https://ukraina.ru/20240702/1056002859.html

Эдуард Лозанский: Если Трамп осмелится сказать "нет" СМИ и Конгрессу США, он спасет мир от катастрофы

Эдуард Лозанский: Если Трамп осмелится сказать "нет" СМИ и Конгрессу США, он спасет мир от катастрофы - 02.07.2024 Украина.ру

Эдуард Лозанский: Если Трамп осмелится сказать "нет" СМИ и Конгрессу США, он спасет мир от катастрофы

Только Дональд Трамп как президент США может остановить третью мировую войну. Между тем, немощного Джо Байдена безжалостно толкают на политическую сцену. Во всем виновата коварная женщина.

2024-07-02T14:58

2024-07-02T14:58

2024-07-02T14:58

интервью

сша

дональд трамп

джо байден

выборы

россия

украина

президент

международные отношения

третья мировая война

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/1c/1048988661_94:17:820:425_1920x0_80_0_0_5787fc50472f8a6b128658e6bc45bf97.jpg

Об том в интервью изданию Украина.ру рассказал президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский. Советник Дональда Трампа Джейсон Миллер 30 июня заявил в эфире Fox News, что демократическая партия США, несмотря на неудачные дебаты, выдвинет Джо Байдена своим кандидатом на президентских выборах.— Эдуард Дмитриевич, более 70% американцев, согласно опросу телеканала CBS, считают, что умственное состояние Джо Байдена не позволяет ему бороться за переизбрание на президентский пост. Однако Байден не собирается выходить из гонки. Почему? Может быть, причина в его сыне Хантере, который ждет приговора в течение 120 дней?— Хантер — это лишь одна из причин. Таковых гораздо больше.Во-первых, многие члены этой семьи завязаны на различные финансовые махинации в разных частях света. Пока Байден президент, и назначенный им генеральный прокурор Меррик Гарланд их прикрывает, то им ничего не угрожает.Во-вторых, от присутствия Байдена в Белом доме зависит благосостояние не только большого числа находящихся там чиновников, но и всей бюрократической правительственной машины.Однако, если говорить об элементарных семейных и человеческих ценностях, я бы назвал в качестве главной виновницы [того, что Байден не выходит из президентской гонки] его жену Джилл. Она, как никто другой, видит в каком он состоянии и, судя по всему, не жалеет его и толкает на политическую сцену в разгар кризиса, управлять которым будет трудно даже молодому и абсолютно здоровому человеку.— Если Байден уйдет по собственному желанию с поста президента, его место, по конституции США, должна занять вице-президент Камала Харрис. Что если Харрис не захочет уйти с поста вице-президента одновременно с Байденом и пожелает претендовать на место кандидата в президенты Соединенных Штатов?— Такое возможно, и право у нее на это есть. Но, учитывая ее непопулярность и минимальные шансы на победу на выборах в ноябре, думаю, что руководство Демократической партии окажет на нее колоссальное давление — чтобы она уступила место другому кандидату, у которого шансов победить больше.— Все говорят о замене Джо Байдена на Мишель Обаму, но она, судя по всему, не рвётся к власти. Если останется Байден, выборы он проиграет. Что в итоге будут делать демократы? Есть ли ещё какие-то кандидаты у них на примете?— Мишель открыто говорит, что не хочет взваливать на себя такую ответственность.Другие кандидаты есть. Например, близкое к демократам издание The Washington Post даже опубликовало первую десятку таких людей — в основном это губернаторы различных штатов. Их имена стране мало известны, за исключением губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома. Но у него в своем штате огромное количество проблем, потому вряд ли страна за него проголосует.К тому же остается очень мало времени для раскрутки нового кандидата. На данный момент все говорит об увеличении шансов на победу Трампа.— Дональду Трампу 11 июля судья вынесет приговор. Как считаете, посадят ли его в тюрьму, и что в таком случае будут делать республиканцы? Вряд ли электорат захочет голосовать за кандидата в президенты, находящегося под стражей…— Скорее всего, судья назначит Трампу какой-то срок. Но арестовать его не посмеют, так как это может привести к массовым беспорядкам.Полагаю, что после прохождения каких-то процедур Трампа выпустят под залог — в ожидании решений апелляционного суда. Сроки принятия решений будут известны позже. Но если в июле съезд республиканцев выдвинет Трампа кандидатом от своей партии, судьи будут тянуть до выборов 5 ноября. И тогда все застопорится на четыре года. Понятно, что при таком накале страстей и небывалом расколе в обществе могут возникнуть какие-то непредвиденные обстоятельства.— Какова роль Кеннеди-младшего в президентской гонке? Он не участвовал в дебатах, но "отбирает" голоса у электората и Трампа, и Байдена. За него будут голосовать американцы, которые не принимают указанных претендентов.— У Кеннеди проблема в том, что он идет как независимый кандидат. То есть без партийной поддержки. Поэтому его шансы невелики.Говорит он правильные вещи и призывает к мирным переговорам с Россией, но, к сожалению, таковы реалии. Более того, в настоящее время только несколько штатов готовы включить его в избирательные бюллетени, так как в большинстве штатов он пока не выполнил все необходимые требования.Кроме Кеннеди есть еще несколько кандидатов, но их рейтинг значительно меньше. Все они, включая упомянутого Кеннеди, играют лишь роль спойлеров для Трампа и Байдена — в зависимости от того, у кого отберут больше голосов. Пока ситуация не достаточна ясна.— Есть ли на самом деле выгода для России, если победит Дональд Трамп? Во-первых, мирный план по Украине, который предоставили его советники, достаточно ультимативен. Во-вторых, Трамп может разменять войну на Украине на войну с Китаем и тем самым, опять же, ослабить Россию. То есть Трамп может даже ухудшить всю ситуацию в отношениях США и РФ.— К Трампу действительно нужно относиться с осторожностью.Он уже много чего наобещал во время первого срока. В результате подписал целую череду антироссийских санкций, вышел из важнейших договоров по безопасности, одобрил поставки летательного оружия на Украину.Конечно, многое из этого Трамп делал под давлением Конгресса США и местных СМИ, пытаясь доказать, что он не агент Москвы. Скорее всего, это давление будет продолжаться. Но на данный момент, если говорить об уменьшении риска начала третьей мировой войны, мы не видим никого другого в Америке, кто мог бы это сделать.Что касается Китая, самый разумный подход — в случае победы Трампа организовать тройственный саммит лидеров США, России и Китая. Это будет своего рода Ялта 2.0, где можно договориться о взаимовыгодном сотрудничестве в сферах безопасности и экономики.Возможно, это звучит наивно. Однако после первой победы Трампа в 2016 году мы с коллегой, бывшим сотрудником Госдепа и комитета республиканской партии в Сенате Джимом Джатрасом опубликовали на эту тему статью в The Washington Times. К нам пришло много писем поддержки. Тогда не получилось продвинуть эту идею, но мы продолжим.— Как считаете, кто в итоге пойдёт от каждой партии (демократы и республиканцы) на выборы и с какой программой по внешней политике?— Давать прогнозы в такой ситуации − вещь неблагодарная. Я предпочитаю делать все, что в моих силах, чтобы продвигать идеи и проекты (в том числе через сайт RussiaHouse.org), от которых выигрывают все. На английском это называется win-win.Я это делаю с помощью коллег, главным образом, из Америки и России.В последнее время к нам присоединяются все больше единомышленников из разных стран. Нас всех объединяет "Дух Эльбы", зародившийся 25 апреля 1945 года во время встречи союзников антигитлеровской коалиции на реке Эльба в городе Торгау —накануне нашей общей победы над нацистской Германией.О том, почему с симпатиями к Трампу нужно быть осторожными, в интервью Сергей Миронов о снятии ограничений на въезд для граждан Украины: Новая Россия немыслима без украинцев.

https://ukraina.ru/20230831/1048996537.html

https://ukraina.ru/20240629/1055945362.html

https://ukraina.ru/20240619/1055716989.html

сша

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Анна Черкасова

Анна Черкасова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, сша, дональд трамп, джо байден, выборы, россия, украина, президент, международные отношения, третья мировая война, переговоры