"Фартовый парень" Зеленский будет мстить. Украинские эксперты предвидят драматические события в стране - 29.07.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250729/fartovyy-paren-zelenskiy-budet-mstit-ukrainskie-eksperty-predvidyat-dramaticheskie-sobytiya-v-strane-1066088933.html
"Фартовый парень" Зеленский будет мстить. Украинские эксперты предвидят драматические события в стране
"Фартовый парень" Зеленский будет мстить. Украинские эксперты предвидят драматические события в стране - 29.07.2025 Украина.ру
"Фартовый парень" Зеленский будет мстить. Украинские эксперты предвидят драматические события в стране
В украинском экспертном сообществе обсуждают, наступает ли уже конец правлению Зеленского и Ермака или же выступившим против них следует приготовиться к большим неприятностям.
2025-07-29T04:39
2025-07-29T04:39
украина
россия
запад
владимир зеленский
трамп и зеленский
андрей ермак
набу
сап
сбу
эксклюзив
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/1c/1066057148_0:13:1066:613_1920x0_80_0_0_7b472190dd472438fcd9d6a67a07cf67.jpg.webp
Скандал с ограничением полномочий созданных Западом на Украине антикоррупционных органов - Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) — продолжается. Ранее сотрудники СБУ провели там обыски, при этом некоторых детективов НАБУ обвинили в работе… на Россию.Понятно, что истинные причины атаки на эти структуры совсем иные. Издание "Страна" в своём телеграм-канале приводит мнение политолога Николая Давыдюка, сообщившего, что во время обысков, которые СБУ проводила в НАБУ и САП, там были изъяты сервера, на которых содержится информация, кто именно из возможного окружения Зеленского дал против него показания.По данным политолога, сейчас от 800 до 1000 сотрудников подконтрольных Зеленскому силовых ведомств работают над попытками расшифровать эти носители и заполучить эту информацию, сообщает издание.Митинги в защиту НАБУ и САП тоже понятно, кем организованы — и организованы они довольно-таки грамотно. Как отметил в эфире одного из каналов украинский политолог Андрей Ермолаев, в акциях участвуют молодые люди, которые плохо помнят события Евромайдана 2014 года — но считают важным своё "участие в истории".Поводом стала отмена полномочий НАБУ и САП, но настоящей причиной является "кризис демократических стандартов" в стране, заявил политолог.Пока протестующая молодёжь размахивает картонками с разными неприятными для Зеленского и главы ОП Андрея Ермака надписями, но на акциях уже появляются и люди в масках, уже жгут файеры…Зеленский как будто бы дрогнул и пообещал принять новый законопроект, который восстановит независимость антикоррупционых ведомств. Нужные материалы ведь уже изъяты при обысках. Однако наши источники на Украине предполагают, что впоследствии могут быть обнародованы копии ряда компрометирующих документов.А сам факт атаки на НАБУ и САП уже нанёс ущерб репутации Зеленского, он, так сказать, рухнул с пьедестала демократии, пишет Financial Times, не уточняя, что это за наци-демократия такая.По информации издания, Зеленский своими действиями будто бы поставил под угрозу как перспективы вступления Украины в ЕС, так и финансовую поддержку со стороны Европы и МВФ.Бывший глава украинского правительства Николай Азаров считает, что Зеленский сдал назад, конечно, не из-за демонстраций — просто "хозяева ему дали жесткую команду, и вот этого он испугался".Пока организованные проверенными сценаристами майданов протесты "детей с картонками" продолжаются, народ протестует по-своему — и протестует, конечно, не против гонений на неких "антикоррупционеров", цена которым известна, а против беспредельной мобилизации.Множатся случаи стычек граждан с военкомами. Где-то люди отбивают отловленных ТЦКашниками, где-то жгут машины ТЦК и военных (о таких актах возмездия пишет издание "Политнавигатор" со ссылкой на тг-канал украинского подполья "Дозор").Конечно, это всё ещё не так массово, это менее заметно и менее зрелищно, чем толпы молодняка с картонками. Но, как отметила в своём блоге украинская адвокат и общественный деятель Татьяна Монтян, "следует понимать, что стихийный протест против могилизации - по сути единственная доступная обычным гражданам Украины форма выражения несогласия с происходящим в стране".По её словам, поэтому такие случаи "ценны не только сами по себе, но и как барометр общественного мнения".Что касается Зеленского и Ермака, то списывать их пока ещё рано, считает украинский политтехнолог Андрей Золотарёв. Он в интервью журналисту Александру Шелесту* отметил, что Зеленский считает себя "фартовым парнем", потому сдаваться просто так не собирается — "не в его правилах"."Будет еще много интересных, интригующих и драматических событий", - сказал эксперт, предположив, что Зеленский и Ермак будут мстить организаторам протестов, в частности, "прилетит и Кличко, и Порошенко". Да и вообще всем "отцам-содержателям... грантоедской тусовки надо напрячься, судя по всему, работать по ним в ближайшую неделю будут плотно".Находящийся в киевском СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский сообщил, что уже 31 июля будто планируется вручение подозрения Порошенко по некоему делу "о чемоданах денег из Москвы".По словам нардепа, этот день выбран не случайно, именно тогда Зеленский "планирует сорвать голосование за законопроект о возвращении самостоятельности НАБУ/САП"."У Зеленского знают о неприязни к Порошенко в Белом доме в связи с "делом Манафорта", и потому считают, что такая "жертва" сгладит возмущение США о срыве голосования", - написал Дубинский.Конечно, сочувствовать в этой битве жабы и гадюки некому. Покинувший страну известный украинский политолог Кость Бондаренко, говоря о противостоянии Зеленского и соросят, вспомнил строки Высоцкого: "Билась нечисть грудью в груди и друг друга извела".Он при этом отметил, что офис Зеленского несёт потери на важном фронте, которые окружающие не сразу и замечают."Сенсация не в том, что Дарья Заривная ушла с поста фактического руководителя медиа- и коммуникационного направления в Офисе президента. Сенсация в том, что это заметили только три недели спустя", - написал эксперт в своём блоге, добавив, что это "ещё один штрих, иллюстрирующий всеобщий бардак в стране".* Объявлен иноагентом в РФПодробнее о ситуации на Украине и вокруг неё — в статье Михаила Павлива "Украина накануне агонии. Расчеты показывают, что до краха остаются считанные месяцы"
украина
россия
запад
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Сергей Зуев
Сергей Зуев
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/1c/1066057148_118:0:950:624_1920x0_80_0_0_d0828cfb0fd41d6e7c73a83aee1be083.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, россия, запад, владимир зеленский, трамп и зеленский, андрей ермак, набу, сап, сбу, эксклюзив, эксперты
Украина, Россия, Запад, Владимир Зеленский, Трамп и Зеленский, Андрей Ермак, НАБУ, САП, СБУ, Эксклюзив, эксперты

"Фартовый парень" Зеленский будет мстить. Украинские эксперты предвидят драматические события в стране

04:39 29.07.2025
 
© Украина.руэксперты
эксперты - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Сергей Зуев
Все материалы
В украинском экспертном сообществе обсуждают, наступает ли уже конец правлению Зеленского и Ермака или же выступившим против них следует приготовиться к большим неприятностям.
Скандал с ограничением полномочий созданных Западом на Украине антикоррупционных органов - Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) — продолжается. Ранее сотрудники СБУ провели там обыски, при этом некоторых детективов НАБУ обвинили в работе… на Россию.
Понятно, что истинные причины атаки на эти структуры совсем иные. Издание "Страна" в своём телеграм-канале приводит мнение политолога Николая Давыдюка, сообщившего, что во время обысков, которые СБУ проводила в НАБУ и САП, там были изъяты сервера, на которых содержится информация, кто именно из возможного окружения Зеленского дал против него показания.

По данным политолога, сейчас от 800 до 1000 сотрудников подконтрольных Зеленскому силовых ведомств работают над попытками расшифровать эти носители и заполучить эту информацию, сообщает издание.
Митинги в защиту НАБУ и САП тоже понятно, кем организованы — и организованы они довольно-таки грамотно. Как отметил в эфире одного из каналов украинский политолог Андрей Ермолаев, в акциях участвуют молодые люди, которые плохо помнят события Евромайдана 2014 года — но считают важным своё "участие в истории".
Поводом стала отмена полномочий НАБУ и САП, но настоящей причиной является "кризис демократических стандартов" в стране, заявил политолог.
Пока протестующая молодёжь размахивает картонками с разными неприятными для Зеленского и главы ОП Андрея Ермака надписями, но на акциях уже появляются и люди в масках, уже жгут файеры…
Зеленский как будто бы дрогнул и пообещал принять новый законопроект, который восстановит независимость антикоррупционых ведомств. Нужные материалы ведь уже изъяты при обысках. Однако наши источники на Украине предполагают, что впоследствии могут быть обнародованы копии ряда компрометирующих документов.
А сам факт атаки на НАБУ и САП уже нанёс ущерб репутации Зеленского, он, так сказать, рухнул с пьедестала демократии, пишет Financial Times, не уточняя, что это за наци-демократия такая.
По информации издания, Зеленский своими действиями будто бы поставил под угрозу как перспективы вступления Украины в ЕС, так и финансовую поддержку со стороны Европы и МВФ.
Бывший глава украинского правительства Николай Азаров считает, что Зеленский сдал назад, конечно, не из-за демонстраций — просто "хозяева ему дали жесткую команду, и вот этого он испугался".
Пока организованные проверенными сценаристами майданов протесты "детей с картонками" продолжаются, народ протестует по-своему — и протестует, конечно, не против гонений на неких "антикоррупционеров", цена которым известна, а против беспредельной мобилизации.
Множатся случаи стычек граждан с военкомами. Где-то люди отбивают отловленных ТЦКашниками, где-то жгут машины ТЦК и военных (о таких актах возмездия пишет издание "Политнавигатор" со ссылкой на тг-канал украинского подполья "Дозор").
Конечно, это всё ещё не так массово, это менее заметно и менее зрелищно, чем толпы молодняка с картонками. Но, как отметила в своём блоге украинская адвокат и общественный деятель Татьяна Монтян, "следует понимать, что стихийный протест против могилизации - по сути единственная доступная обычным гражданам Украины форма выражения несогласия с происходящим в стране".
По её словам, поэтому такие случаи "ценны не только сами по себе, но и как барометр общественного мнения".
Что касается Зеленского и Ермака, то списывать их пока ещё рано, считает украинский политтехнолог Андрей Золотарёв. Он в интервью журналисту Александру Шелесту* отметил, что Зеленский считает себя "фартовым парнем", потому сдаваться просто так не собирается — "не в его правилах".
"Будет еще много интересных, интригующих и драматических событий", - сказал эксперт, предположив, что Зеленский и Ермак будут мстить организаторам протестов, в частности, "прилетит и Кличко, и Порошенко". Да и вообще всем "отцам-содержателям... грантоедской тусовки надо напрячься, судя по всему, работать по ним в ближайшую неделю будут плотно".
Находящийся в киевском СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский сообщил, что уже 31 июля будто планируется вручение подозрения Порошенко по некоему делу "о чемоданах денег из Москвы".
По словам нардепа, этот день выбран не случайно, именно тогда Зеленский "планирует сорвать голосование за законопроект о возвращении самостоятельности НАБУ/САП".
"У Зеленского знают о неприязни к Порошенко в Белом доме в связи с "делом Манафорта", и потому считают, что такая "жертва" сгладит возмущение США о срыве голосования", - написал Дубинский.
Конечно, сочувствовать в этой битве жабы и гадюки некому. Покинувший страну известный украинский политолог Кость Бондаренко, говоря о противостоянии Зеленского и соросят, вспомнил строки Высоцкого: "Билась нечисть грудью в груди и друг друга извела".
Он при этом отметил, что офис Зеленского несёт потери на важном фронте, которые окружающие не сразу и замечают.
"Сенсация не в том, что Дарья Заривная ушла с поста фактического руководителя медиа- и коммуникационного направления в Офисе президента. Сенсация в том, что это заметили только три недели спустя", - написал эксперт в своём блоге, добавив, что это "ещё один штрих, иллюстрирующий всеобщий бардак в стране".
* Объявлен иноагентом в РФ
Подробнее о ситуации на Украине и вокруг неё — в статье Михаила Павлива "Украина накануне агонии. Расчеты показывают, что до краха остаются считанные месяцы"
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
УкраинаРоссияЗападВладимир ЗеленскийТрамп и ЗеленскийАндрей ЕрмакНАБУСАПСБУЭксклюзивэксперты
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:20ВС РФ атаковали объекты ВСУ в нескольких регионах Украины
05:13Александр Зимовский: Пока ВСУ думают о десанте на западе Крыма, Россия готовится к битве за Калининград
05:08Хроника энергетической войны: Несбыточные обещания ЕС и реальные угрозы Катара
04:39"Фартовый парень" Зеленский будет мстить. Украинские эксперты предвидят драматические события в стране
04:31Массовая атака БПЛА отражается в Ростовской области, есть погибший — губернатор
04:12Вражеский БПЛА уничтожен в Ленинградской области, ограничивается мобильный интернет — губернатор
03:44Массированный ракетный удар наносится по целям в Сумской и Днепропетровской областях
03:24Оборона ВСУ вокруг Покровска рушится на глазах
03:05YouTube по требованию украинских властей заблокировал каналы новых врагов Зеленского
02:56США могут вывести из Европы до трети своих войск
02:34Опасность атаки БПЛА на территории Тульской области и других регионов. Ограничения в аэропорту Калуги
02:18"Герани" поражают цели в Николаевской и Одесской областях
01:57ВС РФ продолжают наступление на нескольких направлениях. Обзор новостей за 28 июля
01:35ПВО сбивает вражеские БПЛА в районе станиц Боковская и Советская в Ростовской области — местные каналы
01:23Фронтовая сводка за 28 июля от ТГ-канала "Дневник десантника"
01:08Над Донецком сбито около 20 вражеских БПЛА
00:58Штурмовые группы ВС РФ зашли в село Колодези на Краснолиманском направлении
00:40ПВО отражает атаку БПЛА на Донбасс и Ростовскую область
23:55Российские войска усиливают наступление: Купянск и Мирноград под угрозой окружения
23:37"Трамп держит карты близко к груди": США не раскрывают планы по России
Лента новостейМолния