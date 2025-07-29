https://ukraina.ru/20250729/timoshenko-podygrala-zelenskomu-v-istorii-s-nabu-1066095508.html

Как Тимошенко подыграла Зеленскому в истории с НАБУ

Как Тимошенко подыграла Зеленскому в истории с НАБУ - 29.07.2025 Украина.ру

Как Тимошенко подыграла Зеленскому в истории с НАБУ

Скорее всего амбиции у Юлии Владимировны Тимошенко не уменьшились с тех пор, как, выйдя в 2014 году из тюрьмы по воле майдана, она выяснила, что все руководящие позиции на Украине заняли другие люди, и ей остались кости.

2025-07-29T10:45

2025-07-29T10:45

2025-07-29T10:46

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Из последних сил Тимошенко зацепилась за парламент и пытается, если не направлять политику страны, то хоть играть в ней существенную роль. А для этого нужен мощный партнёр.Ни Порошенко*, ни Кличко в партнёры Тимошенко не годятся. Они её просто боятся и готовы сдать при первой возможности. С Западом у неё свои счёты. Это Запад не поддержал инициированный Тимошенко в 2010-ом году майдан и, пытаясь обменять свободу Тимошенко на подписание Соглашения об ассоциации Украина/ЕС, спокойно смотрел, как Янукович отправил её на нары.С Россией в украинских реалиях с тимошенковским прошлым играть опасно. В Москве всё равно доверять до конца не будут: слишком лихо Юлия Владимировна на протяжении своей карьеры предавала всех подряд внутренних и зарубежных партнёров (некоторых не по одному разу). На Западе на Тимошенко лежат не чемоданы, а вагоны коррупционного компромата, которые в любой момент можно пустить в дело, да и все "сбережения на чёрный день" хранятся там же.Остаётся только Зеленский, и Тимошенко, демонстрируя неувядающую ловкость рук, играя в "конструктивную оппозицию режиму", по факту подыгрывает ему.Не успели прозвучать обвинения в адрес Зеленского в том, что он тормозит рассмотрение в Раде им же поданного законопроекта о возвращении (в оригинале об усилении) полномочий НАБУ и САП, как Тимошенко подала свой законопроект.Надо отметить, что если кто и тормозит рассмотрение президентского законопроекта о полномочиях НАБУ и САП, то исключительно сами депутаты. Для этого не надо прилагать сверхусилия, достаточно скрупулёзно соблюдать процедуру рассмотрения и проект навеки зависнет на уровне комитетов. Зеленского можно обвинить только в том, что он не подал законопроект в первоочередном порядке, что позволило бы рассмотреть его вне очереди, по ускоренной процедуре. Но он всегда может парировать тем, что тема борьбы с коррупцией слишком важна для Украины, чтобы пороть горячку и принимать непроработанные решения, мол "спешить не надо…".Итак, президент прореагировал, законопроект подал. Но враги давят и могут ускорить процедуру рассмотрения. Хоть в законопроект и заложена страховка в виде обязательной проверки СБУ всех сотрудников этих органов через полгода после возвращения им полномочий, но за полгода многое может случиться: неизвестно будет ли через полгода СБУ, будет ли Украина, а весь ликвидационный период конкуренты из НАБУ и САП будут требовать свою долю в национальной коррупции, каковая доля только увеличится если им удастся отжать полномочия назад. Надо что-то делать, но так, чтобы Зеленского нельзя было ни в чём обвинить.Тут-то на арене и появляется "оппозиционная" Тимошенко со своим законопроектом. Власть, говорит она, подготовила плохой закон, мой вариант лучше. Я беспокоюсь одновременно и о качестве борьбы с коррупцией, и о том, чтобы не размывался суверенитет Украины, чтобы её антикоррупционными органами не управляли зарубежные коррупционеры, говорит она. Поэтому тимошенковский законопроект предполагает, что руководство НАБУ и САП будет назначать не банда "западных экспертов", а коллегия героев Украины, получивших это звание во время войны.Красивый ход! Кто на Украине откроет рот против "героев войны", "кавалеров золотой звезды"? Между тем звание героя присваивает президент и он может в любой момент наделать себе лояльных героев хоть на десять коллегий.С другой стороны, а почему только те, кто получил это звание во время войны? А если человек в мирное время, рискуя жизнью потушил пожар на складе с боеприпасами и спас тысячи мирных граждан? А что, во время войны олигарх в тылу уже совсем-таки не может купить себе звание героя Украины? Как можно разделять "героев" на касты? Не девальвируется ли тем самым звание "героя"?Вопросов к законопроекту можно задать массу. Но в том-то и заключается задача: возбудить дискуссию вокруг законопроекта Тимошенко (по ходу дела заодно можно компромат на НАБУ, САП и их защитников легализовать руками "оппозиции") и заставить забыть о законопроекте Зеленского – пусть пылится в комитетах.Если не удастся совершенно переключить внимание общественности, можно потребовать, чтобы два законопроекта рассматривались одновременно и предельно затянуть работу над законопроектом Тимошенко, что затормозит и вынесение в зал законопроекта Зеленского, но исключительно в рамках демократической процедуры и по вине "оппозиции".Наконец, если всё же начнётся рассмотрение законопроектов в зале Рады, можно предложить, проголосовать за сведение их в один и отправить на доработку. Если же и этот вариант не пройдёт, то остаётся надеяться на то, что законопроект Тимошенко оттянет на себя достаточное количество голосов, чтобы законопроект Зеленского не набрал 50+1 голос и, таким образом, был отклонён депутатами.Кстати, можно попытаться организовать подачу ещё нескольких "альтернативных" законопроектов от всяких мелких "оппозиционных" сил. Чем больше законопроектов "хороших и разных", тем меньше шансов, что хоть один из них соберёт необходимое большинство голосов.Но Тимошенко не была бы Тимошенко, если бы не оставила себе пространство для манёвра (точнее для предательства). Сегодня Зеленский на коне, но кто его знает, что будет завтра, а вовремя предать, это – предвидеть. Уж кто-кто, а Юлия Владимировна в поворотах на сто восемьдесят градусов в политике поднаторела настолько, что в иные времена крутилась как пропеллер. Времена сейчас тяжёлые, завтрашний день в тумане, неизвестно кому придётся предлагать свои услуги, так что "вариант Б" всегда надо иметь, и не только "Б", чем больше вариантов в запасе, тем больше шансов уцелеть в политике.Так вот, законопроект Тимошенко (вернее "Батькивщины" - он подан от имени партийной фракции), безусловно отвечает интересам Зеленского. Но Зеленский не контролирует процесс. Тимошенко в любой момент может этот законопроект отозвать (снять с рассмотрения). То есть, на каждом критическом повороте истории у неё будет возможность поторговаться с обеими сторонами и выбрать наиболее перспективную, чтобы поворот истории не превратился в поворот судьбы.Наблюдая за манёврами Тимошенко я всё время вспоминаю отца Мушкетона (слуги Портоса). Как вы помните, сей достойный человек во время религиозных войн, встречая на дороге католика, начинал испытывать непобедимую тягу к протестантству (и грабил католика за то, что тот католик), встречая же протестанта, тут же понимал, что на самом деле он католик (и грабил протестанта за то, что тот протестант). Продолжалось это до тех пор, пока он не попался одновременно католику и протестанту, с которыми уже когда-то встречался. Они, совместными усилиями, быстро повесили достойного отца семейства высоко и коротко.Один раз, кстати, Тимошенко сама себя уже переиграла и села в тюрьму. Ей уже больше 60-и – почтенный пенсионный возраст для дамы, начинавшей политическую карьеру в 1995 году, а она всё не может оставить политические подмостки, как некоторые певицы никак не могли уйти с эстрады.Подробнее о коррупции на Украине и борьбе с ней коррупционеров во власти - в статье Захара Виноградова и Павла Котова "Коррупция имени Зеленского. Главные взяточники и мошенники современной Украины" *Внесен в РФ в список террористов и экстремистов

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украина, запад, россия, владимир зеленский, ростислав ищенко, набу, сап, рада, юлия тимошенко, мнения