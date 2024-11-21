Была ли МБР? Итоги 21 ноября на Украине - 21.11.2024 Украина.ру
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Была ли МБР? Итоги 21 ноября на Украине
Была ли МБР? Итоги 21 ноября на Украине - 21.11.2024 Украина.ру
Была ли МБР? Итоги 21 ноября на Украине
На Украине заявили о том, что Россия нанесла удар межконтинентальной баллистической ракетой, РФ не комментирует ситуацию
2024-11-21T18:05
2024-11-21T18:15
эксклюзив
хроники
россия
украина
днепр
мария захарова
владимир зеленский
валерий залужный
вооруженные силы украины
мид
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Утром 21 ноября Воздушные силы Вооружённых сил Украины заявили о том, что ночью Россия якобы нанесла удар по Днепру (бывшему Днепропетровску. — Ред.) межконтинентальной баллистической ракетой."Утром 21 ноября 2024 года в период с 05:00 по 07:00 (с 06:00 по 08:00 по московскому времени — Ред.) российские войска атаковали город Днепр (предприятия и критическую инфраструктуру) ракетами различных типов. В частности, из Астраханской области РФ была запущена межконтинентальная баллистическая ракета, из Тамбовской области с истребителя МиГ-31К - аэробаллистическая ракета Х-47М2 "Кинжал", со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС семь крылатых ракет Х-101 (район пусков - Волгоградская обл.). В результате противовоздушного боя подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил уничтожено шесть ракет Х-101. По другим ракетам - без существенных последствий", - заявили в Воздушных силах ВСУ.Также в ВС заявили, что информация о жертвах и пострадавших не поступала. Кроме того, воздушные силы ВСУ призвали сотрудников СМИ и блогеров "ответственно распространять ту или иную информацию о боевой работе ВСУ и любых угрозах Украине".В сообщении не конкретизировался тип ракеты, однако, как сообщили украинские СМИ, удар якобы наносился ракетой средней дальности РС-26 "Рубеж".Позднее, днём 21 ноября, о том, что по Украине был нанесён удар МБР, заявил и Владимир Зеленский."Сегодня была новая российская ракета. Все характеристики — скорость, высота — межконтинентальной баллистической. Сейчас длятся экспертизы", - отметил Зеленский.В тот же день бывший главнокомандующий ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил, что в 2024 году началась Третья мировая война."Я считаю, что в 2024 году мы можем абсолютно точно считать, что началась Третья мировая война", - отметил Залужный.По его словам, "в 2024 году перед Украиной уже стоит не Россия", Киеву якобы приходится сталкиваться: с солдатами из КНДР, беспилотниками из Ирана, а в российских ракетах якобы применяются китайские детали. По мнению Залужного, большинство военных согласятся, что всё вышеперечисленное даёт основание говорить, что мировая война началась и мир должен готовиться к этому."То, чего так долго ожидали, оно уже началось. Но хочу сказать, что сам Бог дает шанс, не только Украине, но и всему миру, чтобы сейчас еще успеть сделать правильные выводы. Можно все ещё остановить вот здесь, на территории Украины. Но этого не хотят понимать почему-то наши партнеры. Очевидно, что у Украины уже слишком много врагов. Украина за счёт технологий будет выживать, но неизвестно, сможет ли она самостоятельно победить в этой битве. Поэтому я считаю, что мировая война, добро пожаловать - она началась", - подытожил Залужный.Популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный" сообщил, что произошедшее - публичный сигнал."Удар по Южмашу межконтинентальной ракетой - это публичный месседж. В следующий раз будет не просто удар обычной боевой частью, а прилетит уже ТЯО и т. д. Теперь мяч на стороне Зеленского, захочет ли он повышать ставки в игре и рисковать, что украинцы: 1. Попадут под удары ТЯО. 2. Останутся полностью без электричества, отопления, водоснабжения. 3. Останутся без многих мостов и туннелей. Будет полностью нарушена логистика в стране. 4. Получат в моменте гиперинфляцию и продуктовую панику. В общем, всё зависит снова от Зеленского, как и в 2022 году, когда он мог сначала выполнить Минские соглашения, а потом мог выполнить Стамбульские соглашения, но в обеих случаях он пошел на повышение ставок, отчего страдает простой украинский народ", - отмечалось в публикации канала.Россия официально не подтвердила удар межконтинентальной баллистической ракетой."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 142-х районах", - лишь указывалось в дневной сводке Минобороны России.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал министерству обороны вопрос о якобы запуске РФ межконтинентальной баллистической ракеты."Нет, вы знаете, я рекомендую обращаться к военным. Сейчас мне по этой теме нечего сказать", — заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, могут ли в Кремле подтвердить информацию о якобы запуске Россией межконтинентальной баллистической ракеты.Примечательный случай произошёл на еженедельном брифинге официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой. Во время брифинга ей позвонили. Благодаря тому, что телефон был близок к микрофону, присутствовавшие на брифинге услышали, как мужской голос говорил Захаровой, что комментировать удары баллистическими ракетами не нужно."Перед брифингом были вопросы в связи с противоречивыми материалами в интернете... Уточнила у экспертов, наша ли эта тема. Ответ пришел в ходе брифинга - МИД не комментирует. Так что интриги никакой нет", - позднее заявила в комментарии РИА "Новости" Захарова.У себя в телеграм-канале официальный представитель МИД РФ раскритиковала тех, кто заявил, что звонок был постановочным."Иноагенты и просто враги озаботились тем, что увидели сегодня якобы "постановку" в прямом эфире, когда я ответила на телефонный звонок в ходе брифинга. Вывод достоин авторов — некомпетентный и ложный. Не было ни одного брифинга, на котором я была бы без телефона. Не было и, подозреваю, не будет ни одного брифинга, когда я была бы вне информационной повестки — отслеживаю её по лентам новостей и в личных сообщениях. Более того, иногда в ходе брифингов я оперативно запрашиваю экспертов по тому или иному вопросу и даю максимально подробный и актуальный ответ журналистам. Когда тема настолько срочная, что ждать нет возможности, вынуждена брать телефон буквально в прямом эфире. И все журналисты это знают. Скриншоты в доказательство", - подчеркнула Захарова.Официально Россия так и не подтвердила применение межконтинентальной баллистической ракеты по "Южмашу" в Днепре.Об отправке новых украинских подразделений на фронт — в статье Павла Котова "Франция снаряжает против России "Анну Киевскую". Спасет ли это ВСУ?".
https://ukraina.ru/20241121/1059094953.html
https://ukraina.ru/20241121/1059088614.html
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Егор Леев
Егор Леев
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хроники, россия, украина, днепр, мария захарова, владимир зеленский, валерий залужный, вооруженные силы украины, мид, дмитрий песков
Эксклюзив, Хроники, Россия, Украина, Днепр, Мария Захарова, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины, МИД, Дмитрий Песков

Была ли МБР? Итоги 21 ноября на Украине

18:05 21.11.2024 (обновлено: 18:15 21.11.2024)
 
© Фото : "Повернись живим" / Telegramудар по Днепру
удар по Днепру - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© Фото : "Повернись живим" / Telegram
Читать в
Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
На Украине заявили о том, что Россия нанесла удар межконтинентальной баллистической ракетой, РФ не комментирует ситуацию
Утром 21 ноября Воздушные силы Вооружённых сил Украины заявили о том, что ночью Россия якобы нанесла удар по Днепру (бывшему Днепропетровску. — Ред.) межконтинентальной баллистической ракетой.
"Утром 21 ноября 2024 года в период с 05:00 по 07:00 (с 06:00 по 08:00 по московскому времени — Ред.) российские войска атаковали город Днепр (предприятия и критическую инфраструктуру) ракетами различных типов. В частности, из Астраханской области РФ была запущена межконтинентальная баллистическая ракета, из Тамбовской области с истребителя МиГ-31К - аэробаллистическая ракета Х-47М2 "Кинжал", со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС семь крылатых ракет Х-101 (район пусков - Волгоградская обл.). В результате противовоздушного боя подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил уничтожено шесть ракет Х-101. По другим ракетам - без существенных последствий", - заявили в Воздушных силах ВСУ.
Также в ВС заявили, что информация о жертвах и пострадавших не поступала. Кроме того, воздушные силы ВСУ призвали сотрудников СМИ и блогеров "ответственно распространять ту или иную информацию о боевой работе ВСУ и любых угрозах Украине".
В сообщении не конкретизировался тип ракеты, однако, как сообщили украинские СМИ, удар якобы наносился ракетой средней дальности РС-26 "Рубеж".
Позднее, днём 21 ноября, о том, что по Украине был нанесён удар МБР, заявил и Владимир Зеленский.
"Сегодня была новая российская ракета. Все характеристики — скорость, высота — межконтинентальной баллистической. Сейчас длятся экспертизы", - отметил Зеленский.
В тот же день бывший главнокомандующий ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил, что в 2024 году началась Третья мировая война.
"Я считаю, что в 2024 году мы можем абсолютно точно считать, что началась Третья мировая война", - отметил Залужный.
По его словам, "в 2024 году перед Украиной уже стоит не Россия", Киеву якобы приходится сталкиваться: с солдатами из КНДР, беспилотниками из Ирана, а в российских ракетах якобы применяются китайские детали. По мнению Залужного, большинство военных согласятся, что всё вышеперечисленное даёт основание говорить, что мировая война началась и мир должен готовиться к этому.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
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"То, чего так долго ожидали, оно уже началось. Но хочу сказать, что сам Бог дает шанс, не только Украине, но и всему миру, чтобы сейчас еще успеть сделать правильные выводы. Можно все ещё остановить вот здесь, на территории Украины. Но этого не хотят понимать почему-то наши партнеры. Очевидно, что у Украины уже слишком много врагов. Украина за счёт технологий будет выживать, но неизвестно, сможет ли она самостоятельно победить в этой битве. Поэтому я считаю, что мировая война, добро пожаловать - она началась", - подытожил Залужный.
Популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный" сообщил, что произошедшее - публичный сигнал.
"Удар по Южмашу межконтинентальной ракетой - это публичный месседж. В следующий раз будет не просто удар обычной боевой частью, а прилетит уже ТЯО и т. д. Теперь мяч на стороне Зеленского, захочет ли он повышать ставки в игре и рисковать, что украинцы: 1. Попадут под удары ТЯО. 2. Останутся полностью без электричества, отопления, водоснабжения. 3. Останутся без многих мостов и туннелей. Будет полностью нарушена логистика в стране. 4. Получат в моменте гиперинфляцию и продуктовую панику. В общем, всё зависит снова от Зеленского, как и в 2022 году, когда он мог сначала выполнить Минские соглашения, а потом мог выполнить Стамбульские соглашения, но в обеих случаях он пошел на повышение ставок, отчего страдает простой украинский народ", - отмечалось в публикации канала.
Россия официально не подтвердила удар межконтинентальной баллистической ракетой.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 142-х районах", - лишь указывалось в дневной сводке Минобороны России.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал министерству обороны вопрос о якобы запуске РФ межконтинентальной баллистической ракеты.
"Нет, вы знаете, я рекомендую обращаться к военным. Сейчас мне по этой теме нечего сказать", — заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, могут ли в Кремле подтвердить информацию о якобы запуске Россией межконтинентальной баллистической ракеты.
Примечательный случай произошёл на еженедельном брифинге официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой. Во время брифинга ей позвонили. Благодаря тому, что телефон был близок к микрофону, присутствовавшие на брифинге услышали, как мужской голос говорил Захаровой, что комментировать удары баллистическими ракетами не нужно.
"Перед брифингом были вопросы в связи с противоречивыми материалами в интернете... Уточнила у экспертов, наша ли эта тема. Ответ пришел в ходе брифинга - МИД не комментирует. Так что интриги никакой нет", - позднее заявила в комментарии РИА "Новости" Захарова.
Зеленский
09:42
Горькое признание Зеленского, на Белоруссию готовилось нападение. Главное на Украине на утро 21 ноябряВладимир Зеленский признал неспособность Украины выйти на границы 1991 года. В Белоруссии рассказали о готовившемся вторжении в страну
У себя в телеграм-канале официальный представитель МИД РФ раскритиковала тех, кто заявил, что звонок был постановочным.
"Иноагенты и просто враги озаботились тем, что увидели сегодня якобы "постановку" в прямом эфире, когда я ответила на телефонный звонок в ходе брифинга. Вывод достоин авторов — некомпетентный и ложный. Не было ни одного брифинга, на котором я была бы без телефона. Не было и, подозреваю, не будет ни одного брифинга, когда я была бы вне информационной повестки — отслеживаю её по лентам новостей и в личных сообщениях. Более того, иногда в ходе брифингов я оперативно запрашиваю экспертов по тому или иному вопросу и даю максимально подробный и актуальный ответ журналистам. Когда тема настолько срочная, что ждать нет возможности, вынуждена брать телефон буквально в прямом эфире. И все журналисты это знают. Скриншоты в доказательство", - подчеркнула Захарова.
Официально Россия так и не подтвердила применение межконтинентальной баллистической ракеты по "Южмашу" в Днепре.
Об отправке новых украинских подразделений на фронт — в статье Павла Котова "Франция снаряжает против России "Анну Киевскую". Спасет ли это ВСУ?".
 
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