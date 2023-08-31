Эдуард Лозанский: кто он
Президент Американского университета в Москве, профессор Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ"
Лозанский Эдуард Дмитриевич родился 10 февраля 1941 года в Киеве.
Окончил МИФИ и аспирантуру Института Атомной Энергии им. Курчатова.
С 1969–1971 гг. — МНС, Научно-Исследовательский Институт Ядерной Физики МГУ.
С 1971–1976 гг. — доцент в Военной академии бронетанковых войск им. Малиновского, научная работа в Объединенном институте ядерных исследований, Дубна.
В 1977 году переехал в Америку.
В 1977–1980 гг. — научный работник, Лаборатория лазерного термоядерного синтеза Рочестерского университета, штат Нью-Йорк.
С 1980–1982 гг. — профессор Университета Джорджа Мейсона, штат Вирджиния.
С 1982–1985 гг. — профессор Американского университета в Вашингтоне.
С 1985–1988 гг. — профессор Университета Лонг-Айленда, штат Нью-Йорк.
С 1989 года и по настоящее время президент Американского Университета в Москве.
В 2009–2013 гг. — профессор факультета мировой политики МГУ.
С 2013 года и по настоящее время профессор, Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ.
Автор статей в ведущих советских и западных журналах в области физики,
публицистических статей в американских и российских изданиях, включая Washington Times, Antiwar, America Thinker, Известия, Российская Газета, Комсомольская Правда, Московские Новости и др.
публицистических статей в американских и российских изданиях, включая Washington Times, Antiwar, America Thinker, Известия, Российская Газета, Комсомольская Правда, Московские Новости и др.
Автор 12 научных книг на русском и английском языках в области физики, математики и политологии, литературных повестей на английском и французском языках.