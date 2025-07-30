"Герань-3 будет уходить легко": Юрий Кнутов оценил новые западные дроны для ПВО - 30.07.2025 Украина.ру
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"Герань-3 будет уходить легко": Юрий Кнутов оценил новые западные дроны для ПВО
"Герань-3 будет уходить легко": Юрий Кнутов оценил новые западные дроны для ПВО - 30.07.2025 Украина.ру
"Герань-3 будет уходить легко": Юрий Кнутов оценил новые западные дроны для ПВО
Разрабатываемые на Западе специализированные дроны ПВО способны перехватывать российские "Герани-2", но против более современных моделей с реактивными двигателями они окажутся бессильны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
2025-07-30T04:00
2025-07-30T04:00
новости
россия
часов яр
юрий кнутов
украина.ру
герань
бпла
дроны
беспилотники
пво
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"Они должны перехватывать 'Герани', используя систему самонаведения с элементами искусственного интеллекта. Скоростные характеристики свыше 220 километров в час. То есть "Герань-2" они будут перехватывать, "Герань-3" вряд ли", – заявил эксперт.Кнутов объяснил преимущества новых моделей российских дронов: "'Герань-3' с реактивным двигателем от таких дронов будет уходить легко". При этом он отметил экономическую выгоду использования дронов-перехватчиков: "Стоимость такого дрона ПВО в десятки раз меньше, чем зенитной ракеты, поэтому на них сейчас будет делаться ставка на Украине".Эксперт также рассказал о российском аналоге – дроне "Ёлка": "Мы используем в качестве средства ПВО дрон "Елка", который запускается с пистолетной рукоятки. Он напоминает маленький "Ланцет". По его словам, этот дрон оказывает на цель только кинетическое воздействие.Полный текст материала Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: Армия России берет Покровск в кольцо, но Часов Яр она вынуждена штурмовать в лоб" на сайте Украина.ру.Также интервью на тему БПЛА: "Игорь Ашманов: Если России из-за Украины полностью отключат Интернет, нам это пойдет только на пользу".
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новости, россия, часов яр, юрий кнутов, украина.ру, герань, бпла, дроны, беспилотники, пво, зенитные ракетные комплексы, "ланцет", сво, дзен новости сво, новости сво россия, разработки, главные новости, новости россии
Новости, Россия, Часов Яр, Юрий Кнутов, Украина.ру, Герань, БПЛА, дроны, беспилотники, ПВО, зенитные ракетные комплексы, "Ланцет", СВО, дзен новости СВО, новости СВО Россия, разработки, Главные новости, новости России

"Герань-3 будет уходить легко": Юрий Кнутов оценил новые западные дроны для ПВО

04:00 30.07.2025
 
© AP / Efrem Lukatsky
- РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© AP / Efrem Lukatsky
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Разрабатываемые на Западе специализированные дроны ПВО способны перехватывать российские "Герани-2", но против более современных моделей с реактивными двигателями они окажутся бессильны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
"Они должны перехватывать 'Герани', используя систему самонаведения с элементами искусственного интеллекта. Скоростные характеристики свыше 220 километров в час. То есть "Герань-2" они будут перехватывать, "Герань-3" вряд ли", – заявил эксперт.
Кнутов объяснил преимущества новых моделей российских дронов: "'Герань-3' с реактивным двигателем от таких дронов будет уходить легко".
При этом он отметил экономическую выгоду использования дронов-перехватчиков: "Стоимость такого дрона ПВО в десятки раз меньше, чем зенитной ракеты, поэтому на них сейчас будет делаться ставка на Украине".
Эксперт также рассказал о российском аналоге – дроне "Ёлка": "Мы используем в качестве средства ПВО дрон "Елка", который запускается с пистолетной рукоятки. Он напоминает маленький "Ланцет". По его словам, этот дрон оказывает на цель только кинетическое воздействие.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: Армия России берет Покровск в кольцо, но Часов Яр она вынуждена штурмовать в лоб" на сайте Украина.ру.
Также интервью на тему БПЛА: "Игорь Ашманов: Если России из-за Украины полностью отключат Интернет, нам это пойдет только на пользу".
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Заголовок открываемого материала
04:00"Герань-3 будет уходить легко": Юрий Кнутов оценил новые западные дроны для ПВО
03:47Посол РФ в Канаде: улицы в честь нацистов соответствуют логике замалчивания преступлений
03:18МЧС испытало под Курском новейшего робота для дистанционного разминирования
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01:10ВСУ признали удар по Гончаровскому полигону в Черниговской области
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