирования для Украины также входят США (30,2 миллиарда долларов), Япония (8,7 миллиарда), Канада (5,4 миллиарда) и Великобритания (3 миллиарда).Среди международных организаций основные доноры — МВФ, который с февраля 2022 года выделил Украине кредитов на 13,4 миллиарда долларов, а также Всемирный банк (5,3 миллиарда).29 июля украинское издание "Экономическая правда", ссылаясь на источники в политических кругах страны, сообщило, что Евросоюз приостановил выделение всей финансовой помощи Украине из-за принятия закона об ограничении полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).Следите за новостями на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250722/1065755088.html

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украина.ру, новости, украина, евросоюз, финансирование, военная помощь украине, сша, япония, канада, великобритания, набу, сап