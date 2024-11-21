Зеленский в истерике, Ермак перебирает смайлики: как на Украине отреагировали на слухи о русском "Рубеже" - 21.11.2024 Украина.ру
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Зеленский в истерике, Ермак перебирает смайлики: как на Украине отреагировали на слухи о русском "Рубеже"
Зеленский в истерике, Ермак перебирает смайлики: как на Украине отреагировали на слухи о русском "Рубеже" - 21.11.2024 Украина.ру
Зеленский в истерике, Ермак перебирает смайлики: как на Украине отреагировали на слухи о русском "Рубеже"
На Украине собрали обломки предполагаемой межконтинентальной баллистической ракеты "Рубеж", которой, по версии киевского режима, Россия ударила по военным объектам Днепра (Днепропетровска). Эти материалы будут направлены на экспертизу, заявил Владимир Зеленский
2024-11-21T16:20
2024-11-21T17:44
новости
россия
украина
днепр
владимир зеленский
андрей ермак
владимир путин
вооруженные силы украины
рс-26
ракета
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Он посвятил теме ночного удара по объектам в Днепропетровске крайне эмоциональную речь в своем телеграм-канале. Зеленский заявил, что Владимир Путин якобы по всему миру ищет ракеты, чтобы применять их против "мирной и независимой Украины".Глава Офиса президента Украины (ОП) Андрей Ермак был максимально немногословен. Он написал на своей странице лишь одну короткую фразу, наполовину состоящую из картинок."Ждем США и Британию", - написал он.Через несколько часов после этого он выложил скриншот локации из компьютерной игры "Сталкер 2. Сердце Чернобыля", где в кадре из советского приемника доносится песня на украинском языке примерно следующего содержания: "И снова очаровываем эти времена эпох, чтобы судьба снова навсегда свела".Телеграм-канал "Военный осведомитель" пояснил, что информация о ракетах РС-26 "Рубеж", которые якобы прилетели по "Южмашу" в Днепропетровске, как и ракетный комплекс для пуска, засекречена. "Известно только, что работы в рамках РС-26 велись в нулевые годы, а первый испытательный пуск был осуществлен в сентябре уже далекого 2011 года. Далее след ракеты и вовсе пропадает на длительный срок. Однако, в связи с прекращением действия ДРСМД в 2019 году, Россия и США активнее возобновили свои разработки в сфере ранее запрещенных ракет. А в июле 2024 года Владимир Путин заявил, что Россия будет считать себя "свободной от ранее взятого на себя одностороннего моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности"", - уточнил канал.По неофициальным данным, "Рубеж" имеет стартовый вес около 40-50 тонн и способен доставлять четыре раздельных боевых блока на расстояние от двух до шести тысяч километров.Утром 21 ноября украинские издания пестрели сообщениями о том, что на одном из объектов в Днепре (Днепропетровске) прогремело сразу шесть взрывов. Уточнялось, в частности, что прилет был "аномально сильным", и слышно его было на расстоянии в 20 километров.Чуть позже украинское издание УНИАН заявило, что удар по Днепру был нанесен шестью боевыми блоками межконтинентальной баллистической ракеты РС-26 "Рубеж".Правда началась эта история не в четверг, а 18 ноября, когда в западных СМИ появилась информация о том, что Байден официально разрешил ВСУ использовать дальнобойные ракеты для нанесения ударов по территории России.В ночь на 19 ноября ВСУ ночью нанесли удар шестью баллистическими ракетами ATACMS по объекту в Брянской области, а 20-го числа американское издание Вloomberg, британский The Telegraph подтвердили и обстрел Курской области со стороны Украины западными дальнобойными ракетами Storm Shadow дальностью до 560 километров. Спустя день еще две ракеты Storm Shadow прилетели на территорию РФ.Еще по теме: "Принять упреждающие меры": Аксенов предложил не ждать прилета дальнобойных ракет.
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новости, россия, украина, днепр, владимир зеленский, андрей ермак, владимир путин, вооруженные силы украины, рс-26, ракета
Новости, Россия, Украина, Днепр, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, РС-26, Ракета

Зеленский в истерике, Ермак перебирает смайлики: как на Украине отреагировали на слухи о русском "Рубеже"

16:20 21.11.2024 (обновлено: 17:44 21.11.2024)
 
Зеленский возмущается
Зеленский возмущается
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На Украине собрали обломки предполагаемой межконтинентальной баллистической ракеты "Рубеж", которой, по версии киевского режима, Россия ударила по военным объектам Днепра (Днепропетровска). Эти материалы будут направлены на экспертизу, заявил Владимир Зеленский
Он посвятил теме ночного удара по объектам в Днепропетровске крайне эмоциональную речь в своем телеграм-канале. Зеленский заявил, что Владимир Путин якобы по всему миру ищет ракеты, чтобы применять их против "мирной и независимой Украины".
"Сегодня была новая российская ракета. Все характеристики - скорость, высота - межконтинентальной баллистической. Сейчас продолжаются экспертизы, - заявил Зеленский, получивший самое разнообразное вооружение более, чем от 30-ти стран мира и использовал его в том числе против мирных жителей Донбасса.
Глава Офиса президента Украины (ОП) Андрей Ермак был максимально немногословен. Он написал на своей странице лишь одну короткую фразу, наполовину состоящую из картинок.
"Ждем США и Британию", - написал он.
Через несколько часов после этого он выложил скриншот локации из компьютерной игры "Сталкер 2. Сердце Чернобыля", где в кадре из советского приемника доносится песня на украинском языке примерно следующего содержания: "И снова очаровываем эти времена эпох, чтобы судьба снова навсегда свела".
Телеграм-канал "Военный осведомитель" пояснил, что информация о ракетах РС-26 "Рубеж", которые якобы прилетели по "Южмашу" в Днепропетровске, как и ракетный комплекс для пуска, засекречена.

"Известно только, что работы в рамках РС-26 велись в нулевые годы, а первый испытательный пуск был осуществлен в сентябре уже далекого 2011 года. Далее след ракеты и вовсе пропадает на длительный срок. Однако, в связи с прекращением действия ДРСМД в 2019 году, Россия и США активнее возобновили свои разработки в сфере ранее запрещенных ракет. А в июле 2024 года Владимир Путин заявил, что Россия будет считать себя "свободной от ранее взятого на себя одностороннего моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности"", - уточнил канал.
По неофициальным данным, "Рубеж" имеет стартовый вес около 40-50 тонн и способен доставлять четыре раздельных боевых блока на расстояние от двух до шести тысяч километров.
Утром 21 ноября украинские издания пестрели сообщениями о том, что на одном из объектов в Днепре (Днепропетровске) прогремело сразу шесть взрывов. Уточнялось, в частности, что прилет был "аномально сильным", и слышно его было на расстоянии в 20 километров.
Чуть позже украинское издание УНИАН заявило, что удар по Днепру был нанесен шестью боевыми блоками межконтинентальной баллистической ракеты РС-26 "Рубеж".
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09:54
"Аномально сильный прилет": сообщается о поражении объектов в Днепропетровской областиСразу шесть взрывов прогремело на одном из объектов в украинском Днепре (Днепропетровске). Об этом 21 ноября сообщил телеграм-канал "Военная хроника". Также соответствующие видео опубликовали российские военкоры и украинские паблики
Правда началась эта история не в четверг, а 18 ноября, когда в западных СМИ появилась информация о том, что Байден официально разрешил ВСУ использовать дальнобойные ракеты для нанесения ударов по территории России.
В ночь на 19 ноября ВСУ ночью нанесли удар шестью баллистическими ракетами ATACMS по объекту в Брянской области, а 20-го числа американское издание Вloomberg, британский The Telegraph подтвердили и обстрел Курской области со стороны Украины западными дальнобойными ракетами Storm Shadow дальностью до 560 километров. Спустя день еще две ракеты Storm Shadow прилетели на территорию РФ.
13:03
В Россию прилетели еще две британские ракеты Storm Shadow - МинобороныВ сводке Министерства обороны РФ, выпущенной в четверг, 21 ноября, говорится, что средства ПВО страны сбили "две крылатые ракеты Storm Shadow производства Великобритании, шесть реактивных снарядов HIMARS производства США и 67 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа"
Еще по теме: "Принять упреждающие меры": Аксенов предложил не ждать прилета дальнобойных ракет.
 
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