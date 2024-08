https://ukraina.ru/20240802/1056631507.html

Новое дыхание Херсонеса, скандалы вокруг Жванецкого, трехсотлетний фестиваль. События культуры за неделю

Одессу лишили Ильфа и Петрова; открыт "Новый Херсонес"; В Британии проходит дрейвнейший музыкальный фестиваль

Необычная декоммунизацияПо украинским городам в очередной раз катком прошла "деколонизация-декоммунизация", лишив названий сотен улиц Сумы, Одессу, Харьков, Днепропетровск (Днепр), Кривой Рог, а так же площадей, переулков и мемориальных мест. За последние годы новость довольно привычная, но несколько неожиданностей, все же было.Во-первых, сразу два мэра (обычно занимающие разные идеологические позиции) – главы горадминистраций Днепропетровска и Одессы – Борис Филатов* и Геннадий Труханов внезапно выступили с резкой критикой новых переименований, заверив горожан, что городские власти не имели к этому никакого отношения, а решение принимали областные военные администрации.В Днепропетровске, например, жителей крайне возмутила смена названия улицы имени Ивана Воливача – уроженца Таромского (поселок под городом), героя Великой Отечественной войны, кавалера Ордена Красного Знамени, почетного гражданина города в улицу имени полковника УНР Александра Удовиченко, который родился в Харькове. А также: улица губернатора Екатеринослава Андрея Фабра (до декоммунизации – улица Серова), проспект 20-летия Победы, который назвали теперь именем боевика ОУН* Кирилла Осьмака, и многие другие.В четверг, 1 августа, жители Таромского вышли на митинг. Среди его участников были, в том числе, местные жители, которые лично знали Ивана Воливача.Сумчане возмутились уничтожением всех топонимов, связанных с легендарным Сидором Ковпаком.А вот в Одессе…Только с мая месяца город лишился более ста привычных улиц: не только Юрия Гагарина, Николая Пржевальского, улицы Спартаковской, но и деятелей культуры и искусства – Льва Толстого, Александра Пушкина, Ивана Бунина, Василия Жуковского, Ильи Ильфа и Евгения Петрова, Исаака Бабеля –то есть и одесситов, без имен которых жители не видят свой город.Но вот очередной скандал разгорелся вокруг конкретного имени – юмориста и публициста Михаила Жванецкого.Возмущение было бурным и власти пришлось отреагировать: заместительница главы департамента культуры Ярослава Ризникова написала, что Жванецкий – "мудрый, харизматичный и умный человек, искренне любивший Одессу", но и к нему есть претензии: жил в России, принял из рук президента РФ Владимира Путина орден "За заслуги перед Отчизной" III, снялся в фильме "Одесский пароход" с Михаилом Пореченковым (картину снял Сергей Урсуляк по мотивам произведений Жванецкого).Сатирик ушел из жизни в 2020 году, жил на тот момент в Москве.В феврале 2024 года в Ростове-на-Дону был установлен памятник артисту авторства скульптора Андрея Поляничко (другой памятник в 2021 году появился в Москве, скульптор – Владимир Соскиев).В подмосковной Барвихе был анонсирован большой концерт в память о писателе с участием звезд театра и кино – Юрия Стоянова, Павла Деревянко, Нонны Гришаевой и многих других.Ряд общественных деятелей, в частности, писатель Захар Прилепин, утверждали, что мемориальные мероприятия в память о Жванецком неуместны, так как ранее он поддержал Майдан на Украине.Ходили слухи, что активисты добились сноса памятника в Ростове-на-Дону, но оказались неверны.Фестиваль с историейСтарейший в мире фестиваль академической музыки – "Три хора", которому более 300 лет, проходит в эти дни в Глостере, Херефорде и Вустере, Великобритания.Основные участники фестиваля, что очевидно, – хоровые коллективы, но со временем на него стали приезжать и оркестры, и солисты.Первое упоминание о нем датировано 1729 годом: канцлер Херефордского собора Томас Бисс сообщил тогда прихожанам и жителям города:"Происхождение этого [мероприятия] было случайно… Небольшое дружеское предложение любителям гармонии, братьям нескольких хоров ежегодно по очереди совершать визиты. Этот добровольный пример дружбы и братства был быстро укреплен общественным договором; и впоследствии, будучи благословленным и одобренным благотворительным сбором, со словом увещевания, добавленным для подтверждения всего, он достиг той цифры и оценки, которые вы видите сегодня... На этих основаниях он начался, и на них пусть продолжится наша братская любовь".Проведение фестиваля прерывалось три раза в истории: дважды – из-за мировых войн (с 1914 по 1920 и с 1939 по 1945) и в третий раз – из-за пандемии коронавируса (с 2019 по 2021, проходил виртуально).Особая гордость фестиваля всегда заключалась в том, что на концертах звучали новые произведения выдающихся европейских композиторов – Камиля Сен-Санса, Эдварда Элгара, Артура Салливана, Сэмюэля Кольриджа-Тейлора, Хьюберта Перри, Этель Смита, Ральфа Воана-Уильямса, Фредерика Делиуса и других.С 1788 года фестивалю покровительствует британская корона – тогда его впервые посетил монарх, Георг III.В честь 300-летия фестиваля в 2015 году в Государственном бальном зале Букингемского дворца выступили хор фестиваля Three Choirs Festival Chorus, молодежный хор и три соборных хора в присутствии Его Королевского Высочества принца Уэльского, президента Ассоциации фестиваля Three Choirs Festival Association.В этом году зрители с восторгом, как пишет The Guardians, встретили хоровую оду The Cloud Messenger Густава Холста, которая исполняется довольно редко. Дирижировал Герайнт Боуэн, солировала меццо Бет Тейлор.Произведения современных композиторов – Луи Андриссена и Стива Мартленда соседствовали на фестивале с произведениями Франсуа Куперена и Доменико Скарлатти, и именно в этих сочетаниях, мостами между стилями и эпохами академической музыки главная миссия фестиваля, отмечают его организаторы.Вера, история, идеалыВ воскресенье, 28 июля в Севастополе прошла торжественная церемония освящения музейного комплекса "Новый Херсонес".В него вошли три музея, посвященные христианству, античности и Византии, а также Крыму и Новороссии, парки и фонтаны, реку Героон с набережными и озерами, реконструированный квартал древнего Херсонеса построен рядом с историческим Херсонесом.Строительство шло чуть меньше двух лет, сейчас комплекс рассчитан на одновременное посещение 50 тысяч человек, но пока работает в тестовом режиме – попасть на экскурсию можно только по регистрации."За первый день работы музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес" посетило более 20 тысяч человек. Среди первых гостей комплекса были не только жители Севастополя и Крыма, но и туристы из различных уголков России", – сообщила пресс-служба музея в телеграм-канале.Помимо непосредственно музейного комплекса, в воскресенье был открыт после реставрации Свято-Владимирский собор и новый памятник киевскому равноапостольному князю Владимиру скульптора Виталия Шанова."Новый Херсонес" появился по поручению президента России. Путин отметил: место, где крестился князь Владимир, — исток российской государственности и народа."Музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес" – объект культуры мирового уровня, которым будут гордиться грядущие поколения. Уверен, что трудами Владыки Тихона в подобном формате в перспективе будет создан комплекс и на Неаполе Скифском в Симферополе. Такие проекты – это возвращение к нашим историческим корням, духовная и культурная основа для воспитания молодежи.Нас объединяет общая вера, история и судьба, общие ценности, идеалы. Нас объединяет наследие святого Владимира. Мы храним верность выбору, сделанному равноапостольным князем. В этом наша сила и залог нашей Победы", – написал в своем телеграм-канале глава Крыма Сергей Аксёнов.* Признан в РФ террористом и экстремистомО Крещении Руси - в материале Василия Стоякина Крещение Руси: пять версий Нестора-летописца на сайте Украина.ру.

