Заход в Днепропетровскую область и продвижение в Запорожье: эксперт о перспективах наступления ВС РФ - 07.03.2025 Украина.ру
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Заход в Днепропетровскую область и продвижение в Запорожье: эксперт о перспективах наступления ВС РФ
Заход в Днепропетровскую область и продвижение в Запорожье: эксперт о перспективах наступления ВС РФ - 07.03.2025 Украина.ру
Заход в Днепропетровскую область и продвижение в Запорожье: эксперт о перспективах наступления ВС РФ
После освобождения Великой Новоселки ВС РФ подтянули резервы, провели перегруппировку и возобновили наступление к западу от поселка. Сейчас бои уже идут за Днепроэнергию и недалеко от окраин Шевченко. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
2025-03-07T04:30
2025-03-07T04:30
новости
россия
днепропетровская область
борис рожин
великая новоселка
вс рф
запорожская область
наступление
всу
освобождение
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Ранее Минобороны РФ подтвердило освобождение Скудного, Бурлацкого и Привольного. По мнению эксперта, после освобождения Великой Новоселки ВС РФ реализуют замысел по выбиванию ВСУ из населенных пунктов, которые располагаются на трассе "Запорожье-Донецк".После освобождения Великой Новоселки ВС РФ подтянули тылы, резервы, провели перегруппировку и возобновили наступательные действия к северу и северо-западу от поселка, подчеркнул Рожин.Наступление ВС РФ идет успешно, освобождается большая территория, сама Великая Новоселка постепенно уходит в тыл. Все это открывает хорошие перспективы для продвижения на северо-восток Запорожской области и захода в Днепропетровскую область, подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Военный эксперт Борис Рожин: Россия устроит ВСУ сценарий Селидово и Угледара на трассе "Донецк-Запорожье" на сайте Украина.ру.О других важных аспектах СВО — в материале Романа Насонова: Россия накрыла ВСУ в Новомосковске и сделает освобождение Херсона козырем на переговорах на сайте Украина.ру.
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россия
днепропетровская область
великая новоселка
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новости, россия, днепропетровская область, борис рожин, великая новоселка, вс рф, запорожская область, наступление, всу, освобождение, сво, спецоперация, минобороны рф
Новости, Россия, Днепропетровская область, Борис Рожин, Великая Новоселка, ВС РФ, Запорожская область, наступление, ВСУ, освобождение, СВО, Спецоперация, Минобороны РФ

Заход в Днепропетровскую область и продвижение в Запорожье: эксперт о перспективах наступления ВС РФ

04:30 07.03.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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После освобождения Великой Новоселки ВС РФ подтянули резервы, провели перегруппировку и возобновили наступление к западу от поселка. Сейчас бои уже идут за Днепроэнергию и недалеко от окраин Шевченко. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
Ранее Минобороны РФ подтвердило освобождение Скудного, Бурлацкого и Привольного. По мнению эксперта, после освобождения Великой Новоселки ВС РФ реализуют замысел по выбиванию ВСУ из населенных пунктов, которые располагаются на трассе "Запорожье-Донецк".
После освобождения Великой Новоселки ВС РФ подтянули тылы, резервы, провели перегруппировку и возобновили наступательные действия к северу и северо-западу от поселка, подчеркнул Рожин.
"Сейчас бои уже идут за Днепроэнергию и недалеко от окраин Шевченко (именно там находятся литиевые рудники). И в целом вектор нашего наступления остается прежним – выйти к северо-западу от трассы "Донецк-Запорожье", — отметил журналист.
Наступление ВС РФ идет успешно, освобождается большая территория, сама Великая Новоселка постепенно уходит в тыл. Все это открывает хорошие перспективы для продвижения на северо-восток Запорожской области и захода в Днепропетровскую область, подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Военный эксперт Борис Рожин: Россия устроит ВСУ сценарий Селидово и Угледара на трассе "Донецк-Запорожье" на сайте Украина.ру.
О других важных аспектах СВО — в материале Романа Насонова: Россия накрыла ВСУ в Новомосковске и сделает освобождение Херсона козырем на переговорах на сайте Украина.ру.
Владимир Орлов интервью
5 марта, 19:30
Владимир Орлов о том, кто обеспечит Украину развединформацией вместо США и обойдутся ли ВСУ без StarlinkДистанционное зондирование земли — это недешевое удовольствие. Если вы хотите получать информацию по всей линии боевого соприкосновения в оперативном режиме, то должны привлечь для этого все частные компании, которые обладают необходимым орбитальным ресурсом. Но денег, которые выделяет сейчас Евросоюз Украине, будет для этого маловато.
 
НовостиРоссияДнепропетровская областьБорис РожинВеликая НовоселкаВС РФЗапорожская областьнаступлениеВСУосвобождениеСВОСпецоперацияМинобороны РФ
 
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