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Украинский пограничник не взял доллары с соотечественников, бежавших в "безвизовый" ЕС
Украинский пограничник не взял доллары с соотечественников, бежавших в "безвизовый" ЕС - 21.11.2024 Украина.ру
Украинский пограничник не взял доллары с соотечественников, бежавших в "безвизовый" ЕС
Всего $5000 предложил украинскому пограничнику организатор переправки уклонистов в Румынию. Об этом 21 ноября сообщила Госпогранслужба Украины.
2024-11-21T18:52
2024-11-21T18:52
2024-11-21T18:52
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"47-летний житель пограничника пытался договориться за 5000 долларов США с пограничником Измаильского отряда о "зеленом коридоре" для незаконной переправки в Румынию пяти мужчин. О предложении взятки военнослужащий доложил руководству", - сообщили в ГПСУ.В итоге задержали организатора схемы вместе с его пассажирами, которых он подвёз к месту переправы на собственном автомобиле. По плану уклонисты на резиновых лодках должны были пересечь Дунай и оказаться в соседней Румынии."На них составили протоколы об админправонарушениях, а в отношении организатора открыли уголовное производство", - поведали в украинском пограничном ведомстве.Ранее украинские силовые ведомства сообщали о повышении расценок на нелегальную переправку мужчин в Евросоюз, с которым до сих пор действует безвизовый режим. Украинцам призывного возраста (18-60 лет) теперь приходится платить от $8 тыс за переправку в Венгрию или Румынию. Дешевле им обходилось оформление инвалидности через взятки сотрудникам МСЭК.Также на эту тему: На переправке украинских уклонистов в Молдавию ежемесячно зарабатывали более $100 тыс
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, румыния, украина, сша, ес, госпогранслужба, уклонисты, мобилизация, демография
Новости, Румыния, Украина, США, ЕС, Госпогранслужба, уклонисты, мобилизация, демография
Украинский пограничник не взял доллары с соотечественников, бежавших в "безвизовый" ЕС
Всего $5000 предложил украинскому пограничнику организатор переправки уклонистов в Румынию. Об этом 21 ноября сообщила Госпогранслужба Украины.
"47-летний житель пограничника пытался договориться за 5000 долларов США с пограничником Измаильского отряда о "зеленом коридоре" для незаконной переправки в Румынию пяти мужчин. О предложении взятки военнослужащий доложил руководству", - сообщили в ГПСУ.
В итоге задержали организатора схемы вместе с его пассажирами, которых он подвёз к месту переправы на собственном автомобиле. По плану уклонисты на резиновых лодках должны были пересечь Дунай
и оказаться в соседней Румынии.
"На них составили протоколы об админправонарушениях, а в отношении организатора открыли уголовное производство", - поведали в украинском пограничном ведомстве.
Ранее украинские силовые ведомства сообщали о повышении расценок на нелегальную переправку мужчин в Евросоюз, с которым до сих пор действует безвизовый режим. Украинцам призывного возраста (18-60 лет) теперь приходится платить от $8 тыс за переправку в Венгрию
или Румынию. Дешевле им обходилось оформление инвалидности через взятки сотрудникам МСЭК.