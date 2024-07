https://ukraina.ru/20240715/1056269053.html

От Клинтона до Байдена. Эдуард Лозанский о том, кто виноват в развале Украины через НАТО

Истерия НАТО вокруг России и Украины может привести к Судному дню. Альянс не готов к ядерной войне с русскими, но случайности возможны. Нужны переговоры, и здесь вся надежда на Трампа.

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал основатель и президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский.Известный американист вспомнил также подробности встречи с Михаилом Горбачевым после окончания холодной войны. Общественные деятели США и СССР пытались расширить контакты по принципу "не работает официальная дипломатия — надо пробовать народную".В США 13 июля во время предвыборного митинга в Пенсильвании совершено покушение на бывшего американского президента Дональда Трампа. Ранее в Вашингтоне с 9 по 11 июля прошел саммит НАТО.— Эдуард Дмитриевич, в Трампа стреляли 13 июля, но он остался жив. Как считаете, с чем это связано и что будет дальше?— То, что произошло с Трампом, в принципе, можно было ожидать. Особенно в атмосфере зашкаливающей по отношению к нему ненависти со стороны его оппонентов в демократической партии и лично Байдена.Во-первых, Трампа сравнивают с Гитлером, обвиняют в том, что он якобы агент Москвы; с телеэкранов постоянно звучат призывы к его уничтожению. Это связано в том числе с его обещаниями закончить войну на Украине.Во-вторых, Байден отказался предоставить Трампу дополнительную охрану, ссылаясь на то, что у него уже есть защита как у бывшего президента. В-третьих, меня удивило странное поведение полиции, которая не обратила внимания на просьбы участников митинга проверить странного субъекта на крыше.Все это требует тщательного расследования.Что касается влияния теракта против Трампа на избирательную кампанию, то, несомненно, он поможет Дональду победить и подтвердить свои многочисленные обещания, в том числе и по остановке войны на Украине.— Как прошел саммит НАТО, по вашим оценкам?— Для всего НАТО саммит, наверное, прошел неплохо, так как его организаторы добились, чего хотели. На длинном коммюнике Россия и Украина были упомянуты 100 раз. То есть все интересы альянса на сегодня вращаются вокруг Украины, что понятно — именно благодаря ей НАТО еще существует.После того, как распался Советский Союз и был расторгнут Варшавский договор, многие высокопоставленные чиновники считали, что НАТО можно распустить или, по крайней мере, уменьшить его финансирование. А освобожденные средства лучше использовать для решения социальных проблем, в том числе в сфере образования, медицинского и пенсионного обеспечения.Есть такое английское выражение peace dividend — дивиденд от мира. Так и произошло, причем не только в Америке, но и в европейских странах жизнь улучшилась. Раньше было больше пушек, меньше масла, а стало наоборот.— Судя по итогам саммита НАТО, сегодня все опять вернулось на стадию "больше пушек и меньше масла"…— Правильно. Украина в этом смысле тот самый фактор. Это грустно, потому что уровень жизни в Европе и США упал, цены растут, народ поднимается на митинги. Но самое страшное, что гибнут люди в войне на Украине, которую спровоцирована именно НАТО.Так получилось, что я немного принимал участие, в борьбе с расширением альянса. Это было в конце 80-х годов при Михаиле Горбачеве. В этот период появились позитивные сигналы о том, что холодная война закончена. Горбачев и Рейган несколько раз встречались и обсуждали невозможность ядерной войны.Мой друг академик АН СССР Юрий Осипьян являлся советником Горбачева по науке. Как ученый Осипьян считал, что необходимо расширять сотрудничество с Вашингтоном. До этого, напомню, Союз и Штаты взаимодействовали в основном на тему контроля за ядерными вооружениями. Был еще и космос, но это редкие моменты.Я тогда преподавал физику и математику как профессор Американского университета в Вашингтоне. Неожиданно мне поступил звонок прямо из кабинета Горбачева. Звонил Осипьян: "Эдуард, приезжайте в Москву". Я был, конечно, удивлен, потому что не являлся государственным чиновником.Однако, помимо науки и образования, я занимался общественной деятельностью во многих организациях, в том числе в Конгрессе и Белом доме. Когда началась перестройка, мы призывали вашингтонские элиты пересмотреть подход к Советскому Союзу — нужно строить новые отношения.Другой мой близкий друг Пол Вайрик был вашингтонским инсайдером. Он держал школу по подготовке кадров, многие из которых потом шли работать в Конгресс и Сенат США, в администрацию Белого дома. Вайрика всегда считали антисоветчиком, а тут даже он поверил, что пришли другие времена и необходимы новые начинания с Советским Союзом.Позже это стало нашим девизом и проектом: "Новые времена — новые начинания".Мы приехали в Москву, встретились с Михаилом Горбачевым, представителями Академии Наук и его руководством. Они пожаловались, что Вашингтон их воспринимает холодно и нужна помощь. (Тогда в США говорили, что коммунистам нельзя верить).Мы решили: раз не работает официальная дипломатия, давайте попробуем использовать народную. Создали рабочие группы в Москве под руководством Осипьяна и в Вашингтоне — с Вайриком. Нам активно помогал первый мэр Москвы Гавриил Попов, который выделил для встреч и работы большой особняк на Большой Никитской улице (Москва). В Вашингтоне, в свою очередь, был основан "Русский дом".После распада СССР при Борисе Ельцине мы продолжали работать над книгой "Новые времена — новые начинания", где были собраны различные предложения из более чем 20 областей, в том числе по образованию, науке, военной промышленности, космосу, медицине. Американские делегации принимали в Кремле, а российские — в Белом доме.НАТО помешало всему этому. Им это было не интересно, они стали тормозить нашу деятельность.— Как именно НАТО помешало США и России развивать народную дипломатию?— Во-первых, был такой известный человек Джордж Кеннан, идейный отец "политики сдерживания" и "архитектор холодной войны". В 1952 году он был послом США в СССР.Кеннан считал СССР агрессивной структурой, которая пытается распространить свое влияние и поддерживать коммунистические партии по всему миру. Но при Горбачеве изменил свою точку зрения и помогал, признав, что это совершенно другая страна.Так вот именно Кеннан сказал, что из идеи сотрудничества СССР и США ничего не выйдет, потому что ей противостоят мощные силы. Он прямо не назвал НАТО, а упомянул военно-промышленный комплекс — хотя было ясно, что имел ввиду именно альянс.Ведь если вдруг Советский Союз и Америка подружатся, тогда зачем тратить безумные деньги на пушки.Мы приняли к сведению слова Кеннана, но сдаваться не хотели. Собралась мощная группа в Конгрессе и более чем 150 членов подписались под книжкой "Новые времена — новые начинания". Конгрессмен Курт Уэлдон был главным лоббистом наших идей. Наша работа продолжилась и при Владимире Путине.Мое личное достижение — это создание Американского университета в Москве. После начала конфликта на Украине число американских профессоров – участников проекта, правда, уменьшилось, так как некоторые опасаются, что им приклеят ярлык "агент Путина". Но мы продолжаем сотрудничать, в том числе в режиме онлайн. Многие ведь понимают, что происходит на самом деле.Второе. У НАТО есть огромная возможность для финансирования различных мозговых центров, которые продвигают антироссийскую пропаганду и свою точку зрения. Америка — лидер. Россия — враг, который пытается лишить Штаты лидерства.— Такой месседж идет от Байдена?— Политика идет от так называемого глубинного государства, силы которого обладают огромным влиянием и ресурсами.Кстати, Трамп их пытался притормозить, когда был президентом США. Трамп говорил, что дружба с Россией хорошо, а не плохо. Ему это припомнили, он получил ярлык "агент Путина" и уголовные дела. В итоге все четыре года своего правления Трамп вынужден был отбиваться и говорить, что он - не российский агент и не шпион.Кроме того, семья Клинтонов сыграла негативную роль. Именно Билл Клинтон в 1998 году начал расширение НАТО и движение Украины в альянс. Как показали недавно рассекреченные документы, это началось даже раньше — в 1994-м он начал говорить, что Украину нужно принять в НАТО. (А мы тогда не знали про это и наивно верили, что пришли новые времена и начинания…)Мы были категорически против вступления Украины в альянс и организовали одну из конференций на самом высоком уровне прямо в Конгрессе. Привезли украинскую делегацию во главе с Владимиром Мухиным из Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Украины (1998 год).Мы обсуждали взаимовыгодное сотрудничество и то, что Украина отдаст свое ядерное оружие. Был также пункт, что Киев должен сохранить свой нейтралитет, согласно украинской конституции. Это нам все сорвали.Позже был еще момент надежды для США и России. В Америке 11 сентября 2001 года произошла трагедия. Владимир Путин первый позвонил Джорджу Бушу и предложил помощь.В Белом доме подготовили большой список и отправили с ним заместителя госсекретаря Ричарда Армитиджа (я его хорошо знал) в Москву. Владимир Путин по всем пунктам документа все выполнил, что произвело фурор в Вашингтоне.Напомню, что первая операция в Афганистане была короткой и закончилась убедительной победой США над Талибаном*. В большой степени благодаря России и Путину.Так вот Буш растрогался, настроился на дружбу с Россией, организовал Владимиру Путину королевский прием в Белом доме, а после пригласил к себе домой, в Техас. Там он привел президента России в местную школу и представил детям со словами, что теперь в России новый президент, вместе в которым Америка построит светлое будущее.Мы ему поверили, радуясь второму шансу наладить отношения. Я ему поверил, ходил по его приглашению вместе с женой на балы в Белый дом, оказывал поддержку… Но, к сожалению, Буш, как и Клинтон, нас обманул и предал.Он начал цветные революции, крестовые походы во имя "демократии", а ранее отменил договор о противоракетной обороне. Но самое страшное — Буш стал призывать Грузию и Украину вступить в НАТО. Я написал ему жесткое письмо по этому поводу.Так вот то, что сейчас происходит на Украине, как раз началось с ее движения в НАТО при Клинтоне и Буше. А ведь у страны был идеальный шанс стать одной из самых процветающих стран в Европе — с ее колоссальной промышленностью, сельским хозяйством и плодородными землями.Если говорить о Байдене, то он, будучи вице-президентом США, осуществил переворот на Украине вместе с Викторией Нуланд. То есть НАТО — это разрушительная сила, которая ведет мир к войне. Об этом, кстати, сейчас говорит Трамп, правда, называя именно Байдена этой разрушительной силой.— Что вы можете сказать о том, как Байден проявил себя на саммите НАТО? Ведь многие представители стран Европы приехали оценить, насколько Байден вменяем…— Энтони Блинкен сидел с каменным лицом каждый раз, когда Байден говорил какие-то жуткие, в том числе нецензурные, вещи. Блинкен понимал, что дело швах. Это, конечно, безумие, паноптикум какой-то — то, что делал Байден на саммите.В общем, сейчас мы живем в смутное время в Америке. Я думаю, что на следующие три месяца нам стоит привязать ремни, потому что можно ожидать самых ужасных последствий.— Может ли НАТО начать ядерную войну против России?— Это будет самоубийство. Разговоры о ядерном оружии идут скорее для устрашения России.Но может произойти и случайность, потому что в век засилья Искусственного Интеллекта возможно все: сломался компьютер, поступил ложный сигнал, произошел какой-то иной сбой — и ракеты поднимутся.Поэтому нужно возобновить переговоры США и России, как этого избежать. Когда был Советский Союз и позже все время шли переговоры о разоружении и о том, как подобных случайностей избежать. Сейчас все остановилось.Вся надежда у меня на Трампа, который обещает возобновить переговоры на эту тему.Кстати, говоря о саммите, позитива там было мало, но два положительных момента я бы отметил.Во-первых, заключительное коммюнике ["Украинский договор"] не подписали 10 стран НАТО [Албания, Болгария, Венгрия, Греция, Северная Македония, Румыния, Словакия, Турция, Хорватия и Черногория]. В нем говорится о том, что Украину нужно поддерживать деньгами и оружием до полной победы. А все ждали, что будет лишь два диссидента —Венгрия и Словакия.Во-вторых, Орбан поехал к Трампу. Последний обещал главе Венгрии, что остановит это все [войну на Украине]. Конечно, 100% гарантии никто дать не может. Потому что, если Байден проиграет выборы в ноябре, он еще два месяца остается президентом. Только 20 января Трамп сможет заехать в Белый дом.Тем не менее Байден уже станет "хромой уткой", и вряд ли будет активно заниматься внешней политикой. Его команда начнет распадаться и искать новые места. Необходимо как можно быстрее убрать Блинкена и Салливана из Белого дома.— Что о ситуации на Украине сегодня говорят американские журналисты и научное сообщество?— Америка расколота примерно пополам.Например, ранее в программах Американского университета [в Москве] были демократы и республиканцы, и при этом говорили мы не о политике, а о научных делах.К нам приезжал профессор Стэнфорда, который ранее был директором лаборатории Los Alamos (место, где было создано американское атомное оружие, которое я считаю эквивалентом Курчатовского института). Он привозил студентов в ядерный университет МИФИ, и ничего — их туда пропускали. Российские студенты ездили в США.С началом военных действий на Украине, как я уже сказал, не все имеют смелость сказать, что думают. Хотя, конечно, многие профессора университета прекрасно все понимают, в том числе про причастность НАТО к войне на Украине.Кстати, в наших рядах так называемых американских диссидентов, много отставных военных и разведчиков ЦРУ. Один из самых активных — это Рэй Макговерн. Часто дает интервью в России Питер Кузник.Кроме того, в Советском Союзе был журнал "Континент", который основался Солженицын. А мы создали журнал "Новый континент", который выходит на русском и английском языках, где публикуются американские диссиденты.Резюмируя все сказанное, я могу отметить, что многие западные ресурсы обвиняют именно Запад, Америку в развязывании войны на Украине. Есть даже книга, которая так и называется "Война на Украине – это вина Запада" (How The West Brought War To Ukraine). Это произведение моего коллеги Бенджамина Азбеллоу (Benjamin Azbelow), которое мы хотим перевести на русский язык.Мы также планируем выпустить второе издание с подобной точкой зрения, которую разделяет много людей с известными именами — в русском переводе. Мне бы хотелось, чтобы этот учебник использовался в университетах для информирования молодежи.О том, почему для США не имеет смысла вкладывать деньги в Украину, но важно отвлекать внимание от недееспособного президента Байдена, в интервью Елены Маркосян: США испугались, что Россия оказалась права и что Байден нажмёт на красную кнопку.*Запрещенная в России террористическая организация

