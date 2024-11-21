Россия вправе применять оружие против тех стран, оружием которых её атакуют – Путин - 21.11.2024 Украина.ру
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Россия вправе применять оружие против тех стран, оружием которых её атакуют – Путин
Россия вправе применять оружие против тех стран, оружием которых её атакуют – Путин - 21.11.2024 Украина.ру
Россия вправе применять оружие против тех стран, оружием которых её атакуют – Путин
Страны-поставщики оружия, которое применяется против России, должны помнить о российском ответе. Об этом 21 ноября в специальном обращении заявил президент России Владимир Путин
2024-11-21T21:01
2024-11-21T21:01
новости
россия
сша
украина
владимир путин
сво
ядерная угроза
ракеты средней и меньшей дальности
ракетный удар
ракеты
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Поводом для обращения стало нанесение западными ракетами ударов по российской территории с Украины 19 и 21 ноября. При этом были использованы ракеты ATACMS HIMARS производства США, а также производства США британские Storm Shadow."Мы считаем себя вправе применять наше оружие против военных объектов тех стран, которые позволяют применять свое оружие против наших объектов. А в случае эскалации агрессивных действий будем отвечать также решительно и зеркально", - заявил Путин.В своём специальном обращении к гражданам России и её армии Путин сообщил об успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". Современные средства ПВО не способны перехватить эти ракеты, поражающие цели со скоростью 10 махов (2,5-3 километра в секунду), заверил российский лидер."Объекты для поражения в ходе дальнейших испытаний наших новейших ракетных комплексов будут определяться нами исходя из угроз безопасности Российской Федерации", - сообщил президент России.Он подчеркнул: не Россия, а именно США разрушили систему международной безопасности. Именно вашингтонские политики продолжают цепляться за свою гегемонию и толкают весь мир к глобальному конфликту, заявил российский лидер.Ранее на эту тему: Россия предупредит мирных жителей перед ответным ударом по Украине - ПутинТакже в новостях: "Ответ всегда будет": Путин предупредил о последствиях российского возмездияМнение: Юрий Кнутов: Пуск "Орешника" показал, что Россия может нанести сокрушающий удар по Парижу и Лондону
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новости, россия, сша, украина, владимир путин, сво, ядерная угроза, ракеты средней и меньшей дальности, ракетный удар, ракеты, дальнобойные ракеты, atacms, himars, storm shadow
Новости, Россия, США, Украина, Владимир Путин, СВО, ядерная угроза, ракеты средней и меньшей дальности, ракетный удар, ракеты, дальнобойные ракеты, ATACMS, HIMARS, Storm Shadow

Россия вправе применять оружие против тех стран, оружием которых её атакуют – Путин

21:01 21.11.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанкОбращение президента РФ В. Путина к гражданам России
Обращение президента РФ В. Путина к гражданам России
© POOL
Перейти в фотобанк
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Страны-поставщики оружия, которое применяется против России, должны помнить о российском ответе. Об этом 21 ноября в специальном обращении заявил президент России Владимир Путин
Поводом для обращения стало нанесение западными ракетами ударов по российской территории с Украины 19 и 21 ноября. При этом были использованы ракеты ATACMS HIMARS производства США, а также производства США британские Storm Shadow.
"Мы считаем себя вправе применять наше оружие против военных объектов тех стран, которые позволяют применять свое оружие против наших объектов. А в случае эскалации агрессивных действий будем отвечать также решительно и зеркально", - заявил Путин.
В своём специальном обращении к гражданам России и её армии Путин сообщил об успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". Современные средства ПВО не способны перехватить эти ракеты, поражающие цели со скоростью 10 махов (2,5-3 километра в секунду), заверил российский лидер.
"Объекты для поражения в ходе дальнейших испытаний наших новейших ракетных комплексов будут определяться нами исходя из угроз безопасности Российской Федерации", - сообщил президент России.
Он подчеркнул: не Россия, а именно США разрушили систему международной безопасности. Именно вашингтонские политики продолжают цепляться за свою гегемонию и толкают весь мир к глобальному конфликту, заявил российский лидер.
Ранее на эту тему: Россия предупредит мирных жителей перед ответным ударом по Украине - Путин
Также в новостях: "Ответ всегда будет": Путин предупредил о последствиях российского возмездия
Мнение: Юрий Кнутов: Пуск "Орешника" показал, что Россия может нанести сокрушающий удар по Парижу и Лондону
 
НовостиРоссияСШАУкраинаВладимир ПутинСВОядерная угрозаракеты средней и меньшей дальностиракетный ударракетыдальнобойные ракетыATACMSHIMARSStorm Shadow
 
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Заголовок открываемого материала
21:23"США совершили ошибку": Путин заявил о последствиях агрессии против России
21:19Неуязвимый "Орешник", ответ на агрессию, будущее СВО. Обращение Владимира Путина
21:01Россия вправе применять оружие против тех стран, оружием которых её атакуют – Путин
20:54Юрий Кнутов: Пуск "Орешника" показал, что Россия может нанести сокрушающий удар по Парижу и Лондону
20:51Россия предупредит мирных жителей перед ответным ударом по Украине - Путин
20:45"Ответ всегда будет": Путин предупредил о последствиях российского возмездия
20:20Россия провела испытания "Орешника" в Днепропетровске в ответ на действия НАТО - Путин
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