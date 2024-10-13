Волонтер Алексей Сова: "Картинка на земле идет вразрез с информацией, которая поступает наверх" - 13.10.2024 Украина.ру
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Волонтер Алексей Сова: "Картинка на земле идет вразрез с информацией, которая поступает наверх"
Волонтер Алексей Сова: "Картинка на земле идет вразрез с информацией, которая поступает наверх" - 13.10.2024 Украина.ру
Волонтер Алексей Сова: "Картинка на земле идет вразрез с информацией, которая поступает наверх"
О психологической поддержке детей и взрослых, проживающих в зоне конфликта, цифровизации психологических методик, гуманитарном проекте "Хлеб и вода", диагностировании и лечении ПТСР, народной поддержке и многом другом журналисту издания "Украина.ру" рассказал координатор гуманитарных проектов на территории ЛДНР Алексей Сова.
2024-10-13T08:18
2024-10-13T08:18
донецк
донецкая народная республика
курская область
украина.ру
интервью
спецоперация
сво
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- Алексей, у вас на территории ДНР целый ряд волонтерских инициатив. С чем к нам пожаловали на этот раз?- Сегодня мы в Донецке провели презентацию бота удаленного скрининга "Мой компас". Это программа, которая позволяет оценить психологическое состояние детей и их родителей. То есть, во-первых, люди могут получить оценку своего психологического состояния. Во-вторых, они могут получить рекомендации относительно того, как это состояние улучшить. Плюс – маршрутизацию на различные линии помощи, а также на прямую связь с психологом.Программа уже опробована в Курской области, где показала очень хорошие результаты. Теперь будем запускать ее в Донецке и в целом по ДНР. Так мы получим объективную картину психологического состояния, в первую очередь, наших детей, поймем, кому необходима экстренная помощь. Если же помощь нельзя будет оказать сразу, то специалисты хотя бы смогут обучить нуждающихся приемам психологической самоподдержки.- Как вообще родилась эта идея? У нас, как правило, нуждающихся стремятся вылечить, одеть и накормить, а вопросы психического здоровья часто остаются за скобками.- Понимаешь, мы уже давненько работаем с Егором Козловским, который является руководителем Центра по разработке и внедрению цифровых технологий и программ по реабилитации "Без ограничений". В Донецке начинали с того, что в центр реабилитации "С надеждой на будущее" привезли и развернули систему для работы с детьми с использованием планшетов.В общем, Егор занимается цифровизацией различных инструментов для психологической работы. Все то, что раньше было на бумаге, было на карточках, он осовременивает и делает этот инструментарий более доступным.Впервые побывав в Донецке, он заметил, что люди здесь постоянно находятся в стрессовом состоянии, а потому имеют серьезные проблемы с психикой. И масштаб этой проблемы даже оценить сейчас толком невозможно. Тогда и родилась эта идея. Примерно год назад.Все это время мы потратили на получение методической базы в лице Московского государственного психолого-педагогического университета и Центра экстренной психологической помощи, а также на производство самого приложения. То есть Егор занимался программой, а методологией – профессиональные психологи, которые много лет работают в том числе и с детьми, находящимися в зонах боевых действий.На сегодняшний день программа полностью готова и даже прошла обкатку. Создавалась она в частном порядке. Мы нашли инвестора, который поддержал нашу инициативу. Благодаря ему, программа уже работает. Ждем первых результатов.- И как все это будет работать? Я видел листовки, которые вы раздавали местным психологам и работникам системы образования.- Да, мы раздали листовочки представителям разных профильных организаций, представителям Министерства образования и социальных служб. Но листовки – это лишь один из каналов донесения информации. По сути дела, нам нужно донести до адресата ссылку на этот самый бот. То есть донести до ребенка и его родителей. Листовки - один из вариантов. Дальше – средства массовой информации, а также готовим письмо на ДРУМЦ ПССО (ГБОУ "Донецкий республиканский учебно-методический центр психологической службы системы образования"), которое они разошлют по всем своим подразделениям. К тому же мы задействуем наружную рекламу. В итоге будет много-много разных каналов, по которым информация пойдет до конечного пользователя.- Верно ли я понимаю, что данная инициатива родилась из программы "Хлеб и вода", в рамках которой вы плотно взаимодействовали с жителями прифронтовых районов?- Да-да-да. Эта программа работает уже более двух лет и сейчас никуда не делась. "Хлеб и вода" продолжает работать. Плюс – мы поставляем медикаменты по конкретным запросам. В основном работаем с Петровским районом Донецка, как с наиболее трудным в плане обеспечения нуждающихся людей.Я говорю о Трудовских, Жилплощадке, Старомихайловке, Александровке и всем этом сложном поясе. Мы стараемся их поддерживать. Просто в один из первых наших визитов мы обратились за информацией к военкору Дмитрию Астраханю, и он посоветовал не ездить в Мариуполь или Северодонецк, поскольку туда ездят все.Есть Петровский район, который к тому моменту уже восемь лет жил под обстрелами, и которым никто почему-то не занимался. Он ведь не медийный, не раскрученный. В общем, мы поехали на Брикетную в Территориальный центр социального обеспечения, поговорили с местными работниками и убедились в том, что никакие гуманитарщики до них не доезжают, поскольку район не на слуху.Там ведь до сих пор опасно, а тогда было суперопасно. Обстрелы велись непрерывно. Потому мы стали возить продукты, медикаменты, обогреватели, но достаточно быстро поняли, что это не совсем правильно. Приехали – привезли, не приехали – не привезли. А у меня, как у человека с инженерным образованием, ко всему системный подход.То есть независимо от того, есть мы или нет нас, проект должен работать. Потому где-то полтора года назад мы встретились с главой администрации района Натальей Ивановной Бегуненко и озвучили идею: организовать стационарные точки выдачи хлеба и воды.Развернули их на базе инспекторов администраций, поскольку нужны были ответственные люди, которые всегда остаются на своих местах. В плане воды помогла компания "Орловская вода", которая доставляет воду туда, куда другие ездить боятся. Они же возят вплоть до окраин Трудовских. Вот так мы договорились и поставили бочки. Стали регулярно заливать туда воду.С одной из донецких пекарен договорились о поставках хлеба. Есть график выдачи, есть определенная норма. В общем, люди понимают, что могут прийти и получить свежий хлеб и чистую воду. Проект работает.Уже порядка двенадцати точек выдачи воды и семь точек выдачи хлеба. Это Петровский район, его окрестности и социальные учреждения по городу Донецку. Тот же центр "С надеждой на будущее", пансионат для престарелых.- И все же поддержка нуждающихся – дело, которое волонтеры вполне могут потянуть, но проблема пролонгированного стресса в зоне конфликта настолько масштабна, что без участия государства решить ее получится едва ли. Вы уже задумывались о государственной поддержке?- Да, мы планируем участие государства, но тут у нас немножко другой подход. Мы не хотим идти к государству и просить денег, чтобы мы чего-нибудь сделали. Мы делаем проект, получаем результат и уже с ним пойдем к государству. А поскольку Егор является членом Совета при Правительстве Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере, мы планируем донести полученную информацию до руководства страны.На сегодняшний день, к сожалению, проблема осложняется тем, что в отсутствие релевантной статистики, картинка, которая транслируется наверх, является несколько приукрашенной. И потому достоверная информация о психологическом состоянии гражданского населения, которую мы получим благодаря нашему боту, будет использована для выработки конкретных мер по улучшению ситуации.Ведь если ситуация выглядит не так плохо, то какой смысл что-то с этим делать? А когда мы покажем, что на самом деле положение тяжелое, все изменится. А мы знаем, что оно тяжелое, поскольку два года работаем с людьми на земле. Мы не сидим где-то далеко, а приезжаем и общаемся с людьми напрямую. Мы видим, насколько люди психологически вымотаны.В общем, то, что мы наблюдаем своими глазами, идет вразрез с информацией, которая поступает наверх. Я бы сказал, что действительности она не соответствует. Первейшая задача бота – получить объективную картину. Вторая – дать людям, которые не могут прямо сейчас обратиться к психологу, какие-то механизмы и инструкции по саморегулированию.Но и это не конечная точка проекта, а лишь старт его. В дальнейшем предполагается обучение специалистов, поскольку сейчас в стране наблюдается острая нехватка квалифицированных психологов, способных работать с такими тяжелыми состояниями. Еще это построение различных механизмов донесения психологической помощи до населения. Один из важнейших моментов – просветительская работа.К сожалению, в нашем обществе вопрос психологической помощи здорово стигматизирован. Если у человека болит нога, то он идет к хирургу, зуб болит – к стоматологу. А вот если мозги болят, то к психологу он идти боится. А то вдруг поставят штамп, что он "псих", закроют в лечебнице, накормят галоперидолом. Ну вот эти все страхи. Потому важно прививать культуру обращения за психологической помощью.Но работа с гражданскими – это лишь одно из направлений. Есть проект, направленный на ветеранов и действующих военнослужащих. Там работает другая группа психологов. И в комплексе мы закрываем весь спектр самых тяжелых проблем. В ближайшее время по "военному" направлению тоже будут озвучены результаты и предложены варианты системного подхода к решению этой задачи. К сожалению, сегодня какие-то проблемы решаются, но решаются бессистемно, точечно и не всегда специалистами, которые реально разбираются в том же ПТСР. Многие на хайпе пытаются сделать на этом имя, реально не оказывая помощи, но причиняя вред тем, кому и так непросто.- Как все это вообще работает на данный момент без государственной поддержки? Инициативы, мягко говоря, масштабные.- Тут я могу лишь поблагодарить людей, которые поддерживают нас финансово. У нас очень простой подход: за весь процесс отвечаем сами, а не отправляем куда-то средства. Все задачи, которые мы решаем, начиная со сбора средств и заканчивая закупками необходимого, передачей нуждающимся, мы выполняем сами. Мы ездим туда, куда многие ездить боятся, имеем для этого определенную подготовку.Да, нас не финансирует государство. На сегодняшний день у нас есть несколько частных инвесторов, но основная помощь идет от обычных неравнодушных людей, которые просто хотят помочь соотечественникам, угодившим в беду. Это люди со всех концов нашей необъятной Родины.Вот их следует благодарить за все, что мы делаем. За то, что поддерживают нас в этом. Понятно, что всем сегодня непросто, все морально устали от происходящего, но люди продолжают финансировать проекты, направленные на помощь Донецку.О том, как живут жители Донецка в условиях военных действий - в статье Игоря Гомольского ""Не смейте забывать о цене вашего спокойствия": о чем думают и говорят в Донецке"
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донецк, донецкая народная республика, курская область, украина.ру, интервью, спецоперация, сво
Донецк, Донецкая Народная Республика, Курская область, Украина.ру, Интервью, Спецоперация, СВО

Волонтер Алексей Сова: "Картинка на земле идет вразрез с информацией, которая поступает наверх"

08:18 13.10.2024
 
Алексей Сова
Алексей Сова
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Игорь Гомольский
специальный корреспондент издания Украина.ру
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О психологической поддержке детей и взрослых, проживающих в зоне конфликта, цифровизации психологических методик, гуманитарном проекте "Хлеб и вода", диагностировании и лечении ПТСР, народной поддержке и многом другом журналисту издания "Украина.ру" рассказал координатор гуманитарных проектов на территории ЛДНР Алексей Сова.
- Алексей, у вас на территории ДНР целый ряд волонтерских инициатив. С чем к нам пожаловали на этот раз?
- Сегодня мы в Донецке провели презентацию бота удаленного скрининга "Мой компас". Это программа, которая позволяет оценить психологическое состояние детей и их родителей. То есть, во-первых, люди могут получить оценку своего психологического состояния. Во-вторых, они могут получить рекомендации относительно того, как это состояние улучшить. Плюс – маршрутизацию на различные линии помощи, а также на прямую связь с психологом.
Программа уже опробована в Курской области, где показала очень хорошие результаты. Теперь будем запускать ее в Донецке и в целом по ДНР. Так мы получим объективную картину психологического состояния, в первую очередь, наших детей, поймем, кому необходима экстренная помощь. Если же помощь нельзя будет оказать сразу, то специалисты хотя бы смогут обучить нуждающихся приемам психологической самоподдержки.
- Как вообще родилась эта идея? У нас, как правило, нуждающихся стремятся вылечить, одеть и накормить, а вопросы психического здоровья часто остаются за скобками.
- Понимаешь, мы уже давненько работаем с Егором Козловским, который является руководителем Центра по разработке и внедрению цифровых технологий и программ по реабилитации "Без ограничений". В Донецке начинали с того, что в центр реабилитации "С надеждой на будущее" привезли и развернули систему для работы с детьми с использованием планшетов.
В общем, Егор занимается цифровизацией различных инструментов для психологической работы. Все то, что раньше было на бумаге, было на карточках, он осовременивает и делает этот инструментарий более доступным.
Впервые побывав в Донецке, он заметил, что люди здесь постоянно находятся в стрессовом состоянии, а потому имеют серьезные проблемы с психикой. И масштаб этой проблемы даже оценить сейчас толком невозможно. Тогда и родилась эта идея. Примерно год назад.
Все это время мы потратили на получение методической базы в лице Московского государственного психолого-педагогического университета и Центра экстренной психологической помощи, а также на производство самого приложения. То есть Егор занимался программой, а методологией – профессиональные психологи, которые много лет работают в том числе и с детьми, находящимися в зонах боевых действий.
На сегодняшний день программа полностью готова и даже прошла обкатку. Создавалась она в частном порядке. Мы нашли инвестора, который поддержал нашу инициативу. Благодаря ему, программа уже работает. Ждем первых результатов.
- И как все это будет работать? Я видел листовки, которые вы раздавали местным психологам и работникам системы образования.
- Да, мы раздали листовочки представителям разных профильных организаций, представителям Министерства образования и социальных служб. Но листовки – это лишь один из каналов донесения информации. По сути дела, нам нужно донести до адресата ссылку на этот самый бот. То есть донести до ребенка и его родителей. Листовки - один из вариантов. Дальше – средства массовой информации, а также готовим письмо на ДРУМЦ ПССО (ГБОУ "Донецкий республиканский учебно-методический центр психологической службы системы образования"), которое они разошлют по всем своим подразделениям. К тому же мы задействуем наружную рекламу. В итоге будет много-много разных каналов, по которым информация пойдет до конечного пользователя.
- Верно ли я понимаю, что данная инициатива родилась из программы "Хлеб и вода", в рамках которой вы плотно взаимодействовали с жителями прифронтовых районов?
- Да-да-да. Эта программа работает уже более двух лет и сейчас никуда не делась. "Хлеб и вода" продолжает работать. Плюс – мы поставляем медикаменты по конкретным запросам. В основном работаем с Петровским районом Донецка, как с наиболее трудным в плане обеспечения нуждающихся людей.
Я говорю о Трудовских, Жилплощадке, Старомихайловке, Александровке и всем этом сложном поясе. Мы стараемся их поддерживать. Просто в один из первых наших визитов мы обратились за информацией к военкору Дмитрию Астраханю, и он посоветовал не ездить в Мариуполь или Северодонецк, поскольку туда ездят все.
Есть Петровский район, который к тому моменту уже восемь лет жил под обстрелами, и которым никто почему-то не занимался. Он ведь не медийный, не раскрученный. В общем, мы поехали на Брикетную в Территориальный центр социального обеспечения, поговорили с местными работниками и убедились в том, что никакие гуманитарщики до них не доезжают, поскольку район не на слуху.
Там ведь до сих пор опасно, а тогда было суперопасно. Обстрелы велись непрерывно. Потому мы стали возить продукты, медикаменты, обогреватели, но достаточно быстро поняли, что это не совсем правильно. Приехали – привезли, не приехали – не привезли. А у меня, как у человека с инженерным образованием, ко всему системный подход.
То есть независимо от того, есть мы или нет нас, проект должен работать. Потому где-то полтора года назад мы встретились с главой администрации района Натальей Ивановной Бегуненко и озвучили идею: организовать стационарные точки выдачи хлеба и воды.
Развернули их на базе инспекторов администраций, поскольку нужны были ответственные люди, которые всегда остаются на своих местах. В плане воды помогла компания "Орловская вода", которая доставляет воду туда, куда другие ездить боятся. Они же возят вплоть до окраин Трудовских. Вот так мы договорились и поставили бочки. Стали регулярно заливать туда воду.
С одной из донецких пекарен договорились о поставках хлеба. Есть график выдачи, есть определенная норма. В общем, люди понимают, что могут прийти и получить свежий хлеб и чистую воду. Проект работает.
Уже порядка двенадцати точек выдачи воды и семь точек выдачи хлеба. Это Петровский район, его окрестности и социальные учреждения по городу Донецку. Тот же центр "С надеждой на будущее", пансионат для престарелых.
- И все же поддержка нуждающихся – дело, которое волонтеры вполне могут потянуть, но проблема пролонгированного стресса в зоне конфликта настолько масштабна, что без участия государства решить ее получится едва ли. Вы уже задумывались о государственной поддержке?
- Да, мы планируем участие государства, но тут у нас немножко другой подход. Мы не хотим идти к государству и просить денег, чтобы мы чего-нибудь сделали. Мы делаем проект, получаем результат и уже с ним пойдем к государству. А поскольку Егор является членом Совета при Правительстве Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере, мы планируем донести полученную информацию до руководства страны.
На сегодняшний день, к сожалению, проблема осложняется тем, что в отсутствие релевантной статистики, картинка, которая транслируется наверх, является несколько приукрашенной. И потому достоверная информация о психологическом состоянии гражданского населения, которую мы получим благодаря нашему боту, будет использована для выработки конкретных мер по улучшению ситуации.
Ведь если ситуация выглядит не так плохо, то какой смысл что-то с этим делать? А когда мы покажем, что на самом деле положение тяжелое, все изменится. А мы знаем, что оно тяжелое, поскольку два года работаем с людьми на земле. Мы не сидим где-то далеко, а приезжаем и общаемся с людьми напрямую. Мы видим, насколько люди психологически вымотаны.
В общем, то, что мы наблюдаем своими глазами, идет вразрез с информацией, которая поступает наверх. Я бы сказал, что действительности она не соответствует. Первейшая задача бота – получить объективную картину. Вторая – дать людям, которые не могут прямо сейчас обратиться к психологу, какие-то механизмы и инструкции по саморегулированию.
Но и это не конечная точка проекта, а лишь старт его. В дальнейшем предполагается обучение специалистов, поскольку сейчас в стране наблюдается острая нехватка квалифицированных психологов, способных работать с такими тяжелыми состояниями. Еще это построение различных механизмов донесения психологической помощи до населения. Один из важнейших моментов – просветительская работа.
К сожалению, в нашем обществе вопрос психологической помощи здорово стигматизирован. Если у человека болит нога, то он идет к хирургу, зуб болит – к стоматологу. А вот если мозги болят, то к психологу он идти боится. А то вдруг поставят штамп, что он "псих", закроют в лечебнице, накормят галоперидолом. Ну вот эти все страхи. Потому важно прививать культуру обращения за психологической помощью.
Но работа с гражданскими – это лишь одно из направлений. Есть проект, направленный на ветеранов и действующих военнослужащих. Там работает другая группа психологов. И в комплексе мы закрываем весь спектр самых тяжелых проблем. В ближайшее время по "военному" направлению тоже будут озвучены результаты и предложены варианты системного подхода к решению этой задачи. К сожалению, сегодня какие-то проблемы решаются, но решаются бессистемно, точечно и не всегда специалистами, которые реально разбираются в том же ПТСР. Многие на хайпе пытаются сделать на этом имя, реально не оказывая помощи, но причиняя вред тем, кому и так непросто.
- Как все это вообще работает на данный момент без государственной поддержки? Инициативы, мягко говоря, масштабные.
- Тут я могу лишь поблагодарить людей, которые поддерживают нас финансово. У нас очень простой подход: за весь процесс отвечаем сами, а не отправляем куда-то средства. Все задачи, которые мы решаем, начиная со сбора средств и заканчивая закупками необходимого, передачей нуждающимся, мы выполняем сами. Мы ездим туда, куда многие ездить боятся, имеем для этого определенную подготовку.
Да, нас не финансирует государство. На сегодняшний день у нас есть несколько частных инвесторов, но основная помощь идет от обычных неравнодушных людей, которые просто хотят помочь соотечественникам, угодившим в беду. Это люди со всех концов нашей необъятной Родины.
Вот их следует благодарить за все, что мы делаем. За то, что поддерживают нас в этом. Понятно, что всем сегодня непросто, все морально устали от происходящего, но люди продолжают финансировать проекты, направленные на помощь Донецку.
О том, как живут жители Донецка в условиях военных действий - в статье Игоря Гомольского ""Не смейте забывать о цене вашего спокойствия": о чем думают и говорят в Донецке"
 
ДонецкДонецкая Народная РеспубликаКурская областьУкраина.руИнтервьюСпецоперацияСВО
 
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Заголовок открываемого материала
08:56Трамп ждёт Третью мировую. Главное на Украине на утро 13 октября
08:18Волонтер Алексей Сова: "Картинка на земле идет вразрез с информацией, которая поступает наверх"
08:11Дворцовый переворот по-советски. 60 лет со дня отставки Н.С. Хрущёва
08:05Пианист и композитор Лосев: "Больше всего запоминаются эмоциональные выпуски, со слезами"
08:00Военный эксперт описал, что сделает Киев, если ВС РФ пойдут по берегу Днепра к Запорожью
07:59"Большие "крылья" малой авиации": кто и как проводит воздушную разведку на Донецком направлении
07:45"Можем дать в глаз Зеленскому": военный эксперт о том, как Нетаньяху помогает России
07:30"Вызвать социальную напряженность": военный эксперт о том, как победить Украину
07:15Элемент покоя в сумасшедшем доме: военный эксперт о смысле операции ВСУ под Курском
07:10Западная Украина за минувшую неделю: Облавы в Ровно и несчастные дети в интернате под Львовом
07:01Сколько русским идти до Киева. Украинские эксперты о ситуации на поле боя
07:00"Заскакивали как индейцы": военный эксперт о том, как штурмовали угледарский "Форт-Нокс"
06:50Крапивник: Запад воюет с нами в комфортных для себя условия. Это нужно либо остановить, либо терпеть
06:45Эксперт рассказал, будут ли F-16 базироваться в Молдавии
06:43Выборы в США и выбор Украины
06:37Обещания и реальность. Американист о визовых ловушках для иностранцев в России
06:30Эксперт вскрыл антироссийскую подноготную молдавского референдума о евроинтеграции
06:15Военный эксперт рассказал, с чем связана паника на Украине из-за ситуации с Торецком
06:08Тяжёлая жизнь иноагентов. Гайки закручиваются, Алла Пугачева спасает свои миллионы
06:00Военный эксперт рассказал, что произошло с 72-й бригадой ВСУ, понесшей потери в Угледаре
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