Женщина-фельдшер на передовой: доброволец с Дальнего Востока "Киба" о личном выборе и войне
Фельдшер 3-го штурмового отряда 7-й штурмовой бригады Святого Георгия с позывным "Киба" пообщалась с корреспондентом Украина.ру Александром Чаленко о сложностях работы женщины-медика на передовой, о взаимодействии военных с гражданскими, о Донбассе и Дальнем Востоке и, конечно же, о личном выборе.
00:23 – О пути к участию в боевых действиях;
01:10 – История позывного;
01:36 – О борьбе за жизни;
02:26 – О работе на передовой;
03:03 – О видах помощи и характере ранений;
04:46 – Вопрос гигиены;
06:47 – О помощи гражданским;
07:30 – О зубной боли;
07:55 – О впечатлениях от Донбасса;
09:03 – О нюансах работы в холодный период;
10:48 – Как сохранить конечности;
11:46 – Чего не хватает медикам?
#Киба #Байкал #СДД #медик #Чаленко #доброволец #СвятойГеоргий #Акита #травматология #хирургия #трепанация #дрон #дроны #БПЛА #беспилотник #ранение #ранения #Владивосток #ДальнийВосток #эвакуация #СВО #спецоперация #война #конфликт #Зима #ампутация #Украина #Россия #РФ #Путин #Зеленский #ВСРФ #президент #фельдшер #Донбасс #ДНР
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00:23 – О пути к участию в боевых действиях;
01:10 – История позывного;
01:36 – О борьбе за жизни;
02:26 – О работе на передовой;
03:03 – О видах помощи и характере ранений;
04:46 – Вопрос гигиены;
06:47 – О помощи гражданским;
07:30 – О зубной боли;
07:55 – О впечатлениях от Донбасса;
09:03 – О нюансах работы в холодный период;
10:48 – Как сохранить конечности;
11:46 – Чего не хватает медикам?
#Киба #Байкал #СДД #медик #Чаленко #доброволец #СвятойГеоргий #Акита #травматология #хирургия #трепанация #дрон #дроны #БПЛА #беспилотник #ранение #ранения #Владивосток #ДальнийВосток #эвакуация #СВО #спецоперация #война #конфликт #Зима #ампутация #Украина #Россия #РФ #Путин #Зеленский #ВСРФ #президент #фельдшер #Донбасс #ДНР
Наш канал Вконтакте: vk.com/...u_official
Telegram: t.me/ukr_2025_ru
Одноклассники: ok.ru/ukrainaru
Дзен: dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: rutube.ru/...el/4478643
Наши подкасты: vk.com/...s-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru
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