"Спасите Лукумчика": жителя Запорожья насильно мобилизовали вместе с собакой. И обоих отправили на фронт - 21.11.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241121/1059106824.html
"Спасите Лукумчика": жителя Запорожья насильно мобилизовали вместе с собакой. И обоих отправили на фронт
"Спасите Лукумчика": жителя Запорожья насильно мобилизовали вместе с собакой. И обоих отправили на фронт - 21.11.2024 Украина.ру
"Спасите Лукумчика": жителя Запорожья насильно мобилизовали вместе с собакой. И обоих отправили на фронт
В Запорожье местные военкомы насильно мобилизовали мужчину, вышедшего погулять со своей собакой. Сначала хозяина и его питомца на сутки отправили в подвал, а на следующий день начали оформлять ему "путевку". Документы о непригодности к службе не помогли
2024-11-21T17:23
2024-11-21T17:23
новости
украина
запорожье
днепропетровск
владимир зеленский
андрей ермак
правый сектор
мобилизация
собака
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/15/1059103098_0:340:351:537_1920x0_80_0_0_135b253076a82a3106743aa1e3873286.png
Следующее видео он выложил уже на следующее утро из автобуса. На этот раз в ролике было видно самого мобилизованного со следами побоев на лице и собакой на руках."Вот сейчас мы выехали из города Запорожье, пересекли блокпост, движемся в сторону Днепропетровска. Мы вот с собачкой. Незаконно выкрали людей", - рассказал он, с трудом сдерживая слезы.Также мужчина показал автобус, в котором его везут на учебный полигон: салон был полностью заполнен другими мобилизованными.Украинские СМИ ежедневно публикуют сообщения о насильной мобилизации мужчин прямо с улиц, во многих маленьких поселках страны уже не осталось ни одного человека мужского пола.Всё ближе к миллиону: подсчитаны потери армии Украины за всё время СВОПо последним данным, число погибших за весь период СВО украинцев уже превысило 900 тысяч человек. Понимая это, потенциальные призывники делают все, что могут, в том числе рискуют жизнью, переплывая реки, лишь бы только избежать мобилизации.Те, кому это не удается, все чаще дезертируют уже из частей или прямо с фронта. И их вполне можно понять, ведь пока одних на Украине бросают в окопы, другие продолжают жить полной жизнью на гражданке, пользуясь своими связями. Только за последние дни произошли два скандала вокруг таких историй.Сначала радикал, неонацист, бывший глава одесского "Правого сектора"* Сергей Стерненко откупился от военкомата штрафом в 17 тысяч гривен (порядка 40 тысяч рублей) за неявку по повестке. Нацист заявил, что в качестве блогера он стране нужнее.Потом неонацист и лидер праворадикальной украинской партии "Братство"* Дмитрий Корчинский** объявил, что "бусификации" (насильной мобилизации) на Украине альтернативы нет, граждан этой страны "нужно вылавливать и отправлять на фронт, потому что только там они поймут, что нашли свою судьбу и счастье".Правда при этом он забыл упомянуть, что его собственный сын получил белый билет благодаря его же связям.Другие темы: Зеленский в истерике, Ермак перебирает смайлики: как на Украине отреагировали на слухи о русском "Рубеже".* Повторно объявлен в международный розыск, заочно арестован в РФ.** Признана террористической и запрещена на территории России.
https://ukraina.ru/20241115/1058936386.html
https://ukraina.ru/20241119/1059028268.html
украина
запорожье
днепропетровск
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/15/1059103098_0:307:351:570_1920x0_80_0_0_8e05e35e179dbb2e99fdcbb90ebfe575.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, запорожье, днепропетровск, владимир зеленский, андрей ермак, правый сектор, мобилизация, собака
Новости, Украина, Запорожье, Днепропетровск, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Правый сектор, мобилизация, собака

"Спасите Лукумчика": жителя Запорожья насильно мобилизовали вместе с собакой. И обоих отправили на фронт

17:23 21.11.2024
 
Читать в
В Запорожье местные военкомы насильно мобилизовали мужчину, вышедшего погулять со своей собакой. Сначала хозяина и его питомца на сутки отправили в подвал, а на следующий день начали оформлять ему "путевку". Документы о непригодности к службе не помогли

"Сегодня повезли на ВЛК (медкомиссию. - Ред.) фиктивно оформили ее без моего согласия, даже ничего не предлагали подписать. Фиктивно оформили, хотя я официально снят и исключен с учета в 2020 году. Я не являюсь ни военнообязанным, ни резервистом, меня фиктивно завтра собираются везти в учебку. Кому не безразлична судьба Лукумчика, просим помочь нам", - рассказал сам мужчина в видео и показал подвал, где его удерживают вместе с животным.
Следующее видео он выложил уже на следующее утро из автобуса. На этот раз в ролике было видно самого мобилизованного со следами побоев на лице и собакой на руках.
"Вот сейчас мы выехали из города Запорожье, пересекли блокпост, движемся в сторону Днепропетровска. Мы вот с собачкой. Незаконно выкрали людей", - рассказал он, с трудом сдерживая слезы.
Также мужчина показал автобус, в котором его везут на учебный полигон: салон был полностью заполнен другими мобилизованными.
Украинские СМИ ежедневно публикуют сообщения о насильной мобилизации мужчин прямо с улиц, во многих маленьких поселках страны уже не осталось ни одного человека мужского пола.
Всё ближе к миллиону: подсчитаны потери армии Украины за всё время СВО
По последним данным, число погибших за весь период СВО украинцев уже превысило 900 тысяч человек. Понимая это, потенциальные призывники делают все, что могут, в том числе рискуют жизнью, переплывая реки, лишь бы только избежать мобилизации.
Те, кому это не удается, все чаще дезертируют уже из частей или прямо с фронта. И их вполне можно понять, ведь пока одних на Украине бросают в окопы, другие продолжают жить полной жизнью на гражданке, пользуясь своими связями. Только за последние дни произошли два скандала вокруг таких историй.
Сначала радикал, неонацист, бывший глава одесского "Правого сектора"* Сергей Стерненко откупился от военкомата штрафом в 17 тысяч гривен (порядка 40 тысяч рублей) за неявку по повестке. Нацист заявил, что в качестве блогера он стране нужнее.
Фото: украинские соцсети, Сергей Стерненко
15 ноября, 13:41
Купил отцу участок в шесть футбольных полей: у Стерненко нашли залежи в миллион долларов — СМИУкраинский радикал, неонацист, бывший глава одесского "Правого сектора"* Сергей Стерненко вывел со своего криптокошелька, куда он собирал помощь для ВСУ, более миллиона долларов. Об этом 15 ноября написало украинское издание "Политика Страны"
Потом неонацист и лидер праворадикальной украинской партии "Братство"* Дмитрий Корчинский** объявил, что "бусификации" (насильной мобилизации) на Украине альтернативы нет, граждан этой страны "нужно вылавливать и отправлять на фронт, потому что только там они поймут, что нашли свою судьбу и счастье".
Правда при этом он забыл упомянуть, что его собственный сын получил белый билет благодаря его же связям.
19 ноября, 12:37
Корчинский* призвал к насильственной мобилизации и отмазал своего сына"Бусификации" на Украине альтернативы нет, граждан этой страны "нужно вылавливать и отправлять на фронт, потому что только там они поймут, что нашли свою судьбу и счастье". Такое заявление сделал неонацист и лидер праворадикальной украинской партии "Братство"** Дмитрий Корчинский*
Другие темы: Зеленский в истерике, Ермак перебирает смайлики: как на Украине отреагировали на слухи о русском "Рубеже".
* Повторно объявлен в международный розыск, заочно арестован в РФ.
** Признана террористической и запрещена на территории России.
 
НовостиУкраинаЗапорожьеДнепропетровскВладимир ЗеленскийАндрей ЕрмакПравый сектормобилизациясобака
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:15Ярый противник "Рашагейта" и Клинтон: кто станет постпредом США при НАТО
18:10МУС выдал ордер на арест Нетаньяху и Галланта
18:05Была ли МБР? Итоги 21 ноября на Украине
17:52"Второй белорусский фронт" против России? Возможно ли вторжение в Белоруссию
17:39Женщина-фельдшер на передовой: доброволец с Дальнего Востока "Киба" о личном выборе и войне
17:23"Спасите Лукумчика": жителя Запорожья насильно мобилизовали вместе с собакой. И обоих отправили на фронт
17:22Севастополь отражает атаку Украины: сбит первый "Нептун"
17:17Оружие для диктатуры
17:11Глава Нацполиции Украины рассказал про колл-центры мошенников и полицейских на СВО
17:10Месть демократов? Международный уголовный суд выдал ордер на арест Нетаньяху
17:03Еще один инцидент в Балтийском море. Кто порезал европейские кабели
16:46Военный эксперт Владимир Евсеев: Россия нанесла по Днепропетровску комбинированный ракетный удар
16:28Отрезвление киевского Цахеса? Нет, конечно – показалось
16:22Украинский депутат рассказал про самую отчаянную схему обогащения Зеленского
16:21"Роскосмос" запустил с Байконура космический грузовик "Прогресс МС-29"
16:20Зеленский в истерике, Ермак перебирает смайлики: как на Украине отреагировали на слухи о русском "Рубеже"
16:00Софья Палеолог: византийское наследие Московской Руси
15:54Зеленский заявил об атаке российской МБР, его опровергли в США
15:29Чего требует Иран, от кого устал арабский мир и как Россия ответит США – Ибрагимов
15:11Захарова объяснила ситуацию со звонком о ракетах на брифинге
Лента новостейМолния