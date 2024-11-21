https://ukraina.ru/20241121/1059115330.html

Юрий Кнутов: Пуск "Орешника" показал, что Россия может нанести сокрушающий удар по Парижу и Лондону

Юрий Кнутов: Пуск "Орешника" показал, что Россия может нанести сокрушающий удар по Парижу и Лондону - 21.11.2024 Украина.ру

Юрий Кнутов: Пуск "Орешника" показал, что Россия может нанести сокрушающий удар по Парижу и Лондону

Но подобная демонстрация силы со стороны России нейтрализует козырь, который получил Трамп после того, как Байден неофициально разрешил использовать американскую армию для войны против России.

2024-11-21T20:54

2024-11-21T20:54

2024-11-21T20:54

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лондон

дональд трамп

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юрий кнутов

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.Россия нанесла удар баллистической ракетой "Орешник" в безъядерном гиперзвуковом оснащении по заводу Южмаш в Днепропетровске. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам.- Юрий Альбертович, исходя из слов президента, насколько жесткое предупреждение получил Запад?- Применение новейшей ракеты, которая является гиперзвуковой баллистической и имеет скорость до 10 махов, что препятствует ее перехвату любыми средствами ПВО и ПРО стран НАТО, говорит о том, что у нас появилось новое средство поражения, которое имеет возможность достигнуть любых европейских столиц.Так как речь шла о неядерном исполнении, значит, существует головная часть в ядерном исполнении. Это была демонстрация наших возможностей. Пуск показал, что мы можем нанести удар по любой столице Европы. В первую очередь, речь идет о Лондоне и Париже.- И воздушное пространство противника абсолютно беззащитно?- В том, что это баллистическая ракета, у меня не было сомнений с самого начала. На опубликованных кадрах видно три взрыва, это как раз разделяющиеся головные части. В обычном исполнении ракета точно отработала по цели. Вспышки легли одна в одну. Это говорит о том, что при нанесении удара по Парижу и Лондону последствия будут тяжелейшие для этих стран.- Есть ли аналогичные системы на Западе?- Нет. Американцы разрабатывают "Черный орел". Комплекс создан, ракеты еще нет. они говорят, что только в 2026 году ракета появится.- Ускорит ли процесс мирного урегулирования жесткий ответ российской стороны?- Очень многое будет зависеть от действий США, и того, как поведет себя Трамп. То, что между Трампом и Байденом был договорняк, указывает на то, что Трамп хотел получить дополнительный козырь на переговорах с Россией. Но подобная демонстрация силы со стороны России нейтрализует козырь, который получил Трамп после того, как Байден неофициально разрешил использовать американскую армию для войны против России.

https://ukraina.ru/20241121/1059113427.html

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Денис Рудометов

интервью, россия, париж, лондон, дональд трамп, джо байден, юрий кнутов, украина.ру, южмаш, нато