"Мы три недели добивали ВСУ": Борис Рожин рассказал, сколько продлится агония врага в Малой Локне
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Силы теробороны ВСУ, официальная страницаСолдат ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Силы теробороны ВСУ, официальная страница
Противник может еще какое-то время сидеть в Малой Локне. Но в этом случае повториться ситуация как в Ольговском лесу, где российские войска ВСУ добивали три недели, но фактически это была их агония. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
В Курской области ВСУ потеряли ряд населенных пунктов к северу от Малой Локни, сообщил эксперт. Сейчас идут бои у Викторовки, а к югу от нее российские войска практически освободили хутор Никольский, добавил он.
Потеря Никольского приведет к тому, что дорога рядом с Малой Локни окажется не только под огнем российских дронов – бойцы будут накрывать ВСУ из ПТУРов, отметил журналист.
"Противник в этой ситуации, конечно, может сидеть в Малой Локне. Но в этом случае повториться ситуация как в Ольговском лесу, где мы ВСУ добивали три недели, но фактически это была их агония", — подчеркнул Рожин.
В целом противник будет оттягиваться из Малой Локни на юг в направлении Суджи, но бежать пока не будет, добавил он. Сколько ВСУ смогут удержать эту территорию, столько и будут удерживать. Там еще нет признаков развала организованной обороны, уточнил эксперт.
"Но мы создаем им такие проблемы, которые вынуждают их оставлять позиции еще до штурма. Те же Старые и Новые Сорочины были ими сданы без серьезных боев. Это хороший признак того, что проблемы со снабжением начинают играть все более-более важную роль", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Военный эксперт Борис Рожин: Россия устроит ВСУ сценарий Селидово и Угледара на трассе "Донецк-Запорожье" на сайте Украина.ру.
О том, какие последствия вызовет приостановка военной помощи Киеву со стороны США — в материале Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: ВС России скоро обнулят Abrams и Bradley, но Европа не оставит ВСУ без оружия" на сайте Украина.ру.
5 марта, 19:30Владимир Орлов о том, кто обеспечит Украину развединформацией вместо США и обойдутся ли ВСУ без StarlinkДистанционное зондирование земли — это недешевое удовольствие. Если вы хотите получать информацию по всей линии боевого соприкосновения в оперативном режиме, то должны привлечь для этого все частные компании, которые обладают необходимым орбитальным ресурсом. Но денег, которые выделяет сейчас Евросоюз Украине, будет для этого маловато.