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За 15 минут два литра крови: ветеран СВО о жизни после тяжёлого ранения и законе, нужном для России
За 15 минут два литра крови: ветеран СВО о жизни после тяжёлого ранения и законе, нужном для России - 29.07.2025 Украина.ру
За 15 минут два литра крови: ветеран СВО о жизни после тяжёлого ранения и законе, нужном для России
В Казани проходит первый чемпионат по профмастерству среди участников СВО "Абилимпикс". Украина.ру, 29.07.2025
2025-07-29T17:45
2025-07-29T17:45
2025-07-29T17:45
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В Казани проходит первый чемпионат по профмастерству среди участников СВО "Абилимпикс". Журналист Украина.ру Анна Черкасова поговорила с ветераном специальной военной операции Дмитрием Кристей, кавалером Ордена мужества, награждённым медалями Суворова и "За храбрость" II степени. Он соревнуется в компетенции "оператор БПЛА".Дмитрий рассказал, какие сухпайки самые вкусные на фронте, а также о том, как он строит свою жизнь после участия в СВО, ранения и ампутации ноги. 01:06 – История Дмитрия Кристи;01:51 – Адаптация после ранения; 05:02 – Трофей с фронта; 06:05 – Любимое блюдо на фронте; 07:08 – Пять целей Дмитрия Кристи; 08:02 – Какой законопроект хотел бы принять Дмитрий Кристя, если бы был депутатом? 09:18 – Что значит быть патриотом? 10:04 – Пожелания ребятам, которые находятся в зоне СВО.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, россия, казань, сво, новости сво россия, новости сво сейчас, инвалиды, ветераны, патриотизм, видео
Видео, Россия, Казань, СВО, новости СВО Россия, новости СВО сейчас, инвалиды, ветераны, патриотизм
В Казани проходит первый чемпионат по профмастерству среди участников СВО "Абилимпикс".
Журналист Украина.ру Анна Черкасова поговорила с ветераном специальной военной операции Дмитрием Кристей, кавалером Ордена мужества, награждённым медалями Суворова и "За храбрость" II степени. Он соревнуется в компетенции "оператор БПЛА".
Дмитрий рассказал, какие сухпайки самые вкусные на фронте, а также о том, как он строит свою жизнь после участия в СВО, ранения и ампутации ноги.
01:06 – История Дмитрия Кристи;
01:51 – Адаптация после ранения;
06:05 – Любимое блюдо на фронте;
07:08 – Пять целей Дмитрия Кристи;
08:02 – Какой законопроект хотел бы принять Дмитрий Кристя, если бы был депутатом?
09:18 – Что значит быть патриотом?
10:04 – Пожелания ребятам, которые находятся в зоне СВО.