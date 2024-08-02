Новое дыхание Херсонеса, скандалы вокруг Жванецкого, трехсотлетний фестиваль. События культуры за неделю - 02.08.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Культура обложка
Культура
https://ukraina.ru/20240802/1056631507.html
Новое дыхание Херсонеса, скандалы вокруг Жванецкого, трехсотлетний фестиваль. События культуры за неделю
Новое дыхание Херсонеса, скандалы вокруг Жванецкого, трехсотлетний фестиваль. События культуры за неделю - 02.08.2024 Украина.ру
Новое дыхание Херсонеса, скандалы вокруг Жванецкого, трехсотлетний фестиваль. События культуры за неделю
Одессу лишили Ильфа и Петрова; открыт "Новый Херсонес"; В Британии проходит дрейвнейший музыкальный фестиваль
2024-08-02T04:47
2024-08-02T04:47
культура
эксклюзив
культура
музыка
одесса
россия
днепропетровск
михаил жванецкий
владимир путин
севастополь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/01/1056623881_209:68:973:498_1920x0_80_0_0_22cc76521d2fcdff2c39421bcd573a92.jpg
Необычная декоммунизацияПо украинским городам в очередной раз катком прошла "деколонизация-декоммунизация", лишив названий сотен улиц Сумы, Одессу, Харьков, Днепропетровск (Днепр), Кривой Рог, а так же площадей, переулков и мемориальных мест. За последние годы новость довольно привычная, но несколько неожиданностей, все же было.Во-первых, сразу два мэра (обычно занимающие разные идеологические позиции) – главы горадминистраций Днепропетровска и Одессы – Борис Филатов* и Геннадий Труханов внезапно выступили с резкой критикой новых переименований, заверив горожан, что городские власти не имели к этому никакого отношения, а решение принимали областные военные администрации.В Днепропетровске, например, жителей крайне возмутила смена названия улицы имени Ивана Воливача – уроженца Таромского (поселок под городом), героя Великой Отечественной войны, кавалера Ордена Красного Знамени, почетного гражданина города в улицу имени полковника УНР Александра Удовиченко, который родился в Харькове. А также: улица губернатора Екатеринослава Андрея Фабра (до декоммунизации – улица Серова), проспект 20-летия Победы, который назвали теперь именем боевика ОУН* Кирилла Осьмака, и многие другие.В четверг, 1 августа, жители Таромского вышли на митинг. Среди его участников были, в том числе, местные жители, которые лично знали Ивана Воливача.Сумчане возмутились уничтожением всех топонимов, связанных с легендарным Сидором Ковпаком.А вот в Одессе…Только с мая месяца город лишился более ста привычных улиц: не только Юрия Гагарина, Николая Пржевальского, улицы Спартаковской, но и деятелей культуры и искусства – Льва Толстого, Александра Пушкина, Ивана Бунина, Василия Жуковского, Ильи Ильфа и Евгения Петрова, Исаака Бабеля –то есть и одесситов, без имен которых жители не видят свой город.Но вот очередной скандал разгорелся вокруг конкретного имени – юмориста и публициста Михаила Жванецкого.Возмущение было бурным и власти пришлось отреагировать: заместительница главы департамента культуры Ярослава Ризникова написала, что Жванецкий – "мудрый, харизматичный и умный человек, искренне любивший Одессу", но и к нему есть претензии: жил в России, принял из рук президента РФ Владимира Путина орден "За заслуги перед Отчизной" III, снялся в фильме "Одесский пароход" с Михаилом Пореченковым (картину снял Сергей Урсуляк по мотивам произведений Жванецкого).Сатирик ушел из жизни в 2020 году, жил на тот момент в Москве.В феврале 2024 года в Ростове-на-Дону был установлен памятник артисту авторства скульптора Андрея Поляничко (другой памятник в 2021 году появился в Москве, скульптор – Владимир Соскиев).В подмосковной Барвихе был анонсирован большой концерт в память о писателе с участием звезд театра и кино – Юрия Стоянова, Павла Деревянко, Нонны Гришаевой и многих других.Ряд общественных деятелей, в частности, писатель Захар Прилепин, утверждали, что мемориальные мероприятия в память о Жванецком неуместны, так как ранее он поддержал Майдан на Украине.Ходили слухи, что активисты добились сноса памятника в Ростове-на-Дону, но оказались неверны.Фестиваль с историейСтарейший в мире фестиваль академической музыки – "Три хора", которому более 300 лет, проходит в эти дни в Глостере, Херефорде и Вустере, Великобритания.Основные участники фестиваля, что очевидно, – хоровые коллективы, но со временем на него стали приезжать и оркестры, и солисты.Первое упоминание о нем датировано 1729 годом: канцлер Херефордского собора Томас Бисс сообщил тогда прихожанам и жителям города:"Происхождение этого [мероприятия] было случайно… Небольшое дружеское предложение любителям гармонии, братьям нескольких хоров ежегодно по очереди совершать визиты. Этот добровольный пример дружбы и братства был быстро укреплен общественным договором; и впоследствии, будучи благословленным и одобренным благотворительным сбором, со словом увещевания, добавленным для подтверждения всего, он достиг той цифры и оценки, которые вы видите сегодня... На этих основаниях он начался, и на них пусть продолжится наша братская любовь".Проведение фестиваля прерывалось три раза в истории: дважды – из-за мировых войн (с 1914 по 1920 и с 1939 по 1945) и в третий раз – из-за пандемии коронавируса (с 2019 по 2021, проходил виртуально).Особая гордость фестиваля всегда заключалась в том, что на концертах звучали новые произведения выдающихся европейских композиторов – Камиля Сен-Санса, Эдварда Элгара, Артура Салливана, Сэмюэля Кольриджа-Тейлора, Хьюберта Перри, Этель Смита, Ральфа Воана-Уильямса, Фредерика Делиуса и других.С 1788 года фестивалю покровительствует британская корона – тогда его впервые посетил монарх, Георг III.В честь 300-летия фестиваля в 2015 году в Государственном бальном зале Букингемского дворца выступили хор фестиваля Three Choirs Festival Chorus, молодежный хор и три соборных хора в присутствии Его Королевского Высочества принца Уэльского, президента Ассоциации фестиваля Three Choirs Festival Association.В этом году зрители с восторгом, как пишет The Guardians, встретили хоровую оду The Cloud Messenger Густава Холста, которая исполняется довольно редко. Дирижировал Герайнт Боуэн, солировала меццо Бет Тейлор.Произведения современных композиторов – Луи Андриссена и Стива Мартленда соседствовали на фестивале с произведениями Франсуа Куперена и Доменико Скарлатти, и именно в этих сочетаниях, мостами между стилями и эпохами академической музыки главная миссия фестиваля, отмечают его организаторы.Вера, история, идеалыВ воскресенье, 28 июля в Севастополе прошла торжественная церемония освящения музейного комплекса "Новый Херсонес".В него вошли три музея, посвященные христианству, античности и Византии, а также Крыму и Новороссии, парки и фонтаны, реку Героон с набережными и озерами, реконструированный квартал древнего Херсонеса построен рядом с историческим Херсонесом.Строительство шло чуть меньше двух лет, сейчас комплекс рассчитан на одновременное посещение 50 тысяч человек, но пока работает в тестовом режиме – попасть на экскурсию можно только по регистрации."За первый день работы музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес" посетило более 20 тысяч человек. Среди первых гостей комплекса были не только жители Севастополя и Крыма, но и туристы из различных уголков России", – сообщила пресс-служба музея в телеграм-канале.Помимо непосредственно музейного комплекса, в воскресенье был открыт после реставрации Свято-Владимирский собор и новый памятник киевскому равноапостольному князю Владимиру скульптора Виталия Шанова."Новый Херсонес" появился по поручению президента России. Путин отметил: место, где крестился князь Владимир, — исток российской государственности и народа."Музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес" – объект культуры мирового уровня, которым будут гордиться грядущие поколения. Уверен, что трудами Владыки Тихона в подобном формате в перспективе будет создан комплекс и на Неаполе Скифском в Симферополе. Такие проекты – это возвращение к нашим историческим корням, духовная и культурная основа для воспитания молодежи.Нас объединяет общая вера, история и судьба, общие ценности, идеалы. Нас объединяет наследие святого Владимира. Мы храним верность выбору, сделанному равноапостольным князем. В этом наша сила и залог нашей Победы", – написал в своем телеграм-канале глава Крыма Сергей Аксёнов.* Признан в РФ террористом и экстремистомО Крещении Руси - в материале Василия Стоякина Крещение Руси: пять версий Нестора-летописца на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240730/1056562213.html
https://ukraina.ru/20240612/1055608952.html
одесса
россия
днепропетровск
севастополь
херсонес
великобритания
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Мария Нестерова
Мария Нестерова
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/01/1056623881_246:0:910:498_1920x0_80_0_0_a60f8ada9bf6be39b53d8d2996c32374.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, культура, музыка, одесса, россия, днепропетровск, михаил жванецкий, владимир путин, севастополь, херсонес, великобритания
Культура, Эксклюзив, культура, музыка, Одесса, Россия, Днепропетровск, Михаил Жванецкий, Владимир Путин, Севастополь, Херсонес, Великобритания

Новое дыхание Херсонеса, скандалы вокруг Жванецкого, трехсотлетний фестиваль. События культуры за неделю

04:47 02.08.2024
 
© James O'Driscoll / 3choirs.org
© James O'Driscoll / 3choirs.org
Читать в
Мария Нестерова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Одессу лишили Ильфа и Петрова; открыт "Новый Херсонес"; В Британии проходит дрейвнейший музыкальный фестиваль
Необычная декоммунизация
По украинским городам в очередной раз катком прошла "деколонизация-декоммунизация", лишив названий сотен улиц Сумы, Одессу, Харьков, Днепропетровск (Днепр), Кривой Рог, а так же площадей, переулков и мемориальных мест. За последние годы новость довольно привычная, но несколько неожиданностей, все же было.
Во-первых, сразу два мэра (обычно занимающие разные идеологические позиции) – главы горадминистраций Днепропетровска и Одессы – Борис Филатов* и Геннадий Труханов внезапно выступили с резкой критикой новых переименований, заверив горожан, что городские власти не имели к этому никакого отношения, а решение принимали областные военные администрации.
В Днепропетровске, например, жителей крайне возмутила смена названия улицы имени Ивана Воливача – уроженца Таромского (поселок под городом), героя Великой Отечественной войны, кавалера Ордена Красного Знамени, почетного гражданина города в улицу имени полковника УНР Александра Удовиченко, который родился в Харькове. А также: улица губернатора Екатеринослава Андрея Фабра (до декоммунизации – улица Серова), проспект 20-летия Победы, который назвали теперь именем боевика ОУН* Кирилла Осьмака, и многие другие.
В четверг, 1 августа, жители Таромского вышли на митинг. Среди его участников были, в том числе, местные жители, которые лично знали Ивана Воливача.
Сумчане возмутились уничтожением всех топонимов, связанных с легендарным Сидором Ковпаком.
А вот в Одессе…
Только с мая месяца город лишился более ста привычных улиц: не только Юрия Гагарина, Николая Пржевальского, улицы Спартаковской, но и деятелей культуры и искусства – Льва Толстого, Александра Пушкина, Ивана Бунина, Василия Жуковского, Ильи Ильфа и Евгения Петрова, Исаака Бабеля –то есть и одесситов, без имен которых жители не видят свой город.
Но вот очередной скандал разгорелся вокруг конкретного имени – юмориста и публициста Михаила Жванецкого.
Возмущение было бурным и власти пришлось отреагировать: заместительница главы департамента культуры Ярослава Ризникова написала, что Жванецкий – "мудрый, харизматичный и умный человек, искренне любивший Одессу", но и к нему есть претензии: жил в России, принял из рук президента РФ Владимира Путина орден "За заслуги перед Отчизной" III, снялся в фильме "Одесский пароход" с Михаилом Пореченковым (картину снял Сергей Урсуляк по мотивам произведений Жванецкого).
- РИА Новости, 1920, 30.07.2024
30 июля, 12:03
Неуёмная борьба с топонимикой: "Бабель, Ильф с Петровым и Жванецкий не имеют заслуг перед Одессой"Очередная волна переименований улиц украинских городов поражает наблюдателей
Сатирик ушел из жизни в 2020 году, жил на тот момент в Москве.
В феврале 2024 года в Ростове-на-Дону был установлен памятник артисту авторства скульптора Андрея Поляничко (другой памятник в 2021 году появился в Москве, скульптор – Владимир Соскиев).
В подмосковной Барвихе был анонсирован большой концерт в память о писателе с участием звезд театра и кино – Юрия Стоянова, Павла Деревянко, Нонны Гришаевой и многих других.
Ряд общественных деятелей, в частности, писатель Захар Прилепин, утверждали, что мемориальные мероприятия в память о Жванецком неуместны, так как ранее он поддержал Майдан на Украине.
Ходили слухи, что активисты добились сноса памятника в Ростове-на-Дону, но оказались неверны.
Фестиваль с историей
Старейший в мире фестиваль академической музыки – "Три хора", которому более 300 лет, проходит в эти дни в Глостере, Херефорде и Вустере, Великобритания.
Основные участники фестиваля, что очевидно, – хоровые коллективы, но со временем на него стали приезжать и оркестры, и солисты.
Первое упоминание о нем датировано 1729 годом: канцлер Херефордского собора Томас Бисс сообщил тогда прихожанам и жителям города:
"Происхождение этого [мероприятия] было случайно… Небольшое дружеское предложение любителям гармонии, братьям нескольких хоров ежегодно по очереди совершать визиты. Этот добровольный пример дружбы и братства был быстро укреплен общественным договором; и впоследствии, будучи благословленным и одобренным благотворительным сбором, со словом увещевания, добавленным для подтверждения всего, он достиг той цифры и оценки, которые вы видите сегодня... На этих основаниях он начался, и на них пусть продолжится наша братская любовь".
Проведение фестиваля прерывалось три раза в истории: дважды – из-за мировых войн (с 1914 по 1920 и с 1939 по 1945) и в третий раз – из-за пандемии коронавируса (с 2019 по 2021, проходил виртуально).
Особая гордость фестиваля всегда заключалась в том, что на концертах звучали новые произведения выдающихся европейских композиторов – Камиля Сен-Санса, Эдварда Элгара, Артура Салливана, Сэмюэля Кольриджа-Тейлора, Хьюберта Перри, Этель Смита, Ральфа Воана-Уильямса, Фредерика Делиуса и других.
Сергей Летов
12 июня, 06:34Культура
Музыкант Сергей Летов о фолке и джазе, гастролях по России и нехватке культурной публикиГлавное для этого артиста и самое любимое, но наименее популярное и востребованное в обществе, — это фри-джаз и свободная импровизация.
С 1788 года фестивалю покровительствует британская корона – тогда его впервые посетил монарх, Георг III.
В честь 300-летия фестиваля в 2015 году в Государственном бальном зале Букингемского дворца выступили хор фестиваля Three Choirs Festival Chorus, молодежный хор и три соборных хора в присутствии Его Королевского Высочества принца Уэльского, президента Ассоциации фестиваля Three Choirs Festival Association.
В этом году зрители с восторгом, как пишет The Guardians, встретили хоровую оду The Cloud Messenger Густава Холста, которая исполняется довольно редко. Дирижировал Герайнт Боуэн, солировала меццо Бет Тейлор.
Произведения современных композиторов – Луи Андриссена и Стива Мартленда соседствовали на фестивале с произведениями Франсуа Куперена и Доменико Скарлатти, и именно в этих сочетаниях, мостами между стилями и эпохами академической музыки главная миссия фестиваля, отмечают его организаторы.
Вера, история, идеалы
В воскресенье, 28 июля в Севастополе прошла торжественная церемония освящения музейного комплекса "Новый Херсонес".
В него вошли три музея, посвященные христианству, античности и Византии, а также Крыму и Новороссии, парки и фонтаны, реку Героон с набережными и озерами, реконструированный квартал древнего Херсонеса построен рядом с историческим Херсонесом.
Строительство шло чуть меньше двух лет, сейчас комплекс рассчитан на одновременное посещение 50 тысяч человек, но пока работает в тестовом режиме – попасть на экскурсию можно только по регистрации.
"За первый день работы музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес" посетило более 20 тысяч человек. Среди первых гостей комплекса были не только жители Севастополя и Крыма, но и туристы из различных уголков России", – сообщила пресс-служба музея в телеграм-канале.
1 из 3
2 из 3
3 из 3
1 из 3
2 из 3
3 из 3
Помимо непосредственно музейного комплекса, в воскресенье был открыт после реставрации Свято-Владимирский собор и новый памятник киевскому равноапостольному князю Владимиру скульптора Виталия Шанова.
"Новый Херсонес" появился по поручению президента России. Путин отметил: место, где крестился князь Владимир, — исток российской государственности и народа.
"Музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес" – объект культуры мирового уровня, которым будут гордиться грядущие поколения. Уверен, что трудами Владыки Тихона в подобном формате в перспективе будет создан комплекс и на Неаполе Скифском в Симферополе. Такие проекты – это возвращение к нашим историческим корням, духовная и культурная основа для воспитания молодежи.
Нас объединяет общая вера, история и судьба, общие ценности, идеалы. Нас объединяет наследие святого Владимира. Мы храним верность выбору, сделанному равноапостольным князем. В этом наша сила и залог нашей Победы", – написал в своем телеграм-канале глава Крыма Сергей Аксёнов.
* Признан в РФ террористом и экстремистом
О Крещении Руси - в материале Василия Стоякина Крещение Руси: пять версий Нестора-летописца на сайте Украина.ру.
 
КультураЭксклюзивкультурамузыкаОдессаРоссияДнепропетровскМихаил ЖванецкийВладимир ПутинСевастопольХерсонесВеликобритания
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:25Инструктор "Сенсей": Я подготовил больше одиннадцати тысяч бойцов
06:15"У нас все плохо": военкор раскрыл, почему бойцы ВСУ в шоке и не вылезают из окопов под Дзержинском
06:00Бригады встали на дыбы: эксперт объяснил, как "жабогадюкинг" украинской власти устраняет командиров ВСУ
05:45Военкор Линин: Пока Украина собирает 14 бригад для контрнаступа, Россия готовит ВСУ масштабный кризис
05:36Партизанские поджоги, приказ о расстрелах и нехватка медиков. Что происходит в Харькове
05:30Сами находят ВСУ: военкор раскрыл, как "Орланы" и "Ланцеты" с машинным зрением бьют по вражеским тылам
05:25"Воевать дальше просто нет смысла". Украинские эксперты о ситуации, в которой оказался народ
05:17Евгений Норин: Россия под Угледаром попала ВСУ пальцем в глаз, а теперь пугает долиной смерти возле Сум
05:15Военкор рассказал, как морпехи загнали ВСУ в "каменный мешок" в Угледаре и теперь бьются за Волчанск
05:00Евгений Ющук: Евросоюз готовит "операционное поле" для манипуляций на теле Украины
05:00"Не дают ВСУ вылезли из нор": Евгений Линин рассказал, как проводится внедрение новых моделей БПЛА
04:47Новое дыхание Херсонеса, скандалы вокруг Жванецкого, трехсотлетний фестиваль. События культуры за неделю
04:45Запорожский фронт: военкор объяснил, нужно ли сейчас прорывать оборону и гнать ВСУ до самого Днепра
04:45Вайнер: экс-президент США чист в своих намерениях по Украине. Трамп имеет рычаги влияния на эту войну
04:40Deep state — это кот Шредингера. Выдрин рассказал, откуда "растут ноги" у глубинного государства
04:30"Золотая середина": журналист рассказал, на каком расстоянии FPV-дроны охотятся за "буханками" и пехотой
04:15По 4 тысячи FPV-дронов в сутки: военкор раскрыл, как армия подстраивается под тактику современной войны
04:00"Теряется связь и выжигаются мозги": Евгений Линин о том, как работает купольная система РЭБ "Покров"
03:45"ПВО, РЭБ и люди с дробовиками": эксперт объяснил, как можно защитить танковые колонны от дронов ВСУ
03:30Машинное зрение и бронирование: военкор объяснил, как будут развиваться БПЛА и есть ли от них панацея
Лента новостейМолния