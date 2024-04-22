Бардин Максим: кто он - 22.04.2024 Украина.ру
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Бардин Максим: кто он
Бардин Максим: кто он - 22.04.2024 Украина.ру
Бардин Максим: кто он
Член Высшего совета общероссийского движения "Сильная Россия", политолог, публицист, ТВ-эксперт
2024-04-22T16:52
2024-04-22T16:52
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Окончил аспирантуру Российской академии государственной службы при Президенте Российской Федерации, кандидат политических наук Сфера интересов: геополитика, политические процессы в странах Восточной Европы, электоральная статистика, физическая география.
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новости
Новости

Бардин Максим: кто он

16:52 22.04.2024
 
© Личный архив Максима БардинаМаксим Бардин
Максим Бардин
© Личный архив Максима Бардина
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Член Высшего совета общероссийского движения "Сильная Россия", политолог, публицист, ТВ-эксперт
Окончил аспирантуру Российской академии государственной службы при Президенте Российской Федерации, кандидат политических наук

Сфера интересов: геополитика, политические процессы в странах Восточной Европы, электоральная статистика, физическая география.
 
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