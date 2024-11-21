https://ukraina.ru/20241121/1059106824.html

"Спасите Лукумчика": жителя Запорожья насильно мобилизовали вместе с собакой. И обоих отправили на фронт

"Спасите Лукумчика": жителя Запорожья насильно мобилизовали вместе с собакой. И обоих отправили на фронт - 21.11.2024 Украина.ру

"Спасите Лукумчика": жителя Запорожья насильно мобилизовали вместе с собакой. И обоих отправили на фронт

В Запорожье местные военкомы насильно мобилизовали мужчину, вышедшего погулять со своей собакой. Сначала хозяина и его питомца на сутки отправили в подвал, а на следующий день начали оформлять ему "путевку". Документы о непригодности к службе не помогли

2024-11-21T17:23

2024-11-21T17:23

2024-11-21T17:23

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Следующее видео он выложил уже на следующее утро из автобуса. На этот раз в ролике было видно самого мобилизованного со следами побоев на лице и собакой на руках."Вот сейчас мы выехали из города Запорожье, пересекли блокпост, движемся в сторону Днепропетровска. Мы вот с собачкой. Незаконно выкрали людей", - рассказал он, с трудом сдерживая слезы.Также мужчина показал автобус, в котором его везут на учебный полигон: салон был полностью заполнен другими мобилизованными.Украинские СМИ ежедневно публикуют сообщения о насильной мобилизации мужчин прямо с улиц, во многих маленьких поселках страны уже не осталось ни одного человека мужского пола.Всё ближе к миллиону: подсчитаны потери армии Украины за всё время СВОПо последним данным, число погибших за весь период СВО украинцев уже превысило 900 тысяч человек. Понимая это, потенциальные призывники делают все, что могут, в том числе рискуют жизнью, переплывая реки, лишь бы только избежать мобилизации.Те, кому это не удается, все чаще дезертируют уже из частей или прямо с фронта. И их вполне можно понять, ведь пока одних на Украине бросают в окопы, другие продолжают жить полной жизнью на гражданке, пользуясь своими связями. Только за последние дни произошли два скандала вокруг таких историй.Сначала радикал, неонацист, бывший глава одесского "Правого сектора"* Сергей Стерненко откупился от военкомата штрафом в 17 тысяч гривен (порядка 40 тысяч рублей) за неявку по повестке. Нацист заявил, что в качестве блогера он стране нужнее.Потом неонацист и лидер праворадикальной украинской партии "Братство"* Дмитрий Корчинский** объявил, что "бусификации" (насильной мобилизации) на Украине альтернативы нет, граждан этой страны "нужно вылавливать и отправлять на фронт, потому что только там они поймут, что нашли свою судьбу и счастье".Правда при этом он забыл упомянуть, что его собственный сын получил белый билет благодаря его же связям.Другие темы: Зеленский в истерике, Ермак перебирает смайлики: как на Украине отреагировали на слухи о русском "Рубеже".* Повторно объявлен в международный розыск, заочно арестован в РФ.** Признана террористической и запрещена на территории России.

https://ukraina.ru/20241115/1058936386.html

https://ukraina.ru/20241119/1059028268.html

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новости, украина, запорожье, днепропетровск, владимир зеленский, андрей ермак, правый сектор, мобилизация, собака