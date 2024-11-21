https://ukraina.ru/20241121/1059117999.html

Останавливаться нельзя. Главы Крыма и новых регионов поддержали удар "Орешником" по Днепропетровску

Останавливаться нельзя. Главы Крыма и новых регионов поддержали удар "Орешником" по Днепропетровску - 21.11.2024 Украина.ру

Останавливаться нельзя. Главы Крыма и новых регионов поддержали удар "Орешником" по Днепропетровску

Глава Республики Крым Сергей Аксенов поддержал удар новейшей баллистической ракетой средней дальности "Орешник" по промышленному комплексу в Днепропетровске... Украина.ру, 21.11.2024

2024-11-21T23:30

2024-11-21T23:30

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Глава Республики Крым Сергей Аксенов поддержал удар новейшей баллистической ракетой средней дальности "Орешник" по промышленному комплексу в Днепропетровске (Днепре) на Украине. Об этом он написал в телеграм-канале. "Ответ мощный, решительный и четко выверенный. Запугать Россию никому никогда не удавалось и не удастся. Любой агрессор будет наказан. Возмездие неотвратимо. Надеюсь, что это приведет в чувство отдельные горячие головы среди так называемой западной элиты. Останавливаться нельзя", - написал Аксенов. Глава ДНР Денис Пушилин отреагировал симметрично. По его словам, применение "Орешника" - адекватный и справедливый ответ на агрессию против мирных граждан России. Он напомнил, что за десять лет украинской агрессии в Донбассе погибли десятки тысяч человек, и десятки тысяч человек в настоящее время лишены воды и тепла. "Россию никому не удавалось победить. "Орешник" напомнит об этом всем, кто забыл", - написал Пушилин в телеграм-канале. Такого же мнения придерживается глава ЛНР Леонид Пасечник. "Это адекватный и четкий ответ независимой и сильной страны на постоянные атаки врага, на агрессию против мирных российских городов и сел. Нет никаких сомнений в том, что мы сумеем защитить свое государство и людей, которые в нем живут", - написал он в телеграм-канале.Одинаковыми мыслями на этот счет поделились главы Херсонской и Запорожской областей России:"Полностью поддерживаю позицию нашего Верховного главнокомандующего, это позиция всех россиян", - прокомментировал в телеграм-канале губернатор Запорожской области Евгений Балицкий."Полностью поддерживаю позицию нашего Верховного Главнокомандующего. Это позиция всех россиян", - написал в телеграм-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

https://ukraina.ru/20241121/1059113427.html

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новости, россия, днепропетровск, запорожская область, сергей аксенов, денис пушилин, леонид пасечник