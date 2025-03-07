Рожин: пока ВСУ бросают резервы под Красноармейск, у них может треснуть фронт под Великой Новоселкой
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Для замедления российского наступления под Красноармейском Драпатый перебрасывает большие резервы, но, учитывая протяженность фронта, теперь их не хватает под Великой Новоселкой. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
По словам эксперта, назначение генерала ВСУ Михаила Драпатого на должность командующего Донецким направлением не принесло никакой новизны в действия противника.
"Как и под Харьковом, Драпатый сейчас бросает большие резервы для замедления нашего наступления под Красноармейском (украинское название Покровск. — Ред.) (из-за этого там идут встречные бои), но, учитывая протяженность фронта, их не хватает под Великой Новоселкой", — подчеркнул Рожин.
Он предположил, что может повториться ситуация конца прошлого года, когда ВСУ сначала сосредотачивали резервы под Красноармейском, потом – под Селидово, а в итоге у них посыпался участок под Угледаром.
Главное, чтобы российское командование и дальше нащупывало эти уязвимости и в момент перегруппировок, когда ВСУ откуда-то перекидывают войска, наносить удары по этим ослабленным участкам, указал Рожин.
"Эта наша стратегия хорошо работала весь 2024 год. Полагаю, она продолжится и сейчас", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Военный эксперт Борис Рожин: Россия устроит ВСУ сценарий Селидово и Угледара на трассе "Донецк-Запорожье" на сайте Украина.ру.
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