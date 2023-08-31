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Эдуард Лозанский: кто он

Эдуард Лозанский: кто он - 31.08.2023 Украина.ру

Эдуард Лозанский: кто он

Президент Американского университета в Москве, профессор Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ"

2023-08-31T03:51

2023-08-31T03:51

2023-08-31T03:51

новости

эдуард лозанский

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Лозанский Эдуард Дмитриевич родился 10 февраля 1941 года в Киеве.Окончил МИФИ и аспирантуру Института Атомной Энергии им. Курчатова.С 1969–1971 гг. — МНС, Научно-Исследовательский Институт Ядерной Физики МГУ.С 1971–1976 гг. — доцент в Военной академии бронетанковых войск им. Малиновского, научная работа в Объединенном институте ядерных исследований, Дубна.В 1977 году переехал в Америку.В 1977–1980 гг. — научный работник, Лаборатория лазерного термоядерного синтеза Рочестерского университета, штат Нью-Йорк.С 1980–1982 гг. — профессор Университета Джорджа Мейсона, штат Вирджиния.С 1982–1985 гг. — профессор Американского университета в Вашингтоне.С 1985–1988 гг. — профессор Университета Лонг-Айленда, штат Нью-Йорк.С 1989 года и по настоящее время президент Американского Университета в Москве.В 2009–2013 гг. — профессор факультета мировой политики МГУ.С 2013 года и по настоящее время профессор, Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ.Автор статей в ведущих советских и западных журналах в области физики,публицистических статей в американских и российских изданиях, включая Washington Times, Antiwar, America Thinker, Известия, Российская Газета, Комсомольская Правда, Московские Новости и др.Автор 12 научных книг на русском и английском языках в области физики, математики и политологии, литературных повестей на английском и французском языках.

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новости, эдуард лозанский