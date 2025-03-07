https://ukraina.ru/20250307/1061604776.html

Удар по полигону в Новомосковске: Кнутов раскрыл, почему командование ВСУ "прозевало" прилет "Искандера"

Удар по полигону в Новомосковске: Кнутов раскрыл, почему командование ВСУ "прозевало" прилет "Искандера" - 07.03.2025 Украина.ру

Удар по полигону в Новомосковске: Кнутов раскрыл, почему командование ВСУ "прозевало" прилет "Искандера"

Значительная часть украинских командиров, которые имели боевой опыт, либо погибли, либо уволены в связи с ранениями. Центрами подготовки бойцов ВСУ руководят люди без боевого опыта, а иностранцы не понимают принципов ведения современной войны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк ПВО Юрий Кнутов

2025-03-07T05:45

2025-03-07T05:45

2025-03-07T05:45

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россия

днепропетровская область

юрий кнутов

борис рожин

нато

"искандер"

полигон

ракеты

всу

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По данным Минобороны России, на полигоне под Новомосковском в Днепропетровской области ракетным ударом было уничтожено до 150 украинских военных и около 30 иностранных инструкторов. На полигоне находился 168-й резервный батальон, где преимущественно служили военные, вернувшиеся после самовольного оставления части.По словам выживших бойцов ВСУ, военные проводили занятия по строевой подготовке, несмотря на то, что в небе над ними появился российский дрон. По мнению эксперта, такая беспечность командования ВСУ связана с тем, что значительная часть командиров, которые имели боевой опыт и прошли передовую, либо погибли, либо уволены в связи с тяжелыми ранениями. Он отметил, что руководят такими центрами люди без боевого опыта, а иностранцы вообще не понимают принципов ведения современной войны."Иностранные инструкторы и руководили там обучением. Так как от них не поступила команда рассредоточить личный состав и спрятать его в убежище, занятие продолжалось. Украина обвинит своих командиров, но вина офицеров НАТО гораздо больше, чем офицеров украинской армии" — подчеркнул Рожин.Очевидно, что разведывательно-ударный комплекс, когда беспилотник используется в связке с ракетой "ОТРК "Искандер", повышает во много раз эффективность боевого применения, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Юрий Кнутов: ВС России скоро обнулят Abrams и Bradley, но Европа не оставит ВСУ без оружия на сайте Украина.ру.О ситуации на разных направлениях СВО — в материале "Военный эксперт Борис Рожин: Россия устроит ВСУ сценарий Селидово и Угледара на трассе "Донецк-Запорожье" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250306/1061595737.html

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новости, россия, днепропетровская область, юрий кнутов, борис рожин, нато, "искандер", полигон, ракеты, всу, инструктор, командование, обучение