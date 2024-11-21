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Севастополь отражает атаку Украины: сбит первый "Нептун"
Севастополь отражает атаку Украины: сбит первый "Нептун" - 21.11.2024 Украина.ру
Севастополь отражает атаку Украины: сбит первый "Нептун"
Севастополь подвергся 21 ноября атаке с украинской территории. Об этом сообщает официальный канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева
2024-11-21T17:22
2024-11-21T17:22
2024-11-21T17:22
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"В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО. По предварительной информации, уже сбита одна противокорабельная ракета "Нептун" над акваторией на значительном отдалении от берега", - сказано в официальном сообщении.Там таже отмечено, что все службы приведены в состояние боевой готовности.Губернатор Севастополя призвал сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах.Незадолго до этого Владимир Зеленский выступил в украинском парламенте. Там он заявил о производстве ракет "Нептун" увеличенной дальности. Подробности в публикации Удары ATACMS по Брянщине, саммит G20, "План стойкости" Зеленского. Итоги 19 ноября Также 21 ноября по украинским военным и промышленным объектам был нанесён массированный ракетный удар России в ответ на ракетный удар по России американскими ракетами ATACMS. подробности в публикации Зеленский в истерике, Ермак перебирает смайлики: как на Украине отреагировали на слухи о русском "Рубеже"Также на эту тему: "Принять упреждающие меры": Аксенов предложил не ждать прилета дальнобойных ракет
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, севастополь, украина, россия, владимир зеленский, михаил развожаев, андрей ермак, всу, крым, черноморский флот вмф россии, ракетный удар, нептун, пво, сво
Новости, Севастополь, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Михаил Развожаев, Андрей Ермак, ВСУ, Крым, Черноморский флот ВМФ России, ракетный удар, Нептун, ПВО, СВО
Севастополь отражает атаку Украины: сбит первый "Нептун"
Севастополь подвергся 21 ноября атаке с украинской территории. Об этом сообщает официальный канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева