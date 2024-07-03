Не можешь стать президентом на выборах, стань им без выборов. Максим Бардин о США, идущих по пути Украины
© Личный архив Максима БардинаМаксим Бардин интервью
© Личный архив Максима Бардина
Выборы в США рискуют повторить сценарий Украины. На Байдена давит жена, на Мишель Обаму — муж. Камала Харрис – как бомба замедленного действия. Демократы за четыре года не смогли подготовить достойного соперника Трампу.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия", политолог Максим Бардин.
Вице-президент США Камала Харрис рассматривается Демократической партией как наиболее вероятная замена Байдену, если он откажется от участия в предстоящих выборах, сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на спонсоров предвыборной кампании.
— Максим, что происходит во внутренней политике США?
— Начнем с самого главного. В США сложилась беспрецедентная ситуация. Невиданный в истории внутренний раскол политических элит. На кону — жизнь или смерть в буквальном смысле этого слова.
Отсюда и ожесточенное противостояние в рамках предвыборной кампании. Если раньше результаты президентской гонки рассматривались победителями и проигравшими в формате "миллиард — туда; миллиард — сюда", то в этом году ставки на несколько порядков иные: у проигравших головы полетят.
Было бы неправильным рассматривать выборы как противостояние между Демократической и Республиканской партиями. Схлестнулся транснациональный, экономический глобалистский клан, который сейчас модно называть deep state, и неприсоединившиеся к нему — часть которых ориентирована на национальные интересы США.
Наиболее ярким представителем неприсоединившихся национально ориентированных политиков и является Дональд Трамп. С Республиканской партией сложнее: там есть как неприсоединившиеся, так и представители deep state.
Что касается Демократической партии, то именно она, по разным причинам, стала своеобразной вотчиной deep state.
Истинные "демократы" не хотят выдвижения Байдена на второй срок.
Конечно, сейчас у них очень весомый козырь: действующий президент проиграл теледебаты с двукратным отрывом — 33% против 67%. Байден в ходе дебатов доказал всему миру, что он не избираем по состоянию здоровья. Дошло до того, что о неуместности участия Байдена в избирательной кампании заговорил даже его однопартиец — экс-президент США Барак Обама.
Но дело в том, что "демократы" — это далеко не вся Демократическая партия. Демократов возрастной Байден не устраивает, а вот deep state, как оказалось, очень хотят, чтобы действующий президент США правил еще четыре года.
У deep state заговорил инстинкт самосохранения. Проблемы американцев их интересуют не в первую очередь. Как уже отмечалось, на кону больше, чем политические карьеры. Deep state готовы носить Байдена на руках в прямом смысле слова, лишь бы он, а, соответственно, и все они остались при власти.
Ведь если придет Трамп, начнется грандиозная политическая чистка элит. Выплеснутся горы компромата. Станут известны различные подробности жутчайших социальных преступлений. И эта информация перевернет мир.
Deep state не дает Байдену отставку. И именно это самый главный момент в текущий ситуации в США.
— Кто не дает Байдену уйти со сцены? Президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский полагает, что во всем виновата супруга Байдена — Джилл. А вы что думаете?
— Сегодня многие говорят, что супруга Байдена Джилл просит его продолжать политическую карьеру. Но это смешно. Байдену не пять лет, чтобы он поддавался на уговоры собственной супруги.
Джилл, в первую очередь, переживает за своего мужа и сына, а во вторую очередь — за себя. Байден раскритиковал 2 июля решение суда в отношении Трампа. Но если к власти придет Трамп, то он начнет копать прошлое Байдена и на его возраст не посмотрит. Будущее Байдена при Трампе очень туманно.
А дальше начнут копать под Хантера Байдена. А там география компромата очень широкая: от Центральной Америки до Украины. Джилл понимает, что если система поменяется, то ее мужу и сыну придется туго. Переживает она не за Америку, а за себя.
А deep state осуществляет давление через Джилл на Джо. Супруге поручено провести психологическую обработку и убедить мужа идти дальше.
— Есть еще один интересный вариант – вице-президент США Камала Харрис. Вокруг нее сейчас идет много разговоров и сплетен...
— Камала Харрис представитель deep state — целиком и полностью.
Четыре года назад поговаривали, что Байден через пару лет может уйти в отставку по состоянию здоровья, и президентом страны станет именно Камала Харрис. Много писали о том, что Камала жесткий бескомпромиссный политик, который будет закручивать гайки, в том числе, и Европе. Прогнозировали схватку Харрис и Меркель, которая, впрочем, так и не состоялась.
Но по каким-то причинам проекция не сработала. Все 3,5 года Камала Харрис вела себя тише воды и ниже травы. Только недавно сделала несколько заявлений, но как говорится, лучше бы их не было. У нее беспрецедентный антирейтинг. С таким электоральным показателем на выборы идти, конечно, нельзя.
Если придет к власти Трамп или даже Мишель Обама, то от политической карьеры Харрис останется только строчка в "Википедии". Для нее это будет конец. Сегодня она, словно мышка, притаилась в углу, а за спиной — стена. А как известно, мышки, загнанные в угол, способны на непредсказуемую агрессию.
Так и Харрис отступать некуда, за спиной — Нью-Йорк. Даже Мишель Обама ей не поможет. В новом Белом доме ей места не найдется. Самое время совершить агрессивный маневр. Второго такого шанса в жизни не будет.
Логика, я считаю, будет следующая: не можешь стать президентом на выборах, стань президентом без выборов. С большой долей вероятности Харрис все-таки пойдет на этот шаг. Будет уговаривать deep state сделать на нее ставку.
В этом случае она начнет закулисные переговоры с семьей Байдена: с Хантером и Джилл начнутся нудные обсуждения гарантий.
Но Харрис, в первую очередь, переживает за саму себя, а не за американцев. Поэтому она и постарается убежать от сухой и безликой архивной строчки в "Википедии".
29 июня, 09:13Железный Дональд и супер-Мишель. Грег Вайнер о тех, кто откроет новую страницу для США, России и УкраиныДаже если Джо Байден решится выйти из президентской гонки или его сместят по настоянию демократической партии, есть один человек, который может смешать карты всех претендентов на пост лидера США. И начнется самое интересное
— Сегодня идут разговоры, а может ли Харрис в случае преждевременной отставки Байдена узурпировать власть и отменить ноябрьские выборы?
— Вроде бы как не может. Да и вариант этот выглядит в настоящий момент фантастическим.
Однако политические процессы в США уже перечеркнули теоретические постулаты учебников, отбросили те нарративы, которым учили нас университетские преподаватели. В 2016 году выборщики меняли свое решение после выборов.
Хотя в 90-е годы преподаватели нас уверяли, что выборщик будет достойно распоряжаться своим правом, ведь на кону его репутация. Ага, видели потом мы эту репутацию.
В этом году Байден единолично победил на всех праймериз демократов. А если в выборах участвовать будет все-таки не он, а Камала Харрис или Мишель Обама, что делать с результатами этих партийных праймериз?
А ведь когда-то нас уверяли, что праймериз — это основа американской демократии. Вот чего в действительности стоит эта основа. Да и потом, многие политологические красные линии давно стерты.
В конце концов, Харрис может позиционировать ситуацию следующим образом: "Зеленский остался президентом, у него особые обстоятельства, вот и у меня обстоятельства".
— Если чисто гипотетически предположить, что Харрис придет к власти, как это повлияет на отношения США и России?
— Это очень интересный и важный вопрос.
Камале Харрис нет большого смысла приходить к власти на несколько месяцев. Четыре с половиной года — вот о чем идет речь. Только так. А иначе — и пытаться не нужно. Если все-таки это произойдет, то Камала выполнит свою внутреннюю задачу. Она использует шанс, который ей, по каким-то причинам, выдаст мировая история.
Трамп на нее будет очень зол. На нее будут злы демократы за то, что она работает не в интересах партии, а в интересах deep state. На нее будет зол Барак Обама за то, что она не позволила стать президентом его супруге. Парадоксальная ситуация сформируется для Камалы. Задача выполнена, а вокруг — все злые.
В этом случае ей будет очень не кстати обострять отношения с Россией и Китаем. Цель достигнута, можно будет успокоиться и заодно чуть оторваться от давления deep state. Ей потребуется поддержка, чтобы спасть "американскую демократию". А эту поддержку она начнет искать именно в России, так как больше негде.
Это сверхпарадоксально, но именно в случае прихода к власти Харрис Россия и США могут начать развивать отношения с чистого листа.
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— Западные СМИ писали, что Мишель не участвует в предвыборной кампании Джо Байдена из-за личной неприязни…
— У Мишель, в отличие от многих в США, сейчас все хорошо. В отношении связей с deep state, по меркам Барака Обама и Хантера Байдена, она безгрешна. Политикой ей не очень хочется заниматься, а уж тем более помогать стать президентом Джо Байдену.
Мишель может ворваться в предвыборную гонку только в том случае, если это будет нужно Бараку Обаме. На Байдена давит жена, а на Мишель Обаму — муж. Кстати, еще один яркий показатель "американской демократии".
— Есть мнения среди экспертного сообщества, что именно Барак Обама в последнее время был важным элементом той машины, которая нацелена на замену Байдена. Насколько это может быть правдой?
— Вероятно, что это и есть та самая горькая правда.
Дело в том, что Обама несколько отошел от deep state в сторону Демократической партии. Во время президентского срока deep state навесило на Обаму много грехов, за которые он не хотел бы отвечать в будущем. Обама хотел бы, чтобы президентом стала его супруга. И он тоже не за американцев переживает в первую очередь, а за самого себя.
— Кого еще могут выдвинуть демократы?
— В СМИ продолжают называть те же кандидатуры, что и год назад.
Губернатор Калифорнии – либерал Гэвин Ньюсом и самый богатый губернатор за всю историю США Джей Прицкер. Оба неизбираемы. Прицкер — человек серьезный, но не харизматичный, дебатов с Трампом не выдержит.
Что касается Ньюсома, то он чем-то напоминает Владимира Зеленского, а чем-то — президента Аргентины Хавьера Милея. Приходят отзывы из Калифорнии относительно его правления. Отзывы отрицательные.
Ньюсома готовили год назад к противостоянию с Роном Десантисом, который договорился, в свою очередь, с deep state. Исторический баттл — Флорида против Калифорнии. Но политический проект "Рон Десантис — президент США" провалился. Соответственно, надобность в Ньюсоме отпала.
Беспрецедентный кадровый голод у Демократической партии. За четыре года они не смогли подготовить достойного соперника Трампу!
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— Как вы видите будущее кандидата в президенты Трампа?
— На первый взгляд все выглядит предельно просто. Трамп останется в предвыборной гонке, несмотря ни на что, победит и станет президентом США.
Но. Мне лично не верится, что deep state просто так позволит Трампу стать президентом. Не получится через суд остановить Трампа — попробует это сделать с помощью Мишель Обамы. Не получится с помощью Обамы — в дело пойдет Камала Харрис.
Без боя deep state свои позиции не сдаст.
— Как считаете, если все-таки победит Трамп, не ухудшит ли это ситуацию в отношениях США и РФ? Во-первых, мирный план по Украине, который предоставили его советники, достаточно ультимативен. Во-вторых, Трамп может разменять войну на Украине на войну с Китаем и тем самым, опять же, ослабить Россию.
— Что касается мирного плана, который якобы представили неназванные советники Дональда Трампа. Тут важно принять главное обстоятельство: Трампу сейчас не до Украины, потому что своих дел и проблем хватает.
Имеет место конкуренция между различными PR-компаниями. Технологи понимают, что Трамп будет тратить деньги на предвыборную кампанию. Выходят на него. Он им отвечает: дескать, ребята, пока некогда, поговорим после 11 июля. Они ему: а мы придумали план урегулирования конфликта России и Украины. Трамп: мирный план — это интересно; обязательно почитаю на выходных.
Политтехнологи тут же заявляют прессе, что мы, мол, с Трампом договорились об услугах политтехнологов, уже план разработали, консультируем. И спешат выдать желаемое за действительное.
Я считаю, что все планы по Украине Трамп начнет рассматривать где-то через полгода после своего возможного избрания. В общем к следующей весне.
— Пока что со стороны кандидатов в президенты США не прозвучало конкретики для преодоления внешнеполитических вызовов: ядерное сдерживание, напряженные отношения с Россией, кризис на Украине. Есть ли в Америке лидер, способный на деле решить эти вопросы обоюдовыгодно для РФ и Штатов?
— Как я сказал выше и с чего, собственно, начал: Америкой сейчас правит deep state. Это горизонтальная структура. В этом ее и сила, и слабость. У deep state нет лидера, поэтому на данном этапе такого нет и у страны.
Deep state очень сильно вжилось в политическую систему США. А ведь сама Америка и deep state — это не одно и тоже, это не тождественные организмы.
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О том, почему с симпатиями к Трампу нужно быть осторожными, в интервью Сергей Миронов о снятии ограничений на въезд для граждан Украины: Новая Россия немыслима без украинцев.