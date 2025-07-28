https://ukraina.ru/20250728/tsifrovoy-terror-kak-ataki-na-aeroflot-izmenyat-buduschee-grazhdanskoy-bezopasnosti-1066079161.html

Цифровой террор: как атаки на "Аэрофлот" изменят будущее гражданской безопасности

Цифровой террор: как атаки на "Аэрофлот" изменят будущее гражданской безопасности - 28.07.2025 Украина.ру

Цифровой террор: как атаки на "Аэрофлот" изменят будущее гражданской безопасности

Сегодня у "Аэрофлота" произошёл масштабный сбой информационных систем. Хакерская группировка Silent Crow совместно с "Киберпартизаны BY" объявила об уничтожении внутренней IT-инфраструктуры авиакомпании.

2025-07-28T22:13

2025-07-28T22:13

2025-07-28T22:13

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дмитрий песков

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генпрокуратура

эксклюзив

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По их заявлению, они год находились в корпоративной сети, скомпрометировали базы данных перелётов, системы контроля за персоналом и уничтожили около семи тысяч серверов. Генпрокуратура России подтвердила факт хакерской атаки и возбудила уголовное дело по статье о неправомерном доступе к компьютерной информации. Последствия, как и ущерб, данной атаки еще предстоит оценить. На сегодняшний день отменено порядка полусотни рейсов, затруднена работа аэропорта в Шереметьево. Минтранс России для минимизации последствий атаки перенаправляет пассажирские потоки на борта других авиакомпаний. Пассажирам, застрявшим в аэропорту, предоставляется бесплатно вода, питание и комнаты отдыха.Тем временем акции авиакомпании упали на 3,9%. Дмитрий Песков охарактеризовал инцидент как "тревожный", поручив правительству и Минтрансу разобраться.Кибератака на "Аэрофлот" стала одним из крупнейших примеров уязвимости критической инфраструктуры в целом. Этот случай еще раз подчеркнул необходимость модернизации ИТ-защиты в условиях санкционного давления и создания в ближайшее время суверенной системы цифровой защиты и безопасности. Но уязвимость критической инфраструктура – это проблема мирового характера, а не только России. Так 28 апреля 2025 года произошла массовая отмена рейсов на Пиренейском полуострове из-за отключения электроэнергии, вызванного хакерским вмешательством. И отвечать на новые угрозы придется радикально. Эксперты разбирались как именно.Политолог Максим ЖаровПроисшедшее сегодня с "Аэрофлотом" показывает, насколько легко атаковать инфраструктуру, перманентно находящуюся в процессе "переезда" на как бы отечественный софт и насколько тяжелы бывают последствия безудержного пиара топ-менеджмента госкомпаний и отдельных чиновников, вещающих о "светлом будущем" в цифровом мире. На этом фоне "забавы" таких чиновников с госмессенджером выглядят как минимум разгильдяйством. И это ещё мягко сказано. Так что встреча Путина в Кремле с главами госкорпораций на предмет кардинального пересмотра их отношения к информационной безопасности определенно назрела.Общественный деятель Татьяна МонтянНовая атака на российскую авиацию. Никогда такого не было, и вот опять: в Шереметьево и других аэропортах снова образовался транспортный коллапс, причиной которого на этот раз стала хакерская атака на сервисы "Аэрофлота". Положили их, судя по всему, знатно: не работает даже сервис отмены и обмена билетов, никакой информации о том, когда систему починят, в авиакомпании не дают. Меньше всего повезло пассажирам, которые в момент атаки находились уже на борту самолётов: их банально не могут ни отправить в полёт, ни выгрузить обратно, так как соответствующие информационные системы тоже легли. Мораль истории? Вполне очевидно, что враги выбрали своей главной мишенью на настоящий момент именно российскую систему авиаперевозок. Её будут долбать всеми возможными способами, а если что-то долго и упорно долбать, то оно рано или поздно поломается. Так что до конца войны самолёты будут определённо далеко не самым надёжным видом транспорта, учитывайте это!Военкор Алексей ЖивовНа фоне сбоя Госуслуг и цифрового коллапса в Аэрофлоте еще раз советую нашим властям не торопиться с насильственным навязыванием обществу мессенджера Max, тесно связанного со всеми личными и чувствительными данными наших граждан. Киберпреступность - это конек нашего противника. Чем больше мы цифровизуем и связываем данных граждан в единые пространства, тем выше будут риски паралича всей общественной жизни.Историк Александр ДюковТрамп заявил, что дает России 10-12 дней для урегулирования конфликта на Украине, начиная с сегодняшнего дня. После соглашения с ЕС об односторонних 15-процентных пошлинах это было предсказуемо. Но вот что интересно - взлом "Аэрофлота" это не черная ли метка?Политолог Сергей МарковХакеры проукранской группы объявили, что именно они заблокировали сейчас Аэрофлот и что они уже год как проникли в системы. Конечно, это никакие не активисты, а спецслужбы атакуют Аэрофлот. Спецслужбы Украины? Или каких-то стран НАТО? Так или иначе, Запад каждый месяц показывает, что он хочет эскалации гибридной войны с Россией. Что он готов к эскалации. А Россия никогда, кроме начала СВО и ядерной риторики 2022 года, не выступает инициатором эскалации. Это показывает, 1. Запад- агрессор. И не скрывает это. 2. Запад, видя нежелание России идти на эскалацию, делает вывод, что Россия боится эскалации, потому что считает себя слабой. 3. То есть у Запада стратегия - на победу путем эскалации, до тех пор, пока Россия не начнёт сдавать назад. 4. У России стратегия - переждать. Дождаться, когда Запад устанет. А он вот все не устаёт.Политик Дмитрий ВасилецДесятки рейсов "Аэрофлота" отменены или задержаны, сотни пассажиров стоят в очередях в Шереметьево и других аэропортах в результате кибер-атаки НАТОвских спецслужб на информационную инфраструктуру авиа-перевозчика. Прокуратура РФ подтвердила кибер-атаку, последствия, естественно, не заставят себя долго ждать, в США и Британии также ожидается подобная история в ближайшее время. Кибер-атаки давно стали обязательным атрибутом гибридной войны, ибо невозможно доказать с какой стороны такая атака по сути проводится. Тут нужно всегда смотреть "кому выгодно", а учитывая, что наша Родина отражает агрессию блока НАТО, ответ очевиден. За атакой стоят АНБ США, Ми-6 со своим кибер-командованием и Пентагон.Депутат Госдума Евгений ПоповПо "Аэрофлоту" уже только ленивый не прошелся сегодня. Хохлы набросали на вентилятор, мол, защита слабая, пароли не меняли и прочей клюквы. А иные и повелись. Даже некоторые мои коллеги по Думе с покер-фейсом, достойным лучшего применения, учат жить перевозчика из солнечного Сочи/Дилижана/Хайнаня, куда их благополучно доставили самолеты.SU живет и работает в экстремальных условиях. Ковры, дроны, хакеры, запчасти, самолеты, кадры, экономика. И работает в это безумное время неплохо, пытаясь нивелировать военный фактор до возможного минимума. Только вот сам прилетел из Z, а до этого из X и Y.Всем пострадавшим от атаки противника - стойкости и терпения. Чиновникам - максимальной вовлеченности в проблемы людей, коллективу "Аэрофлота", всех остальных перевозчиков, аэропортов - только добра и огромное спасибо за труд!Кстати, все уже забыли как быстро "Аэрофлот" перешел на ростеховскую систему бронирования Leonardo, когда нас отключили от всего.Поэтому, сжали кулаки и боремся дальше за свободу и независимость нашей страны. Все вместе.p.s. кто напишет, что это "антикриз" "Аэрофлота", тот идиот. Систему сегодня-завтра восстановят, а вы не поумнеете.

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россия, запад, украина, дмитрий песков, владимир путин, татьяна монтян, нато, минтранс, генпрокуратура, эксклюзив