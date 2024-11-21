https://ukraina.ru/20241121/1059116150.html

Неуязвимый "Орешник", ответ на агрессию, будущее СВО. Обращение Владимира Путина

Неуязвимый "Орешник", ответ на агрессию, будущее СВО. Обращение Владимира Путина - 21.11.2024 Украина.ру

Неуязвимый "Орешник", ответ на агрессию, будущее СВО. Обращение Владимира Путина

Россия впервые применила на Украине новейшую баллистическую ракету "Орешник". Это стало ответом на удары дальнобойными западными ракетами по территории РФ. Москва будет зеркально реагировать на эскалацию конфликта и готова к любому развитию событий. Об этом в своем обращении 21 ноября заявил президент Владимир Путин

2024-11-21T21:19

2024-11-21T21:19

2024-11-21T21:20

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США толкают мир к глобальному конфликту"Хочу проинформировать личный состав Вооруженных сил РФ, граждан нашей страны, наших друзей во всем мире, а также тех, кто продолжает питать иллюзии о возможности нанесения стратегического поражения России, о тех событиях, которые происходят сегодня в зоне проведения СВО, а именно после применения по нашей территории дальнобойного оружия западного производства", - начал Путин свое обращение.По его словам, ВС РФ успешно наступают по всей линии боевого соприкосновения, все поставленные задачи будут выполнены.Российский лидер рассказал, что 19 ноября по объектам в Курской области противником были нанесены удары шестью американскими дальнобойными ракетами ATACMS , 21 ноября британскими ракетами Storm Shadow в ходе комбинированного удара вместе с американской системой HIMARS была атакована Брянская область."Наши системы противовоздушной обороны отражали эти атаки. В результате, цели, которые, очевидно, были поставлены перед собой противником, не достигнуты. Возникшее на складе боеприпасов в Брянской области возгорание от падения обломков ракет ATACMS ликвидировано. Жертв и серьезных разрушений нет", - заявил Путин.Он констатировал, что после атак под Курском и Брянском конфликт на Украине приобрел "элементы глобального характера"."Экспертам хорошо известно, и российская сторона это неоднократно подчеркивала, что использовать подобное (дальнобойное - ред.) оружие без прямого участия военных специалистов стран-производителей такого оружия невозможно", - отметил российский лидер.Путин подчеркнул, что именно Соединенные Штаты Америки, а не Россия уничтожили систему международной безопасности. Цепляясь за свою гегемонию, продолжил он, США "толкают весь мир к глобальному конфликту". Президент России назвал ошибкой разрушение Соединенными Штатами в одностороннем порядке в 2019 году под надуманным предлогом договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.Глава государства также отметил, что применение Украиной таких ракет не повлияет на ход специальной военной операции. Россия всегда стремиться решать вопросы мирными средствами, но готова к любому развитию событий."Если кто-то в этом сомневается, то напрасно - ответ всегда будет", - сказал Путин.В случае эскалации РФ будет отвечать "также решительно и зеркально"."Об этом рекомендую серьезно задуматься и правящим элитам тех стран, которые вынашивают планы использовать против России свои воинские контингенты", - предупредил Путин.Новый "Орешник"Путин прокомментировал удар по заводу "Южмаш" в городе Днепре (Днепропетровске) 21 ноября. Власти Украины заявляли, что он был осуществлен межконтинентальной баллистической ракетой.Как рассказал российский президент, этот удар был испытанием в боевых условиях новейшей ракеты средней дальности."Орешник", по его словам, поразил "один из крупнейших и известных еще со времен Советского Союза промышленных комплексов, который и сегодня производит ракетную технику", а также другое вооружение.Глава государства отметил, что на сегодняшний день нет таких средств противодействия, которые могли бы справиться с такой ракетой."Ракеты атакуют цели со скоростью 10 Махов, это 2,5-3 километра в секунду. Современные имеющиеся в мире системы противовоздушной обороны и создаваемые американцами системы противоракетной обороны в Европе подобные ракеты не перехватывают. Это исключено", - заявил он.Путин подчеркнул, что испытания "Орешника" проводятся в ответ на агрессивные действия НАТО в отношении России."Мы считаем себя вправе применять наше оружие против военных объектов тех стран, которые позволяют применять свое оружие против наших объектов. А в случае эскалации агрессивных действий будем отвечать также решительно и зеркально", - заявил он.Объекты для поражения в ходе дальнейших испытаний новых ракетных комплексов будут определяться исходя из угроз безопасности РФ, подчеркнул Путин.При применении "Орешника", Россия будет учитывать соображения гуманитарного характера, гражданскому населению заранее предложат покинуть опасные зоны."Разумеется, выбирая в случае необходимости и в качестве ответных мер объект для поражения такими системами, как "Орешник", на территории Украины, мы будем заранее предлагать мирным жителям, а также просить находящихся там граждан дружественных государств покинуть опасные зоны. Будем делать это по гуманитарным соображениям - открыто, публично, без опасения противодействия со стороны противника", - заявил Путин.Вопрос о дальнейшем развертывании ракет средней и меньшей дальности будет решаться Россией "в зависимости от действий США и их сателлитов", подытожил глава российского государства.

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эксклюзив, владимир путин, украина, россия, спецоперация, сво, "орешник", южмаш, сша, ракета