Зеленский заявил об атаке российской МБР, его опровергли в США - 21.11.2024 Украина.ру
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Зеленский заявил об атаке российской МБР, его опровергли в США
Зеленский заявил об атаке российской МБР, его опровергли в США - 21.11.2024 Украина.ру
Зеленский заявил об атаке российской МБР, его опровергли в США
Россия в четверг атаковала ракетами украинские объекты в качестве своего первого крупного возмездия за нападение Украины накануне американскими ракетами ATACMS. при этом Киев и Вашингтон расходятся в оценках типов российских ракет, сообщает CBS News.
2024-11-21T15:54
2024-11-21T15:54
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Американский телеканал уверен, что ВСУ применили доставленные из США на Украину ракеты ATACMS при атаке на российскую Брянскую область."В этом ударе украинцы использовали американские ракеты большой дальности, известные как ATACMS, которые президент Байден разрешил украинским силам запускать вглубь российской территории всего два дня назад", - сказано в публикации.Там также отмечено, что Москва в течение нескольких месяцев предостерегала США и их союзников по НАТО от предоставления Украине разрешения на запуск западных ракет по России. В свою очередь Вашингтон с союзниками обвинили Владимира Путина в эскалации СВО."Но не было никаких сомнений в том, что Москва отреагирует на первое использование украинцами американских ATACMS для нанесения удара по территории России, и в среду по всей стране завыли сирены воздушной тревоги , когда США закрыли свое посольство в Киеве и предупредили о возможной неминуемой "значительной воздушной атаке", - сообщил телеканал.От российской ночной атаки в ночь на четверг пострадали несколько украинских городов, сильнее всех – Днепр (Днепропетровск).Россия запустила в четверг баллистическую ракету, но не МБР, заявил американским журналистам анонимный чиновник. При этом Владимир Зеленский в социальных сетях заявил, что характеристики российской ракеты, использованной при ударе по Днепру, указывают на то, что это была МБР.Зеленский также сообщил, что ведется расследование, чтобы точно подтвердить, что именно было выпущено по городу. Он обвинил Россию в использовании Украины в качестве испытательного полигона для нового оружия.Украинский губернатор Днепропетровской области Сергей Лысак заявил, что в результате удара было повреждено промышленное предприятие и в городе возникли пожары. Украинские ВВС заявили, что российская атака также включала гиперзвуковую ракету "Кинжал" и семь крылатых ракет — т.е. те типы ракет, которые уже применялись в ходе СВО.Также сегодня Захарова объяснила ситуацию со звонком о ракетах на брифингеТем временем поступили предложения: "Принять упреждающие меры": Аксенов предложил не ждать прилета дальнобойных ракетЛондон также обеспокоен перспективами. Подробности в публикации "Мы воюем с ядерной державой?" Британское правительство призвали к ответу за использование ракет Украиной
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Новости, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Джо Байден, НАТО, ВВС Украины, США, ATACMS, ядерная угроза, ракетный удар, ракеты, ракеты средней и меньшей дальности, СВО

Зеленский заявил об атаке российской МБР, его опровергли в США

15:54 21.11.2024
 
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Россия в четверг атаковала ракетами украинские объекты в качестве своего первого крупного возмездия за нападение Украины накануне американскими ракетами ATACMS. при этом Киев и Вашингтон расходятся в оценках типов российских ракет, сообщает CBS News.
Американский телеканал уверен, что ВСУ применили доставленные из США на Украину ракеты ATACMS при атаке на российскую Брянскую область.
"В этом ударе украинцы использовали американские ракеты большой дальности, известные как ATACMS, которые президент Байден разрешил украинским силам запускать вглубь российской территории всего два дня назад", - сказано в публикации.
Там также отмечено, что Москва в течение нескольких месяцев предостерегала США и их союзников по НАТО от предоставления Украине разрешения на запуск западных ракет по России. В свою очередь Вашингтон с союзниками обвинили Владимира Путина в эскалации СВО.
"Но не было никаких сомнений в том, что Москва отреагирует на первое использование украинцами американских ATACMS для нанесения удара по территории России, и в среду по всей стране завыли сирены воздушной тревоги , когда США закрыли свое посольство в Киеве и предупредили о возможной неминуемой "значительной воздушной атаке", - сообщил телеканал.
От российской ночной атаки в ночь на четверг пострадали несколько украинских городов, сильнее всех – Днепр (Днепропетровск).
"Украинские ВВС заявили, что нападение России на город включало первое за время войны использование межконтинентальной баллистической ракеты, хотя западный чиновник сообщил CBS News в четверг, что МБР не использовалась в ходе удара", - отмечено в публикации.
Россия запустила в четверг баллистическую ракету, но не МБР, заявил американским журналистам анонимный чиновник. При этом Владимир Зеленский в социальных сетях заявил, что характеристики российской ракеты, использованной при ударе по Днепру, указывают на то, что это была МБР.
Зеленский также сообщил, что ведется расследование, чтобы точно подтвердить, что именно было выпущено по городу. Он обвинил Россию в использовании Украины в качестве испытательного полигона для нового оружия.
Украинский губернатор Днепропетровской области Сергей Лысак заявил, что в результате удара было повреждено промышленное предприятие и в городе возникли пожары. Украинские ВВС заявили, что российская атака также включала гиперзвуковую ракету "Кинжал" и семь крылатых ракет — т.е. те типы ракет, которые уже применялись в ходе СВО.
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