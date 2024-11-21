"Второй белорусский фронт" против России? Возможно ли вторжение в Белоруссию - 21.11.2024 Украина.ру
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"Второй белорусский фронт" против России? Возможно ли вторжение в Белоруссию
"Второй белорусский фронт" против России? Возможно ли вторжение в Белоруссию - 21.11.2024 Украина.ру
"Второй белорусский фронт" против России? Возможно ли вторжение в Белоруссию
Белорусская оппозиция, которая находится за рубежом, разработала план, предполагающий вооруженное вторжение в страну при поддержке Запада. Об этом было заявлено в фильме-расследовании "Бесы: как хотят захватить Белоруссию", который показал национальный телеканал ОНТ.
2024-11-21T17:52
2024-11-21T17:59
эксклюзив
белоруссия
россия
запад
богдан безпалько
александр лукашенко
дмитрий песков
белорусская оппозиция
снг
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По данным авторов фильма, спецслужбам Белоруссии известны детали плана, названного "Перамога 2.0" ("Победа 2.0"). В соответствии с ним для захвата определены четыре территории - выступ на стыке границ Белоруссии, Польши и Украины, а также Кобринский, Пинский и Лунинецкий районы Брестской области.Первоначально ставится цель захватить небольшие населенные пункты, поднять хаос внутри страны, а затем захватить областные центры и Минск. Этого планируется добиться сначала с помощью вооруженных националистических формирований, к которым присоединятся иностранные наемники с нарукавными нашивками в виде бело-красно-белого флага."Когда завяжутся бои, тогда подтянутся силы НАТО − спасать демократию, права и свободы", - отметили авторы фильма.В соответствии с информацией белорусских спецслужб, на которую ссылаются авторы фильма, первыми на территорию Белоруссии планировали вторгнуться бойцы "Белорусского добровольческого корпуса" и других формирований, принимающих участие в украинском конфликте на стороне ВСУ, а также незаконные вооруженные формирования, которые проходят подготовку в Польше и Литве."Нас постоянно натаскивали, обкатывали, забрасывали в Россию. А потом, когда будет приказ, мы должны выдвинуться к границам Белоруссии и зайти в Белоруссию", - заявил в фильме находящийся под арестом бывший боевик "полка Калиновского"* Максим Ралько.В эфире ОНТ ситуацию прокомментировал начальник следственного управления КГБ Белоруссии Константин Бычек. По его словам, поддержка Польшей и Литвой деятельности групп, признанных Минском террористическими, может быть квалифицирована как содействие терроризму.Напомним, что белорусский лидер Александр Лукашенко за последние несколько лет неоднократно предупреждал об опасности, которая исходит для Белоруссии от соседних стран. Например, накануне Дня независимости Белоруссии в июне 2023 года он заявил, что США делают Польшу следующим после Украины вспомогательным полигоном и опорным пунктом в противостоянии с Минском и Москвой.В сентябре этого года Лукашенко на патриотическом форуме в Минске заявил, что представители оппозиции, уехавшие на Запад, не отказались от планов вооруженного нападения на страну. Для этого они готовят "целые полки", сказал он.При этом президент Белоруссии предупредил, что не надо пытаться дестабилизировать республику, так как это чревато началом Третьей мировой войны.Напомним, что весной 2023 года Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Президент России Владимир Путин по этому поводу заявил, что Россия не нарушает международные обязательства и сделает то же, что в течение десятилетий делают США, размещая свое ЯО в Европе.Белоруссия действительно сталкивается с недружественным окружением и потенциальным угрозами – так расследование ОНТ прокомментировал 21 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитий Песков. При этом он добавил, что в связи с этими угрозами Москва и Минск регулярно поддерживают контакт по линии спецслужб и на высшем уровне.Песков напомнил, что в рамках Союзного государства Россия несет обязательства по обеспечению безопасности союзной Белоруссии, и эти обязательства фигурируют в основах недавно опубликованной Кремлем ядерной политики.Тем временем в Государственной думе РФ не исключили, что Запад пытается открыть в Белоруссии второй фронт против России, но у подобных планов нет шансов на успех."И Москве, и Минску есть чем ответить", — сказал глава Комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий РИА Новости.Его коллега Дмитрий Белик считает, что план, о котором говорится в расследовании белорусских журналистов, направлен на то, чтобы охватить Россию с юго-запада в полукольцо. Однако депутат засомневался в том, что Запад пойдет на такой шаг сейчас, так как риски глобального конфликта чрезвычайно высоки.По словам политолога, члена совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдана Безпалько, союз России и Белоруссии только крепнет. Это подчеркивается и в обновленной ядерной доктрине России, в которой говорится, что любой повод, в том числе применение конвенционального оружия, может быть использован для удара российским ядерным оружием, напомнил эксперт в интервью Украина.ру."Здесь упоминается в том числе и нападение на Белоруссию", - отметил Безпалько.Однако политолог не ожидает, что в ближайшем будущем Белоруссии понадобится такая помощь России, так как условия для проведения акций, описанных в фильме белорусского телеканала ОНТ, все еще не созрели."Такие акции предполагают хаос и нестабильность в республике, в то время как сейчас в Белоруссии полный порядок. Там нет никаких условий для того, чтобы могла развиться какая-нибудь деструктивная деятельность, тем более свойственная подобного рода боевым группам", - сказал политолог.По его мнению, эти группы в случае захода на территорию республики будут очень быстро вычислены и нейтрализованы.При этом Безпалько не исключил, что подобного рода отряды боевиков могут быть направлены через границу для того, чтобы принести в Белоруссию хаос и нестабильность, особенно в год выборов президента республики – 2025."Я думаю, что в этом случае им тоже будет непросто достичь запланированного. В Белоруссии существует своя достаточно развитая сеть спецслужб и правоохранительных органов. Есть своя, пусть и небольшая, но достаточно натренированная армия. И кроме того, Белоруссия всегда опирается на помощь Российской Федерации, ее армии и ее спецслужб", - полагает политолог.Безпалько также предположил, что подобного рода отряды могут использоваться Западом для достижения еще одной цели."Это давление на руководство республики с тем, чтобы оно отказалось от сотрудничества с Россией. Но мне кажется, что все это только приведет к обратному результату", - резюмировал Богдан Безпалько.* - Организация, признанная в РФ террористическойБольше о будущей политике США по отношению к странам СНГ в материале Татьяны Стоянович Не "раскачивать лодку" в Грузии. Политика новой администрации США по отношению к СНГ все еще формируется
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Татьяна Стоянович
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эксклюзив, белоруссия, россия, запад, богдан безпалько, александр лукашенко, дмитрий песков, белорусская оппозиция, снг
Эксклюзив, Белоруссия, Россия, Запад, Богдан Безпалько, Александр Лукашенко, Дмитрий Песков, белорусская оппозиция, СНГ

"Второй белорусский фронт" против России? Возможно ли вторжение в Белоруссию

17:52 21.11.2024 (обновлено: 17:59 21.11.2024)
 
© РИА Новости . Виктор Толочко / Перейти в фотобанкБелорусский пограничник на границе Белоруссии и Польши
Белорусский пограничник на границе Белоруссии и Польши - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости . Виктор Толочко
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Татьяна Стоянович
автор издания Украина.ру
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Белорусская оппозиция, которая находится за рубежом, разработала план, предполагающий вооруженное вторжение в страну при поддержке Запада. Об этом было заявлено в фильме-расследовании "Бесы: как хотят захватить Белоруссию", который показал национальный телеканал ОНТ.
По данным авторов фильма, спецслужбам Белоруссии известны детали плана, названного "Перамога 2.0" ("Победа 2.0"). В соответствии с ним для захвата определены четыре территории - выступ на стыке границ Белоруссии, Польши и Украины, а также Кобринский, Пинский и Лунинецкий районы Брестской области.
Первоначально ставится цель захватить небольшие населенные пункты, поднять хаос внутри страны, а затем захватить областные центры и Минск. Этого планируется добиться сначала с помощью вооруженных националистических формирований, к которым присоединятся иностранные наемники с нарукавными нашивками в виде бело-красно-белого флага.
"Когда завяжутся бои, тогда подтянутся силы НАТО − спасать демократию, права и свободы", - отметили авторы фильма.
В соответствии с информацией белорусских спецслужб, на которую ссылаются авторы фильма, первыми на территорию Белоруссии планировали вторгнуться бойцы "Белорусского добровольческого корпуса" и других формирований, принимающих участие в украинском конфликте на стороне ВСУ, а также незаконные вооруженные формирования, которые проходят подготовку в Польше и Литве.
"Нас постоянно натаскивали, обкатывали, забрасывали в Россию. А потом, когда будет приказ, мы должны выдвинуться к границам Белоруссии и зайти в Белоруссию", - заявил в фильме находящийся под арестом бывший боевик "полка Калиновского"* Максим Ралько.
В эфире ОНТ ситуацию прокомментировал начальник следственного управления КГБ Белоруссии Константин Бычек. По его словам, поддержка Польшей и Литвой деятельности групп, признанных Минском террористическими, может быть квалифицирована как содействие терроризму.
Напомним, что белорусский лидер Александр Лукашенко за последние несколько лет неоднократно предупреждал об опасности, которая исходит для Белоруссии от соседних стран. Например, накануне Дня независимости Белоруссии в июне 2023 года он заявил, что США делают Польшу следующим после Украины вспомогательным полигоном и опорным пунктом в противостоянии с Минском и Москвой.
В сентябре этого года Лукашенко на патриотическом форуме в Минске заявил, что представители оппозиции, уехавшие на Запад, не отказались от планов вооруженного нападения на страну. Для этого они готовят "целые полки", сказал он.
При этом президент Белоруссии предупредил, что не надо пытаться дестабилизировать республику, так как это чревато началом Третьей мировой войны.
Напомним, что весной 2023 года Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Президент России Владимир Путин по этому поводу заявил, что Россия не нарушает международные обязательства и сделает то же, что в течение десятилетий делают США, размещая свое ЯО в Европе.
Белоруссия действительно сталкивается с недружественным окружением и потенциальным угрозами – так расследование ОНТ прокомментировал 21 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитий Песков. При этом он добавил, что в связи с этими угрозами Москва и Минск регулярно поддерживают контакт по линии спецслужб и на высшем уровне.
Песков напомнил, что в рамках Союзного государства Россия несет обязательства по обеспечению безопасности союзной Белоруссии, и эти обязательства фигурируют в основах недавно опубликованной Кремлем ядерной политики.
Тем временем в Государственной думе РФ не исключили, что Запад пытается открыть в Белоруссии второй фронт против России, но у подобных планов нет шансов на успех.
"И Москве, и Минску есть чем ответить", — сказал глава Комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий РИА Новости.
Его коллега Дмитрий Белик считает, что план, о котором говорится в расследовании белорусских журналистов, направлен на то, чтобы охватить Россию с юго-запада в полукольцо. Однако депутат засомневался в том, что Запад пойдет на такой шаг сейчас, так как риски глобального конфликта чрезвычайно высоки.
Л. Слуцкий - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
07:32
"Москве и Минску есть чем ответить": Слуцкий о создании нового антироссийского плацдарма в БелоруссииЗападники пытаются открыть второй фронт в Белоруссии с целью создания нового антироссийского плацдарма Об этом заявил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий, передает РИА Новости
По словам политолога, члена совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдана Безпалько, союз России и Белоруссии только крепнет. Это подчеркивается и в обновленной ядерной доктрине России, в которой говорится, что любой повод, в том числе применение конвенционального оружия, может быть использован для удара российским ядерным оружием, напомнил эксперт в интервью Украина.ру.
"Здесь упоминается в том числе и нападение на Белоруссию", - отметил Безпалько.
Однако политолог не ожидает, что в ближайшем будущем Белоруссии понадобится такая помощь России, так как условия для проведения акций, описанных в фильме белорусского телеканала ОНТ, все еще не созрели.
"Такие акции предполагают хаос и нестабильность в республике, в то время как сейчас в Белоруссии полный порядок. Там нет никаких условий для того, чтобы могла развиться какая-нибудь деструктивная деятельность, тем более свойственная подобного рода боевым группам", - сказал политолог.
По его мнению, эти группы в случае захода на территорию республики будут очень быстро вычислены и нейтрализованы.
При этом Безпалько не исключил, что подобного рода отряды боевиков могут быть направлены через границу для того, чтобы принести в Белоруссию хаос и нестабильность, особенно в год выборов президента республики – 2025.
"Я думаю, что в этом случае им тоже будет непросто достичь запланированного. В Белоруссии существует своя достаточно развитая сеть спецслужб и правоохранительных органов. Есть своя, пусть и небольшая, но достаточно натренированная армия. И кроме того, Белоруссия всегда опирается на помощь Российской Федерации, ее армии и ее спецслужб", - полагает политолог.
Безпалько также предположил, что подобного рода отряды могут использоваться Западом для достижения еще одной цели.
"Это давление на руководство республики с тем, чтобы оно отказалось от сотрудничества с Россией. Но мне кажется, что все это только приведет к обратному результату", - резюмировал Богдан Безпалько.
* - Организация, признанная в РФ террористической
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ЭксклюзивБелоруссияРоссияЗападБогдан БезпалькоАлександр ЛукашенкоДмитрий Песковбелорусская оппозицияСНГ
 
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