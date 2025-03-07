Борис Рожин: "Все, что противник не захочет отдавать путем переговоров, будем забирать силовым путем" - 07.03.2025 Украина.ру
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Борис Рожин: "Все, что противник не захочет отдавать путем переговоров, будем забирать силовым путем"
Борис Рожин: "Все, что противник не захочет отдавать путем переговоров, будем забирать силовым путем" - 07.03.2025 Украина.ру
Борис Рожин: "Все, что противник не захочет отдавать путем переговоров, будем забирать силовым путем"
Если затянется вопрос прекращения американской помощи или начнутся реальные проблемы по линии разведки и целеуказания, киевский режим уже летом столкнется с огромными трудностями. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
2025-03-07T03:30
2025-03-07T03:30
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Противник ожидает, что как только закончится распутица, ВС РФ перейдут к целому ряду новых наступательных операций, которые пока находятся в стадии подготовки, рассказал журналист.Перед весенне-летней кампанией Украина спешно пытается компенсировать потери за счет массовой насильственной мобилизации. Старается получить больше оружия и боеприпасов из Европы, сообщил эксперт.Если затянется вопрос прекращения американской помощи или начнутся реальные проблемы по линии разведки и целеуказания, киевский режим уже летом столкнется с огромными трудностями, добавил Рожин.Пока украинская армия еще может выезжать на старых запасах, но они не бесконечные. При такой интенсивности боев американская техника начнет быстро выходить из строя. Европа не сможет полностью покрыть эту помощь, заключил собеседник издания.Полный текст материала "Военный эксперт Борис Рожин: Россия устроит ВСУ сценарий Селидово и Угледара на трассе "Донецк-Запорожье" на сайте Украина.ру.О том, могут ли европейские союзники Украины заместить спутниковую группировку США — в материале Дениса Рудометова "Владимир Орлов о том, кто обеспечит Украину развединформацией вместо США и обойдутся ли ВСУ без Starlink" на сайте Украина.ру..
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новости, украина, россия, европа, борис рожин, вс рф, всу, донбасс, запорожье, наступление, переговоры, оружие, боеприпасы, киевский режим, сво, спецоперация
Новости, Украина, Россия, Европа, Борис Рожин, ВС РФ, ВСУ, Донбасс, Запорожье, наступление, переговоры, оружие, боеприпасы, киевский режим, СВО, Спецоперация

Борис Рожин: "Все, что противник не захочет отдавать путем переговоров, будем забирать силовым путем"

03:30 07.03.2025
 
© Донецкое агентство новостей
© Донецкое агентство новостей
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Если затянется вопрос прекращения американской помощи или начнутся реальные проблемы по линии разведки и целеуказания, киевский режим уже летом столкнется с огромными трудностями. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
Противник ожидает, что как только закончится распутица, ВС РФ перейдут к целому ряду новых наступательных операций, которые пока находятся в стадии подготовки, рассказал журналист.
"Я тоже считаю, что мы увидим новые действия по освобождению Донбасса и Запорожья. Все, что противник не захочет отдавать путем переговоров, будем забирать силовым путем", — отметил Рожин.
Перед весенне-летней кампанией Украина спешно пытается компенсировать потери за счет массовой насильственной мобилизации. Старается получить больше оружия и боеприпасов из Европы, сообщил эксперт.
Если затянется вопрос прекращения американской помощи или начнутся реальные проблемы по линии разведки и целеуказания, киевский режим уже летом столкнется с огромными трудностями, добавил Рожин.
Пока украинская армия еще может выезжать на старых запасах, но они не бесконечные. При такой интенсивности боев американская техника начнет быстро выходить из строя. Европа не сможет полностью покрыть эту помощь, заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Военный эксперт Борис Рожин: Россия устроит ВСУ сценарий Селидово и Угледара на трассе "Донецк-Запорожье" на сайте Украина.ру.
О том, могут ли европейские союзники Украины заместить спутниковую группировку США — в материале Дениса Рудометова "Владимир Орлов о том, кто обеспечит Украину развединформацией вместо США и обойдутся ли ВСУ без Starlink" на сайте Украина.ру..
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