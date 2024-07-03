https://ukraina.ru/20240703/1056033355.html

Не можешь стать президентом на выборах, стань им без выборов. Максим Бардин о США, идущих по пути Украины

Не можешь стать президентом на выборах, стань им без выборов. Максим Бардин о США, идущих по пути Украины - 03.07.2024 Украина.ру

Не можешь стать президентом на выборах, стань им без выборов. Максим Бардин о США, идущих по пути Украины

Выборы в США рискуют повторить сценарий Украины. На Байдена давит жена, на Мишель Обаму — муж. Камала Харрис – как бомба замедленного действия. Демократы за четыре года не смогли подготовить достойного соперника Трампу.

2024-07-03T16:11

2024-07-03T16:11

2024-07-03T16:11

интервью

сша

украина

россия

джо байден

дональд трамп

камала харрис

выборы

сво

президент

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия", политолог Максим Бардин.Вице-президент США Камала Харрис рассматривается Демократической партией как наиболее вероятная замена Байдену, если он откажется от участия в предстоящих выборах, сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на спонсоров предвыборной кампании.— Максим, что происходит во внутренней политике США?— Начнем с самого главного. В США сложилась беспрецедентная ситуация. Невиданный в истории внутренний раскол политических элит. На кону — жизнь или смерть в буквальном смысле этого слова.Отсюда и ожесточенное противостояние в рамках предвыборной кампании. Если раньше результаты президентской гонки рассматривались победителями и проигравшими в формате "миллиард — туда; миллиард — сюда", то в этом году ставки на несколько порядков иные: у проигравших головы полетят.Было бы неправильным рассматривать выборы как противостояние между Демократической и Республиканской партиями. Схлестнулся транснациональный, экономический глобалистский клан, который сейчас модно называть deep state, и неприсоединившиеся к нему — часть которых ориентирована на национальные интересы США.Наиболее ярким представителем неприсоединившихся национально ориентированных политиков и является Дональд Трамп. С Республиканской партией сложнее: там есть как неприсоединившиеся, так и представители deep state.Что касается Демократической партии, то именно она, по разным причинам, стала своеобразной вотчиной deep state.Истинные "демократы" не хотят выдвижения Байдена на второй срок.Конечно, сейчас у них очень весомый козырь: действующий президент проиграл теледебаты с двукратным отрывом — 33% против 67%. Байден в ходе дебатов доказал всему миру, что он не избираем по состоянию здоровья. Дошло до того, что о неуместности участия Байдена в избирательной кампании заговорил даже его однопартиец — экс-президент США Барак Обама.Но дело в том, что "демократы" — это далеко не вся Демократическая партия. Демократов возрастной Байден не устраивает, а вот deep state, как оказалось, очень хотят, чтобы действующий президент США правил еще четыре года.У deep state заговорил инстинкт самосохранения. Проблемы американцев их интересуют не в первую очередь. Как уже отмечалось, на кону больше, чем политические карьеры. Deep state готовы носить Байдена на руках в прямом смысле слова, лишь бы он, а, соответственно, и все они остались при власти.Ведь если придет Трамп, начнется грандиозная политическая чистка элит. Выплеснутся горы компромата. Станут известны различные подробности жутчайших социальных преступлений. И эта информация перевернет мир.Deep state не дает Байдену отставку. И именно это самый главный момент в текущий ситуации в США.— Кто не дает Байдену уйти со сцены? Президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский полагает, что во всем виновата супруга Байдена — Джилл. А вы что думаете?— Сегодня многие говорят, что супруга Байдена Джилл просит его продолжать политическую карьеру. Но это смешно. Байдену не пять лет, чтобы он поддавался на уговоры собственной супруги. Джилл, в первую очередь, переживает за своего мужа и сына, а во вторую очередь — за себя. Байден раскритиковал 2 июля решение суда в отношении Трампа. Но если к власти придет Трамп, то он начнет копать прошлое Байдена и на его возраст не посмотрит. Будущее Байдена при Трампе очень туманно.А дальше начнут копать под Хантера Байдена. А там география компромата очень широкая: от Центральной Америки до Украины. Джилл понимает, что если система поменяется, то ее мужу и сыну придется туго. Переживает она не за Америку, а за себя.А deep state осуществляет давление через Джилл на Джо. Супруге поручено провести психологическую обработку и убедить мужа идти дальше.— Есть еще один интересный вариант – вице-президент США Камала Харрис. Вокруг нее сейчас идет много разговоров и сплетен...— Камала Харрис представитель deep state — целиком и полностью.Четыре года назад поговаривали, что Байден через пару лет может уйти в отставку по состоянию здоровья, и президентом страны станет именно Камала Харрис. Много писали о том, что Камала жесткий бескомпромиссный политик, который будет закручивать гайки, в том числе, и Европе. Прогнозировали схватку Харрис и Меркель, которая, впрочем, так и не состоялась.Но по каким-то причинам проекция не сработала. Все 3,5 года Камала Харрис вела себя тише воды и ниже травы. Только недавно сделала несколько заявлений, но как говорится, лучше бы их не было. У нее беспрецедентный антирейтинг. С таким электоральным показателем на выборы идти, конечно, нельзя.Если придет к власти Трамп или даже Мишель Обама, то от политической карьеры Харрис останется только строчка в "Википедии". Для нее это будет конец. Сегодня она, словно мышка, притаилась в углу, а за спиной — стена. А как известно, мышки, загнанные в угол, способны на непредсказуемую агрессию.Так и Харрис отступать некуда, за спиной — Нью-Йорк. Даже Мишель Обама ей не поможет. В новом Белом доме ей места не найдется. Самое время совершить агрессивный маневр. Второго такого шанса в жизни не будет.Логика, я считаю, будет следующая: не можешь стать президентом на выборах, стань президентом без выборов. С большой долей вероятности Харрис все-таки пойдет на этот шаг. Будет уговаривать deep state сделать на нее ставку.В этом случае она начнет закулисные переговоры с семьей Байдена: с Хантером и Джилл начнутся нудные обсуждения гарантий.Но Харрис, в первую очередь, переживает за саму себя, а не за американцев. Поэтому она и постарается убежать от сухой и безликой архивной строчки в "Википедии".— Сегодня идут разговоры, а может ли Харрис в случае преждевременной отставки Байдена узурпировать власть и отменить ноябрьские выборы?— Вроде бы как не может. Да и вариант этот выглядит в настоящий момент фантастическим.Однако политические процессы в США уже перечеркнули теоретические постулаты учебников, отбросили те нарративы, которым учили нас университетские преподаватели. В 2016 году выборщики меняли свое решение после выборов. Хотя в 90-е годы преподаватели нас уверяли, что выборщик будет достойно распоряжаться своим правом, ведь на кону его репутация. Ага, видели потом мы эту репутацию.В этом году Байден единолично победил на всех праймериз демократов. А если в выборах участвовать будет все-таки не он, а Камала Харрис или Мишель Обама, что делать с результатами этих партийных праймериз?А ведь когда-то нас уверяли, что праймериз — это основа американской демократии. Вот чего в действительности стоит эта основа. Да и потом, многие политологические красные линии давно стерты.В конце концов, Харрис может позиционировать ситуацию следующим образом: "Зеленский остался президентом, у него особые обстоятельства, вот и у меня обстоятельства".— Если чисто гипотетически предположить, что Харрис придет к власти, как это повлияет на отношения США и России?— Это очень интересный и важный вопрос.Камале Харрис нет большого смысла приходить к власти на несколько месяцев. Четыре с половиной года — вот о чем идет речь. Только так. А иначе — и пытаться не нужно. Если все-таки это произойдет, то Камала выполнит свою внутреннюю задачу. Она использует шанс, который ей, по каким-то причинам, выдаст мировая история.Трамп на нее будет очень зол. На нее будут злы демократы за то, что она работает не в интересах партии, а в интересах deep state. На нее будет зол Барак Обама за то, что она не позволила стать президентом его супруге. Парадоксальная ситуация сформируется для Камалы. Задача выполнена, а вокруг — все злые.В этом случае ей будет очень не кстати обострять отношения с Россией и Китаем. Цель достигнута, можно будет успокоиться и заодно чуть оторваться от давления deep state. Ей потребуется поддержка, чтобы спасть "американскую демократию". А эту поддержку она начнет искать именно в России, так как больше негде.Это сверхпарадоксально, но именно в случае прихода к власти Харрис Россия и США могут начать развивать отношения с чистого листа.— Западные СМИ писали, что Мишель не участвует в предвыборной кампании Джо Байдена из-за личной неприязни…— У Мишель, в отличие от многих в США, сейчас все хорошо. В отношении связей с deep state, по меркам Барака Обама и Хантера Байдена, она безгрешна. Политикой ей не очень хочется заниматься, а уж тем более помогать стать президентом Джо Байдену.Мишель может ворваться в предвыборную гонку только в том случае, если это будет нужно Бараку Обаме. На Байдена давит жена, а на Мишель Обаму — муж. Кстати, еще один яркий показатель "американской демократии".— Есть мнения среди экспертного сообщества, что именно Барак Обама в последнее время был важным элементом той машины, которая нацелена на замену Байдена. Насколько это может быть правдой?— Вероятно, что это и есть та самая горькая правда.Дело в том, что Обама несколько отошел от deep state в сторону Демократической партии. Во время президентского срока deep state навесило на Обаму много грехов, за которые он не хотел бы отвечать в будущем. Обама хотел бы, чтобы президентом стала его супруга. И он тоже не за американцев переживает в первую очередь, а за самого себя.— Кого еще могут выдвинуть демократы?— В СМИ продолжают называть те же кандидатуры, что и год назад.Губернатор Калифорнии – либерал Гэвин Ньюсом и самый богатый губернатор за всю историю США Джей Прицкер. Оба неизбираемы. Прицкер — человек серьезный, но не харизматичный, дебатов с Трампом не выдержит.Что касается Ньюсома, то он чем-то напоминает Владимира Зеленского, а чем-то — президента Аргентины Хавьера Милея. Приходят отзывы из Калифорнии относительно его правления. Отзывы отрицательные.Ньюсома готовили год назад к противостоянию с Роном Десантисом, который договорился, в свою очередь, с deep state. Исторический баттл — Флорида против Калифорнии. Но политический проект "Рон Десантис — президент США" провалился. Соответственно, надобность в Ньюсоме отпала.Беспрецедентный кадровый голод у Демократической партии. За четыре года они не смогли подготовить достойного соперника Трампу!— Как вы видите будущее кандидата в президенты Трампа?— На первый взгляд все выглядит предельно просто. Трамп останется в предвыборной гонке, несмотря ни на что, победит и станет президентом США.Но. Мне лично не верится, что deep state просто так позволит Трампу стать президентом. Не получится через суд остановить Трампа — попробует это сделать с помощью Мишель Обамы. Не получится с помощью Обамы — в дело пойдет Камала Харрис. Без боя deep state свои позиции не сдаст.— Как считаете, если все-таки победит Трамп, не ухудшит ли это ситуацию в отношениях США и РФ? Во-первых, мирный план по Украине, который предоставили его советники, достаточно ультимативен. Во-вторых, Трамп может разменять войну на Украине на войну с Китаем и тем самым, опять же, ослабить Россию.— Что касается мирного плана, который якобы представили неназванные советники Дональда Трампа. Тут важно принять главное обстоятельство: Трампу сейчас не до Украины, потому что своих дел и проблем хватает.Имеет место конкуренция между различными PR-компаниями. Технологи понимают, что Трамп будет тратить деньги на предвыборную кампанию. Выходят на него. Он им отвечает: дескать, ребята, пока некогда, поговорим после 11 июля. Они ему: а мы придумали план урегулирования конфликта России и Украины. Трамп: мирный план — это интересно; обязательно почитаю на выходных.Политтехнологи тут же заявляют прессе, что мы, мол, с Трампом договорились об услугах политтехнологов, уже план разработали, консультируем. И спешат выдать желаемое за действительное.Я считаю, что все планы по Украине Трамп начнет рассматривать где-то через полгода после своего возможного избрания. В общем к следующей весне.— Пока что со стороны кандидатов в президенты США не прозвучало конкретики для преодоления внешнеполитических вызовов: ядерное сдерживание, напряженные отношения с Россией, кризис на Украине. Есть ли в Америке лидер, способный на деле решить эти вопросы обоюдовыгодно для РФ и Штатов?— Как я сказал выше и с чего, собственно, начал: Америкой сейчас правит deep state. Это горизонтальная структура. В этом ее и сила, и слабость. У deep state нет лидера, поэтому на данном этапе такого нет и у страны. Deep state очень сильно вжилось в политическую систему США. А ведь сама Америка и deep state — это не одно и тоже, это не тождественные организмы.О том, почему с симпатиями к Трампу нужно быть осторожными, в интервью Сергей Миронов о снятии ограничений на въезд для граждан Украины: Новая Россия немыслима без украинцев.

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Анна Черкасова

интервью, сша, украина, россия, джо байден, дональд трамп, камала харрис, выборы, сво, президент, республиканцы, демократы