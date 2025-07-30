"Почему не раздолбали ракетами все ЦОДы?" Ашманов о причинах сохранения украинских дата-центров
© ФотоКолл-центр на Украине
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Сохраняющиеся в неприкосновенности украинские центры обработки данных и узлы обмена интернет-трафиком вызывают вопросы у российских экспертов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, признанный эксперт в области информационных технологий Игорь Ашманов
Ашманов задался вопросом: "Почему не раздолбали ракетами все ЦОДы и точки обмена интернет-трафиком у украинцев? Их расположение известно; их можно опять-таки триангулировать по латентности сигнала".
Эксперт отметил, что российские специалисты хорошо знают инфраструктуру: "Да, впрочем, у нас есть в стране люди, которые эти ЦОДы строили своими руками ещё в 2000-х. В общем всё там известно, есть карты расположения дата-центров".
"Тот же вопрос про "контакт-центры" украинских телефонных мошенников и вербовщиков. Их расположение тоже в основном известно. Их почему-то жалеют", — заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью "Игорь Ашманов: Если России из-за Украины полностью отключат Интернет, нам это пойдет только на пользу" на сайте Украина.ру.
Также на эту тему — в статье Алексея Туманова "Без связи, но с дронами. Как Тула живет без мобильного интернета" на сайте Украина.ру.
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