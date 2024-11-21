https://ukraina.ru/20241121/1059108790.html

Была ли МБР? Итоги 21 ноября на Украине

Была ли МБР? Итоги 21 ноября на Украине - 21.11.2024 Украина.ру

Была ли МБР? Итоги 21 ноября на Украине

На Украине заявили о том, что Россия нанесла удар межконтинентальной баллистической ракетой, РФ не комментирует ситуацию

2024-11-21T18:05

2024-11-21T18:05

2024-11-21T18:15

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Утром 21 ноября Воздушные силы Вооружённых сил Украины заявили о том, что ночью Россия якобы нанесла удар по Днепру (бывшему Днепропетровску. — Ред.) межконтинентальной баллистической ракетой."Утром 21 ноября 2024 года в период с 05:00 по 07:00 (с 06:00 по 08:00 по московскому времени — Ред.) российские войска атаковали город Днепр (предприятия и критическую инфраструктуру) ракетами различных типов. В частности, из Астраханской области РФ была запущена межконтинентальная баллистическая ракета, из Тамбовской области с истребителя МиГ-31К - аэробаллистическая ракета Х-47М2 "Кинжал", со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС семь крылатых ракет Х-101 (район пусков - Волгоградская обл.). В результате противовоздушного боя подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил уничтожено шесть ракет Х-101. По другим ракетам - без существенных последствий", - заявили в Воздушных силах ВСУ.Также в ВС заявили, что информация о жертвах и пострадавших не поступала. Кроме того, воздушные силы ВСУ призвали сотрудников СМИ и блогеров "ответственно распространять ту или иную информацию о боевой работе ВСУ и любых угрозах Украине".В сообщении не конкретизировался тип ракеты, однако, как сообщили украинские СМИ, удар якобы наносился ракетой средней дальности РС-26 "Рубеж".Позднее, днём 21 ноября, о том, что по Украине был нанесён удар МБР, заявил и Владимир Зеленский."Сегодня была новая российская ракета. Все характеристики — скорость, высота — межконтинентальной баллистической. Сейчас длятся экспертизы", - отметил Зеленский.В тот же день бывший главнокомандующий ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил, что в 2024 году началась Третья мировая война."Я считаю, что в 2024 году мы можем абсолютно точно считать, что началась Третья мировая война", - отметил Залужный.По его словам, "в 2024 году перед Украиной уже стоит не Россия", Киеву якобы приходится сталкиваться: с солдатами из КНДР, беспилотниками из Ирана, а в российских ракетах якобы применяются китайские детали. По мнению Залужного, большинство военных согласятся, что всё вышеперечисленное даёт основание говорить, что мировая война началась и мир должен готовиться к этому."То, чего так долго ожидали, оно уже началось. Но хочу сказать, что сам Бог дает шанс, не только Украине, но и всему миру, чтобы сейчас еще успеть сделать правильные выводы. Можно все ещё остановить вот здесь, на территории Украины. Но этого не хотят понимать почему-то наши партнеры. Очевидно, что у Украины уже слишком много врагов. Украина за счёт технологий будет выживать, но неизвестно, сможет ли она самостоятельно победить в этой битве. Поэтому я считаю, что мировая война, добро пожаловать - она началась", - подытожил Залужный.Популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный" сообщил, что произошедшее - публичный сигнал."Удар по Южмашу межконтинентальной ракетой - это публичный месседж. В следующий раз будет не просто удар обычной боевой частью, а прилетит уже ТЯО и т. д. Теперь мяч на стороне Зеленского, захочет ли он повышать ставки в игре и рисковать, что украинцы: 1. Попадут под удары ТЯО. 2. Останутся полностью без электричества, отопления, водоснабжения. 3. Останутся без многих мостов и туннелей. Будет полностью нарушена логистика в стране. 4. Получат в моменте гиперинфляцию и продуктовую панику. В общем, всё зависит снова от Зеленского, как и в 2022 году, когда он мог сначала выполнить Минские соглашения, а потом мог выполнить Стамбульские соглашения, но в обеих случаях он пошел на повышение ставок, отчего страдает простой украинский народ", - отмечалось в публикации канала.Россия официально не подтвердила удар межконтинентальной баллистической ракетой."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 142-х районах", - лишь указывалось в дневной сводке Минобороны России.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал министерству обороны вопрос о якобы запуске РФ межконтинентальной баллистической ракеты."Нет, вы знаете, я рекомендую обращаться к военным. Сейчас мне по этой теме нечего сказать", — заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, могут ли в Кремле подтвердить информацию о якобы запуске Россией межконтинентальной баллистической ракеты.Примечательный случай произошёл на еженедельном брифинге официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой. Во время брифинга ей позвонили. Благодаря тому, что телефон был близок к микрофону, присутствовавшие на брифинге услышали, как мужской голос говорил Захаровой, что комментировать удары баллистическими ракетами не нужно."Перед брифингом были вопросы в связи с противоречивыми материалами в интернете... Уточнила у экспертов, наша ли эта тема. Ответ пришел в ходе брифинга - МИД не комментирует. Так что интриги никакой нет", - позднее заявила в комментарии РИА "Новости" Захарова.У себя в телеграм-канале официальный представитель МИД РФ раскритиковала тех, кто заявил, что звонок был постановочным."Иноагенты и просто враги озаботились тем, что увидели сегодня якобы "постановку" в прямом эфире, когда я ответила на телефонный звонок в ходе брифинга. Вывод достоин авторов — некомпетентный и ложный. Не было ни одного брифинга, на котором я была бы без телефона. Не было и, подозреваю, не будет ни одного брифинга, когда я была бы вне информационной повестки — отслеживаю её по лентам новостей и в личных сообщениях. Более того, иногда в ходе брифингов я оперативно запрашиваю экспертов по тому или иному вопросу и даю максимально подробный и актуальный ответ журналистам. Когда тема настолько срочная, что ждать нет возможности, вынуждена брать телефон буквально в прямом эфире. И все журналисты это знают. Скриншоты в доказательство", - подчеркнула Захарова.Официально Россия так и не подтвердила применение межконтинентальной баллистической ракеты по "Южмашу" в Днепре.Об отправке новых украинских подразделений на фронт — в статье Павла Котова "Франция снаряжает против России "Анну Киевскую". Спасет ли это ВСУ?".

https://ukraina.ru/20241121/1059094953.html

https://ukraina.ru/20241121/1059088614.html

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эксклюзив, хроники, россия, украина, днепр, мария захарова, владимир зеленский, валерий залужный, вооруженные силы украины, мид, дмитрий песков