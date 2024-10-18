Главное за ночь 18 октября - 18.10.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241018/1058180740.html
Главное за ночь 18 октября
Главное за ночь 18 октября - 18.10.2024 Украина.ру
Главное за ночь 18 октября
Российские военные этой ночью ударили "Геранями" по целям ВСУ. Украинские ресурсы характеризуют атаку, как "одну из самых массовых". Взрывы звучали в Западных,... Украина.ру, 18.10.2024
2024-10-18T08:05
2024-10-18T08:05
новости
украина
киевская область
киев
владимир путин
дмитрий киселев
брикс
вооруженные силы украины
хезболла
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/08/1057949530_0:0:3208:1806_1920x0_80_0_0_61541552b093381bedd8cbe44f035b75.jpg
Российские военные этой ночью ударили "Геранями" по целям ВСУ. Украинские ресурсы характеризуют атаку, как "одну из самых массовых". Взрывы звучали в Западных, Северных и Центральных областях Украины, а также в Киеве.Украинские СМИ подтверждают данные о серии ночных взрывов на военном аэродроме Васильков в Киевской области.Отмечается продвижение российских войск в Курской области, вблизи Красноармейска (Покровска), Часова Яра и Курахово.На Краснолиманском направлении наши войска усилили активность на Торском выступе.Сотрудников ТЦК низшего звена начали отправлять на фронт, заявил пленный работник районного Территориального центра комплектования Киевской области Руслан Тагеев.Ливанская "Хезболла" заявила о начале нового этапа войны с Израилем.Сегодня в Москве, перед саммитом БРИКС в Казани, состоится встреча Владимира Путина с руководителями ведущих СМИ из стран-участниц объединения. На мероприятии Россию представит генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв.Подробнее о саммите - в материале Жизнь после Украины: Михеев о выборах в США, саммите БРИКС, "плане" Зеленского и новом миропорядке на сайте Украина.ру.
украина
киевская область
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/08/1057949530_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d8f480aec74c6cd580e4c2066af96502.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, киевская область, киев, владимир путин, дмитрий киселев, брикс, вооруженные силы украины, хезболла
Новости, Украина, Киевская область, Киев, Владимир Путин, Дмитрий Киселев, БРИКС, Вооруженные силы Украины, Хезболла

Главное за ночь 18 октября

08:05 18.10.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Ураган" ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа РСЗО Ураган ЦВО на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
Российские военные этой ночью ударили "Геранями" по целям ВСУ. Украинские ресурсы характеризуют атаку, как "одну из самых массовых". Взрывы звучали в Западных, Северных и Центральных областях Украины, а также в Киеве.
Украинские СМИ подтверждают данные о серии ночных взрывов на военном аэродроме Васильков в Киевской области.
Отмечается продвижение российских войск в Курской области, вблизи Красноармейска (Покровска), Часова Яра и Курахово.
На Краснолиманском направлении наши войска усилили активность на Торском выступе.
Сотрудников ТЦК низшего звена начали отправлять на фронт, заявил пленный работник районного Территориального центра комплектования Киевской области Руслан Тагеев.
Ливанская "Хезболла" заявила о начале нового этапа войны с Израилем.
Сегодня в Москве, перед саммитом БРИКС в Казани, состоится встреча Владимира Путина с руководителями ведущих СМИ из стран-участниц объединения. На мероприятии Россию представит генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв.
Подробнее о саммите - в материале Жизнь после Украины: Михеев о выборах в США, саммите БРИКС, "плане" Зеленского и новом миропорядке на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаКиевская областьКиевВладимир ПутинДмитрий КиселевБРИКСВооруженные силы УкраиныХезболла
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:28"Это очень опасный план мировой войны": в Германии предложили ответить на ядерный шантаж Зеленского
09:27Киев выдвинул Баку и Братиславе ультиматум относительно транзита газа через Украину
09:20Ядерное оружие Украины. Главное на Украине на утро 18 октября
08:59Инженера Запорожской АЭС осудят за попытку совершить теракт по заданию ГУР - генпрокуратура
08:58Пытается пристроиться к схемам в Минобороны и ставит на Трампа. Чем занимается олигарх Константин Жеваго
08:49"Украина — кладбище живых мертвецов". Украинские эксперты и политики о "плане победы" и положении ВСУ
08:35Санкции стимулировали Россию, ключевая ставка от ЦБ - напротив
08:24Константинов рассказал об украинских регионах, тяготеющих к России
08:05Главное за ночь 18 октября
08:02Цели российского наступления на 2025 год: освобождение части Днепропетровской и Харьковской областей
07:52Европа должна почувствовать боль. Алексей Зубец о том, почему БРИКС станет новой ООН, и хрупком Китае
07:51Макрон пообещал профинансировать восстановление критической инфраструктуры Украины
07:32Запад откажется рекрутировать своих солдат на украинский фронт - Слуцкий
07:27Дама во главе Пентагона и джентльмен вместо первой леди. Грег Вайнер о будущих командах Харрис и Трампа
07:15МИД РФ назвал безответственными заявления Польши о перехвате российских ракет
07:03Владимир Евсеев: Россия выбьет ВСУ из Селидово и подобьет австралийские танки, а потом обнулит Запорожье
06:52Победа Санду в первом туре и поглощение Приднестровья. Что ждёт Молдавию после выборов президента
06:30Накаты врага прекращаются: Алёхин рассказал, как ВС РФ "пристреляли" главную трассу ВСУ под Курском
06:20"За 15 минут до сдачи Харькова": Брутер рассказал, когда Запад согласится на переговоры с Россией
06:10Готовы "запятисотиться" или умереть, стоя в окопе: волонтер объяснил, почему украинцы не хотят воевать
Лента новостейМолния