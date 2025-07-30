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Снимаются для глянцевых журналов и жалуются на "маленькую" зарплату. Чем занимается украинская элита

Снимаются для глянцевых журналов и жалуются на "маленькую" зарплату. Чем занимается украинская элита - 30.07.2025 Украина.ру

Снимаются для глянцевых журналов и жалуются на "маленькую" зарплату. Чем занимается украинская элита

Представители украинской политической элиты сейчас крайне обеспокоены возможным сокращением их финансирования после принятия скандального законопроекта о НАБУ, которое формировали для контроля украинских чиновников.

2025-07-30T04:38

2025-07-30T04:38

2025-07-30T04:38

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киев

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александр дубинский

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вооруженные силы украины

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Нардеп Вадим Ивченко на днях заявил, что американские спецслужбы знают столько, что "можно арестовать пол-Украины чиновников". По его словам, спецслужбы не озвучивают эту информацию, чтобы не "дать пас" тем, кто хочет остановить помощь Киеву. Однако многочисленные публикации в западных СМИ об авторитаризме на Украине являются как бы предупреждением зарвавшейся и заворовавшейся украинской элите.Одним из итогов гневного окрика с Запада стала, как ни странно серия фотосессий в глянцевых журналах. Новый премьер-министр Юлия Свириденко и бывший главком ВСУ Валерий Залужный снялись для украинской версии модного журнала TheVogue. Цена публикации, работы визажистов, гримеров и фотографов - $100 000.Депутат Александр Дубинский пишет из СИЗО, что фотосессии лишний раз должны подчеркнуть украинцам оторванность украинской элиты от реалий их страны. "В Украине, где ежедневно гибнет 200 солдат и еще 600 остаются калеками, премьер-министр Свириденко настолько тупа, что бежит позировать в Vogue. Вы там дохните в окопах, холопы, а я - красивая! Что же, абсолютно справедливое отношение к "не рабам", - иронизирует Дубинский.Его коллега нардеп Артем Дмитрук пишет из Лондона, что Юлия Свириденко решила не стать премьер-министром – "она решила стать обложкой".Украинский юрист Андрей Мусиенко, комментируя фотосессию Юлии Свириденко, отмечает тщеславность украинских элит, которые при этом очень хотят понравиться элите западной.Он также утверждает, что оплата фотосессии проходила через лоббистов Офиса президента, а деньги были списаны на строительстве фортификаций в Черниговской области. "Каждый украинский политик болеет болезнью тщеславия. Любят они пиарить себя в журнале для западной элиты. Ещё ничего путевого для страны не сделала, но уже пиарится", - считает юрист.Украинская элита из кожи вон лезет, чтобы показать западной элите, что они, дескать, с ней "одной крови", используя глянцевые журналы и оплаченных лоббистов. Свое будущее и будущее своих детей они видят отнюдь не на Украине. Именно поэтому тот же Залужный пытается заручиться поддержкой западной элиты еще и обещаниями воевать до 2034 года.Однако появление в The Vogue неуклюжего и нескладного генерала вызвало недоумение даже среди его сторонников. Telegram-каналы Офиса президента иронически рекомендуют Залужному, которого считают конкурентом Зеленского, выйти на подиум в рамках показа какого-нибудь бренда.Оппозиционный Telegram-канал "Резидент" считает, что фотосессии Залужного и Свириденко свидетельствуют о том, что власть окончательно оторвалась от проблем в обществе и живет в параллельной вселенной, формируя образы и ретранслируя нарративы, которые не вписываются в запрос украинцев.Тем не менее, как пишет украинский журнал "Либерал", вся политика украинской власти и нового Кабмина в частности будет выстраиваться снова исключительно на пиаре. Помимо демонстрации отретушированного имиджа украинскому обществу и Западу, похвастаться больше нечем. "Пиар госпожи Свириденко будет строиться по хорошо знакомой нам формуле "вона працює". Не сомневайтесь, уже в ближайшее время мы увидим ее в разных костюмах – на фронте, на пепелище после прилета, в госпитале, на раздаче гуманитарки, и, конечно же, просто за рабочим столом, решающей государственные задачи", - пишет издание.Издание "РБК-Украина" со ссылкой на Минфин на этой неделе обнародовало данные, говорящие о том, что только официальные зарплаты топ-чиновников за последний год возросли на 10%. В то же время зарплаты обычных работников либо заморожены со ссылкой на военное положение, либо урезаны по той же причине. Однако один лишь председатель правления ПриватБанка за месяц заработал почти на миллион гривен больше, чем платили на этой должности еще год назад (2,1 млн грн).На фоне роста финансовой пропасти между элитой и простыми украинцами последние могли оценить недавние стенания нового генерального прокурора Руслана Кравченко о "маленькой зарплате". В интервью он пожаловался на "несправедливость", так как ему начислили лишь 95 000 гривен зарплаты, тогда как глава ГБР (Государственного бюро расследований) получает 160 000. На Украине внутренние переселенцы в лучшем случае получают 2 тыс. гривен. Люди с инвалидностью - 3 тыс. Многодетные семьи получают по 2100 гр.Жалобы генпрокурора на Украине восприняли, как предложение помочь ему финансово в обмен на определенные услуги, что иначе именуется коррупцией. И бунтующие на Украине "соросята" сразу же заявили, что Руслан Кравченко намерен прекратить все расследования против друзей Зеленского. Кроме того, как заявляет депутат Анна Скороход, генпрокурор готовит новые подозрения против конкурентов Зеленского – Петра Порошенко* и Виталия Кличко. Из этого можно сделать выводы, что его жалобы на маленькую зарплату были услышаны.В ответ же своим критикам, которые подозревают его в коррупции, новый генпрокурор может для поддержания имиджа сделать фотосессию для глянцевого журнала. Украинские пиарщики говорят представителям украинской политической элиты, что это работает.О том, чем занят в эти дни экс-президент Украины - в статье Дмитрия Ковалевича "В ожидании ареста "майданит" и подкупает западных лоббистов. Чем занимается экс-президент Петр Порошенко*"*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

эксклюзив, украина, запад, киев, валерий залужный, владимир зеленский, александр дубинский, набу, вооруженные силы украины, сизо