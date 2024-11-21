https://ukraina.ru/20241121/1059108117.html

Женщина-фельдшер на передовой: доброволец с Дальнего Востока "Киба" о личном выборе и войне

Женщина-фельдшер на передовой: доброволец с Дальнего Востока "Киба" о личном выборе и войне - 21.11.2024 Украина.ру

Женщина-фельдшер на передовой: доброволец с Дальнего Востока "Киба" о личном выборе и войне

Фельдшер 3-го штурмового отряда 7-й штурмовой бригады Святого Георгия с позывным "Киба" пообщалась с корреспондентом Украина.ру Александром Чаленко о сложностях Украина.ру, 21.11.2024

2024-11-21T17:39

2024-11-21T17:39

2024-11-21T17:39

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Фельдшер 3-го штурмового отряда 7-й штурмовой бригады Святого Георгия с позывным "Киба" пообщалась с корреспондентом Украина.ру Александром Чаленко о сложностях работы женщины-медика на передовой, о взаимодействии военных с гражданскими, о Донбассе и Дальнем Востоке и, конечно же, о личном выборе.00:23 – О пути к участию в боевых действиях;01:10 – История позывного;01:36 – О борьбе за жизни;02:26 – О работе на передовой;03:03 – О видах помощи и характере ранений;04:46 – Вопрос гигиены;06:47 – О помощи гражданским;07:30 – О зубной боли; 07:55 – О впечатлениях от Донбасса;09:03 – О нюансах работы в холодный период;10:48 – Как сохранить конечности;11:46 – Чего не хватает медикам? #Киба #Байкал #СДД #медик #Чаленко #доброволец #СвятойГеоргий #Акита #травматология #хирургия #трепанация #дрон #дроны #БПЛА #беспилотник #ранение #ранения #Владивосток #ДальнийВосток #эвакуация #СВО #спецоперация #война #конфликт #Зима #ампутация #Украина #Россия #РФ #Путин #Зеленский #ВСРФ #президент #фельдшер #Донбасс #ДНР Наш канал Вконтакте: vk.com/...u_officialTelegram: t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: ok.ru/ukrainaruДзен: dzen.ru/ukraina.ru Rutube: rutube.ru/...el/4478643 Наши подкасты: vk.com/...s-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru

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видео, дальний восток, донбасс, россия, александр чаленко, украина.ру, медики, врач