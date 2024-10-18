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Главное за ночь 18 октября
Главное за ночь 18 октября - 18.10.2024 Украина.ру
Главное за ночь 18 октября
Российские военные этой ночью ударили "Геранями" по целям ВСУ. Украинские ресурсы характеризуют атаку, как "одну из самых массовых". Взрывы звучали в Западных,... Украина.ру, 18.10.2024
2024-10-18T08:05
2024-10-18T08:05
2024-10-18T08:05
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Российские военные этой ночью ударили "Геранями" по целям ВСУ. Украинские ресурсы характеризуют атаку, как "одну из самых массовых". Взрывы звучали в Западных, Северных и Центральных областях Украины, а также в Киеве.Украинские СМИ подтверждают данные о серии ночных взрывов на военном аэродроме Васильков в Киевской области.Отмечается продвижение российских войск в Курской области, вблизи Красноармейска (Покровска), Часова Яра и Курахово.На Краснолиманском направлении наши войска усилили активность на Торском выступе.Сотрудников ТЦК низшего звена начали отправлять на фронт, заявил пленный работник районного Территориального центра комплектования Киевской области Руслан Тагеев.Ливанская "Хезболла" заявила о начале нового этапа войны с Израилем.Сегодня в Москве, перед саммитом БРИКС в Казани, состоится встреча Владимира Путина с руководителями ведущих СМИ из стран-участниц объединения. На мероприятии Россию представит генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв.Подробнее о саммите - в материале Жизнь после Украины: Михеев о выборах в США, саммите БРИКС, "плане" Зеленского и новом миропорядке на сайте Украина.ру.
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Новости, Украина, Киевская область, Киев, Владимир Путин, Дмитрий Киселев, БРИКС, Вооруженные силы Украины, Хезболла