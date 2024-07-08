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Не сдадутся без боя: политолог назвал главного врага Трампа. И это не Байден

Не сдадутся без боя: политолог назвал главного врага Трампа. И это не Байден - 08.07.2024 Украина.ру

Не сдадутся без боя: политолог назвал главного врага Трампа. И это не Байден

Если смотреть на президентскую гонку в Америке поверхностно, то очевидно, что несмотря ни на что, станет президентом США Дональд Трамп. Но есть одно значительное но, которое может перечеркнуть его победу

2024-07-08T05:50

2024-07-08T05:50

2024-07-08T05:50

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политолог

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру озвучил член Высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия", политолог Максим Бардин.Он уточнил, что предстоящие американские выборы - это не просто противостояние между Демократической и Республиканской партиями. На самом деле схлестнулся транснациональный, экономический глобалистский клан, который сейчас модно называть deep state, и неприсоединившиеся к нему — часть которых ориентирована на национальные интересы США. Лидер второй группы и главный враг deep state - Дональд Трамп."Мне лично не верится, что deep state просто так позволит Трампу стать президентом. Не получится через суд остановить Трампа — попробует это сделать с помощью Мишель Обамы. Не получится с помощью Обамы — в дело пойдет Камала Харрис. Без боя deep state свои позиции не сдаст", - заявил собеседник издания.Мнение Максима Бардина по американскому вопросу в материале издания Украина.ру Не можешь стать президентом на выборах, стань им без выборов. О США, идущих по пути Украины.Ранее в интервью изданию Украина.ру президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский отметил, что пока непонятны сроки решений относительно судебного дела Трампа. И если в июле съезд республиканцев выдвинет Трампа кандидатом от своей партии, судьи будут тянуть до выборов 5 ноября."И тогда все застопорится на четыре года. Понятно, что при таком накале страстей и небывалом расколе в обществе могут возникнуть какие-то непредвиденные обстоятельства", - сказал Лозанский.Если Трамп осмелится сказать нет СМИ и конгрессу США, он спасет мир от катастрофыНа днях судья Хуан Мерчан, который председательствовал на процессе в отношении Трампа по фактам фальсификации документов, объявил о решении перенести дату вынесения приговора на сентябрь. Свое решение о переносе срока судья обосновал необходимостью рассмотрения апелляции, основанной на решении Верховного суда США о президентской неприкосновенности.Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. В конце июня между кандидатами от Демократической и Республиканской партий - Джо Байденом и Дональдом Трампом - состоялись дебаты.Выступление на них действующего американского лидера оказалось настолько плохим, написал CNN, что рейтинг Байдена упал с 37% до 31%, при этом Трамп, наоборот, набрал очки с 40% до 43%.Следом издание Politico сообщило, что в Демократической партии заговорили о возможной смене 81-летнего кандидата на пост в президенты после выступления Байдена на дебатах.Позже NBC уточнило, что окончательное решение примет супруга действующего лидера страны Джилл Байден, так как только она "имеет абсолютное влияние" на него.Интересно, что еще в начале мая немецкая газета Der Spiegel со ссылкой на источники в Демократической партии США написала, что на партийном съезде в Чикаго в августе Джо Байден объявит о своем решении не участвовать в предстоящих выборах и предложит выдвинуть вместо него кандидатуру Мишель Обамы.На днях Washington Post опубликовала список возможных кандидатов на место Байдена в президентской гонке. Среди них вице-президент Камала Харрис, Мишель Обама, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, губернатор штата Мичиган Гретхен Уитмер.

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новости, сша, выборы, президентские выборы, америка, дональд трамп, джо байден, украина.ру, политолог