https://ukraina.ru/20250730/geran-3-budet-ukhodit-legko-yuriy-knutov-otsenil-novye-zapadnye-drony-dlya-pvo-1066114810.html

"Герань-3 будет уходить легко": Юрий Кнутов оценил новые западные дроны для ПВО

"Герань-3 будет уходить легко": Юрий Кнутов оценил новые западные дроны для ПВО - 30.07.2025 Украина.ру

"Герань-3 будет уходить легко": Юрий Кнутов оценил новые западные дроны для ПВО

Разрабатываемые на Западе специализированные дроны ПВО способны перехватывать российские "Герани-2", но против более современных моделей с реактивными двигателями они окажутся бессильны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов

2025-07-30T04:00

2025-07-30T04:00

2025-07-30T04:00

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"Они должны перехватывать 'Герани', используя систему самонаведения с элементами искусственного интеллекта. Скоростные характеристики свыше 220 километров в час. То есть "Герань-2" они будут перехватывать, "Герань-3" вряд ли", – заявил эксперт.Кнутов объяснил преимущества новых моделей российских дронов: "'Герань-3' с реактивным двигателем от таких дронов будет уходить легко". При этом он отметил экономическую выгоду использования дронов-перехватчиков: "Стоимость такого дрона ПВО в десятки раз меньше, чем зенитной ракеты, поэтому на них сейчас будет делаться ставка на Украине".Эксперт также рассказал о российском аналоге – дроне "Ёлка": "Мы используем в качестве средства ПВО дрон "Елка", который запускается с пистолетной рукоятки. Он напоминает маленький "Ланцет". По его словам, этот дрон оказывает на цель только кинетическое воздействие.Полный текст материала Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: Армия России берет Покровск в кольцо, но Часов Яр она вынуждена штурмовать в лоб" на сайте Украина.ру.Также интервью на тему БПЛА: "Игорь Ашманов: Если России из-за Украины полностью отключат Интернет, нам это пойдет только на пользу".

https://ukraina.ru/20250729/1066113546.html

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