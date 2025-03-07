Заход в Днепропетровскую область и продвижение в Запорожье: эксперт о перспективах наступления ВС РФ
После освобождения Великой Новоселки ВС РФ подтянули резервы, провели перегруппировку и возобновили наступление к западу от поселка. Сейчас бои уже идут за Днепроэнергию и недалеко от окраин Шевченко. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
Ранее Минобороны РФ подтвердило освобождение Скудного, Бурлацкого и Привольного. По мнению эксперта, после освобождения Великой Новоселки ВС РФ реализуют замысел по выбиванию ВСУ из населенных пунктов, которые располагаются на трассе "Запорожье-Донецк".
После освобождения Великой Новоселки ВС РФ подтянули тылы, резервы, провели перегруппировку и возобновили наступательные действия к северу и северо-западу от поселка, подчеркнул Рожин.
"Сейчас бои уже идут за Днепроэнергию и недалеко от окраин Шевченко (именно там находятся литиевые рудники). И в целом вектор нашего наступления остается прежним – выйти к северо-западу от трассы "Донецк-Запорожье", — отметил журналист.
Наступление ВС РФ идет успешно, освобождается большая территория, сама Великая Новоселка постепенно уходит в тыл. Все это открывает хорошие перспективы для продвижения на северо-восток Запорожской области и захода в Днепропетровскую область, подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Военный эксперт Борис Рожин: Россия устроит ВСУ сценарий Селидово и Угледара на трассе "Донецк-Запорожье" на сайте Украина.ру.
О других важных аспектах СВО — в материале Романа Насонова: Россия накрыла ВСУ в Новомосковске и сделает освобождение Херсона козырем на переговорах на сайте Украина.ру.
5 марта, 19:30Владимир Орлов о том, кто обеспечит Украину развединформацией вместо США и обойдутся ли ВСУ без StarlinkДистанционное зондирование земли — это недешевое удовольствие. Если вы хотите получать информацию по всей линии боевого соприкосновения в оперативном режиме, то должны привлечь для этого все частные компании, которые обладают необходимым орбитальным ресурсом. Но денег, которые выделяет сейчас Евросоюз Украине, будет для этого маловато.