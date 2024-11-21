https://ukraina.ru/20241121/1059117999.html
Останавливаться нельзя. Главы Крыма и новых регионов поддержали удар "Орешником" по Днепропетровску
Останавливаться нельзя. Главы Крыма и новых регионов поддержали удар "Орешником" по Днепропетровску - 21.11.2024 Украина.ру
Останавливаться нельзя. Главы Крыма и новых регионов поддержали удар "Орешником" по Днепропетровску
Глава Республики Крым Сергей Аксенов поддержал удар новейшей баллистической ракетой средней дальности "Орешник" по промышленному комплексу в Днепропетровске... Украина.ру, 21.11.2024
2024-11-21T23:30
2024-11-21T23:30
2024-11-21T23:30
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Глава Республики Крым Сергей Аксенов поддержал удар новейшей баллистической ракетой средней дальности "Орешник" по промышленному комплексу в Днепропетровске (Днепре) на Украине. Об этом он написал в телеграм-канале. "Ответ мощный, решительный и четко выверенный. Запугать Россию никому никогда не удавалось и не удастся. Любой агрессор будет наказан. Возмездие неотвратимо. Надеюсь, что это приведет в чувство отдельные горячие головы среди так называемой западной элиты. Останавливаться нельзя", - написал Аксенов. Глава ДНР Денис Пушилин отреагировал симметрично. По его словам, применение "Орешника" - адекватный и справедливый ответ на агрессию против мирных граждан России. Он напомнил, что за десять лет украинской агрессии в Донбассе погибли десятки тысяч человек, и десятки тысяч человек в настоящее время лишены воды и тепла. "Россию никому не удавалось победить. "Орешник" напомнит об этом всем, кто забыл", - написал Пушилин в телеграм-канале. Такого же мнения придерживается глава ЛНР Леонид Пасечник. "Это адекватный и четкий ответ независимой и сильной страны на постоянные атаки врага, на агрессию против мирных российских городов и сел. Нет никаких сомнений в том, что мы сумеем защитить свое государство и людей, которые в нем живут", - написал он в телеграм-канале.Одинаковыми мыслями на этот счет поделились главы Херсонской и Запорожской областей России:"Полностью поддерживаю позицию нашего Верховного главнокомандующего, это позиция всех россиян", - прокомментировал в телеграм-канале губернатор Запорожской области Евгений Балицкий."Полностью поддерживаю позицию нашего Верховного Главнокомандующего. Это позиция всех россиян", - написал в телеграм-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
https://ukraina.ru/20241121/1059113427.html
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новости, россия, днепропетровск, запорожская область, сергей аксенов, денис пушилин, леонид пасечник
Новости, Россия, Днепропетровск, Запорожская область, Сергей Аксенов, Денис Пушилин, Леонид Пасечник
Глава Республики Крым Сергей Аксенов поддержал удар новейшей баллистической ракетой средней дальности "Орешник" по промышленному комплексу в Днепропетровске (Днепре) на Украине. Об этом он написал в телеграм-канале.
"Ответ мощный, решительный и четко выверенный. Запугать Россию никому никогда не удавалось и не удастся. Любой агрессор будет наказан. Возмездие неотвратимо. Надеюсь, что это приведет в чувство отдельные горячие головы среди так называемой западной элиты. Останавливаться нельзя", - написал Аксенов.
Глава ДНР Денис Пушилин отреагировал симметрично. По его словам, применение "Орешника" - адекватный и справедливый ответ на агрессию против мирных граждан России. Он напомнил, что за десять лет украинской агрессии в Донбассе погибли десятки тысяч человек, и десятки тысяч человек в настоящее время лишены воды и тепла.
"Россию никому не удавалось победить. "Орешник" напомнит об этом всем, кто забыл", - написал Пушилин в телеграм-канале.
Такого же мнения придерживается глава ЛНР Леонид Пасечник.
"Это адекватный и четкий ответ независимой и сильной страны на постоянные атаки врага, на агрессию против мирных российских городов и сел. Нет никаких сомнений в том, что мы сумеем защитить свое государство и людей, которые в нем живут", - написал он в телеграм-канале.
Одинаковыми мыслями на этот счет поделились главы Херсонской и Запорожской областей России:
"Полностью поддерживаю позицию нашего Верховного главнокомандующего, это позиция всех россиян", - прокомментировал в телеграм-канале губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
"Полностью поддерживаю позицию нашего Верховного Главнокомандующего. Это позиция всех россиян", - написал в телеграм-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.