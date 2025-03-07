"Мы три недели добивали ВСУ": Борис Рожин рассказал, сколько продлится агония врага в Малой Локне - 07.03.2025 Украина.ру
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"Мы три недели добивали ВСУ": Борис Рожин рассказал, сколько продлится агония врага в Малой Локне
"Мы три недели добивали ВСУ": Борис Рожин рассказал, сколько продлится агония врага в Малой Локне - 07.03.2025 Украина.ру
"Мы три недели добивали ВСУ": Борис Рожин рассказал, сколько продлится агония врага в Малой Локне
Противник может еще какое-то время сидеть в Малой Локне. Но в этом случае повториться ситуация как в Ольговском лесу, где российские войска ВСУ добивали три недели, но фактически это была их агония. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
2025-03-07T06:00
2025-03-07T06:00
новости
россия
никольский
суджа
борис рожин
вс рф
курская область
малая локня
всу
дроны
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В Курской области ВСУ потеряли ряд населенных пунктов к северу от Малой Локни, сообщил эксперт. Сейчас идут бои у Викторовки, а к югу от нее российские войска практически освободили хутор Никольский, добавил он.Потеря Никольского приведет к тому, что дорога рядом с Малой Локни окажется не только под огнем российских дронов – бойцы будут накрывать ВСУ из ПТУРов, отметил журналист.В целом противник будет оттягиваться из Малой Локни на юг в направлении Суджи, но бежать пока не будет, добавил он. Сколько ВСУ смогут удержать эту территорию, столько и будут удерживать. Там еще нет признаков развала организованной обороны, уточнил эксперт."Но мы создаем им такие проблемы, которые вынуждают их оставлять позиции еще до штурма. Те же Старые и Новые Сорочины были ими сданы без серьезных боев. Это хороший признак того, что проблемы со снабжением начинают играть все более-более важную роль", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Военный эксперт Борис Рожин: Россия устроит ВСУ сценарий Селидово и Угледара на трассе "Донецк-Запорожье" на сайте Украина.ру.О том, какие последствия вызовет приостановка военной помощи Киеву со стороны США — в материале Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: ВС России скоро обнулят Abrams и Bradley, но Европа не оставит ВСУ без оружия" на сайте Украина.ру.
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никольский
суджа
курская область
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новости, россия, никольский, суджа, борис рожин, вс рф, курская область, малая локня, всу, дроны, наступление, сво, спецоперация
Новости, Россия, Никольский, Суджа, Борис Рожин, ВС РФ, Курская область, Малая Локня, ВСУ, дроны, наступление, СВО, Спецоперация

"Мы три недели добивали ВСУ": Борис Рожин рассказал, сколько продлится агония врага в Малой Локне

06:00 07.03.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Силы теробороны ВСУ, официальная страницаСолдат ВСУ
Солдат ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Силы теробороны ВСУ, официальная страница
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Противник может еще какое-то время сидеть в Малой Локне. Но в этом случае повториться ситуация как в Ольговском лесу, где российские войска ВСУ добивали три недели, но фактически это была их агония. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
В Курской области ВСУ потеряли ряд населенных пунктов к северу от Малой Локни, сообщил эксперт. Сейчас идут бои у Викторовки, а к югу от нее российские войска практически освободили хутор Никольский, добавил он.
Потеря Никольского приведет к тому, что дорога рядом с Малой Локни окажется не только под огнем российских дронов – бойцы будут накрывать ВСУ из ПТУРов, отметил журналист.
"Противник в этой ситуации, конечно, может сидеть в Малой Локне. Но в этом случае повториться ситуация как в Ольговском лесу, где мы ВСУ добивали три недели, но фактически это была их агония", — подчеркнул Рожин.
В целом противник будет оттягиваться из Малой Локни на юг в направлении Суджи, но бежать пока не будет, добавил он. Сколько ВСУ смогут удержать эту территорию, столько и будут удерживать. Там еще нет признаков развала организованной обороны, уточнил эксперт.
"Но мы создаем им такие проблемы, которые вынуждают их оставлять позиции еще до штурма. Те же Старые и Новые Сорочины были ими сданы без серьезных боев. Это хороший признак того, что проблемы со снабжением начинают играть все более-более важную роль", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Военный эксперт Борис Рожин: Россия устроит ВСУ сценарий Селидово и Угледара на трассе "Донецк-Запорожье" на сайте Украина.ру.
О том, какие последствия вызовет приостановка военной помощи Киеву со стороны США — в материале Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: ВС России скоро обнулят Abrams и Bradley, но Европа не оставит ВСУ без оружия" на сайте Украина.ру.
Владимир Орлов интервью
5 марта, 19:30
Владимир Орлов о том, кто обеспечит Украину развединформацией вместо США и обойдутся ли ВСУ без StarlinkДистанционное зондирование земли — это недешевое удовольствие. Если вы хотите получать информацию по всей линии боевого соприкосновения в оперативном режиме, то должны привлечь для этого все частные компании, которые обладают необходимым орбитальным ресурсом. Но денег, которые выделяет сейчас Евросоюз Украине, будет для этого маловато.
 
НовостиРоссияНикольскийСуджаБорис РожинВС РФКурская областьМалая ЛокняВСУдронынаступлениеСВОСпецоперация
 
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