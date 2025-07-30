"Почему не раздолбали ракетами все ЦОДы?" Ашманов о причинах сохранения украинских дата-центров - 30.07.2025 Украина.ру
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"Почему не раздолбали ракетами все ЦОДы?" Ашманов о причинах сохранения украинских дата-центров
"Почему не раздолбали ракетами все ЦОДы?" Ашманов о причинах сохранения украинских дата-центров - 30.07.2025 Украина.ру
"Почему не раздолбали ракетами все ЦОДы?" Ашманов о причинах сохранения украинских дата-центров
Сохраняющиеся в неприкосновенности украинские центры обработки данных и узлы обмена интернет-трафиком вызывают вопросы у российских экспертов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, признанный эксперт в области информационных технологий Игорь Ашманов
2025-07-30T04:20
2025-07-30T04:20
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Ашманов задался вопросом: "Почему не раздолбали ракетами все ЦОДы и точки обмена интернет-трафиком у украинцев? Их расположение известно; их можно опять-таки триангулировать по латентности сигнала".Эксперт отметил, что российские специалисты хорошо знают инфраструктуру: "Да, впрочем, у нас есть в стране люди, которые эти ЦОДы строили своими руками ещё в 2000-х. В общем всё там известно, есть карты расположения дата-центров"."Тот же вопрос про "контакт-центры" украинских телефонных мошенников и вербовщиков. Их расположение тоже в основном известно. Их почему-то жалеют", — заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью "Игорь Ашманов: Если России из-за Украины полностью отключат Интернет, нам это пойдет только на пользу" на сайте Украина.ру.Также на эту тему — в статье Алексея Туманова "Без связи, но с дронами. Как Тула живет без мобильного интернета" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, игорь ашманов, украина.ру, мошенники, мошенничество, вербовка, ракеты, ракетный удар, сво, спецоперация, главные новости, эксперты, кибератаки, кибербезопасность, киберпреступность
Новости, Россия, Украина, Игорь Ашманов, Украина.ру, мошенники, мошенничество, вербовка, ракеты, ракетный удар, СВО, Спецоперация, Главные новости, эксперты, кибератаки, кибербезопасность, киберпреступность

"Почему не раздолбали ракетами все ЦОДы?" Ашманов о причинах сохранения украинских дата-центров

04:20 30.07.2025
 
© ФотоКолл-центр на Украине
Колл-центр на Украине - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
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Сохраняющиеся в неприкосновенности украинские центры обработки данных и узлы обмена интернет-трафиком вызывают вопросы у российских экспертов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, признанный эксперт в области информационных технологий Игорь Ашманов
Ашманов задался вопросом: "Почему не раздолбали ракетами все ЦОДы и точки обмена интернет-трафиком у украинцев? Их расположение известно; их можно опять-таки триангулировать по латентности сигнала".
Эксперт отметил, что российские специалисты хорошо знают инфраструктуру: "Да, впрочем, у нас есть в стране люди, которые эти ЦОДы строили своими руками ещё в 2000-х. В общем всё там известно, есть карты расположения дата-центров".
"Тот же вопрос про "контакт-центры" украинских телефонных мошенников и вербовщиков. Их расположение тоже в основном известно. Их почему-то жалеют", — заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью "Игорь Ашманов: Если России из-за Украины полностью отключат Интернет, нам это пойдет только на пользу" на сайте Украина.ру.
Также на эту тему — в статье Алексея Туманова "Без связи, но с дронами. Как Тула живет без мобильного интернета" на сайте Украина.ру.
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