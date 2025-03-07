https://ukraina.ru/20250307/1061599717.html

Книги – запретить, музыку – оставить. События культуры

Книги – запретить, музыку – оставить. События культуры - 07.03.2025 Украина.ру

Книги – запретить, музыку – оставить. События культуры

Очередные языковые скандалы на Украине, громкие лондонские премьеры, украинские мантры

2025-03-07T05:30

2025-03-07T05:30

2025-03-07T05:30

культура

эксклюзив

украина

москва

львов

черчилль

иосиф сталин

министерство культуры

лондон

музыка

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Для запрета песен законных оснований нет"На сегодняшний день в международном праве, украинском законодательстве и правилах вещания иностранных платформ отсутствуют правовые основания для запрета или других форм ограничения музыкального продукта по языковому признаку", – опубликовал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ответ на петицию с требованием запретить русскоязычную (не только российскую) музыку на стриминговых платформах.Ответ неслыханный: до сих пор ни Конституция Украины, ни украинское законодательство, ни международное право не мешало украинским властям последовательно дискриминировать граждан Украины – носителей всех языков, кроме украинского.Да и официальные запреты не всегда задают повестку. За три года войны все привыкли к видео из разных уголков Украины — от галичанского Самбора до Харькова — с бесчисленными языковыми скандалами. Радикалов не так уж и много, но они голосисты и напористы, потому нападают на людей со включенной русской музыкой, русскими надписями на одежде, русскими вывесками на магазинах… Всё перечислять и смысла нет.Но чтобы власть, премьер-министр заметил, что всё это, мягко говоря, противозаконно – такого не бывало. В официальном обращении, он, правда, добавил и ложку дёгтя:"Однако с целью обеспечения информационной и национальной безопасности Украины существует необходимость совершенствования нормативной и законодательной базы, в том числе путём введения мероприятий, направленных на ограничение свободного распространения контента страны-агрессора, в том числе музыкальных произведений, песен, музыкальных видеоклипов и так далее…".Речь всё ещё идёт о музыке на стриминговых платформах – той, которую слушают исключительно в камерной обстановке – дома, в машине, в наушниках. В публичном пространстве слушать песни на русском языке и так уже давно запрещено.Куда заведут премьер-министра Шмыгаля тропинки беспощадной украинской бюрократии – неизвестно, как и что значат туманные канцеляриты о "совершенствовании нормативной и законодательной базы", но в этой истории интересны два момента: во-первых, украинская власть впервые нашла причину не проводить очередные ксенофобские репрессии, а во-вторых, всё это происходит на фоне новостей из Львова – там на книжной ярмарке установят камеры и патрульных, чтобы помешать дальнейшей продаже российских, советских и книг на русском языке.А также:"Запретить продажу и демонстрацию литературы с элементами советской, коммунистической и тоталитарной пропаганды, в том числе и той, которая содержит советско-коммунистические* символы, идеологию или прославляет исторических личностей тоталитарного режима".* Формулировка Львовского облсовета – Ред. Курьёз ещё и в том, что ярмарка, о которой идёт речь, расположена у подножья памятника первому русскому книгопечатнику Ивану Фёдорову.Весной 1573 года Фёдоров, приехавший во Львов из Москвы, основал типографию при Львовском Успенском Ставропигийном братстве.Что же касается попытки запретить музыку на русском языке и на стриминговых платформах, издание Украина.ру писало, что интересен в том числе и автор петиции – Александр Леоненко – "языковой инспектор" из Киева, который, переехав в Одессу, старался там насолить мелкому и среднему бизнесу, донося на каждую русскоязычную вывеску. Потом его насильственно мобилизовали, и сотрудники ТЦК травмировали его ранимую душу, слушая русские песни всю дорогу до полигона. Вероятно, такова история возникновения петиции.Кроме того, украинские СМИ посчитали, что из 19 позиций в топ-100 Apple Music заняли в 2024 году песни на русском языке, а недавно вышедший альбом российского (израильского) рэпера Моргенштерна* ALISHER занял почти все топы на всех стримингов, чем немало травмировал "языковых активистов".Артисты всё же поедут на гастролиНедавно принятое украинским Минкультом решении о том, чтобы не выпускать за границу артистов и журналистов – из-за огромного количества "невозвращенцев", – всех сильно напугало, но вроде бы, уже перестало действовать.В четверг Кабмин опубликовал перечень новых правил для выезда, которые лишь требуют большей строгости в оформлении документов и позволяют артисту находиться за границей не больше 60 дней.Всё это происходило на фоне того, как украинский музыкальный обозреватель Роман Бутурлакин, пристально следивший за соцсетями артистов, выяснил, что музыканты из группы MBreeze Александр и Илья Беляковы и певец DEMCHUK (Василий Демчук) не вернулись на Родину. Все трое в разные годы участвовали в Нацотборе на Евровидение, а недавно не вернулись из Европы, где выступали на благотворительном концерте.Но есть в украинской музыке и другие новости: Тина Кароль (Татьяна Либерман) с Tayanna (Татьяна Решетняк) и Диля (Эдуард Приступа) из группы "Танок на майдані Конґо" спродюсировала альбом в необычном жанре: альбом украинских мантр "Оминай" (избегай. – Укр.)"В альбоме собраны композиции – магические заговоры, которые восстанавливают ментальное и эмоциональное равновесие, способствуют дыхательным практикам и занятиям йогой", – рассказала Тина Кароль.В медиативных песнях, действительно напоминающих музыку для йоги или магических практик, авторы обращаются к индуистской мифологии и даже богу Кришне.Черчилль в Москве и Сталин в ЛондонеОдна из самых, судя по отзывами прессы, обсуждаемых театральных премьер Лондона в этом сезоне – постановка экспериментального Orange Tree theatre "Черчилль в Москве" по пьесе Говарда Брентона "Черчилль" о событиях 1942 года, встрече Черчилля со Сталиным."Кремль, Москва, 1942 год. Сверхсекретная встреча Уинстона Черчилля и Иосифа Сталина: один – богатый аристократ из английской знати голубых кровей, другой – грузинский крестьянин, чертовски заинтересованный в уничтожении капитализма и классовой системы. Смогут ли эти два лидера найти общий язык? Пока дипломаты пытаются справиться с нарастающим хаосом, два переводчика оказываются в эпицентре бури", – гласит аннотация к пьесе.Обозреватель газеты The Guardian Марк Лоусон выделяет сцену финальных переговоров главных героев: "они делают это удивительно – с помощью ворчания, пантомимы и тостов", пишет он. Оба героя, по впечатлениям Лоусона, – кровожадные тираны, в частности Черчилль по сюжету явно виновен в "смертоносных решениях по Ковентри и Индии".Автор материала отмечает также "изящный ход" – актёр, играющий Сталина, Питер Форбс, говорит с южно-английским акцентом, что наводит на мысль "о сильном сельском диалекте Сталина".В целом отзывы о спектакле – положительные. Интересно и то, что поставлен он и всколыхнул общественность именно сейчас, когда имя Черчилля – в прямом ли, в переносном ли смысле – звучит отовсюду в связи с реально происходящими историческими событиями.О его судьбоносной Фултонской речи, изменившей послевоенный мир, написала автор издания Украина.ру Евгения Кондакова: Фултонская речь: как бывший премьер-министр разделил мир железным занавесом.* Признан иноагентом в РФ

https://ukraina.ru/20230307/1044114723.html

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Мария Лихограй

эксклюзив, украина, москва, львов, черчилль, иосиф сталин, министерство культуры, лондон, музыка, театр