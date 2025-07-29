https://ukraina.ru/20250729/za-15-minut-dva-litra-krovi-veteran-svo-o-zhizni-posle-tyazhlogo-raneniya-i-zakone-nuzhnom-dlya-rossii-1066121858.html

За 15 минут два литра крови: ветеран СВО о жизни после тяжёлого ранения и законе, нужном для России

За 15 минут два литра крови: ветеран СВО о жизни после тяжёлого ранения и законе, нужном для России - 29.07.2025 Украина.ру

За 15 минут два литра крови: ветеран СВО о жизни после тяжёлого ранения и законе, нужном для России

В Казани проходит первый чемпионат по профмастерству среди участников СВО "Абилимпикс". Украина.ру, 29.07.2025

2025-07-29T17:45

2025-07-29T17:45

2025-07-29T17:45

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В Казани проходит первый чемпионат по профмастерству среди участников СВО "Абилимпикс". Журналист Украина.ру Анна Черкасова поговорила с ветераном специальной военной операции Дмитрием Кристей, кавалером Ордена мужества, награждённым медалями Суворова и "За храбрость" II степени. Он соревнуется в компетенции "оператор БПЛА".Дмитрий рассказал, какие сухпайки самые вкусные на фронте, а также о том, как он строит свою жизнь после участия в СВО, ранения и ампутации ноги. 01:06 – История Дмитрия Кристи;01:51 – Адаптация после ранения; 05:02 – Трофей с фронта; 06:05 – Любимое блюдо на фронте; 07:08 – Пять целей Дмитрия Кристи; 08:02 – Какой законопроект хотел бы принять Дмитрий Кристя, если бы был депутатом? 09:18 – Что значит быть патриотом? 10:04 – Пожелания ребятам, которые находятся в зоне СВО.

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