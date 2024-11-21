"Спасите Лукумчика": жителя Запорожья насильно мобилизовали вместе с собакой. И обоих отправили на фронт
В Запорожье местные военкомы насильно мобилизовали мужчину, вышедшего погулять со своей собакой. Сначала хозяина и его питомца на сутки отправили в подвал, а на следующий день начали оформлять ему "путевку". Документы о непригодности к службе не помогли
"Сегодня повезли на ВЛК (медкомиссию. - Ред.) фиктивно оформили ее без моего согласия, даже ничего не предлагали подписать. Фиктивно оформили, хотя я официально снят и исключен с учета в 2020 году. Я не являюсь ни военнообязанным, ни резервистом, меня фиктивно завтра собираются везти в учебку. Кому не безразлична судьба Лукумчика, просим помочь нам", - рассказал сам мужчина в видео и показал подвал, где его удерживают вместе с животным.
Следующее видео он выложил уже на следующее утро из автобуса. На этот раз в ролике было видно самого мобилизованного со следами побоев на лице и собакой на руках.
"Вот сейчас мы выехали из города Запорожье, пересекли блокпост, движемся в сторону Днепропетровска. Мы вот с собачкой. Незаконно выкрали людей", - рассказал он, с трудом сдерживая слезы.
Также мужчина показал автобус, в котором его везут на учебный полигон: салон был полностью заполнен другими мобилизованными.
Украинские СМИ ежедневно публикуют сообщения о насильной мобилизации мужчин прямо с улиц, во многих маленьких поселках страны уже не осталось ни одного человека мужского пола.
По последним данным, число погибших за весь период СВО украинцев уже превысило 900 тысяч человек. Понимая это, потенциальные призывники делают все, что могут, в том числе рискуют жизнью, переплывая реки, лишь бы только избежать мобилизации.
Те, кому это не удается, все чаще дезертируют уже из частей или прямо с фронта. И их вполне можно понять, ведь пока одних на Украине бросают в окопы, другие продолжают жить полной жизнью на гражданке, пользуясь своими связями. Только за последние дни произошли два скандала вокруг таких историй.
Сначала радикал, неонацист, бывший глава одесского "Правого сектора"* Сергей Стерненко откупился от военкомата штрафом в 17 тысяч гривен (порядка 40 тысяч рублей) за неявку по повестке. Нацист заявил, что в качестве блогера он стране нужнее.
15 ноября, 13:41Купил отцу участок в шесть футбольных полей: у Стерненко нашли залежи в миллион долларов — СМИУкраинский радикал, неонацист, бывший глава одесского "Правого сектора"* Сергей Стерненко вывел со своего криптокошелька, куда он собирал помощь для ВСУ, более миллиона долларов. Об этом 15 ноября написало украинское издание "Политика Страны"
Потом неонацист и лидер праворадикальной украинской партии "Братство"* Дмитрий Корчинский** объявил, что "бусификации" (насильной мобилизации) на Украине альтернативы нет, граждан этой страны "нужно вылавливать и отправлять на фронт, потому что только там они поймут, что нашли свою судьбу и счастье".
Правда при этом он забыл упомянуть, что его собственный сын получил белый билет благодаря его же связям.
19 ноября, 12:37Корчинский* призвал к насильственной мобилизации и отмазал своего сына"Бусификации" на Украине альтернативы нет, граждан этой страны "нужно вылавливать и отправлять на фронт, потому что только там они поймут, что нашли свою судьбу и счастье". Такое заявление сделал неонацист и лидер праворадикальной украинской партии "Братство"** Дмитрий Корчинский*
* Повторно объявлен в международный розыск, заочно арестован в РФ.
** Признана террористической и запрещена на территории России.