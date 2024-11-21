МУС выдал ордер на арест Нетаньяху и Галланта - 21.11.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241121/1059109057.html
МУС выдал ордер на арест Нетаньяху и Галланта
МУС выдал ордер на арест Нетаньяху и Галланта - 21.11.2024 Украина.ру
МУС выдал ордер на арест Нетаньяху и Галланта
Международный уголовный суд выдал ордеры на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Израиля Биньямина Нетаньяху и Йоава Галланта. Основанием стали преступления в ходе израильской военной операции в Секторе Газы, сообщили 21 ноября в суде.
2024-11-21T18:10
2024-11-21T18:10
новости
израиль
газа
россия
биньямин нетаньяху
международный уголовный суд (мус)
хамас
арест
сектор газа
палестино-израильский конфликт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101938/74/1019387422_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_89ca1f320da68676d8fe98afc8bbe18c.jpg
"Палата предварительного производства МУС выдала ордера на арест", - сказано в официальном заявлении.Биньямин Нетаньяху и Йоав Галлант признаны причастными к совершению преступлений против человечности и военных преступлений, совершённых с 8 октября 2023 года по 20 мая 2024 года."Признание Израилем юрисдикции МУС не требуется, поскольку суд может осуществлять свою юрисдикцию на основе территориальной юрисдикции Палестины, как определено Палатой предварительного производства I в предыдущем составе", - сказано в документе.Решение о выдаче ордера выдала тройка судей, из которых сформировали коллегию. Решение было принято единогласно.Власти Израиля не намерены сотрудничать с МУС. Они заявили о продолжении боевых действий против палестинцев и всех, кого считают террористами на оккупированных территориях и в других странах."Это черный день для правосудия. Черный день для человечества. Принято недобросовестное, возмутительное решение МУС, превратившее всеобщее правосудие во всеобщее посмешище. Оно высмеивает жертвы всех тех, кто борется за справедливость — от победы союзников над нацистами до сегодняшнего дня", - так прокомментировал решение суда израильский президент Ицхак Герцог.В октябре 2023 года боевое крыло движения ХАМАС атаковало границу Израиля, военные и полицейские учреждения. Палестинские боевики также захватили заложников, требуя освободить политзаключённых из израильских тюрем. В ответ премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху объявил войну ХПМАС.Израиль начал военную операцию "Железные мечи" с целью уничтожения ХАМАС и освобождения заложников. Армия Израиля начала полную блокаду сектора Газа, отключив подачу электричества, воды, подвоз медикаментов и вывоз больных. Газа подверглась массированным артиллерийским и ракетным обстрелам, бомбардировкам и "зачистке" с применением танков. В результате погибли десятки тысяч человек.Россия не признаёт юрисдикцию МУС, как и некоторые её союзники по ОДКБ. Не признают её также Китай, Индия, США, Турция и многие другие страны.До этого в новостях: "Кровавый навет": в Израиле возмутились планами МУС на арест Нетаньяху Ранее сообщалось также, что ВВС Израиля разбомбили школу в Газе, отчитавшись за удар по ХАМАС Российская реакция на события представлена в публикации "В Москве глубоко потрясены произошедшим": МИД РФ отреагировал на массовую гибель палестинцев
израиль
газа
россия
сектор газа
палестина
ближний восток
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101938/74/1019387422_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_668bb656a005d9563ba0de255e488e56.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, израиль, газа, россия, биньямин нетаньяху, международный уголовный суд (мус), хамас, арест, сектор газа, палестино-израильский конфликт, палестина, ближний восток
Новости, Израиль, Газа, Россия, Биньямин Нетаньяху, Международный уголовный суд (МУС), ХАМАС, арест, сектор Газа, Палестино-израильский конфликт, Палестина, Ближний Восток

МУС выдал ордер на арест Нетаньяху и Галланта

18:10 21.11.2024
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВстреча президента РФ В. Путина с премьер-министром Израиля Б. Нетаньяху
Встреча президента РФ В. Путина с премьер-министром Израиля Б. Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать в
Международный уголовный суд выдал ордеры на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Израиля Биньямина Нетаньяху и Йоава Галланта. Основанием стали преступления в ходе израильской военной операции в Секторе Газы, сообщили 21 ноября в суде.
"Палата предварительного производства МУС выдала ордера на арест", - сказано в официальном заявлении.
Биньямин Нетаньяху и Йоав Галлант признаны причастными к совершению преступлений против человечности и военных преступлений, совершённых с 8 октября 2023 года по 20 мая 2024 года.
"Признание Израилем юрисдикции МУС не требуется, поскольку суд может осуществлять свою юрисдикцию на основе территориальной юрисдикции Палестины, как определено Палатой предварительного производства I в предыдущем составе", - сказано в документе.
Решение о выдаче ордера выдала тройка судей, из которых сформировали коллегию. Решение было принято единогласно.
“Палата сочла, что есть разумные основания полагать, что оба вышеупомянутых лица намеренно и осознанно лишили гражданское население Газы предметов, необходимых для их выживания, включая продовольствие, воду, медикаменты и медицинские принадлежности, а также топлива и электроэнергии”, - заявили члены коллегии МУС.
Власти Израиля не намерены сотрудничать с МУС. Они заявили о продолжении боевых действий против палестинцев и всех, кого считают террористами на оккупированных территориях и в других странах.
"Это черный день для правосудия. Черный день для человечества. Принято недобросовестное, возмутительное решение МУС, превратившее всеобщее правосудие во всеобщее посмешище. Оно высмеивает жертвы всех тех, кто борется за справедливость — от победы союзников над нацистами до сегодняшнего дня", - так прокомментировал решение суда израильский президент Ицхак Герцог.
В октябре 2023 года боевое крыло движения ХАМАС атаковало границу Израиля, военные и полицейские учреждения. Палестинские боевики также захватили заложников, требуя освободить политзаключённых из израильских тюрем. В ответ премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху объявил войну ХПМАС.
Израиль начал военную операцию "Железные мечи" с целью уничтожения ХАМАС и освобождения заложников. Армия Израиля начала полную блокаду сектора Газа, отключив подачу электричества, воды, подвоз медикаментов и вывоз больных. Газа подверглась массированным артиллерийским и ракетным обстрелам, бомбардировкам и "зачистке" с применением танков. В результате погибли десятки тысяч человек.
Россия не признаёт юрисдикцию МУС, как и некоторые её союзники по ОДКБ. Не признают её также Китай, Индия, США, Турция и многие другие страны.
До этого в новостях: "Кровавый навет": в Израиле возмутились планами МУС на арест Нетаньяху
Ранее сообщалось также, что ВВС Израиля разбомбили школу в Газе, отчитавшись за удар по ХАМАС
Российская реакция на события представлена в публикации "В Москве глубоко потрясены произошедшим": МИД РФ отреагировал на массовую гибель палестинцев
 
НовостиИзраильГазаРоссияБиньямин НетаньяхуМеждународный уголовный суд (МУС)ХАМАСарестсектор ГазаПалестино-израильский конфликтПалестинаБлижний Восток
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:15Ярый противник "Рашагейта" и Клинтон: кто станет постпредом США при НАТО
18:10МУС выдал ордер на арест Нетаньяху и Галланта
18:05Была ли МБР? Итоги 21 ноября на Украине
17:52"Второй белорусский фронт" против России? Возможно ли вторжение в Белоруссию
17:39Женщина-фельдшер на передовой: доброволец с Дальнего Востока "Киба" о личном выборе и войне
17:23"Спасите Лукумчика": жителя Запорожья насильно мобилизовали вместе с собакой. И обоих отправили на фронт
17:22Севастополь отражает атаку Украины: сбит первый "Нептун"
17:17Оружие для диктатуры
17:11Глава Нацполиции Украины рассказал про колл-центры мошенников и полицейских на СВО
17:10Месть демократов? Международный уголовный суд выдал ордер на арест Нетаньяху
17:03Еще один инцидент в Балтийском море. Кто порезал европейские кабели
16:46Военный эксперт Владимир Евсеев: Россия нанесла по Днепропетровску комбинированный ракетный удар
16:28Отрезвление киевского Цахеса? Нет, конечно – показалось
16:22Украинский депутат рассказал про самую отчаянную схему обогащения Зеленского
16:21"Роскосмос" запустил с Байконура космический грузовик "Прогресс МС-29"
16:20Зеленский в истерике, Ермак перебирает смайлики: как на Украине отреагировали на слухи о русском "Рубеже"
16:00Софья Палеолог: византийское наследие Московской Руси
15:54Зеленский заявил об атаке российской МБР, его опровергли в США
15:29Чего требует Иран, от кого устал арабский мир и как Россия ответит США – Ибрагимов
15:11Захарова объяснила ситуацию со звонком о ракетах на брифинге
Лента новостейМолния