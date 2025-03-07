https://ukraina.ru/20250307/1061597523.html

"Мы три недели добивали ВСУ": Борис Рожин рассказал, сколько продлится агония врага в Малой Локне

"Мы три недели добивали ВСУ": Борис Рожин рассказал, сколько продлится агония врага в Малой Локне - 07.03.2025 Украина.ру

"Мы три недели добивали ВСУ": Борис Рожин рассказал, сколько продлится агония врага в Малой Локне

Противник может еще какое-то время сидеть в Малой Локне. Но в этом случае повториться ситуация как в Ольговском лесу, где российские войска ВСУ добивали три недели, но фактически это была их агония. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин

2025-03-07T06:00

2025-03-07T06:00

2025-03-07T06:00

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суджа

борис рожин

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малая локня

всу

дроны

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В Курской области ВСУ потеряли ряд населенных пунктов к северу от Малой Локни, сообщил эксперт. Сейчас идут бои у Викторовки, а к югу от нее российские войска практически освободили хутор Никольский, добавил он.Потеря Никольского приведет к тому, что дорога рядом с Малой Локни окажется не только под огнем российских дронов – бойцы будут накрывать ВСУ из ПТУРов, отметил журналист.В целом противник будет оттягиваться из Малой Локни на юг в направлении Суджи, но бежать пока не будет, добавил он. Сколько ВСУ смогут удержать эту территорию, столько и будут удерживать. Там еще нет признаков развала организованной обороны, уточнил эксперт."Но мы создаем им такие проблемы, которые вынуждают их оставлять позиции еще до штурма. Те же Старые и Новые Сорочины были ими сданы без серьезных боев. Это хороший признак того, что проблемы со снабжением начинают играть все более-более важную роль", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Военный эксперт Борис Рожин: Россия устроит ВСУ сценарий Селидово и Угледара на трассе "Донецк-Запорожье" на сайте Украина.ру.О том, какие последствия вызовет приостановка военной помощи Киеву со стороны США — в материале Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: ВС России скоро обнулят Abrams и Bradley, но Европа не оставит ВСУ без оружия" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250305/1061568586.html

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