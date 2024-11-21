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Заседание Верховной Рады отменили из-за угрозы удара

Заседание Верховной Рады отменили из-за угрозы удара - 21.11.2024 Украина.ру

Заседание Верховной Рады отменили из-за угрозы удара

Следующее заседание Верховной Рады Украины может состояться в декабре, но это не точно. Депутатов предупредили о якобы возможном ударе по зданию парламента

2024-11-21T23:51

2024-11-21T23:51

2024-11-21T23:51

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Заседание Верховной Рады Украины 22 ноября не состоится, заявил депутат украинского парламента Алексей Гончарено*. Он не назвал причину отмены, но пошутил на тему ядерной угрозы. Депутат опубликовал картинку, стилизованную под средневековые книжные иллюстрации, на которой демон, исходя из контекста, схватил украинского депутата и требует от него идти на работу. Депутат упирается и говорит: "Ядерка, скоро ядерка".Депутат Верховной Рады Тарас Батенко связал отмену заседания с угрозой масштабной атаки. По его словам, депутатов проинформировали о возможном ударе по зданию парламента в Киеве. "Информация, которая к нам сейчас поступила, про то, что есть угроза в ближайшие дни ракетной атаки на Грушевского, 5. Это парламент Украины. Я вижу, что Путин максимально поднял ставки", - сказал Батенко украинским журналистам. В ночь на 21 ноября российские войска испытали новейшее оружие - баллистическую ракету средней дальности "Орешник" в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в обращении к россиянам вечером 21 ноября. По его словам, был поражен промышленный комплекс в Днепропетровске (Днепр) на Украине, где производили, в том числе, ракетную технику. Путин заявил, что средств противодействия этому оружию нет, поэтому мирное население будут предупреждать о предстоящих ударах по территории Украины. *внесен в РФ в реестр экстремистов и террористов

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