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Севастополь отражает атаку Украины: сбит первый "Нептун"

Севастополь отражает атаку Украины: сбит первый "Нептун" - 21.11.2024 Украина.ру

Севастополь отражает атаку Украины: сбит первый "Нептун"

Севастополь подвергся 21 ноября атаке с украинской территории. Об этом сообщает официальный канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева

2024-11-21T17:22

2024-11-21T17:22

2024-11-21T17:22

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"В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО. По предварительной информации, уже сбита одна противокорабельная ракета "Нептун" над акваторией на значительном отдалении от берега", - сказано в официальном сообщении.Там таже отмечено, что все службы приведены в состояние боевой готовности.Губернатор Севастополя призвал сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах.Незадолго до этого Владимир Зеленский выступил в украинском парламенте. Там он заявил о производстве ракет "Нептун" увеличенной дальности. Подробности в публикации Удары ATACMS по Брянщине, саммит G20, "План стойкости" Зеленского. Итоги 19 ноября Также 21 ноября по украинским военным и промышленным объектам был нанесён массированный ракетный удар России в ответ на ракетный удар по России американскими ракетами ATACMS. подробности в публикации Зеленский в истерике, Ермак перебирает смайлики: как на Украине отреагировали на слухи о русском "Рубеже"Также на эту тему: "Принять упреждающие меры": Аксенов предложил не ждать прилета дальнобойных ракет

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новости, севастополь, украина, россия, владимир зеленский, михаил развожаев, андрей ермак, всу, крым, черноморский флот вмф россии, ракетный удар, нептун, пво, сво