https://ukraina.ru/20250307/1061588845.html

На Западе Зеленского считают "пройденной остановкой". Украинские эксперты о происходящем вокруг страны

На Западе Зеленского считают "пройденной остановкой". Украинские эксперты о происходящем вокруг страны - 07.03.2025 Украина.ру

На Западе Зеленского считают "пройденной остановкой". Украинские эксперты о происходящем вокруг страны

На Украине обсуждают воинственные заявления европейских политиков, в частности, обращение Эммануэля Макрона к французскому народу, в котором тот объявил Россию "угрозой" всей Европе. Местные лидеры мнений думают над тем, какие последствия все это может иметь для украинцев и не лучше ли согласиться на мир, пока не поздно.

2025-03-07T05:53

2025-03-07T05:53

2025-03-07T06:06

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Европолитики действительно демонстрируют неприятие каких-либо мирных инициатив. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен ранее заявила, что "мир на Украине на самом деле более опасен, чем война". Польский премьер Дональд Туск призвал Европу вступить в гонку вооружений и выиграть ее. А президент Франции Эммануэль Макрон в обращении к французам 5 марта сообщил народу, что решил начать "стратегические дебаты" об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС. Он также заявил, что Россия стала "угрозой" для Франции и всей Европы.В Москве отреагировали с юмором. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале назвала выступление Макрона "по-настоящему весенним" и посоветовала ему выяснить, у кого же самая мощная армия в Европе – у Зеленского или у него?Но вообще Европа останавливать маховик войны действительно не собирается, считает покинувший страну украинский политолог Кость Бондаренко."Запущена определенная военная машина по поддержке Украины, которая приносит прибыль определенным категориям людей в Европе. Есть определенные планы, которые связаны с тем, что необходимо дальше сдерживать и ослаблять Россию", - пояснил он в эфире канала UkrLife.Кроме того, по словам эксперта, "продолжение войны на Украине – это наращивание мощи самой Европы, формирование определенной политической площадки, которая может за счет этого подпитываться и создавать определенный противовес тем же Соединенным Штатам".Политолог также отметил, что "между Зеленским и Трампом существует уже не трещина, а тектонический разлом, и вряд ли его удастся каким-то образом ликвидировать". Сам же Зеленский — тут Бондаренко сослался на людей, хорошо знающих ситуацию в Киеве - сегодня не слушает никого, он истеричен и капризен, "понимает только свою правоту" и "не слышит даже (главу ОП – Ред.) Ермака".Таким образом, продолжил Бондаренко, эгоцентризм Зеленского сделал Украину заложником ситуации.Ситуация катастрофическая и ее придется как-то менять. Украинский политолог Руслан Бортник полагает, что "на данный момент" Украина стратегически эту войну уже выиграла, но если войну продолжить, то может и проиграть."Именно поэтому нам (киевскому режиму – Ред.) надо эту войну завершать, даже идя на какие-то неприятные вещи сейчас. Мы ее (войну – Ред.) выиграли, как Финляндия выиграла в 1940-м, несмотря на территориальные потери, огромные человеческие потери", - сказал Бортник в эфире одного из ютуб-каналов.По словам политолога, украинцам теперь нужно "зализывать раны и готовиться к следующим войнам".Бортник отметил, что если война продолжится, то Киев может ее и проиграть, и тогда "все те жертвы, которые принесены нашей армией, нашим народом за три года, могут быть обнулены". Поэтому надо соглашаться на мир, который не будет капитуляцией – "от нас-то (от киевского режима – Ред.) требуют каких-то уступок или закрывания глаз на те или иные моменты".По мнению Бортника, для достижения мира Киеву нужно сформировать совместный план с США, а затем выносить этот план на референдум, а имплементировать его итоги должен уже "новоизбранный орган власти или новоизбранный президент".Кстати, как сообщает Politico со ссылкой на источники в Верховной Раде и в Республиканской партии, представители Трампа встретились с украинскими "оппозиционерами" (Юлией Тимошенко и представителями политсилы Петра Порошенко*) и провели тайные переговоры о досрочных выборах.Между тем государственный секретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу Fox News признал, что конфликт на Украине Дональд Трамп рассматривает как прокси-войну между помогающими Украине США и Россией и что этот зашедший в тупик конфликт должен быть завершен.Для достижения своих целей (не только на Украине) команда Трампа будет оказывать давление, а это американцы делать умеют, считает экс-советник Леонида Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин. В своем блоге он отметил, что Трамп и трамписты "действуют очень жестко, они действуют через суть капиталистических товарно-денежных отношений".По словам экс-советника, Зеленский просто не понимает, что происходит. Соскин напомнил о появившихся недавно сообщениях о том, что будто бы лидеры некоторых стран вдруг удалили из соцсетей все свои фото с Зеленским. По мнению Соскина, если это действительно так, то это очень серьезный признак - "уже считается, что Зеленский – это уже пройденная станция, остановка".Что будет с Украиной? Экс-советник Кучмы отметил, что надежды Киева как-то пройти 2025 год напрасны – есть долги, а "денег нет". И посоветовал Зеленскому последовать совету Илона Маска отбыть куда-нибудь в нейтральную страну. Но Зеленский не хочет, он пойдет по пути усиления диктатуры, продолжил эксперт, сделав вывод: ну что ж, "тогда не будет по-хорошему, будет по-плохому".* - внесён в список экстремистов и террористовПодробнее о том, что происходит на Украине и вокруг нее – в статье Павла Котова "Трамп изгоняет Украину. Украина остаётся?".

https://ukraina.ru/20250306/1061554504.html

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