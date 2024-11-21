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Россия предупредит мирных жителей перед ответным ударом по Украине - Путин

Россия предупредит мирных жителей перед ответным ударом по Украине - Путин - 21.11.2024 Украина.ру

Россия предупредит мирных жителей перед ответным ударом по Украине - Путин

Россия предупредит мирных жителей перед ответным ударом по территории Украины, заявил президент РФ Владимир Путин в вечернем обращении 21 ноября. Украина.ру, 21.11.2024

2024-11-21T20:51

2024-11-21T20:51

2024-11-21T20:53

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Россия предупредит мирных жителей перед ответным ударом по территории Украины, заявил президент РФ Владимир Путин в вечернем обращении 21 ноября. "Разумеется, выбирая в случае необходимости и ответных мер объекты для поражения такими системами как "Орешник" на территории Украины, мы будем заранее предлагать мирным жителям, а так же просить находящихся там граждан дружественных государств покинуть опасные зоны. Будем делать это по гуманитарным соображениям", - сказал Путин. Российские власти считают в праве применять оружие против стран, которые позволяют атаковать российские объекты, подчеркнул Путин. В случае эскалации вооруженного конфликта войска будут отвечать решительно и зеркально. Путин рекомендовал правящим элитам стран, которые планируют использовать против России свои воинские контингенты, задуматься об этом. И добавил: средств противодействия новейшему российскому оружию нет. В ночь на 21 ноября российские войска нанесли удар по промышленному комплексу в Днепропетровске (Днепр). По сообщениям украинских соцсетей, под удар попало предприятие "Южмаш". Президент России Владимир Путин заявил, что Россия провела таким образом успешные испытания баллистической ракеты средней дальности в безъядерном и гиперзвуковом оснащении "Орешник". Поражен украинский комплекс, на котором производили, в том числе, ракетную технику. Это было сделано в ответ на удары американскими и британскими дальнобойными ракетами ATACMS и Storm Shadow по территории России силами ВСУ. Также применение "Орешника" — ответ на планы США по производству и развертыванию ракет средней и меньшей дальности.

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