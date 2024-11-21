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Россия предупредит мирных жителей перед ответным ударом по Украине - Путин
Россия предупредит мирных жителей перед ответным ударом по Украине - Путин - 21.11.2024 Украина.ру
Россия предупредит мирных жителей перед ответным ударом по Украине - Путин
Россия предупредит мирных жителей перед ответным ударом по территории Украины, заявил президент РФ Владимир Путин в вечернем обращении 21 ноября. Украина.ру, 21.11.2024
2024-11-21T20:51
2024-11-21T20:51
2024-11-21T20:53
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Россия предупредит мирных жителей перед ответным ударом по территории Украины, заявил президент РФ Владимир Путин в вечернем обращении 21 ноября. "Разумеется, выбирая в случае необходимости и ответных мер объекты для поражения такими системами как "Орешник" на территории Украины, мы будем заранее предлагать мирным жителям, а так же просить находящихся там граждан дружественных государств покинуть опасные зоны. Будем делать это по гуманитарным соображениям", - сказал Путин. Российские власти считают в праве применять оружие против стран, которые позволяют атаковать российские объекты, подчеркнул Путин. В случае эскалации вооруженного конфликта войска будут отвечать решительно и зеркально. Путин рекомендовал правящим элитам стран, которые планируют использовать против России свои воинские контингенты, задуматься об этом. И добавил: средств противодействия новейшему российскому оружию нет. В ночь на 21 ноября российские войска нанесли удар по промышленному комплексу в Днепропетровске (Днепр). По сообщениям украинских соцсетей, под удар попало предприятие "Южмаш". Президент России Владимир Путин заявил, что Россия провела таким образом успешные испытания баллистической ракеты средней дальности в безъядерном и гиперзвуковом оснащении "Орешник". Поражен украинский комплекс, на котором производили, в том числе, ракетную технику. Это было сделано в ответ на удары американскими и британскими дальнобойными ракетами ATACMS и Storm Shadow по территории России силами ВСУ. Также применение "Орешника" — ответ на планы США по производству и развертыванию ракет средней и меньшей дальности.
https://ukraina.ru/20241121/1059113427.html
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новости, россия, украина, днепропетровск, владимир путин, южмаш, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Украина, Днепропетровск, Владимир Путин, Южмаш, Вооруженные силы Украины
Россия предупредит мирных жителей перед ответным ударом по территории Украины, заявил президент РФ Владимир Путин в вечернем обращении 21 ноября.
"Разумеется, выбирая в случае необходимости и ответных мер объекты для поражения такими системами как "Орешник" на территории Украины, мы будем заранее предлагать мирным жителям, а так же просить находящихся там граждан дружественных государств покинуть опасные зоны. Будем делать это по гуманитарным соображениям", - сказал Путин.
Российские власти считают в праве применять оружие против стран, которые позволяют атаковать российские объекты, подчеркнул Путин. В случае эскалации вооруженного конфликта войска будут отвечать решительно и зеркально. Путин рекомендовал правящим элитам стран, которые планируют использовать против России свои воинские контингенты, задуматься об этом. И добавил: средств противодействия новейшему российскому оружию нет.
В ночь на 21 ноября российские войска нанесли удар по промышленному комплексу в Днепропетровске
(Днепр
). По сообщениям украинских соцсетей, под удар попало предприятие "Южмаш
".
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия провела таким образом успешные испытания баллистической ракеты средней дальности в безъядерном и гиперзвуковом оснащении "Орешник". Поражен украинский комплекс, на котором производили, в том числе, ракетную технику.
Это было сделано в ответ на удары американскими и британскими дальнобойными ракетами ATACMS и Storm Shadow по территории России силами ВСУ
. Также применение "Орешника" — ответ на планы США по производству и развертыванию ракет средней и меньшей дальности.