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"Ответ всегда будет": Путин предупредил о последствиях российского возмездия

"Ответ всегда будет": Путин предупредил о последствиях российского возмездия - 21.11.2024 Украина.ру

"Ответ всегда будет": Путин предупредил о последствиях российского возмездия

США разрушили систему международной безопасности и Россия отвечает на ракетные удары по своей территории имеющимися у неё средствами вооружений. Об этом 21 ноября в специальном обращении заявил президент России Владимир Путин

2024-11-21T20:45

2024-11-21T20:45

2024-11-21T20:45

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Президент России обратился к личному составу российской армии и гражданам России, а также зарубежной аудитории с оценкой событий в зоне СВО. Он предупредил об ответе России на нанесение ракетных ударов западными ракетами по российской территории. Отдельно в своём обращении он отметил тех, кто продолжает питать иллюзии о возможности нанесения стратегического поражения России.Путин констатировал: использование дальнобойного западного ракетного оружия по территории Российской Федерации без прямого участия военных специалистов стран-производителей такого оружия невозможно. Он подчеркнул: российский ответ на такие удары будет и уже происходит.Российский лидер сообщил, что 19 ноября шестью ракетами ATACMS и 21 ноября системами Storm Shadow были нанесены удары по объектам в Курской и Брянской областей."С этого момента, как мы неоднократно подчеркивали, ранее спровоцированный Западом региональный конфликт на Украине приобрел элементы глобального характера", - заявил российский лидер.По словам Путина, применение таких ракет противником не может повлиять на ход российской специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины (СВО)."Наши войска успешно наступают по всей линии боевого соприкосновения. Все задачи, которые мы перед собой ставим, будут решены", - подчеркнул Путин.Он также отметил, что в ответ Россией был нанесён ракетный удар по днепропетровскому "Южмашу" баллистической гиперзвуковой ракетой в безъядерном исполнении. Поражён украинский объект ВПК.Путин сообщил об успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". По его словам, современные средства ПВО не способны перехватить эти ракеты, поражающие цели со скоростью 10 махов (2,5-3 километра в секунду)."Разумеется, выбирая в случае необходимости и в качестве ответных мер объект для поражения такими системами, как "Орешник", на территории Украины, мы будем заранее предлагать мирным жителям, а также просить находящихся там граждан дружественных государств покинуть опасные зоны. Будем делать это по гуманитарным соображениям - открыто, публично, без опасения противодействия со стороны противника", - отметил Путин.Он также предупредил о последствиях эскалации конфликта западными государствами. По его словам, российский ответ на такие действия всегда будет. Он подчеркнул: "Не Россия, а именно США разрушили систему международной безопасности"."В случае эскалации агрессивных действий будем отвечать также решительно и зеркально. Об этом рекомендую серьезно задуматься и правящим элитам тех стран, которые вынашивают планы использовать против России свои воинские контингенты", - сказал Путин.Ранее в новостях: Россия провела испытания "Орешника" в Днепропетровске в ответ на действия НАТО - Путин

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новости, россия, сша, украина, владимир путин, впк, нато, сво, ракеты, ракетный удар, ракетные войска