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Россия вправе применять оружие против тех стран, оружием которых её атакуют – Путин

Россия вправе применять оружие против тех стран, оружием которых её атакуют – Путин - 21.11.2024 Украина.ру

Россия вправе применять оружие против тех стран, оружием которых её атакуют – Путин

Страны-поставщики оружия, которое применяется против России, должны помнить о российском ответе. Об этом 21 ноября в специальном обращении заявил президент России Владимир Путин

2024-11-21T21:01

2024-11-21T21:01

2024-11-21T21:01

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Поводом для обращения стало нанесение западными ракетами ударов по российской территории с Украины 19 и 21 ноября. При этом были использованы ракеты ATACMS HIMARS производства США, а также производства США британские Storm Shadow."Мы считаем себя вправе применять наше оружие против военных объектов тех стран, которые позволяют применять свое оружие против наших объектов. А в случае эскалации агрессивных действий будем отвечать также решительно и зеркально", - заявил Путин.В своём специальном обращении к гражданам России и её армии Путин сообщил об успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". Современные средства ПВО не способны перехватить эти ракеты, поражающие цели со скоростью 10 махов (2,5-3 километра в секунду), заверил российский лидер."Объекты для поражения в ходе дальнейших испытаний наших новейших ракетных комплексов будут определяться нами исходя из угроз безопасности Российской Федерации", - сообщил президент России.Он подчеркнул: не Россия, а именно США разрушили систему международной безопасности. Именно вашингтонские политики продолжают цепляться за свою гегемонию и толкают весь мир к глобальному конфликту, заявил российский лидер.Ранее на эту тему: Россия предупредит мирных жителей перед ответным ударом по Украине - ПутинТакже в новостях: "Ответ всегда будет": Путин предупредил о последствиях российского возмездияМнение: Юрий Кнутов: Пуск "Орешника" показал, что Россия может нанести сокрушающий удар по Парижу и Лондону

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новости, россия, сша, украина, владимир путин, сво, ядерная угроза, ракеты средней и меньшей дальности, ракетный удар, ракеты, дальнобойные ракеты, atacms, himars, storm shadow