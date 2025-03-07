"Достаточно одной команды Маска": Кнутов о том, как скажется на ВСУ отсутствие развединформации от США
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ/Сухопутные войска ВСУВоеннослужащий ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ/Сухопутные войска ВСУ
Отсутствие разведывательной информации со спутников США скажется на состоянии ВСУ уже через неделю или дней десять. До настоящего времени спутники засекали запуск российских "Гераней", крылатых ракет, контролировали траекторию их полета. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк ПВО Юрий Кнутов
После приостановки военной помощи из США тяжелая ситуация для ВСУ сложится сразу в трех областях, указал эксперт. Во-первых, это ракеты ПВО Patriot, которые по сути являются ракетами противоракетной обороны (ПРО), добавил он. Второе, это поставки ракет Himars. Их количества на складах хватит тоже на месяц-полтора, отметил Кнутов.
"И самое главное, что уже скажется через неделю или дней десять, это отсутствие разведывательной информации со спутников США. До настоящего времени спутники засекали запуск наших "Гераней", крылатых ракет, контролировали траекторию их полета", — подчеркнул эксперт.
Мобильные комплексы украинской ПВО тут же перемещались в соответствии с этой информацией для перехвата воздушных целей. Отсутствие такой информации приведет к резкому ухудшению ситуации в оборонно-промышленном и энергетическом комплексе, указал Кнутов.
При этом продолжит ли на Украине свою работу система "Старлинк" — это принципиальный вопрос, ответ на него будет дан в ближайшие дни. Может произойти и замедление "Старлинка" или ограничение его работы в определённых зонах, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Юрий Кнутов: ВС России скоро обнулят Abrams и Bradley, но Европа не оставит ВСУ без оружия" на сайте Украина.ру.
Также в новостях: "Французская Eutelsat готовится заменить Starlink на Украине, но есть нюанс" на сайте Украина.ру.
27 февраля, 19:15Конец связи: эксперт объяснил, что будет, если Маск полностью отключит ВСУ от системы "Старлинк"Возможно, в какой-то момент система "Старлинк", которой пользуются ВСУ, начнет работать ограниченно. Если Трамп действительно хочет выйти из украинской войны, он должен прекратить использовать эту систему. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев