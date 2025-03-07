Рожин: пока ВСУ бросают резервы под Красноармейск, у них может треснуть фронт под Великой Новоселкой - 07.03.2025 Украина.ру
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Рожин: пока ВСУ бросают резервы под Красноармейск, у них может треснуть фронт под Великой Новоселкой
Рожин: пока ВСУ бросают резервы под Красноармейск, у них может треснуть фронт под Великой Новоселкой - 07.03.2025 Украина.ру
Рожин: пока ВСУ бросают резервы под Красноармейск, у них может треснуть фронт под Великой Новоселкой
Для замедления российского наступления под Красноармейском Драпатый перебрасывает большие резервы, но, учитывая протяженность фронта, теперь их не хватает под Великой Новоселкой. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
2025-03-07T05:00
2025-03-07T05:00
новости
селидово
россия
харьков
борис рожин
михаил драпатый
всу
резервы
покровск/красноармейск
угледар
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По словам эксперта, назначение генерала ВСУ Михаила Драпатого на должность командующего Донецким направлением не принесло никакой новизны в действия противника.Он предположил, что может повториться ситуация конца прошлого года, когда ВСУ сначала сосредотачивали резервы под Красноармейском, потом – под Селидово, а в итоге у них посыпался участок под Угледаром.Главное, чтобы российское командование и дальше нащупывало эти уязвимости и в момент перегруппировок, когда ВСУ откуда-то перекидывают войска, наносить удары по этим ослабленным участкам, указал Рожин."Эта наша стратегия хорошо работала весь 2024 год. Полагаю, она продолжится и сейчас", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Военный эксперт Борис Рожин: Россия устроит ВСУ сценарий Селидово и Угледара на трассе "Донецк-Запорожье" на сайте Украина.ру.О том, какие последствия вызовет приостановка военной помощи Киеву со стороны США — в материале Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: ВС России скоро обнулят Abrams и Bradley, но Европа не оставит ВСУ без оружия" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250306/1061591506.html
селидово
россия
харьков
покровск/красноармейск
угледар
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новости, селидово, россия, харьков, борис рожин, михаил драпатый, всу, резервы, покровск/красноармейск, угледар, вс рф, сво, спецоперация
Новости, Селидово, Россия, Харьков, Борис Рожин, Михаил Драпатый, ВСУ, резервы, Покровск/Красноармейск, Угледар, ВС РФ, СВО, Спецоперация

Рожин: пока ВСУ бросают резервы под Красноармейск, у них может треснуть фронт под Великой Новоселкой

05:00 07.03.2025
 
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Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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Для замедления российского наступления под Красноармейском Драпатый перебрасывает большие резервы, но, учитывая протяженность фронта, теперь их не хватает под Великой Новоселкой. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
По словам эксперта, назначение генерала ВСУ Михаила Драпатого на должность командующего Донецким направлением не принесло никакой новизны в действия противника.

"Как и под Харьковом, Драпатый сейчас бросает большие резервы для замедления нашего наступления под Красноармейском (украинское название Покровск. — Ред.) (из-за этого там идут встречные бои), но, учитывая протяженность фронта, их не хватает под Великой Новоселкой", — подчеркнул Рожин.

Он предположил, что может повториться ситуация конца прошлого года, когда ВСУ сначала сосредотачивали резервы под Красноармейском, потом – под Селидово, а в итоге у них посыпался участок под Угледаром.
Главное, чтобы российское командование и дальше нащупывало эти уязвимости и в момент перегруппировок, когда ВСУ откуда-то перекидывают войска, наносить удары по этим ослабленным участкам, указал Рожин.
"Эта наша стратегия хорошо работала весь 2024 год. Полагаю, она продолжится и сейчас", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Военный эксперт Борис Рожин: Россия устроит ВСУ сценарий Селидово и Угледара на трассе "Донецк-Запорожье" на сайте Украина.ру.
О том, какие последствия вызовет приостановка военной помощи Киеву со стороны США — в материале Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: ВС России скоро обнулят Abrams и Bradley, но Европа не оставит ВСУ без оружия" на сайте Украина.ру.
Ксавье Моро интервью - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Вчера, 14:51
Ксавье Моро: Макрон грозит России ядерным оружием, потому что Франция напоминает СССР перед разваломЕсли бы российский генерал Мордвичев руководил украинской армией в Курской области, он бы уже давно отступил и создал бы серьезный рубеж обороны в Сумской области. Но руководство Украины предпочтет видеть там свои войска окруженными и взятыми в плен, чем дать приказ отступать. Как бывший военный я это не могу понять.
 
НовостиСелидовоРоссияХарьковБорис РожинМихаил ДрапатыйВСУрезервыПокровск/КрасноармейскУгледарВС РФСВОСпецоперация
 
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