Кадыров предложил ударить по объектам стран, которые "боятся признать участие в войне" - 21.11.2024 Украина.ру
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Кадыров предложил ударить по объектам стран, которые "боятся признать участие в войне"
Кадыров предложил ударить по объектам стран, которые "боятся признать участие в войне" - 21.11.2024 Украина.ру
Кадыров предложил ударить по объектам стран, которые "боятся признать участие в войне"
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поддержал решение Верховного главнокомандующего Владимира Путина об ударе новейшей баллистической ракетой по... Украина.ру, 21.11.2024
2024-11-21T23:37
2024-11-21T23:37
новости
рамзан кадыров
россия
запад
днепропетровск
владимир путин
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поддержал решение Верховного главнокомандующего Владимира Путина об ударе новейшей баллистической ракетой по промышленному комплексу в Днепропетровске (Днепре) на Украине. Об этом он написал в телеграм-канале вечером 21 ноября. Кадыров заявил, что давно ждал такого заявления Путина. По его мнению, войскам нужно "накрывать тротилом" тыловые военные объекты в ответ на вражеские удары по территории России. "Им там на Западе сидится, видите ли, тепло и достаточно спокойно. Так пусть почувствуют на своей шкуре, что такое настоящая война. Пора дать мощный удар также и по объектам тех государств, которые боятся открыто признать свое участие в войне", - написал Кадыров. Кадыров предположил, что после такого ответа "сразу начнутся намеки на переговоры", на которые России нужно идти с единственной возможной позицией: требовать выполнения всех условий Москвы. "Необходимо продемонстрировать всю убийственную мощь российского дальнобойного оружия, чтобы не только украинские нацисты, но и весь Запад содрогнулся от страха и безысходности перед нашими передовыми военными разработками. Они хотели настоящей войны с Россией? Так пусть досыта её получат! Поддерживаю нашего Верховного Главнокомандующего!" - заключил Кадыров.
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новости, рамзан кадыров, россия, запад, днепропетровск, владимир путин
Новости, Рамзан Кадыров, Россия, Запад, Днепропетровск, Владимир Путин

Кадыров предложил ударить по объектам стран, которые "боятся признать участие в войне"

23:37 21.11.2024
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМероприятия в честь юбилея президента РФ В. Путина в Грозном
Мероприятия в честь юбилея президента РФ В. Путина в Грозном - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поддержал решение Верховного главнокомандующего Владимира Путина об ударе новейшей баллистической ракетой по промышленному комплексу в Днепропетровске (Днепре) на Украине. Об этом он написал в телеграм-канале вечером 21 ноября.
Кадыров заявил, что давно ждал такого заявления Путина. По его мнению, войскам нужно "накрывать тротилом" тыловые военные объекты в ответ на вражеские удары по территории России.
"Им там на Западе сидится, видите ли, тепло и достаточно спокойно. Так пусть почувствуют на своей шкуре, что такое настоящая война.
Пора дать мощный удар также и по объектам тех государств, которые боятся открыто признать свое участие в войне", - написал Кадыров.
Кадыров предположил, что после такого ответа "сразу начнутся намеки на переговоры", на которые России нужно идти с единственной возможной позицией: требовать выполнения всех условий Москвы.
"Необходимо продемонстрировать всю убийственную мощь российского дальнобойного оружия, чтобы не только украинские нацисты, но и весь Запад содрогнулся от страха и безысходности перед нашими передовыми военными разработками. Они хотели настоящей войны с Россией? Так пусть досыта её получат! Поддерживаю нашего Верховного Главнокомандующего!" - заключил Кадыров.
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НовостиРамзан КадыровРоссияЗападДнепропетровскВладимир Путин
 
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23:51Заседание Верховной Рады отменили из-за угрозы удара
23:37Кадыров предложил ударить по объектам стран, которые "боятся признать участие в войне"
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