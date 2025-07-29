За 15 минут два литра крови: ветеран СВО о жизни после тяжёлого ранения и законе, нужном для России - 29.07.2025 Украина.ру
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За 15 минут два литра крови: ветеран СВО о жизни после тяжёлого ранения и законе, нужном для России
За 15 минут два литра крови: ветеран СВО о жизни после тяжёлого ранения и законе, нужном для России - 29.07.2025 Украина.ру
За 15 минут два литра крови: ветеран СВО о жизни после тяжёлого ранения и законе, нужном для России
В Казани проходит первый чемпионат по профмастерству среди участников СВО "Абилимпикс". Украина.ру, 29.07.2025
2025-07-29T17:45
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В Казани проходит первый чемпионат по профмастерству среди участников СВО "Абилимпикс". Журналист Украина.ру Анна Черкасова поговорила с ветераном специальной военной операции Дмитрием Кристей, кавалером Ордена мужества, награждённым медалями Суворова и "За храбрость" II степени. Он соревнуется в компетенции "оператор БПЛА".Дмитрий рассказал, какие сухпайки самые вкусные на фронте, а также о том, как он строит свою жизнь после участия в СВО, ранения и ампутации ноги. 01:06 – История Дмитрия Кристи;01:51 – Адаптация после ранения; 05:02 – Трофей с фронта; 06:05 – Любимое блюдо на фронте; 07:08 – Пять целей Дмитрия Кристи; 08:02 – Какой законопроект хотел бы принять Дмитрий Кристя, если бы был депутатом? 09:18 – Что значит быть патриотом? 10:04 – Пожелания ребятам, которые находятся в зоне СВО.
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видео, россия, казань, сво, новости сво россия, новости сво сейчас, инвалиды, ветераны, патриотизм, видео
Видео, Россия, Казань, СВО, новости СВО Россия, новости СВО сейчас, инвалиды, ветераны, патриотизм

За 15 минут два литра крови: ветеран СВО о жизни после тяжёлого ранения и законе, нужном для России

17:45 29.07.2025
 
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В Казани проходит первый чемпионат по профмастерству среди участников СВО "Абилимпикс".
Журналист Украина.ру Анна Черкасова поговорила с ветераном специальной военной операции Дмитрием Кристей, кавалером Ордена мужества, награждённым медалями Суворова и "За храбрость" II степени. Он соревнуется в компетенции "оператор БПЛА".
Дмитрий рассказал, какие сухпайки самые вкусные на фронте, а также о том, как он строит свою жизнь после участия в СВО, ранения и ампутации ноги.
01:06 – История Дмитрия Кристи;
01:51 – Адаптация после ранения;
05:02 – Трофей с фронта;
06:05 – Любимое блюдо на фронте;
07:08 – Пять целей Дмитрия Кристи;
08:02 – Какой законопроект хотел бы принять Дмитрий Кристя, если бы был депутатом?
09:18 – Что значит быть патриотом?
10:04 – Пожелания ребятам, которые находятся в зоне СВО.
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