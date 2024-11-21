Юрий Кнутов: Пуск "Орешника" показал, что Россия может нанести сокрушающий удар по Парижу и Лондону - 21.11.2024 Украина.ру
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Юрий Кнутов: Пуск "Орешника" показал, что Россия может нанести сокрушающий удар по Парижу и Лондону
Юрий Кнутов: Пуск "Орешника" показал, что Россия может нанести сокрушающий удар по Парижу и Лондону - 21.11.2024 Украина.ру
Юрий Кнутов: Пуск "Орешника" показал, что Россия может нанести сокрушающий удар по Парижу и Лондону
Но подобная демонстрация силы со стороны России нейтрализует козырь, который получил Трамп после того, как Байден неофициально разрешил использовать американскую армию для войны против России.
2024-11-21T20:54
2024-11-21T20:54
интервью
россия
париж
лондон
дональд трамп
джо байден
юрий кнутов
украина.ру
южмаш
нато
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.Россия нанесла удар баллистической ракетой "Орешник" в безъядерном гиперзвуковом оснащении по заводу Южмаш в Днепропетровске. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам.- Юрий Альбертович, исходя из слов президента, насколько жесткое предупреждение получил Запад?- Применение новейшей ракеты, которая является гиперзвуковой баллистической и имеет скорость до 10 махов, что препятствует ее перехвату любыми средствами ПВО и ПРО стран НАТО, говорит о том, что у нас появилось новое средство поражения, которое имеет возможность достигнуть любых европейских столиц.Так как речь шла о неядерном исполнении, значит, существует головная часть в ядерном исполнении. Это была демонстрация наших возможностей. Пуск показал, что мы можем нанести удар по любой столице Европы. В первую очередь, речь идет о Лондоне и Париже.- И воздушное пространство противника абсолютно беззащитно?- В том, что это баллистическая ракета, у меня не было сомнений с самого начала. На опубликованных кадрах видно три взрыва, это как раз разделяющиеся головные части. В обычном исполнении ракета точно отработала по цели. Вспышки легли одна в одну. Это говорит о том, что при нанесении удара по Парижу и Лондону последствия будут тяжелейшие для этих стран.- Есть ли аналогичные системы на Западе?- Нет. Американцы разрабатывают "Черный орел". Комплекс создан, ракеты еще нет. они говорят, что только в 2026 году ракета появится.- Ускорит ли процесс мирного урегулирования жесткий ответ российской стороны?- Очень многое будет зависеть от действий США, и того, как поведет себя Трамп. То, что между Трампом и Байденом был договорняк, указывает на то, что Трамп хотел получить дополнительный козырь на переговорах с Россией. Но подобная демонстрация силы со стороны России нейтрализует козырь, который получил Трамп после того, как Байден неофициально разрешил использовать американскую армию для войны против России.
https://ukraina.ru/20241121/1059113427.html
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Денис Рудометов
Денис Рудометов
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96
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, россия, париж, лондон, дональд трамп, джо байден, юрий кнутов, украина.ру, южмаш, нато
Интервью, Россия, Париж, Лондон, Дональд Трамп, Джо Байден, Юрий Кнутов, Украина.ру, Южмаш, НАТО

Юрий Кнутов: Пуск "Орешника" показал, что Россия может нанести сокрушающий удар по Парижу и Лондону

20:54 21.11.2024
 
© warfiles.ruЮрий Кнутов интервью
Юрий Кнутов интервью
© warfiles.ru
Читать в
Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
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Но подобная демонстрация силы со стороны России нейтрализует козырь, который получил Трамп после того, как Байден неофициально разрешил использовать американскую армию для войны против России.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.
Россия нанесла удар баллистической ракетой "Орешник" в безъядерном гиперзвуковом оснащении по заводу Южмаш в Днепропетровске. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам.
- Юрий Альбертович, исходя из слов президента, насколько жесткое предупреждение получил Запад?
- Применение новейшей ракеты, которая является гиперзвуковой баллистической и имеет скорость до 10 махов, что препятствует ее перехвату любыми средствами ПВО и ПРО стран НАТО, говорит о том, что у нас появилось новое средство поражения, которое имеет возможность достигнуть любых европейских столиц.
Так как речь шла о неядерном исполнении, значит, существует головная часть в ядерном исполнении. Это была демонстрация наших возможностей. Пуск показал, что мы можем нанести удар по любой столице Европы. В первую очередь, речь идет о Лондоне и Париже.
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- И воздушное пространство противника абсолютно беззащитно?
- В том, что это баллистическая ракета, у меня не было сомнений с самого начала. На опубликованных кадрах видно три взрыва, это как раз разделяющиеся головные части. В обычном исполнении ракета точно отработала по цели. Вспышки легли одна в одну. Это говорит о том, что при нанесении удара по Парижу и Лондону последствия будут тяжелейшие для этих стран.
- Есть ли аналогичные системы на Западе?
- Нет. Американцы разрабатывают "Черный орел". Комплекс создан, ракеты еще нет. они говорят, что только в 2026 году ракета появится.
- Ускорит ли процесс мирного урегулирования жесткий ответ российской стороны?
- Очень многое будет зависеть от действий США, и того, как поведет себя Трамп. То, что между Трампом и Байденом был договорняк, указывает на то, что Трамп хотел получить дополнительный козырь на переговорах с Россией.
Но подобная демонстрация силы со стороны России нейтрализует козырь, который получил Трамп после того, как Байден неофициально разрешил использовать американскую армию для войны против России.
 
ИнтервьюРоссияПарижЛондонДональд ТрампДжо БайденЮрий КнутовУкраина.руЮжмашНАТО
 
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