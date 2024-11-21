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Кадыров предложил ударить по объектам стран, которые "боятся признать участие в войне"
Кадыров предложил ударить по объектам стран, которые "боятся признать участие в войне" - 21.11.2024 Украина.ру
Кадыров предложил ударить по объектам стран, которые "боятся признать участие в войне"
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поддержал решение Верховного главнокомандующего Владимира Путина об ударе новейшей баллистической ракетой по... Украина.ру, 21.11.2024
2024-11-21T23:37
2024-11-21T23:37
2024-11-21T23:37
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поддержал решение Верховного главнокомандующего Владимира Путина об ударе новейшей баллистической ракетой по промышленному комплексу в Днепропетровске (Днепре) на Украине. Об этом он написал в телеграм-канале вечером 21 ноября. Кадыров заявил, что давно ждал такого заявления Путина. По его мнению, войскам нужно "накрывать тротилом" тыловые военные объекты в ответ на вражеские удары по территории России. "Им там на Западе сидится, видите ли, тепло и достаточно спокойно. Так пусть почувствуют на своей шкуре, что такое настоящая война. Пора дать мощный удар также и по объектам тех государств, которые боятся открыто признать свое участие в войне", - написал Кадыров. Кадыров предположил, что после такого ответа "сразу начнутся намеки на переговоры", на которые России нужно идти с единственной возможной позицией: требовать выполнения всех условий Москвы. "Необходимо продемонстрировать всю убийственную мощь российского дальнобойного оружия, чтобы не только украинские нацисты, но и весь Запад содрогнулся от страха и безысходности перед нашими передовыми военными разработками. Они хотели настоящей войны с Россией? Так пусть досыта её получат! Поддерживаю нашего Верховного Главнокомандующего!" - заключил Кадыров.
https://ukraina.ru/20241121/1059113427.html
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новости, рамзан кадыров, россия, запад, днепропетровск, владимир путин
Новости, Рамзан Кадыров, Россия, Запад, Днепропетровск, Владимир Путин
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поддержал решение Верховного главнокомандующего Владимира Путина об ударе новейшей баллистической ракетой по промышленному комплексу в Днепропетровске (Днепре) на Украине. Об этом он написал в телеграм-канале вечером 21 ноября.
Кадыров заявил, что давно ждал такого заявления Путина. По его мнению, войскам нужно "накрывать тротилом" тыловые военные объекты в ответ на вражеские удары по территории России.
"Им там на Западе сидится, видите ли, тепло и достаточно спокойно. Так пусть почувствуют на своей шкуре, что такое настоящая война.
Пора дать мощный удар также и по объектам тех государств, которые боятся открыто признать свое участие в войне", - написал Кадыров.
Кадыров предположил, что после такого ответа "сразу начнутся намеки на переговоры", на которые России нужно идти с единственной возможной позицией: требовать выполнения всех условий Москвы.
"Необходимо продемонстрировать всю убийственную мощь российского дальнобойного оружия, чтобы не только украинские нацисты, но и весь Запад содрогнулся от страха и безысходности перед нашими передовыми военными разработками. Они хотели настоящей войны с Россией? Так пусть досыта её получат! Поддерживаю нашего Верховного Главнокомандующего!" - заключил Кадыров.