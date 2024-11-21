https://ukraina.ru/20241121/1059115763.html
Россия вправе применять оружие против тех стран, оружием которых её атакуют – Путин
Россия вправе применять оружие против тех стран, оружием которых её атакуют – Путин - 21.11.2024 Украина.ру
Россия вправе применять оружие против тех стран, оружием которых её атакуют – Путин
Страны-поставщики оружия, которое применяется против России, должны помнить о российском ответе. Об этом 21 ноября в специальном обращении заявил президент России Владимир Путин
2024-11-21T21:01
2024-11-21T21:01
2024-11-21T21:01
новости
россия
сша
украина
владимир путин
сво
ядерная угроза
ракеты средней и меньшей дальности
ракетный удар
ракеты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/1a/1054127494_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_76c687059c9230455d92ff1b34108389.jpg
Поводом для обращения стало нанесение западными ракетами ударов по российской территории с Украины 19 и 21 ноября. При этом были использованы ракеты ATACMS HIMARS производства США, а также производства США британские Storm Shadow."Мы считаем себя вправе применять наше оружие против военных объектов тех стран, которые позволяют применять свое оружие против наших объектов. А в случае эскалации агрессивных действий будем отвечать также решительно и зеркально", - заявил Путин.В своём специальном обращении к гражданам России и её армии Путин сообщил об успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". Современные средства ПВО не способны перехватить эти ракеты, поражающие цели со скоростью 10 махов (2,5-3 километра в секунду), заверил российский лидер."Объекты для поражения в ходе дальнейших испытаний наших новейших ракетных комплексов будут определяться нами исходя из угроз безопасности Российской Федерации", - сообщил президент России.Он подчеркнул: не Россия, а именно США разрушили систему международной безопасности. Именно вашингтонские политики продолжают цепляться за свою гегемонию и толкают весь мир к глобальному конфликту, заявил российский лидер.Ранее на эту тему: Россия предупредит мирных жителей перед ответным ударом по Украине - ПутинТакже в новостях: "Ответ всегда будет": Путин предупредил о последствиях российского возмездияМнение: Юрий Кнутов: Пуск "Орешника" показал, что Россия может нанести сокрушающий удар по Парижу и Лондону
россия
сша
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/1a/1054127494_197:0:2928:2048_1920x0_80_0_0_b823b1e2a06296bdc8f0b8f5c2fc782b.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, сша, украина, владимир путин, сво, ядерная угроза, ракеты средней и меньшей дальности, ракетный удар, ракеты, дальнобойные ракеты, atacms, himars, storm shadow
Новости, Россия, США, Украина, Владимир Путин, СВО, ядерная угроза, ракеты средней и меньшей дальности, ракетный удар, ракеты, дальнобойные ракеты, ATACMS, HIMARS, Storm Shadow
Россия вправе применять оружие против тех стран, оружием которых её атакуют – Путин
Страны-поставщики оружия, которое применяется против России, должны помнить о российском ответе. Об этом 21 ноября в специальном обращении заявил президент России Владимир Путин
Поводом для обращения стало нанесение западными ракетами ударов по российской территории с Украины 19 и 21 ноября. При этом были использованы ракеты ATACMS HIMARS производства США, а также производства США британские Storm Shadow.
"Мы считаем себя вправе применять наше оружие против военных объектов тех стран, которые позволяют применять свое оружие против наших объектов. А в случае эскалации агрессивных действий будем отвечать также решительно и зеркально", - заявил Путин.
В своём специальном обращении к гражданам России и её армии Путин сообщил об успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". Современные средства ПВО не способны перехватить эти ракеты, поражающие цели со скоростью 10 махов (2,5-3 километра в секунду), заверил российский лидер.
"Объекты для поражения в ходе дальнейших испытаний наших новейших ракетных комплексов будут определяться нами исходя из угроз безопасности Российской Федерации", - сообщил президент России.
Он подчеркнул: не Россия, а именно США разрушили систему международной безопасности. Именно вашингтонские политики продолжают цепляться за свою гегемонию и толкают весь мир к глобальному конфликту, заявил российский лидер.