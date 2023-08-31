Эдуард Лозанский: кто он - 31.08.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230831/1048996537.html
Эдуард Лозанский: кто он
Эдуард Лозанский: кто он - 31.08.2023 Украина.ру
Эдуард Лозанский: кто он
Президент Американского университета в Москве, профессор Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ"
2023-08-31T03:51
2023-08-31T03:51
новости
эдуард лозанский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/1c/1048987759_0:0:2542:1430_1920x0_80_0_0_2da550ab90209ae28e75fb357f87320b.jpg
Лозанский Эдуард Дмитриевич родился 10 февраля 1941 года в Киеве.Окончил МИФИ и аспирантуру Института Атомной Энергии им. Курчатова.С 1969–1971 гг. — МНС, Научно-Исследовательский Институт Ядерной Физики МГУ.С 1971–1976 гг. — доцент в Военной академии бронетанковых войск им. Малиновского, научная работа в Объединенном институте ядерных исследований, Дубна.В 1977 году переехал в Америку.В 1977–1980 гг. — научный работник, Лаборатория лазерного термоядерного синтеза Рочестерского университета, штат Нью-Йорк.С 1980–1982 гг. — профессор Университета Джорджа Мейсона, штат Вирджиния.С 1982–1985 гг. — профессор Американского университета в Вашингтоне.С 1985–1988 гг. — профессор Университета Лонг-Айленда, штат Нью-Йорк.С 1989 года и по настоящее время президент Американского Университета в Москве.В 2009–2013 гг. — профессор факультета мировой политики МГУ.С 2013 года и по настоящее время профессор, Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ.Автор статей в ведущих советских и западных журналах в области физики,публицистических статей в американских и российских изданиях, включая Washington Times, Antiwar, America Thinker, Известия, Российская Газета, Комсомольская Правда, Московские Новости и др.Автор 12 научных книг на русском и английском языках в области физики, математики и политологии, литературных повестей на английском и французском языках.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/1c/1048987759_0:0:2348:1760_1920x0_80_0_0_234c8af077518be54cf748f5e5617b0d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, эдуард лозанский
Новости, Эдуард Лозанский

Эдуард Лозанский: кто он

03:51 31.08.2023
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкЭдуард Лозанский
Эдуард Лозанский - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать в
Президент Американского университета в Москве, профессор Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ"
Лозанский Эдуард Дмитриевич родился 10 февраля 1941 года в Киеве.
Окончил МИФИ и аспирантуру Института Атомной Энергии им. Курчатова.
С 1969–1971 гг. — МНС, Научно-Исследовательский Институт Ядерной Физики МГУ.
С 1971–1976 гг. — доцент в Военной академии бронетанковых войск им. Малиновского, научная работа в Объединенном институте ядерных исследований, Дубна.
В 1977 году переехал в Америку.
В 1977–1980 гг. — научный работник, Лаборатория лазерного термоядерного синтеза Рочестерского университета, штат Нью-Йорк.
С 1980–1982 гг. — профессор Университета Джорджа Мейсона, штат Вирджиния.
С 1982–1985 гг. — профессор Американского университета в Вашингтоне.
С 1985–1988 гг. — профессор Университета Лонг-Айленда, штат Нью-Йорк.
С 1989 года и по настоящее время президент Американского Университета в Москве.
В 2009–2013 гг. — профессор факультета мировой политики МГУ.
С 2013 года и по настоящее время профессор, Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ.
Автор статей в ведущих советских и западных журналах в области физики,
публицистических статей в американских и российских изданиях, включая Washington Times, Antiwar, America Thinker, Известия, Российская Газета, Комсомольская Правда, Московские Новости и др.
Автор 12 научных книг на русском и английском языках в области физики, математики и политологии, литературных повестей на английском и французском языках.
 
НовостиЭдуард Лозанский
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:48Бен Уоллес покинул пост главы Минобороны Британии
10:46Российская группировка "Центр" поразила бригаду ВСУ "Азов"*
10:43Готовы принимать больше беженцев. В Сербии рассказали о гуманитарной помощи Украине
10:39Си Цзиньпин не едет на встречу с Байденом. В Азии началась "ядерная" война
10:31Российская группировка "Днепр" поразила ВСУ близ Велетенского и Садового
10:24Творим ООН №2. Эфиопия как символ замирения при помощи БРИКС
10:21ВСУ не достигли успеха на Ореховском направлении
10:12Зеленский пообещал перепроверить все выданные ранее решения о непригодности к службе
10:08ВСУ под Купянском подтягивают тылы
10:03ФСБ поймала украинских диверсантов, планирующих серию терактов в РФ
09:56Атаки беспилотников, досрочные выборы, отставка Резникова. Главное на Украине на утро 31 августа
09:47В Запорожской области началось досрочное голосование на местных выборах
09:45СМИ: Си Цзиньпин, скорее всего, тоже не поедет на саммит G20 в Индии
09:02"Неожиданный фаворит": СМИ сообщили, кто может стать новым министром обороны Британии
08:52Зеленский обязал Раду голосовать за евроинтеграционные законы
08:32Депутат Железняк рассказал, кто сменит Резникова на посту министра обороны Украины
08:18Генпрокурор Украины рассказал о поставках наркотиков на фронт для ВСУ
08:00Святослав Игоревич – князь с царскими амбициями
07:58Британский наемник рассказал о неэффективности применения HIMARS против РФ
07:40Собянин рассказал об уничтожении дрона в Московской области
Лента новостейМолния