https://ukraina.ru/20241121/1059117083.html

Россия уведомила США о предстоящем ударе "Орешником" по Днепропетровску - SkyNews

Россия уведомила США о предстоящем ударе "Орешником" по Днепропетровску - SkyNews - 21.11.2024 Украина.ру

Россия уведомила США о предстоящем ударе "Орешником" по Днепропетровску - SkyNews

Россия уведомила американские власти о предстоящем ударе по Днепропетровску (Днепр) на Украине заранее, сообщили журналисты SkyNews, ссылаясь на анонимного... Украина.ру, 21.11.2024

2024-11-21T22:52

2024-11-21T22:52

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Россия уведомила американские власти о предстоящем ударе по Днепропетровску (Днепр) на Украине заранее, сообщили журналисты SkyNews, ссылаясь на анонимного американского чиновника. "США были заранее, за короткое время, уведомлены о запуске [баллистической ракеты] по каналам снижения ядерной опасности", - цитируют журналисты ненадеванного чиновника. Позже эту информацию подтвердили на брифинге в Белом доме США. В ночь на 21 ноября российские войска нанесли удар по предприятию "Южмаш" в Днепропетровске (Днепр) на Украине, на котором производилась, в том числе, ракетная техника. Президент России Владимир Путин в обращении к россиянам рассказал, что удар был нанесен с помощью новейшего оружия и назвал его результаты успешным испытанием. Войска запустили баллистическую ракету средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении, которую назвали "Орешником". Средств противодействия такой ракете в мире нет. Она способна развивать скорость 10 махов или 2-3 км/с. Путин также заявил, что впредь Россия будет предупреждать мирных жителей перед ответным ударом по территории Украины с помощью такого оружия. "Разумеется, выбирая в случае необходимости и ответных мер объекты для поражения такими системами как "Орешник" на территории Украины, мы будем заранее предлагать мирным жителям, а так же просить находящихся там граждан дружественных государств покинуть опасные зоны. Будем делать это по гуманитарным соображениям", - сказал Путин.20 ноября посольство США на Украине объявило о временном закрытии из-за ожидания потенциальной воздушной атаки. Сотрудникам поручили "укрыться на месте".

https://ukraina.ru/20241121/1059115206.html

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