https://ukraina.ru/20240703/1056035742.html

Елена Маркосян: США испугались, что Россия оказалась права и что Байден нажмёт на красную кнопку

Елена Маркосян: США испугались, что Россия оказалась права и что Байден нажмёт на красную кнопку - 03.07.2024 Украина.ру

Елена Маркосян: США испугались, что Россия оказалась права и что Байден нажмёт на красную кнопку

Для США не имеет смысла вкладывать деньги в Украину, но важно отвлекать внимание от недееспособного президента Байдена "свержением" нелегитимного Зеленского.

2024-07-03T17:55

2024-07-03T17:55

2024-07-03T17:55

интервью

украина

сша

россия

дональд трамп

владимир зеленский

джо байден

сбу

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала политический обозреватель, публицист Елена Маркосян. Служба безопасности Украины (СБУ) 28 июня задержала граждан, планировавших захват здания Верховной рады и провокации после Дня Конституции страны. Власти считают, что они готовили беспорядки в Киеве, которые должны были привести к госперевороту и смещению Владимира Зеленского.В США тоже все неспокойно, потому что Джо Байден даже после провальных дебатов не готов выйти из гонки за пост президента страны.— Елена, массовые аресты на Украине действительно связаны с заговором против Зеленского?— На Украине есть, конечно, внутренний запрос на устранение Зеленского, но это война внутри политикума. Если говорить о нацбатальонах, то они руководствуются своими агрессивными взглядами, интересами и заявлениями. Но при этом вся силовая верхушка, включая армию и СБУ, находятся под жестким контролем Запада — поэтому самодеятельностью будет заниматься на микроуровне, не более. Считаю, что снимут (или уберут) Зеленского только по решению Запада и способами, которые он утвердит и оплатит. Поэтому тему переворотов Банковая и вбрасывает в инфопространство, и снимает и контролирует самым жестким образом, чтобы происходящее на Украине четко соответствовало той картинке, которая выгодна США и Евросоюзу.— А какая картинка им нужна? И для чего конкретно?— США нужно как-то переключить внимание с провала Байдена на дебатах и с той ситуации, которая сейчас складывается в связи с этим. Весь мир увидел, что Россия оказалась права, когда говорила о безумии Запада и о том, что Соединенными Штатами управляет недееспособный человек. Сейчас эта волна разносится по всему миру. Теперь это не только проблема демократов США, которые не хотели видеть правды. При этом убрать Байдена из президентской гонки практически нереально.Европу встряхнули выборы во Франции. Там тоже нет определенной позиции. На Украине паника и депрессия в связи с продвижением ВС РФ. Перспективы остаться зимой без электроэнергии и воды тоже не радуют.Поэтому нужен информационный повод. Как на Украине обычно снимают напряжение? Майданами, переворотами, заговорами, покушениями! Вот вам и ответ.Есть еще один момент. В самой силовой верхушке, в том числе СБУ, достаточно много людей, которых нужно сокращать, зарплаты урезать. Потому что бюджета нет, а есть свои проблемы и сложности, с которыми сталкивается Украина. Как это решать? На фронт идти? Этого никто не хочет. В итоге, одни показывают свою значимость в чистке своих рядов, другие придумывают покушения на Зеленского, третьи — еще что-то. "Азов"*, как всегда, шустрит по-своему, потому что точно знает, что в первую очередь попадет под денацификацию после победы России. Им поблажек не будет за то, что творили на востоке Украины, что были показушной силой Киева для устрашения населения и его идеологической обработки.— Насколько сильно непринятие властей и Зеленского гражданами на Украине?— В принципе гражданам на Украине вообще все равно, кто и как там во власти называется: Зеленский или иной — главное жить нормально.Но государство погружается в социальную депрессию и безысходность. Из страны просто так не уедешь и не переедешь. Люди начинают ощущать себя как в ловушке.На этапе, когда военная пропаганда по украинским телеканалам внушала, что Украина победит, рейтинг Зеленского был достаточно устойчив. Он стал борцом, патриотом, эдаким "гигантом мысли".А сейчас, когда идет сильнейшее давление на Украину со стороны Запада, мобилизуют всех подряд, а победа России приобретает неотвратимый характер — люди начинают понимать, что заботиться о них на данный момент некому.— Что происходит внутри Украины?— Украина сейчас оказалась в ситуации, когда внутренняя военная сила начинает восприниматься враждебно. Такая ситуация не везде. Чем западнее, тем меньше это ощущается.Но центр и восток Украины видят, как живет Западная Украина, где граждане свое жилье за сумасшедшие деньги сдают беженцам, а сами уезжают шиковать в Италию или еще куда.Такая раздробленность общества рождает внутренний раскол. Он стал настолько явным, что это усиливает ощущение безысходности.— Байден не хочет уходить с политической арены, но позволить ему управлять страной мало кто готов. Трампу 11 июля будет вынесен приговор, и его могут посадить в тюрьму. Что происходит в США и о чем это говорит?— Байден выглядит как кукла. Но дело даже не в его возрасте и болезни. А в том, что все американцы, весь мир внезапно осознали, что вообще непонятно, кто сейчас занимается и командует страной, ее политикой и армией. Они почувствовали себя абсолютно незащищенными.Что касается Трампа, он выглядит и воспринимается народом, как человек, который способен делать политику.— Почему, кстати, в России преобладает мнение, что Трамп как президент США — это хорошо для России?— Для России действующий президент США представляет угрозу, потому что он недееспособен. Он опасен тем, что принимает неадекватные решения. А ведь в его руках красная кнопка. Сможет ли Байден например, руководить силовыми ведомствами, правильно оценивая все риски? То есть США сейчас находятся под руководством эдакого ребеночка с гранатой (не буду оскорблять президента и сравнивать его с обезьяной).Трамп многим не нравится: и в США, и в России. Главный его конек — он в отличие от Байдена политически дееспособен. Ему есть дело до всего, что происходит внутри США и на внешнем треке, как я уже сказала.— Но Трамп не любит Китай и может развязать с ним новый конфликт, что повлияет на экономику России не в лучшем ключе.— Дело в том, что Америка многих не любит, а к Трампу тоже многие относятся насторожено. Последнее его заявление [что такие страны как Россия, Китай и КНДР перестанут быть врагами Вашингтона, если в Белом доме будет "умный президент"] я лично не считаю антикитайским.Война начинается там, где есть две стороны, готовые воевать. Китай сделает все, чтобы конфликта с США не было — не потому, что не сможет победить, а потому, что он не хочет идти к достижению цели таким путем. Тем более, что есть возможность для решения всех вопросов мирным путем, и у Китая отличный тыл в лице России. Кроме того, если Трамп станет президентом, его первое время поглотят другие задачи и проблемы. Все чаще раздаются голоса, что у американцев 800 военных баз по всему миру, которые необходимо содержать. В США значительно выросли цены.Поэтому, прежде чем начинать еще одну войну, Трамп оценит, насколько страна способна финансово ее вытянуть. И даже если с этим все будет относительно спокойно, Штаты должны будут резко сокращать свои военные расходы в пользу решения социальных, "дипломатических" и экономических проблем. А это значит, им придется уходить с каких-то территорий, выходить из каких-то союзов.В силу этого, угрозы Трампа о выходе США из НАТО вполне осуществимы. Все будет определяться экономической ситуацией на тот момент, когда в Белый дом войдет новый президент.Что касается Украины, то ей нет места во всей этой истории в качестве субъекта. В Америке все завязано на бизнес и деньги. Вкладывать деньги в Украину для США не имеет никакого смысла. Вкладывать деньги в войну ещё выгодно, но с каждым днем эта выгодность сжимается, порождая дополнительные проблемы.В том числе это очевидно после заявлений Столтенберга и нового руководства НАТО, которое сталкивается с большими проблемами в производстве вооружений на территории Украины.О том, что увидел финский журналист в Запорожской области, в интервью Кости Хейсканен: Фашизм из Украины пропитывает не только мою Финляндию, но и другие страны Европы.* - Запрещённая в России террористическая организация.

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интервью, украина, сша, россия, дональд трамп, владимир зеленский, джо байден, сбу, нато, украинцы, украинский неонацизм, армия