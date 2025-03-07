https://ukraina.ru/20250307/1061595571.html

Рожин: пока ВСУ бросают резервы под Красноармейск, у них может треснуть фронт под Великой Новоселкой

Рожин: пока ВСУ бросают резервы под Красноармейск, у них может треснуть фронт под Великой Новоселкой - 07.03.2025 Украина.ру

Рожин: пока ВСУ бросают резервы под Красноармейск, у них может треснуть фронт под Великой Новоселкой

Для замедления российского наступления под Красноармейском Драпатый перебрасывает большие резервы, но, учитывая протяженность фронта, теперь их не хватает под Великой Новоселкой. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин

2025-03-07T05:00

2025-03-07T05:00

2025-03-07T05:00

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борис рожин

михаил драпатый

всу

резервы

покровск/красноармейск

угледар

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По словам эксперта, назначение генерала ВСУ Михаила Драпатого на должность командующего Донецким направлением не принесло никакой новизны в действия противника.Он предположил, что может повториться ситуация конца прошлого года, когда ВСУ сначала сосредотачивали резервы под Красноармейском, потом – под Селидово, а в итоге у них посыпался участок под Угледаром.Главное, чтобы российское командование и дальше нащупывало эти уязвимости и в момент перегруппировок, когда ВСУ откуда-то перекидывают войска, наносить удары по этим ослабленным участкам, указал Рожин."Эта наша стратегия хорошо работала весь 2024 год. Полагаю, она продолжится и сейчас", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Военный эксперт Борис Рожин: Россия устроит ВСУ сценарий Селидово и Угледара на трассе "Донецк-Запорожье" на сайте Украина.ру.О том, какие последствия вызовет приостановка военной помощи Киеву со стороны США — в материале Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: ВС России скоро обнулят Abrams и Bradley, но Европа не оставит ВСУ без оружия" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250306/1061591506.html

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