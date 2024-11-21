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МУС выдал ордер на арест Нетаньяху и Галланта

МУС выдал ордер на арест Нетаньяху и Галланта - 21.11.2024 Украина.ру

МУС выдал ордер на арест Нетаньяху и Галланта

Международный уголовный суд выдал ордеры на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Израиля Биньямина Нетаньяху и Йоава Галланта. Основанием стали преступления в ходе израильской военной операции в Секторе Газы, сообщили 21 ноября в суде.

2024-11-21T18:10

2024-11-21T18:10

2024-11-21T18:10

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"Палата предварительного производства МУС выдала ордера на арест", - сказано в официальном заявлении.Биньямин Нетаньяху и Йоав Галлант признаны причастными к совершению преступлений против человечности и военных преступлений, совершённых с 8 октября 2023 года по 20 мая 2024 года."Признание Израилем юрисдикции МУС не требуется, поскольку суд может осуществлять свою юрисдикцию на основе территориальной юрисдикции Палестины, как определено Палатой предварительного производства I в предыдущем составе", - сказано в документе.Решение о выдаче ордера выдала тройка судей, из которых сформировали коллегию. Решение было принято единогласно.Власти Израиля не намерены сотрудничать с МУС. Они заявили о продолжении боевых действий против палестинцев и всех, кого считают террористами на оккупированных территориях и в других странах."Это черный день для правосудия. Черный день для человечества. Принято недобросовестное, возмутительное решение МУС, превратившее всеобщее правосудие во всеобщее посмешище. Оно высмеивает жертвы всех тех, кто борется за справедливость — от победы союзников над нацистами до сегодняшнего дня", - так прокомментировал решение суда израильский президент Ицхак Герцог.В октябре 2023 года боевое крыло движения ХАМАС атаковало границу Израиля, военные и полицейские учреждения. Палестинские боевики также захватили заложников, требуя освободить политзаключённых из израильских тюрем. В ответ премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху объявил войну ХПМАС.Израиль начал военную операцию "Железные мечи" с целью уничтожения ХАМАС и освобождения заложников. Армия Израиля начала полную блокаду сектора Газа, отключив подачу электричества, воды, подвоз медикаментов и вывоз больных. Газа подверглась массированным артиллерийским и ракетным обстрелам, бомбардировкам и "зачистке" с применением танков. В результате погибли десятки тысяч человек.Россия не признаёт юрисдикцию МУС, как и некоторые её союзники по ОДКБ. Не признают её также Китай, Индия, США, Турция и многие другие страны.До этого в новостях: "Кровавый навет": в Израиле возмутились планами МУС на арест Нетаньяху Ранее сообщалось также, что ВВС Израиля разбомбили школу в Газе, отчитавшись за удар по ХАМАС Российская реакция на события представлена в публикации "В Москве глубоко потрясены произошедшим": МИД РФ отреагировал на массовую гибель палестинцев

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новости, израиль, газа, россия, биньямин нетаньяху, международный уголовный суд (мус), хамас, арест, сектор газа, палестино-израильский конфликт, палестина, ближний восток