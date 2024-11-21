Заседание Верховной Рады отменили из-за угрозы удара - 21.11.2024 Украина.ру
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Заседание Верховной Рады отменили из-за угрозы удара
Заседание Верховной Рады отменили из-за угрозы удара - 21.11.2024 Украина.ру
Заседание Верховной Рады отменили из-за угрозы удара
Следующее заседание Верховной Рады Украины может состояться в декабре, но это не точно. Депутатов предупредили о якобы возможном ударе по зданию парламента
2024-11-21T23:51
2024-11-21T23:51
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Заседание Верховной Рады Украины 22 ноября не состоится, заявил депутат украинского парламента Алексей Гончарено*. Он не назвал причину отмены, но пошутил на тему ядерной угрозы. Депутат опубликовал картинку, стилизованную под средневековые книжные иллюстрации, на которой демон, исходя из контекста, схватил украинского депутата и требует от него идти на работу. Депутат упирается и говорит: "Ядерка, скоро ядерка".Депутат Верховной Рады Тарас Батенко связал отмену заседания с угрозой масштабной атаки. По его словам, депутатов проинформировали о возможном ударе по зданию парламента в Киеве. "Информация, которая к нам сейчас поступила, про то, что есть угроза в ближайшие дни ракетной атаки на Грушевского, 5. Это парламент Украины. Я вижу, что Путин максимально поднял ставки", - сказал Батенко украинским журналистам. В ночь на 21 ноября российские войска испытали новейшее оружие - баллистическую ракету средней дальности "Орешник" в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в обращении к россиянам вечером 21 ноября. По его словам, был поражен промышленный комплекс в Днепропетровске (Днепр) на Украине, где производили, в том числе, ракетную технику. Путин заявил, что средств противодействия этому оружию нет, поэтому мирное население будут предупреждать о предстоящих ударах по территории Украины. *внесен в РФ в реестр экстремистов и террористов
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новости, украина, россия, киев, владимир путин, верховная рада
Новости, Украина, Россия, Киев, Владимир Путин, Верховная Рада

Заседание Верховной Рады отменили из-за угрозы удара

23:51 21.11.2024
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Следующее заседание Верховной Рады Украины может состояться в декабре, но это не точно. Депутатов предупредили о якобы возможном ударе по зданию парламента
Заседание Верховной Рады Украины 22 ноября не состоится, заявил депутат украинского парламента Алексей Гончарено*. Он не назвал причину отмены, но пошутил на тему ядерной угрозы.
Депутат опубликовал картинку, стилизованную под средневековые книжные иллюстрации, на которой демон, исходя из контекста, схватил украинского депутата и требует от него идти на работу. Депутат упирается и говорит: "Ядерка, скоро ядерка".
Депутат Верховной Рады Тарас Батенко связал отмену заседания с угрозой масштабной атаки. По его словам, депутатов проинформировали о возможном ударе по зданию парламента в Киеве.
"Информация, которая к нам сейчас поступила, про то, что есть угроза в ближайшие дни ракетной атаки на Грушевского, 5. Это парламент Украины. Я вижу, что Путин максимально поднял ставки", - сказал Батенко украинским журналистам.
В ночь на 21 ноября российские войска испытали новейшее оружие - баллистическую ракету средней дальности "Орешник" в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в обращении к россиянам вечером 21 ноября. По его словам, был поражен промышленный комплекс в Днепропетровске (Днепр) на Украине, где производили, в том числе, ракетную технику.
Путин заявил, что средств противодействия этому оружию нет, поэтому мирное население будут предупреждать о предстоящих ударах по территории Украины.
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*внесен в РФ в реестр экстремистов и террористов
 
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23:51Заседание Верховной Рады отменили из-за угрозы удара
23:37Кадыров предложил ударить по объектам стран, которые "боятся признать участие в войне"
23:30Останавливаться нельзя. Главы Крыма и новых регионов поддержали удар "Орешником" по Днепропетровску
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21:23"США совершили ошибку": Путин заявил о последствиях агрессии против России
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