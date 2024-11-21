https://ukraina.ru/20241121/1059118228.html

Кадыров предложил ударить по объектам стран, которые "боятся признать участие в войне"

Кадыров предложил ударить по объектам стран, которые "боятся признать участие в войне" - 21.11.2024 Украина.ру

Кадыров предложил ударить по объектам стран, которые "боятся признать участие в войне"

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поддержал решение Верховного главнокомандующего Владимира Путина об ударе новейшей баллистической ракетой по... Украина.ру, 21.11.2024

2024-11-21T23:37

2024-11-21T23:37

2024-11-21T23:37

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поддержал решение Верховного главнокомандующего Владимира Путина об ударе новейшей баллистической ракетой по промышленному комплексу в Днепропетровске (Днепре) на Украине. Об этом он написал в телеграм-канале вечером 21 ноября. Кадыров заявил, что давно ждал такого заявления Путина. По его мнению, войскам нужно "накрывать тротилом" тыловые военные объекты в ответ на вражеские удары по территории России. "Им там на Западе сидится, видите ли, тепло и достаточно спокойно. Так пусть почувствуют на своей шкуре, что такое настоящая война. Пора дать мощный удар также и по объектам тех государств, которые боятся открыто признать свое участие в войне", - написал Кадыров. Кадыров предположил, что после такого ответа "сразу начнутся намеки на переговоры", на которые России нужно идти с единственной возможной позицией: требовать выполнения всех условий Москвы. "Необходимо продемонстрировать всю убийственную мощь российского дальнобойного оружия, чтобы не только украинские нацисты, но и весь Запад содрогнулся от страха и безысходности перед нашими передовыми военными разработками. Они хотели настоящей войны с Россией? Так пусть досыта её получат! Поддерживаю нашего Верховного Главнокомандующего!" - заключил Кадыров.

https://ukraina.ru/20241121/1059113427.html

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новости, рамзан кадыров, россия, запад, днепропетровск, владимир путин