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МУС выдал ордер на арест Нетаньяху и Галланта
МУС выдал ордер на арест Нетаньяху и Галланта - 21.11.2024 Украина.ру
МУС выдал ордер на арест Нетаньяху и Галланта
Международный уголовный суд выдал ордеры на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Израиля Биньямина Нетаньяху и Йоава Галланта. Основанием стали преступления в ходе израильской военной операции в Секторе Газы, сообщили 21 ноября в суде.
2024-11-21T18:10
2024-11-21T18:10
2024-11-21T18:10
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сектор газа
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"Палата предварительного производства МУС выдала ордера на арест", - сказано в официальном заявлении.Биньямин Нетаньяху и Йоав Галлант признаны причастными к совершению преступлений против человечности и военных преступлений, совершённых с 8 октября 2023 года по 20 мая 2024 года."Признание Израилем юрисдикции МУС не требуется, поскольку суд может осуществлять свою юрисдикцию на основе территориальной юрисдикции Палестины, как определено Палатой предварительного производства I в предыдущем составе", - сказано в документе.Решение о выдаче ордера выдала тройка судей, из которых сформировали коллегию. Решение было принято единогласно.Власти Израиля не намерены сотрудничать с МУС. Они заявили о продолжении боевых действий против палестинцев и всех, кого считают террористами на оккупированных территориях и в других странах."Это черный день для правосудия. Черный день для человечества. Принято недобросовестное, возмутительное решение МУС, превратившее всеобщее правосудие во всеобщее посмешище. Оно высмеивает жертвы всех тех, кто борется за справедливость — от победы союзников над нацистами до сегодняшнего дня", - так прокомментировал решение суда израильский президент Ицхак Герцог.В октябре 2023 года боевое крыло движения ХАМАС атаковало границу Израиля, военные и полицейские учреждения. Палестинские боевики также захватили заложников, требуя освободить политзаключённых из израильских тюрем. В ответ премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху объявил войну ХПМАС.Израиль начал военную операцию "Железные мечи" с целью уничтожения ХАМАС и освобождения заложников. Армия Израиля начала полную блокаду сектора Газа, отключив подачу электричества, воды, подвоз медикаментов и вывоз больных. Газа подверглась массированным артиллерийским и ракетным обстрелам, бомбардировкам и "зачистке" с применением танков. В результате погибли десятки тысяч человек.Россия не признаёт юрисдикцию МУС, как и некоторые её союзники по ОДКБ. Не признают её также Китай, Индия, США, Турция и многие другие страны.До этого в новостях: "Кровавый навет": в Израиле возмутились планами МУС на арест Нетаньяху Ранее сообщалось также, что ВВС Израиля разбомбили школу в Газе, отчитавшись за удар по ХАМАС Российская реакция на события представлена в публикации "В Москве глубоко потрясены произошедшим": МИД РФ отреагировал на массовую гибель палестинцев
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новости, израиль, газа, россия, биньямин нетаньяху, международный уголовный суд (мус), хамас, арест, сектор газа, палестино-израильский конфликт, палестина, ближний восток
Новости, Израиль, Газа, Россия, Биньямин Нетаньяху, Международный уголовный суд (МУС), ХАМАС, арест, сектор Газа, Палестино-израильский конфликт, Палестина, Ближний Восток
МУС выдал ордер на арест Нетаньяху и Галланта
Международный уголовный суд выдал ордеры на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Израиля Биньямина Нетаньяху и Йоава Галланта. Основанием стали преступления в ходе израильской военной операции в Секторе Газы, сообщили 21 ноября в суде.
"Палата предварительного производства МУС выдала ордера на арест", - сказано в официальном заявлении.
Биньямин Нетаньяху и Йоав Галлант признаны причастными к совершению преступлений против человечности и военных преступлений, совершённых с 8 октября 2023 года по 20 мая 2024 года.
"Признание Израилем юрисдикции МУС не требуется, поскольку суд может осуществлять свою юрисдикцию на основе территориальной юрисдикции Палестины
, как определено Палатой предварительного производства I в предыдущем составе", - сказано в документе.
Решение о выдаче ордера выдала тройка судей, из которых сформировали коллегию. Решение было принято единогласно.
“Палата сочла, что есть разумные основания полагать, что оба вышеупомянутых лица намеренно и осознанно лишили гражданское население Газы
предметов, необходимых для их выживания, включая продовольствие, воду, медикаменты и медицинские принадлежности, а также топлива и электроэнергии”, - заявили члены коллегии МУС.
Власти Израиля не намерены сотрудничать с МУС. Они заявили о продолжении боевых действий против палестинцев и всех, кого считают террористами на оккупированных территориях и в других странах.
"Это черный день для правосудия. Черный день для человечества. Принято недобросовестное, возмутительное решение МУС, превратившее всеобщее правосудие во всеобщее посмешище. Оно высмеивает жертвы всех тех, кто борется за справедливость — от победы союзников над нацистами до сегодняшнего дня", - так прокомментировал решение суда израильский президент Ицхак Герцог.
В октябре 2023 года боевое крыло движения ХАМАС
атаковало границу Израиля, военные и полицейские учреждения. Палестинские боевики также захватили заложников, требуя освободить политзаключённых из израильских тюрем. В ответ премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху объявил войну ХПМАС.
Израиль начал военную операцию "Железные мечи" с целью уничтожения ХАМАС и освобождения заложников. Армия Израиля начала полную блокаду сектора Газа, отключив подачу электричества, воды, подвоз медикаментов и вывоз больных. Газа подверглась массированным артиллерийским и ракетным обстрелам, бомбардировкам и "зачистке" с применением танков. В результате погибли десятки тысяч человек.
Россия
не признаёт юрисдикцию МУС, как и некоторые её союзники по ОДКБ
. Не признают её также Китай
, Индия
, США
, Турция
и многие другие страны.