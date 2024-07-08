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Не сдадутся без боя: политолог назвал главного врага Трампа. И это не Байден
Не сдадутся без боя: политолог назвал главного врага Трампа. И это не Байден - 08.07.2024 Украина.ру
Не сдадутся без боя: политолог назвал главного врага Трампа. И это не Байден
Если смотреть на президентскую гонку в Америке поверхностно, то очевидно, что несмотря ни на что, станет президентом США Дональд Трамп. Но есть одно значительное но, которое может перечеркнуть его победу
2024-07-08T05:50
2024-07-08T05:50
2024-07-08T05:50
новости
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америка
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политолог
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру озвучил член Высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия", политолог Максим Бардин.Он уточнил, что предстоящие американские выборы - это не просто противостояние между Демократической и Республиканской партиями. На самом деле схлестнулся транснациональный, экономический глобалистский клан, который сейчас модно называть deep state, и неприсоединившиеся к нему — часть которых ориентирована на национальные интересы США. Лидер второй группы и главный враг deep state - Дональд Трамп."Мне лично не верится, что deep state просто так позволит Трампу стать президентом. Не получится через суд остановить Трампа — попробует это сделать с помощью Мишель Обамы. Не получится с помощью Обамы — в дело пойдет Камала Харрис. Без боя deep state свои позиции не сдаст", - заявил собеседник издания.Мнение Максима Бардина по американскому вопросу в материале издания Украина.ру Не можешь стать президентом на выборах, стань им без выборов. О США, идущих по пути Украины.Ранее в интервью изданию Украина.ру президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский отметил, что пока непонятны сроки решений относительно судебного дела Трампа. И если в июле съезд республиканцев выдвинет Трампа кандидатом от своей партии, судьи будут тянуть до выборов 5 ноября."И тогда все застопорится на четыре года. Понятно, что при таком накале страстей и небывалом расколе в обществе могут возникнуть какие-то непредвиденные обстоятельства", - сказал Лозанский.Если Трамп осмелится сказать нет СМИ и конгрессу США, он спасет мир от катастрофыНа днях судья Хуан Мерчан, который председательствовал на процессе в отношении Трампа по фактам фальсификации документов, объявил о решении перенести дату вынесения приговора на сентябрь. Свое решение о переносе срока судья обосновал необходимостью рассмотрения апелляции, основанной на решении Верховного суда США о президентской неприкосновенности.Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. В конце июня между кандидатами от Демократической и Республиканской партий - Джо Байденом и Дональдом Трампом - состоялись дебаты.Выступление на них действующего американского лидера оказалось настолько плохим, написал CNN, что рейтинг Байдена упал с 37% до 31%, при этом Трамп, наоборот, набрал очки с 40% до 43%.Следом издание Politico сообщило, что в Демократической партии заговорили о возможной смене 81-летнего кандидата на пост в президенты после выступления Байдена на дебатах.Позже NBC уточнило, что окончательное решение примет супруга действующего лидера страны Джилл Байден, так как только она "имеет абсолютное влияние" на него.Интересно, что еще в начале мая немецкая газета Der Spiegel со ссылкой на источники в Демократической партии США написала, что на партийном съезде в Чикаго в августе Джо Байден объявит о своем решении не участвовать в предстоящих выборах и предложит выдвинуть вместо него кандидатуру Мишель Обамы.На днях Washington Post опубликовала список возможных кандидатов на место Байдена в президентской гонке. Среди них вице-президент Камала Харрис, Мишель Обама, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, губернатор штата Мичиган Гретхен Уитмер.
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новости, сша, выборы, президентские выборы, америка, дональд трамп, джо байден, украина.ру, политолог
Не сдадутся без боя: политолог назвал главного врага Трампа. И это не Байден
Если смотреть на президентскую гонку в Америке поверхностно, то очевидно, что несмотря ни на что, станет президентом США Дональд Трамп. Но есть одно значительное но, которое может перечеркнуть его победу
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру
озвучил член Высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия", политолог Максим Бардин.
Он уточнил, что предстоящие американские выборы - это не просто противостояние между Демократической и Республиканской партиями. На самом деле схлестнулся транснациональный, экономический глобалистский клан, который сейчас модно называть deep state, и неприсоединившиеся к нему — часть которых ориентирована на национальные интересы США. Лидер второй группы и главный враг deep state - Дональд Трамп.
"Мне лично не верится, что deep state просто так позволит Трампу стать президентом. Не получится через суд остановить Трампа — попробует это сделать с помощью Мишель Обамы. Не получится с помощью Обамы — в дело пойдет Камала Харрис. Без боя deep state свои позиции не сдаст", - заявил собеседник издания.
Ранее в интервью изданию Украина.ру президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский
отметил, что пока непонятны сроки решений относительно судебного дела Трампа. И если в июле съезд республиканцев выдвинет Трампа кандидатом от своей партии, судьи будут тянуть до выборов 5 ноября.
"И тогда все застопорится на четыре года. Понятно, что при таком накале страстей и небывалом расколе в обществе могут возникнуть какие-то непредвиденные обстоятельства", - сказал Лозанский.
На днях судья Хуан Мерчан, который председательствовал на процессе в отношении Трампа по фактам фальсификации документов, объявил о решении перенести дату вынесения приговора на сентябрь. Свое решение о переносе срока судья обосновал необходимостью рассмотрения апелляции, основанной на решении Верховного суда США о президентской неприкосновенности.
Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. В конце июня между кандидатами от Демократической и Республиканской партий - Джо Байденом
и Дональдом Трампом
- состоялись дебаты.
Выступление на них действующего американского лидера оказалось настолько плохим, написал CNN, что рейтинг Байдена упал с 37% до 31%, при этом Трамп, наоборот, набрал очки с 40% до 43%.
Следом издание Politico сообщило, что в Демократической партии заговорили о возможной смене 81-летнего кандидата на пост в президенты после выступления Байдена на дебатах.
Позже NBC уточнило, что окончательное решение примет супруга действующего лидера страны Джилл Байден, так как только она "имеет абсолютное влияние" на него.
Интересно, что еще в начале мая немецкая газета Der Spiegel со ссылкой на источники в Демократической партии США написала, что на партийном съезде в Чикаго в августе Джо Байден объявит о своем решении не участвовать в предстоящих выборах и предложит выдвинуть вместо него кандидатуру Мишель Обамы.
На днях Washington Post опубликовала список возможных кандидатов на место Байдена в президентской гонке. Среди них вице-президент Камала Харрис, Мишель Обама, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, губернатор штата Мичиган Гретхен Уитмер.