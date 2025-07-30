https://ukraina.ru/20250730/pochemu-ne-razdolbali-raketami-vse-tsody-ashmanov-o-prichinakh-sokhraneniya-ukrainskikh-data-tsentrov-1066104248.html

"Почему не раздолбали ракетами все ЦОДы?" Ашманов о причинах сохранения украинских дата-центров

"Почему не раздолбали ракетами все ЦОДы?" Ашманов о причинах сохранения украинских дата-центров - 30.07.2025 Украина.ру

"Почему не раздолбали ракетами все ЦОДы?" Ашманов о причинах сохранения украинских дата-центров

Сохраняющиеся в неприкосновенности украинские центры обработки данных и узлы обмена интернет-трафиком вызывают вопросы у российских экспертов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, признанный эксперт в области информационных технологий Игорь Ашманов

2025-07-30T04:20

2025-07-30T04:20

2025-07-30T04:20

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Ашманов задался вопросом: "Почему не раздолбали ракетами все ЦОДы и точки обмена интернет-трафиком у украинцев? Их расположение известно; их можно опять-таки триангулировать по латентности сигнала".Эксперт отметил, что российские специалисты хорошо знают инфраструктуру: "Да, впрочем, у нас есть в стране люди, которые эти ЦОДы строили своими руками ещё в 2000-х. В общем всё там известно, есть карты расположения дата-центров"."Тот же вопрос про "контакт-центры" украинских телефонных мошенников и вербовщиков. Их расположение тоже в основном известно. Их почему-то жалеют", — заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью "Игорь Ашманов: Если России из-за Украины полностью отключат Интернет, нам это пойдет только на пользу" на сайте Украина.ру.Также на эту тему — в статье Алексея Туманова "Без связи, но с дронами. Как Тула живет без мобильного интернета" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250725/1065930861.html

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