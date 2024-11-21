Украинский пограничник не взял доллары с соотечественников, бежавших в "безвизовый" ЕС - 21.11.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241121/1059109786.html
Украинский пограничник не взял доллары с соотечественников, бежавших в "безвизовый" ЕС
Украинский пограничник не взял доллары с соотечественников, бежавших в "безвизовый" ЕС - 21.11.2024 Украина.ру
Украинский пограничник не взял доллары с соотечественников, бежавших в "безвизовый" ЕС
Всего $5000 предложил украинскому пограничнику организатор переправки уклонистов в Румынию. Об этом 21 ноября сообщила Госпогранслужба Украины.
2024-11-21T18:52
2024-11-21T18:52
новости
румыния
украина
сша
ес
госпогранслужба
уклонисты
мобилизация
демография
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/15/1059109666_0:152:1280:872_1920x0_80_0_0_00be342eec28480c607fc19eb9eacb3a.jpg
"47-летний житель пограничника пытался договориться за 5000 долларов США с пограничником Измаильского отряда о "зеленом коридоре" для незаконной переправки в Румынию пяти мужчин. О предложении взятки военнослужащий доложил руководству", - сообщили в ГПСУ.В итоге задержали организатора схемы вместе с его пассажирами, которых он подвёз к месту переправы на собственном автомобиле. По плану уклонисты на резиновых лодках должны были пересечь Дунай и оказаться в соседней Румынии."На них составили протоколы об админправонарушениях, а в отношении организатора открыли уголовное производство", - поведали в украинском пограничном ведомстве.Ранее украинские силовые ведомства сообщали о повышении расценок на нелегальную переправку мужчин в Евросоюз, с которым до сих пор действует безвизовый режим. Украинцам призывного возраста (18-60 лет) теперь приходится платить от $8 тыс за переправку в Венгрию или Румынию. Дешевле им обходилось оформление инвалидности через взятки сотрудникам МСЭК.Также на эту тему: На переправке украинских уклонистов в Молдавию ежемесячно зарабатывали более $100 тыс
румыния
украина
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/15/1059109666_0:32:1280:992_1920x0_80_0_0_cbd54d4a24d9c8955e6df9341257c306.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, румыния, украина, сша, ес, госпогранслужба, уклонисты, мобилизация, демография
Новости, Румыния, Украина, США, ЕС, Госпогранслужба, уклонисты, мобилизация, демография

Украинский пограничник не взял доллары с соотечественников, бежавших в "безвизовый" ЕС

18:52 21.11.2024
 
Измаильский погранотряд задержал украинцев, бежавших в Румынию
Измаильский погранотряд задержал украинцев, бежавших в Румынию
Читать в
Всего $5000 предложил украинскому пограничнику организатор переправки уклонистов в Румынию. Об этом 21 ноября сообщила Госпогранслужба Украины.
"47-летний житель пограничника пытался договориться за 5000 долларов США с пограничником Измаильского отряда о "зеленом коридоре" для незаконной переправки в Румынию пяти мужчин. О предложении взятки военнослужащий доложил руководству", - сообщили в ГПСУ.
В итоге задержали организатора схемы вместе с его пассажирами, которых он подвёз к месту переправы на собственном автомобиле. По плану уклонисты на резиновых лодках должны были пересечь Дунай и оказаться в соседней Румынии.
"На них составили протоколы об админправонарушениях, а в отношении организатора открыли уголовное производство", - поведали в украинском пограничном ведомстве.
Ранее украинские силовые ведомства сообщали о повышении расценок на нелегальную переправку мужчин в Евросоюз, с которым до сих пор действует безвизовый режим. Украинцам призывного возраста (18-60 лет) теперь приходится платить от $8 тыс за переправку в Венгрию или Румынию. Дешевле им обходилось оформление инвалидности через взятки сотрудникам МСЭК.
Также на эту тему: На переправке украинских уклонистов в Молдавию ежемесячно зарабатывали более $100 тыс
 
НовостиРумынияУкраинаСШАЕСГоспогранслужбауклонистымобилизациядемография
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:20Россия провела испытания "Орешника" в Днепропетровске в ответ на действия НАТО - Путин
19:31Российский посол: Москве не понадобится посредник для переговоров с Киевом
18:52Украинский пограничник не взял доллары с соотечественников, бежавших в "безвизовый" ЕС
18:15Ярый противник "Рашагейта" и Клинтон: кто станет постпредом США при НАТО
18:10МУС выдал ордер на арест Нетаньяху и Галланта
18:05Была ли МБР? Итоги 21 ноября на Украине
17:52"Второй белорусский фронт" против России? Возможно ли вторжение в Белоруссию
17:39Женщина-фельдшер на передовой: доброволец с Дальнего Востока "Киба" о личном выборе и войне
17:23"Спасите Лукумчика": жителя Запорожья насильно мобилизовали вместе с собакой. И обоих отправили на фронт
17:22Севастополь отражает атаку Украины: сбит первый "Нептун"
17:17Оружие для диктатуры
17:11Глава Нацполиции Украины рассказал про колл-центры мошенников и полицейских на СВО
17:10Месть демократов? Международный уголовный суд выдал ордер на арест Нетаньяху
17:03Еще один инцидент в Балтийском море. Кто порезал европейские кабели
16:46Военный эксперт Владимир Евсеев: Россия нанесла по Днепропетровску комбинированный ракетный удар
16:28Отрезвление киевского Цахеса? Нет, конечно – показалось
16:22Украинский депутат рассказал про самую отчаянную схему обогащения Зеленского
16:21"Роскосмос" запустил с Байконура космический грузовик "Прогресс МС-29"
16:20Зеленский в истерике, Ермак перебирает смайлики: как на Украине отреагировали на слухи о русском "Рубеже"
16:00Софья Палеолог: византийское наследие Московской Руси
Лента новостейМолния