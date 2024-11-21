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"США совершили ошибку": Путин заявил о последствиях агрессии против России

"США совершили ошибку": Путин заявил о последствиях агрессии против России - 21.11.2024 Украина.ру

"США совершили ошибку": Путин заявил о последствиях агрессии против России

Россия разрабатывает ракеты средней и меньшей дальности в ответ на действия США. Об этом 21 ноября в специальном обращении заявил президент России Владимир Путин

2024-11-21T21:23

2024-11-21T21:23

2024-11-21T21:23

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Российский лидер сообщил, что в ответ на применение американского и британского дальнобойного оружия 21 ноября российские Вооружённые Силы нанесли комбинированный удар по днепропетровскому объекту ВПК на Украине. В боевых условиях было проведено в том числе и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности – баллистической ракеты в безъядерном гиперзвуковом оснащении "Орешник".Путин отметил, что разработка ракет средней и меньшей дальности осуществляется Россией в ответ на планы США по производству и развёртыванию ракет средней и меньшей дальности в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе."Полагаем, что США совершили ошибку, разрушив в одностороннем порядке в 2019 году под надуманным предлогом Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, - сказал Путин. -Сегодня США не только производят такую технику, но, как мы видим, они в ходе мероприятий по подготовке своих войск отработали вопросы переброски в разные регионы мира, в том числе в Европу, своих перспективных ракетных систем. Более того, в ходе учений они проводят тренировки по их применению".Путин напомнил, что Россия добровольно и в одностороннем порядке обязалась не развёртывать ракеты средней и меньшей дальности до тех пор, пока в каком-либо регионе мира не появится подобное оружие США.Он также отметил, что вопрос о дальнейшем развёртывании Россией ракет средней и меньшей дальности Москва решит исходя из действий США и их сателлитов."Объекты для поражения в ходе дальнейших испытаний наших новейших ракетных комплексов будут определяться нами исходя из угроз безопасности Российской Федерации, - подчеркнул Путин. - Мы считаем себя вправе применять наше оружие против военных объектов тех стран, которые позволяют применять своё оружие против наших объектов, а в случае эскалации агрессивных действий будем отвечать так же решительно и зеркально".Президент России предложил серьёзно задуматься о последствиях своих действий правящим элитам тех стран, которые вынашивают планы использовать против России свои воинские контингенты. Он также заверил, что Москва будет предупреждать мирное население в районах целей "Орешника" о планируемых ударах. Делаться это будет из гуманитарных соображений и уверенности в отсутствии средств противодействия таким российским ракетам.Ранее в новостях: "Ответ всегда будет": Путин предупредил о последствиях российского возмездияТакже сообщалось, что Россия вправе применять оружие против тех стран, оружием которых её атакуют – ПутинАвтор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел событие в публикации Неуязвимый "Орешник", ответ на агрессию, будущее СВО. Обращение Владимира Путина

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