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Украинский пограничник не взял доллары с соотечественников, бежавших в "безвизовый" ЕС

Украинский пограничник не взял доллары с соотечественников, бежавших в "безвизовый" ЕС - 21.11.2024 Украина.ру

Украинский пограничник не взял доллары с соотечественников, бежавших в "безвизовый" ЕС

Всего $5000 предложил украинскому пограничнику организатор переправки уклонистов в Румынию. Об этом 21 ноября сообщила Госпогранслужба Украины.

2024-11-21T18:52

2024-11-21T18:52

2024-11-21T18:52

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"47-летний житель пограничника пытался договориться за 5000 долларов США с пограничником Измаильского отряда о "зеленом коридоре" для незаконной переправки в Румынию пяти мужчин. О предложении взятки военнослужащий доложил руководству", - сообщили в ГПСУ.В итоге задержали организатора схемы вместе с его пассажирами, которых он подвёз к месту переправы на собственном автомобиле. По плану уклонисты на резиновых лодках должны были пересечь Дунай и оказаться в соседней Румынии."На них составили протоколы об админправонарушениях, а в отношении организатора открыли уголовное производство", - поведали в украинском пограничном ведомстве.Ранее украинские силовые ведомства сообщали о повышении расценок на нелегальную переправку мужчин в Евросоюз, с которым до сих пор действует безвизовый режим. Украинцам призывного возраста (18-60 лет) теперь приходится платить от $8 тыс за переправку в Венгрию или Румынию. Дешевле им обходилось оформление инвалидности через взятки сотрудникам МСЭК.Также на эту тему: На переправке украинских уклонистов в Молдавию ежемесячно зарабатывали более $100 тыс

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новости, румыния, украина, сша, ес, госпогранслужба, уклонисты, мобилизация, демография