https://ukraina.ru/20250729/fartovyy-paren-zelenskiy-budet-mstit-ukrainskie-eksperty-predvidyat-dramaticheskie-sobytiya-v-strane-1066088933.html

"Фартовый парень" Зеленский будет мстить. Украинские эксперты предвидят драматические события в стране

"Фартовый парень" Зеленский будет мстить. Украинские эксперты предвидят драматические события в стране - 29.07.2025 Украина.ру

"Фартовый парень" Зеленский будет мстить. Украинские эксперты предвидят драматические события в стране

В украинском экспертном сообществе обсуждают, наступает ли уже конец правлению Зеленского и Ермака или же выступившим против них следует приготовиться к большим неприятностям.

2025-07-29T04:39

2025-07-29T04:39

2025-07-29T04:39

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Скандал с ограничением полномочий созданных Западом на Украине антикоррупционных органов - Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) — продолжается. Ранее сотрудники СБУ провели там обыски, при этом некоторых детективов НАБУ обвинили в работе… на Россию.Понятно, что истинные причины атаки на эти структуры совсем иные. Издание "Страна" в своём телеграм-канале приводит мнение политолога Николая Давыдюка, сообщившего, что во время обысков, которые СБУ проводила в НАБУ и САП, там были изъяты сервера, на которых содержится информация, кто именно из возможного окружения Зеленского дал против него показания.По данным политолога, сейчас от 800 до 1000 сотрудников подконтрольных Зеленскому силовых ведомств работают над попытками расшифровать эти носители и заполучить эту информацию, сообщает издание.Митинги в защиту НАБУ и САП тоже понятно, кем организованы — и организованы они довольно-таки грамотно. Как отметил в эфире одного из каналов украинский политолог Андрей Ермолаев, в акциях участвуют молодые люди, которые плохо помнят события Евромайдана 2014 года — но считают важным своё "участие в истории".Поводом стала отмена полномочий НАБУ и САП, но настоящей причиной является "кризис демократических стандартов" в стране, заявил политолог.Пока протестующая молодёжь размахивает картонками с разными неприятными для Зеленского и главы ОП Андрея Ермака надписями, но на акциях уже появляются и люди в масках, уже жгут файеры…Зеленский как будто бы дрогнул и пообещал принять новый законопроект, который восстановит независимость антикоррупционых ведомств. Нужные материалы ведь уже изъяты при обысках. Однако наши источники на Украине предполагают, что впоследствии могут быть обнародованы копии ряда компрометирующих документов.А сам факт атаки на НАБУ и САП уже нанёс ущерб репутации Зеленского, он, так сказать, рухнул с пьедестала демократии, пишет Financial Times, не уточняя, что это за наци-демократия такая.По информации издания, Зеленский своими действиями будто бы поставил под угрозу как перспективы вступления Украины в ЕС, так и финансовую поддержку со стороны Европы и МВФ.Бывший глава украинского правительства Николай Азаров считает, что Зеленский сдал назад, конечно, не из-за демонстраций — просто "хозяева ему дали жесткую команду, и вот этого он испугался".Пока организованные проверенными сценаристами майданов протесты "детей с картонками" продолжаются, народ протестует по-своему — и протестует, конечно, не против гонений на неких "антикоррупционеров", цена которым известна, а против беспредельной мобилизации.Множатся случаи стычек граждан с военкомами. Где-то люди отбивают отловленных ТЦКашниками, где-то жгут машины ТЦК и военных (о таких актах возмездия пишет издание "Политнавигатор" со ссылкой на тг-канал украинского подполья "Дозор").Конечно, это всё ещё не так массово, это менее заметно и менее зрелищно, чем толпы молодняка с картонками. Но, как отметила в своём блоге украинская адвокат и общественный деятель Татьяна Монтян, "следует понимать, что стихийный протест против могилизации - по сути единственная доступная обычным гражданам Украины форма выражения несогласия с происходящим в стране".По её словам, поэтому такие случаи "ценны не только сами по себе, но и как барометр общественного мнения".Что касается Зеленского и Ермака, то списывать их пока ещё рано, считает украинский политтехнолог Андрей Золотарёв. Он в интервью журналисту Александру Шелесту* отметил, что Зеленский считает себя "фартовым парнем", потому сдаваться просто так не собирается — "не в его правилах"."Будет еще много интересных, интригующих и драматических событий", - сказал эксперт, предположив, что Зеленский и Ермак будут мстить организаторам протестов, в частности, "прилетит и Кличко, и Порошенко". Да и вообще всем "отцам-содержателям... грантоедской тусовки надо напрячься, судя по всему, работать по ним в ближайшую неделю будут плотно".Находящийся в киевском СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский сообщил, что уже 31 июля будто планируется вручение подозрения Порошенко по некоему делу "о чемоданах денег из Москвы".По словам нардепа, этот день выбран не случайно, именно тогда Зеленский "планирует сорвать голосование за законопроект о возвращении самостоятельности НАБУ/САП"."У Зеленского знают о неприязни к Порошенко в Белом доме в связи с "делом Манафорта", и потому считают, что такая "жертва" сгладит возмущение США о срыве голосования", - написал Дубинский.Конечно, сочувствовать в этой битве жабы и гадюки некому. Покинувший страну известный украинский политолог Кость Бондаренко, говоря о противостоянии Зеленского и соросят, вспомнил строки Высоцкого: "Билась нечисть грудью в груди и друг друга извела".Он при этом отметил, что офис Зеленского несёт потери на важном фронте, которые окружающие не сразу и замечают."Сенсация не в том, что Дарья Заривная ушла с поста фактического руководителя медиа- и коммуникационного направления в Офисе президента. Сенсация в том, что это заметили только три недели спустя", - написал эксперт в своём блоге, добавив, что это "ещё один штрих, иллюстрирующий всеобщий бардак в стране".* Объявлен иноагентом в РФПодробнее о ситуации на Украине и вокруг неё — в статье Михаила Павлива "Украина накануне агонии. Расчеты показывают, что до краха остаются считанные месяцы"

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Сергей Зуев

украина, россия, запад, владимир зеленский, трамп и зеленский, андрей ермак, набу, сап, сбу, эксклюзив, эксперты