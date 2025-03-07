https://ukraina.ru/20250307/1061604776.html
Удар по полигону в Новомосковске: Кнутов раскрыл, почему командование ВСУ "прозевало" прилет "Искандера"
Удар по полигону в Новомосковске: Кнутов раскрыл, почему командование ВСУ "прозевало" прилет "Искандера" - 07.03.2025 Украина.ру
Удар по полигону в Новомосковске: Кнутов раскрыл, почему командование ВСУ "прозевало" прилет "Искандера"
Значительная часть украинских командиров, которые имели боевой опыт, либо погибли, либо уволены в связи с ранениями. Центрами подготовки бойцов ВСУ руководят люди без боевого опыта, а иностранцы не понимают принципов ведения современной войны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк ПВО Юрий Кнутов
2025-03-07T05:45
2025-03-07T05:45
2025-03-07T05:45
новости
россия
днепропетровская область
юрий кнутов
борис рожин
нато
"искандер"
полигон
ракеты
всу
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По данным Минобороны России, на полигоне под Новомосковском в Днепропетровской области ракетным ударом было уничтожено до 150 украинских военных и около 30 иностранных инструкторов. На полигоне находился 168-й резервный батальон, где преимущественно служили военные, вернувшиеся после самовольного оставления части.По словам выживших бойцов ВСУ, военные проводили занятия по строевой подготовке, несмотря на то, что в небе над ними появился российский дрон. По мнению эксперта, такая беспечность командования ВСУ связана с тем, что значительная часть командиров, которые имели боевой опыт и прошли передовую, либо погибли, либо уволены в связи с тяжелыми ранениями. Он отметил, что руководят такими центрами люди без боевого опыта, а иностранцы вообще не понимают принципов ведения современной войны."Иностранные инструкторы и руководили там обучением. Так как от них не поступила команда рассредоточить личный состав и спрятать его в убежище, занятие продолжалось. Украина обвинит своих командиров, но вина офицеров НАТО гораздо больше, чем офицеров украинской армии" — подчеркнул Рожин.Очевидно, что разведывательно-ударный комплекс, когда беспилотник используется в связке с ракетой "ОТРК "Искандер", повышает во много раз эффективность боевого применения, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Юрий Кнутов: ВС России скоро обнулят Abrams и Bradley, но Европа не оставит ВСУ без оружия на сайте Украина.ру.О ситуации на разных направлениях СВО — в материале "Военный эксперт Борис Рожин: Россия устроит ВСУ сценарий Селидово и Угледара на трассе "Донецк-Запорожье" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250306/1061595737.html
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новости, россия, днепропетровская область, юрий кнутов, борис рожин, нато, "искандер", полигон, ракеты, всу, инструктор, командование, обучение
Новости, Россия, Днепропетровская область, Юрий Кнутов, Борис Рожин, НАТО, "Искандер", полигон, ракеты, ВСУ, инструктор, командование, обучение
Удар по полигону в Новомосковске: Кнутов раскрыл, почему командование ВСУ "прозевало" прилет "Искандера"
Значительная часть украинских командиров, которые имели боевой опыт, либо погибли, либо уволены в связи с ранениями. Центрами подготовки бойцов ВСУ руководят люди без боевого опыта, а иностранцы не понимают принципов ведения современной войны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк ПВО Юрий Кнутов
По данным Минобороны России, на полигоне под Новомосковском в Днепропетровской области ракетным ударом было уничтожено до 150 украинских военных и около 30 иностранных инструкторов. На полигоне находился 168-й резервный батальон, где преимущественно служили военные, вернувшиеся после самовольного оставления части.
По словам выживших бойцов ВСУ, военные проводили занятия по строевой подготовке, несмотря на то, что в небе над ними появился российский дрон.
По мнению эксперта, такая беспечность командования ВСУ связана с тем, что значительная часть командиров, которые имели боевой опыт и прошли передовую, либо погибли, либо уволены в связи с тяжелыми ранениями.
Он отметил, что руководят такими центрами люди без боевого опыта, а иностранцы вообще не понимают принципов ведения современной войны.
"Иностранные инструкторы и руководили там обучением. Так как от них не поступила команда рассредоточить личный состав и спрятать его в убежище, занятие продолжалось. Украина обвинит своих командиров, но вина офицеров НАТО гораздо больше, чем офицеров украинской армии"
— подчеркнул Рожин
.
Очевидно, что разведывательно-ударный комплекс, когда беспилотник используется в связке с ракетой "ОТРК "Искандер", повышает во много раз эффективность боевого применения, резюмировал собеседник издания.