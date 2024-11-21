https://ukraina.ru/20241121/1059104543.html

Военный эксперт Владимир Евсеев: Россия нанесла по Днепропетровску комбинированный ракетный удар

Военный эксперт Владимир Евсеев: Россия нанесла по Днепропетровску комбинированный ракетный удар - 21.11.2024 Украина.ру

Военный эксперт Владимир Евсеев: Россия нанесла по Днепропетровску комбинированный ракетный удар

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.

2024-11-21T16:46

2024-11-21T16:46

2024-11-21T16:46

эксклюзив

россия

днепропетровск

сша

владимир евсеев

ракета

ядерная война

южмаш

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спецоперация

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Утром 21 ноября украинские издания пестрели сообщениями о том, что на одном из объектов в Днепропетровске прогремело сразу шесть взрывов. Уточнялось, в частности, что прилет был "аномально сильным", и слышно его было на расстоянии в 20 километров.Я думаю, что удар наносился по подземному сооружению конструкторского бюро "Южное". Поскольку там не было детонации, скорее всего, это был объект, где Украина вела разработку баллистических ракет как носителей грязной ядерной бомбы. Киевский режим утверждает, что это была межконтинентальная баллистическая ракета. Это полная глупость. Объясню почему.На видеозаписи было видно шесть поражающих элементов. Из этого сделали вывод, что это была разделяющаяся головная часть индивидуального наведения. Но межконтинентальные баллистические ракеты используются в неядерном оснащении только в виде моноблока. Использовать разделяющиеся боеголовки в обычном оснащении нецелесообразно, потому что в них помещается мало взрывчатки. Поэтому те же подводные лодки США типа "Огайо" вооружены моноблочными головными частями в обычном оснащении.И я думаю, что по Днепропетровску был нанесен одновременный удар пятью "Искандерами" и "Кинжалами". А все фантазии Украины, что русские запустили разделяющиеся боеголовки, чтобы показать США, что в случае чего то же самое может прилететь по ним – это глупость.Понятно, что мы можем это сделать. Пока в этом нет потребности. Но такая потребность может возникнуть. Именно поэтому посольства США и других западных государств решили предпринять превентивные меры. Но если бы они не разрешали сами себе наносить дальнобойные удары по России, вам бы не надо было никуда переезжать.Более того, для российского гражданина Крым ничем не отличается от Брянска и Курска. Не надо спекулировать на теме "старых" и "новых" регионов". Это все – территория России. И она будет увеличиваться. Мы не только никому не отдадим Донбасс, Херсон и Запорожье. Мы находимся всего в нескольких километрах от границы с Днепропетровской области. Если наш народ просит его освободить, почему мы должны останавливаться?

https://ukraina.ru/20220411/1033732565.html

https://ukraina.ru/20241120/1059073517.html

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днепропетровск

сша

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Кирилл Курбатов

эксклюзив, россия, днепропетровск, сша, владимир евсеев, ракета, ядерная война, южмаш, украина, спецоперация