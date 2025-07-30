https://ukraina.ru/20250730/vsu-sozdali-neskolko-batalonov-iz-poymannykh-dezertirov--plennyy-1066136764.html

ВСУ создали несколько батальонов из пойманных дезертиров — пленный

ВСУ создали несколько батальонов из пойманных дезертиров — пленный - 30.07.2025 Украина.ру

ВСУ создали несколько батальонов из пойманных дезертиров — пленный

Украинское командование создало несколько батальонов из военных, ранее дезертировавших из ВСУ, а затем задержанных, заявил украинский военнопленный Сергей Литвиненко, побывавший в одном из таких батальонов. Об этом 30 июля сообщает РИА Новости

2025-07-30T04:43

2025-07-30T04:43

2025-07-30T04:43

украина.ру

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вооруженные силы украины

всу

дезертирство

военнопленные

мобилизация

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"Меня и половину еще ребят отвезли в город Ровно, в 169-й резервный батальон. В этом батальоне проживает свыше 2000 человек. Это все люди, которые уже были в СЗЧ (самовольное оставление воинской части — редакция)", — рассказал Литвиненко.По его словам, таких батальонов на Украине не менее четырёх."От ребят, с которыми я познакомился в 169-м резервном батальоне, я слышал, что ещё три таких батальона есть: в Умани, во Львове и в Черкасах. Там созданы такие условия, чтобы люди не разбегались", — добавил военнопленный.Согласно данным украинского издания "Последний бастион", реальная численность личного состава Вооружённых сил Украины на передовой не превышает 300 тысяч военнослужащих, что втрое меньше официальных заявлений Киева о "миллионе штыков".Издание сообщает о катастрофических темпах сокращения живой силы ВСУ: ежемесячные потери составляют 10–15 тысяч человек, включая 5–8 тысяч безвозвратных. При этом уровень дезертирства, по оценкам экспертов, может превышать боевые потери в пять раз. Особую тревогу вызывает эффективность мобилизации — из 30 тысяч призванных лишь половина фактически попадает в войска.Ситуация усугубляется массовым уклонением от мобилизации и бегством военнослужащих. Власти Украины ужесточают меры, включая запреты на выезд для мужчин призывного возраста, однако это не решает проблему катастрофической нехватки подготовленных резервов.Следите за новостями на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250730/pochemu-ne-razdolbali-raketami-vse-tsody-ashmanov-o-prichinakh-sokhraneniya-ukrainskikh-data-tsentrov-1066104248.html

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украина.ру, новости, вооруженные силы украины, всу, дезертирство , военнопленные, мобилизация